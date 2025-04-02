2 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Апрель в календаре России и других стран в 2025 году начинается с праздника детской книги, первого упоминания слова “джаз” и дней рождения сразу нескольких известных писателей, а также ряда других профессиональных, международных и других значимых событий. Какой сегодня праздник отмечается в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день, а что запрещено - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В праздничном календаре нашей страны 2 апреля известно прежде всего как День единения народов России и Белоруссии. История этого праздника началась весной 1996 года, когда президенты двух указанных государств поставили свои подписи под договором "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". А ровно год спустя был подписан и Договор о Союзе Беларуси и России, который призван был повысить уровень жизни граждан обоих государств, укрепить отношения между странами и в различных сферах, а также обеспечить их устойчивое социально-экономическое развитие. В честь этого события проводятся тематические торжественные мероприятия.

Церковный праздник сегодня

2 апреля по православному календарю отмечается день памяти преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других, во Лавра Саввы Освященного убиенных. В 8 веке Лавра неоднократно подвергалась набегам сарацин, которые не только стремились разграбить обитель, но и безжалостно пытали и убивали местных иноков.

В этот же день верующие чтят память мученицы Фотины (Светланы) самаряныни, а также ее сыновей мучеников Виктора (который был наречен Фотином) и Иосии. Вместе с сестрами Анатолией, Параскевой, Кириакией, Фото и Фотидой (их день памяти также отмечается в этот апрельский день) жительница Карфагена явилась к императору Нерону и за свою веру (так как отказалась отречься от Христа) была брошена в колодец. Все ее родственники тоже подверглись истязаниям за веру.

Также в этот день отмечают дни памяти:

святителя Никиты исповедника, архиепископа Аполлониадского; священномучеников Владимира Пиксанова (пресвитера) и Василия Соколова (диакона).

Народный праздник

На ту же дату, когда православная церковь вспоминает о судьбе мученицы Фотины, в народном календаре выпадает день Фотиньи Колодезницы. В этот день с большим почтением относились к любой колодезной воде: считалось, что она приобретает целебные свойства, и если умыться - можно защитить себя от недугов, окропить поле - шансы на богатый урожай повышаются. Не удивительно, что к колодцам старались относиться бережно: не засорять их мусором, не бросать в воду посторонние предметы.

В центре внимания в этот день оказывались не только колодцы, но и лен. Из дома выносили самые красивые изделия из этого материала (их развешивали по заборам и на деревьях), а незамужние девушки водили хоровод со свадебными рушниками, чтобы таким образом привлечь жениха.

Плохой приметой считалось пересчитывать деньги (в будущем есть риск столкнуться с финансовыми трудностями), делиться планами (в противном случае намеченное не сбудется), готовить блюда из мяса птицы. Многое пытались предсказать по приметам: идет дождь - скоро в лесу будет много грибов, ночью на небе не видно звезд - будет тепло, собака воет на луну - к сильному ветру.

Какой сегодня праздник в мире

Каждый год 2 апреля поклонники добрых и поучительных историй по всему миру отмечают Международный день детской книги. Дата была выбрана не случайно: в этот же день в 1805 году на свет появился один из самых знаменитых сказочников в истории - Ганс Христиан Андерсен. Праздник отмечается с 1967 года и посвящен тому, чтобы привить юным читателям искреннюю любовь к литературе.

© Getty Images / Klaus Vedfelt Ребенок читает книгу © Getty Images / Klaus Vedfelt Ребенок читает книгу

Также 2 апреля проходит не менее важный и значимый Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Это событие отмечается с 2008 года в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН. Цель инициативы - помочь всем страдающим от этого недуга гражданам.

Памятные даты в истории

1718 год - Петр I создал Тайную канцелярию;

1912 год - на страницах газеты Los Angeles Times впервые было упомянуто слово “джаз”;

1968 год - в мире состоялась премьера знаменитого фильма Стэнли Кубрика “Космическая одиссея 2001 года”.

Кто родился 2 апреля из знаменитостей

2 апреля - это день, когда появились на свет:

поэт, композитор и актер (1928 год); гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева (1990 год).

Именины