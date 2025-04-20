Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 апреля в России и в мире по календарю
05:00 20.04.2025
20 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 апреля в России и в мире по календарю
20 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
В 2025 году именно на 20 апреля выпадает один из самых важных христианских праздников - Пасха. В этот же день в России и в мире отмечают и другие международные, РИА Новости, 15.10.2025
20 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Дзен
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В 2025 году именно на 20 апреля выпадает один из самых важных христианских праздников - Пасха. В этот же день в России и в мире отмечают и другие международные, профессиональные, народные и прочие торжества. Какой сегодня праздник по календарю, что можно и нельзя делать 20 апреля - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

На 20 апреля этого года в России приходится не только ряд важных праздников, но и значимые исторические даты. Например, Национальный День донора крови, который некоторые вполне могут назвать и профессиональным праздником. С 2007 года у него есть своя утвержденная дата. Все благодаря событиям 1832 года: тогда петербургский акушер Андрей Вольф совершил важный шаг: впервые в нашей стране успешно перелил роженице кровь ее мужа. Процедура спасла жизнь новоиспеченной мамы.
Забор крови у донора - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Национальный День донора крови в России
11 апреля, 12:07

Церковный праздник

Для верующих россиян 20 апреля в этом году ассоциируется исключительно с празднованием Пасхи. Известно, что ее даты ежегодно меняются, а рассчитываются по особой методике. Пасха ассоциируется с воскрешением Иисуса после его распятия на кресте. Отмечается не один, а сразу семь дней, которые известны под названием Светлая седмица.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Пасха 2025: традиции, история и значение главного христианского праздника
21 апреля, 12:40
Существуют и постоянные церковные праздники, которые ежегодно выпадают именно на 20 апреля. Среди них - празднование Византийской иконы Божией Матери, первые сведения о которой относятся к восьмому веку. Она попала на территорию нашей страны из Рима. Упоминается также, что именно перед этой иконой молился Петр Великий после завершения Полтавской битвы.
20 апреля в православном календаре - это также день памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Монашество он выбрал с юных лет и заслужил сразу несколько прекрасных даров: мог творить чудеса, изгонять бесов и злых духов, исцелять страждущих от недугов. Однако в конце жизни был изгнан правителем-иконоборцем.
Пасхальная неделя - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Светлая седмица: традиции пасхальной недели по дням
21 апреля, 16:01
На этот же день приходятся и дни памяти:
  • преподобного Даниила Переяславского, архимандрита;
  • мученика Каллиопия Помпеопольского;
  • мученика Руфина, диакона, а также мученицы Акилины Младшей, а вместе с ними - 200 воинов;
  • преподобного Серапиона Синдонита, монаха;
  • священномученика Аркадия Добронравова, пресвитера;
  • преподобномученицы Евдокии Павловой, послушницы (1939 год);
Церковные праздники в апреле - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Церковный календарь на апрель 2025 года: праздники, посты, приметы
5 февраля, 13:28

Народный праздник

По народному календарю 20 апреля могло сулить серьезную опасность: именно в этот день, как считалось, пробуждаются русалки. Чтобы задобрить обитательниц рек, женщины приносили на берег ткани либо готовое платье, чтобы русалки могли подобрать себе наряд. Считалось, что за такой подарок сказочные создания непременно ответят добром, в противном случае вполне способны и защекотать человека до смерти.
© Public domainКартина Ивана Крамского "Русалки"
Картина Ивана Крамского Русалки - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Public domain
Картина Ивана Крамского "Русалки"
Люди верили, что в этот день у водоемов не стоит громко разговаривать и без необходимости мутить воду. Потревоженные русалки вполне могли утянуть нарушителя ко дну.
Связано с этим днем и немало погодных примет. Если небо в эту ночь выдалось звездным, значит, будет много ягод и грибов, если надолго зарядил дождь - предвещает плохой урожай яровых. А вот если за окном солнечно, пусть и морозно - урожаю быть!
Календарь праздников — 2025. Май
Майские праздники 2025: сколько дней отдыхаем и когда на работу
25 мая, 13:34

Какой сегодня праздник в мире

В 2010 году Организация Объединенных Наций приняла решение о проведении дней национальных языков. Так, 20 апреля в мировом календаре стал Днем китайского языка и связан с памятью об основателе китайской письменности - Цан Цзе. К слову, китайский язык по праву считается одним из самых сложных, ведь в его состав входит примерно 80 000 различных иероглифов.

Памятные даты в истории

1656 год - в России медные деньги были пущены в оборот взамен серебряных монет;
1841 год - опубликован рассказ “Убийство на улице Морг”, который создан Эдгаром По и считается первым в истории детективом;
1901 год - в торжественной обстановке открыт Большой зал Московской консерватории;
1902 год - супруги Кюри выделили чистый радий;
1993 год - основана группа Backstreet Boys.
CC BY-SA 4.0 / Toglenn / Backstreet Boys at the 2019 iHeartRadio Music Awards in Los Angeles California Группа "Backstreet Boys"
Группа Backstreet Boys - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Toglenn / Backstreet Boys at the 2019 iHeartRadio Music Awards in Los Angeles California
Группа "Backstreet Boys"

Кто родился 20 апреля из знаменитостей

Среди известных личностей, которые появились на свет именно 20 апреля, можно выделить:
  • советский хоккеист, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов (1958 год);
  • актриса Джессика Лэнг (1949 год);
  • российский музыкант Баста, настоящее имя - Василий Вакуленко (1980 год).
Международный турнир по хоккею с шайбой на приз газеты Известия. На лед выходит защитник сборной СССР Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Биография Вячеслава Фетисова
20 апреля 2023, 04:14

Именины

Георгий, Даниил, Пётр, Прокопий, Серапион, Егор и другие отмечают 20 апреля свои именины.
 
ПраздникиКакой сегодня праздникРоссияПраздникиРелигиозные праздникиПасха
 
 
