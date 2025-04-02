2 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Апрель в календаре России и других стран в 2025 году начинается с праздника детской книги, первого упоминания слова “джаз” и дней рождения сразу нескольких известных писателей, а также ряда других профессиональных, международных и других значимых событий. Какой сегодня праздник отмечается в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день, а что запрещено - в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
В праздничном календаре нашей страны 2 апреля известно прежде всего как День единения народов России и Белоруссии. История этого праздника началась весной 1996 года, когда президенты двух указанных государств поставили свои подписи под договором "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". А ровно год спустя был подписан и Договор о Союзе Беларуси и России, который призван был повысить уровень жизни граждан обоих государств, укрепить отношения между странами и в различных сферах, а также обеспечить их устойчивое социально-экономическое развитие. В честь этого события проводятся тематические торжественные мероприятия.
Церковный праздник сегодня
2 апреля по православному календарю отмечается день памяти преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других, во Лавра Саввы Освященного убиенных. В 8 веке Лавра неоднократно подвергалась набегам сарацин, которые не только стремились разграбить обитель, но и безжалостно пытали и убивали местных иноков.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
В этот же день верующие чтят память мученицы Фотины (Светланы) самаряныни, а также ее сыновей мучеников Виктора (который был наречен Фотином) и Иосии. Вместе с сестрами Анатолией, Параскевой, Кириакией, Фото и Фотидой (их день памяти также отмечается в этот апрельский день) жительница Карфагена явилась к императору Нерону и за свою веру (так как отказалась отречься от Христа) была брошена в колодец. Все ее родственники тоже подверглись истязаниям за веру.
Также в этот день отмечают дни памяти:
- мученицы Домнины и мученика Севастиана;
- преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского;
- мучениц Александры и Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (Феодоры);
- святителя Никиты исповедника, архиепископа Аполлониадского;
- священномучеников Владимира Пиксанова (пресвитера) и Василия Соколова (диакона).
Народный праздник
На ту же дату, когда православная церковь вспоминает о судьбе мученицы Фотины, в народном календаре выпадает день Фотиньи Колодезницы. В этот день с большим почтением относились к любой колодезной воде: считалось, что она приобретает целебные свойства, и если умыться - можно защитить себя от недугов, окропить поле - шансы на богатый урожай повышаются. Не удивительно, что к колодцам старались относиться бережно: не засорять их мусором, не бросать в воду посторонние предметы.
В центре внимания в этот день оказывались не только колодцы, но и лен. Из дома выносили самые красивые изделия из этого материала (их развешивали по заборам и на деревьях), а незамужние девушки водили хоровод со свадебными рушниками, чтобы таким образом привлечь жениха.
Плохой приметой считалось пересчитывать деньги (в будущем есть риск столкнуться с финансовыми трудностями), делиться планами (в противном случае намеченное не сбудется), готовить блюда из мяса птицы. Многое пытались предсказать по приметам: идет дождь - скоро в лесу будет много грибов, ночью на небе не видно звезд - будет тепло, собака воет на луну - к сильному ветру.
Какой сегодня праздник в мире
Каждый год 2 апреля поклонники добрых и поучительных историй по всему миру отмечают Международный день детской книги. Дата была выбрана не случайно: в этот же день в 1805 году на свет появился один из самых знаменитых сказочников в истории - Ганс Христиан Андерсен. Праздник отмечается с 1967 года и посвящен тому, чтобы привить юным читателям искреннюю любовь к литературе.
© Getty Images / Klaus VedfeltРебенок читает книгу
Ребенок читает книгу
Также 2 апреля проходит не менее важный и значимый Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Это событие отмечается с 2008 года в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН. Цель инициативы - помочь всем страдающим от этого недуга гражданам.
Памятные даты в истории
1718 год - Петр I создал Тайную канцелярию;
1912 год - на страницах газеты Los Angeles Times впервые было упомянуто слово “джаз”;
1968 год - в мире состоялась премьера знаменитого фильма Стэнли Кубрика “Космическая одиссея 2001 года”.
Кто родился 2 апреля из знаменитостей
2 апреля - это день, когда появились на свет:
- французский писатель, автор цикла “Ругон-Маккары” Эмиль Золя (1840 год);
- актер Майкл Фассбендер (1977 год);
- поэт, композитор и актер Серж Генсбур (1928 год);
- гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева (1990 год).
Именины
2 апреля свои именины празднуют Абундий, Амфиан, Ап(п)иан, Иван, Никеций, Пётр, Урбан, Франциск, Александра, Анатолия, Василий, Виктор, Домнина, Евфимия, Евфрасия, Евфросин, Иван, Иосия, Кириакия, Клавдия, Матрона, Никита, Параскева, Патрикий, Светлана, Севастьян, Сергей, Феодора, Феодосия, Фотида, Фотин, Фотина, Фото, Юлиания.
