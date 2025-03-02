2 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. 2 марта 2025 года в России отмечается День образования добровольных народных дружин, православные верующие празднуют Прощеное воскресенье, а в мире проходит Международный день детского телевидения и радиовещания и Всемирный день психического здоровья подростков. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
Государственных праздников 2 марта в России нет. В эту дату народные дружинники празднуют День образования добровольных народных дружин. А православные верующие отмечают последний день Масленицы.
Профессиональный праздник
Сегодня в День образования добровольных народных дружин стоит поздравить тех, кто отважно обеспечивает общественный порядок на улицах своих городов и посёлков – народных дружинников. В этот день 2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли основной политический и юридический документ, определивший задачи, полномочия и формы организации добровольных народных дружин – постановление "Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране".
Церковный праздник
Православные верующие 2 марта 2025 года отмечают Прощеное воскресенье и просят друг у друга прощения. Последний день Масленицы также называется Прощеный день, Воскресенье сыроеда и Неделя Адамова изгнания. На вечернем богослужении в церкви совершают специальный чин прощения. У православных мирян в этот день главное – прощение людям их прегрешений.
Прихожане на Патриаршем служении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
В эту дату чтят память:
- священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца, видного церковного и общественного деятеля Смутного времени;
- великомученика Феодора Тирона, жившего в период правления императора Максимиана и принявшего мученическую смерть за свою веру.
Народный праздник
2 марта 2025 года отмечается Масленица – народный праздник, прощание с зимой и торжественная встреча весны. Эта дата памяти святого мученика Феодора Тирона и праведной Мариамны, а в народе его еще именуют "Овсянки". На Руси было принято в этот день печь овсяное печенье в форме полумесяца или солнца и обязательно звать к себе домой гостей. По поверьям, это принесет счастье в дом. Согласно приметам нельзя подстригать волосы и носить черную одежду.
Какой сегодня праздник в мире
Международный день детского телевидения и радиовещания (International Children’s Day of Broadcasting, ICDB) ежегодно отмечается во всем мире в первое воскресенье марта. В 2025 году он выпадает на 2 число. Во многих странах детскую аудиторию приглашают к созданию передач и приобщают к эфирному вещанию. Для молодых людей это возможность приобрести новые навыки и продемонстрировать свои знания, выразить себя, высказаться о своих интересах и проблемах. В честь праздника Международная академия телевизионных искусств и наук (The International Academy of Television Arts & Sciences) каждый год вручает премию International Emmy® Kids Awards лучшим детским программам со всего мира.
Всемирный день психического здоровья подростков (World Teen Mental Wellness Day) довольно молодой праздник. Он учрежден в 2020 году международным фондом "Hopewell Fund" с целью акцентировать внимание общества на важности поддержания ментального здоровья подростков. В период взросления психика детей наиболее хрупкая и нестабильная, подвержена колебаниям. Поэтому важно в этот сложный период оказывать подросткам психологическую поддержку.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 2 марта в разные годы:
1711 – учреждён Сенат – высший государственный орган в России (существовал до 1917 года).
1791 – во Франции внедрена новая система связи – семафор.
1796 – Наполеон Бонапарт был назначен главнокомандующим французской армией для проведения операций в Италии.
1799 – Русский флот под командованием Ушакова после 4-месячной осады взял штурмом остров Корфу.
1831 – Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой.
1837 – Михаил Лермонтов арестован за стихотворение "Смерть поэта".
1855 – на престол Российской империи вступил Александр II.
1911 – состоялось первое выступление русского народного хора, созданного М. Е. Пятницким.
1919 – образован Московский финансовый институт, ставший впоследствии Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации.
1925 – по всем воинским частям разослан приказ Реввоенсовета о введении единоначалия в РККА.
1930 – в газете "Правда" опубликована статья Сталина "Головокружение от успехов" о "перегибах на местах", допущенных при коллективизации.
1935 – в Москве открылась первая Всесоюзная конференция по применению реактивных летательных аппаратов для полётов в стратосферу.
1959 – в СССР созданы добровольные народные дружины (ДНД).
1969 – между СССР и КНР произошел пограничный конфликт на острове Даманском, на реке Уссури.
1970 – Русский писатель А. Твардовский изгнан из редакции журнала "Новый мир".
2008 – выборы третьего президента в России.
2019 – запуск нового федерального общероссийского спортивного телеканала "Матч! Страна".
Кто из известных людей родился 2 марта
В этот день родились:
1931 – Михаил Горбачёв, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991), первый и единственный Президент СССР (1990–1991).
1938 – Вячеслав Зайцев, советский и российский модельер.
1945 – Геннадий Орлов, российский спортивный комментатор, в прошлом советский футболист.
1952 – Сергей Степашин, экс-председатель Счетной палаты РФ, президент Российского книжного союза.
1955 – Виктор Сиднев, российский политик и общественный деятель, магистр игры "Что? Где? Когда?".
1962 – Джон Бон Джови, американский певец, музыкант и актёр, основатель рок-группы "Bon Jovi".
1963 – Евгений Дятлов, российский актёр и певец.
1969 – Михаил Пореченков, актёр театра и кино, народный артист России (2019)
1976 – Даниил Страхов, российский актёр театра и кино.
1982 – Пилу Асбек, датский актёр ("Игра престолов").
1983 – Лисандро Лопес, аргентинский футболист.
1992 – Мэйси Ричардсон-Селлерс, английская актриса.
1999 –Никита Мазепин, российский автогонщик, экс-пилот "Формулы-1".
Именины
Именины 2 марта отмечают: Анна, Василий, Виктор, Лев, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман, Федор.
