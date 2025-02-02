2 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.В зимнем календаре России насчитывается немало профессиональных, церковных, международных и других, официальных и неофициальных праздничных дней. Часть из них приходится на 2 февраля 2025 года. Какой сегодня праздник отмечают не только в нашей стране, но и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России". 2 февраля в России - это прежде всего день воинской славы - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Одно из важнейший и крупнейших событий Великой Отечественной войны состояло из двух этапов - оборонительного и наступательного. В 1943 году битва завершилась разгромом врага, а в статусе дня воинской славы была закреплена

В этот же день в нашей стране отмечается День дефектоскописта и православном церковном календаре на эту дату выпадает немало значимых событий.

Профессиональный праздник

2 февраля в России отмечается День дефектоскописта - профессиональный праздник всех специалистов, чья главная задача - вовремя обнаружить в разнообразных материалах или изделиях даже самые незначительные повреждения. История этого праздника тесно связана с разработкой ультразвуковой дефектоскопии и созданием соответствующего прибора. Первым, кто обнаружил способность ультразвуковых волн выявлять дефекты, стал физик Сергей Соколов . Именно он стал применять их для диагностики металлов, а позже создал соответствующий прибор.

Церковный праздник сегодня

2 февраля православная церковь чтит память преподобного Евфимия Великого. Он родился в четвертом веке, в семье знатных людей, которые долго не могли стать родителями. Рано принял монашество и был назначен для управления монастырями, однако Евфимий стремился к уединению, уходил в пустыни Палестины и, по преданию, творил множество чудес (например, исцелял людей от болезней). Скончался в возрасте 97 лет.

В этот же день чтят память мучеников Инны, Пинны и Риммы, которые были учениками святого апостола Андрея Первозванного. Проповедуя, они успешно обращали в христианскую веру и крестили язычников, за что были замучены по приказу одного из их князей.

2 февраля - это также день памяти преподобных Евфимия схимника и Лаврентия затворника. Первый принял обет молчания, нарушая его лишь для молитвы, а также для богослужений. Второй, будучи затворником, соблюдал строгий пост, много и усердно молился.

В этот же день чтят память:

преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского;

преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского; мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида;

мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида; исповедника Евфимия (Кереселидзе), игумена;

исповедника Евфимия (Кереселидзе), игумена; священномученика Павла Добромыслова, пресвитера.

Народный праздник

Народный календарь тесно переплетается с календарем церковным. И если в православном календаре 2 февраля является днем памяти Евфимия Великого, то в народном он носит название Ефимов день. Нередко этот день также называли Ефимий зимний, так как погода на него нередко была ветреной и снежной.

Считалось, что погода на Ефимов день подскажет, какой будет предстоящая Масленица. Если на улице метет метель, то и на Масленицу стоит ждать снегопад. А вот ясный и солнечный день сулит уже более приятную погоду. Сильный ветер предвещал сырой год, а солнце обещало, что весна в текущем году будет ранней.

В этот день запрещалось поднимать с земли монеты, это считалось приметой к бедности. Брать в руки острые предметы тоже было нежелательно, также как и петь после захода солнца (это могло привести к тому, что после придется горько плакать).

Ефимов день был достаточно популярной датой для проведения свадеб (во многом это объяснялось тем, что в период Великого поста венчание находилось под запретом). В этот день многие также ходили в баню или избавлялись от ненужных вещей.

Какой сегодня праздник в мире

Большим количеством разнообразных праздников отмечен этот день и в международном календаре. Так, в Канаде США 2 февраля отмечается День сурка (о приближении весны судят по поведению покидающего свою нору сурка). Считается, что если царит солнечная погода и животное увидит собственную тень, то зима будет продолжаться еще несколько недель. А вот отсутствие тени, наоборот, обещает скорое наступление весны.

Также в этот день отмечают Всемирный день водно-болотных угодий, в честь подписанной более полувека назад (в 1971 году) соответствующей конвенции. Главная цель документа - призвать людей к сохранению и разумному использованию этих водоемов, а также напомнить, насколько важную роль они играют.

Еще один необычный праздник, также отмечаемый 2 февраля, - День ездовых собак. Передвижения на собачьих упряжках - не просто оригинальное развлечение, в некоторых уголках планеты это до сих пор едва ли не единственный доступный способ перемещения. Дата для проведения праздника была выбрана не случайно: в этот зимний день сто лет назад, в 1925 году, успешно завершилась знаменитая “Великая гонка милосердия”, когда на собачьих упряжках в город Ном на Аляске было доставлено необходимое лекарство от дифтерии. Для спасения человеческих жизней собаки и каюры преодолели более тысячи километров в суровых условиях.

Памятные даты в истории

1892 год - выдан патент на так называемую кронен-пробку - металлическую пробку, по форме напоминающую корону, которая позволяет герметично закрывать бутылки с напитками.

1922 год - впервые полностью опубликован знаменитый роман ирландского писателя Джеймса Джойса “Улисс”.

1943 год - учреждена медаль "Партизану Отечественной войны".

Кто родился 2 февраля из знаменитостей

2 февраля на свет появились:

будущий автор “Улисса” писатель Джеймс Джойс (1882 год).

будущий автор “Улисса” писатель Джеймс Джойс (1882 год). легендарный летчик и Герой Советского Союза Валерий Чкалов(1904 год).

легендарный летчик и Герой Советского Союза Валерий Чкалов(1904 год). певица Шакира (1977 год).

Именины