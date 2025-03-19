19 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. 19 марта 2025 года в России профессиональный праздник отмечают моряки-подводники, а в мире проходит Международный день клиента. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Ежегодно 19 марта в нашей стране проходит День моряка-подводника. Праздник посвящен военнослужащим и гражданскому персоналу подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации, выражают благодарность всем поколениям подводников.

С 2024 года это еще и дата нового интеллектуального праздника – Дня бизнес-манги, приуроченного к появлению нового формата книг и запуску серии бизнес-манги. Манга – японский комикс, а бизнес-манга представляет собой сочетание комикса и нон-фикшн литературы. Оригинальные кейсы книги знакомят читателей с важными концепциями бизнеса и психологии.

Профессиональный праздник

В России 19 марта отмечается День моряка-подводника. Дата празднования установлена приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". В этот день поздравления звучат в адрес как военных моряков, так и тех, кто обеспечивает поддержание боевой готовности подводного флота, – конструкторов, строителей подводных лодок, судоремонтников.

Церковный праздник

Православные верующие 19 марта 2025 года чтят память 42 мучеников Амморейских: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними. Этих христиан в годы войны между сарацинами и греческим императором Феофилом принуждали принять ислам в Амморее, когда они попали в плен, солдат вывезли в Сирию и на протяжении семи лет подвергали пыткам и склоняли к смене веры. После казни их тела сбросили в реку Евфрат.

В этот день также отмечается празднование Ченстоховской иконы Божией Матери и Шестоковской иконы Божией Матери.

Народный праздник

По народному календарю 19 марта называется Константиновы круги или Константинов день. На Руси всегда обходили колодцы кругами и утаптывали снег так, чтобы не попадала в колодец грязная талая вода. Считалось, что вода в этот день обладает особой силой, способной даровать здоровье и красоту.​ Принято 19 марта посещать баню, чтобы смыть все болезни, а также бросать монеты в колодец для привлечения достатка, убираться в доме: наведение порядка символизирует очищение от негатива. Не советовали наши предки ругаться и сплетничать, запрещалось пользоваться чужой посудой, иначе можно заболеть. Не рекомендуется в этот день попусту тратить воду, начинать новую работу или проект, вряд ли дело будет успешным, стрижку тоже следует отложить на другой день.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день клиента (International Client's Day) ежегодно отмечается в разных странах 19 марта, начиная с 2010 года. Клиент – ключевая фигура в бизнесе. В этот день предприниматели проводят различные акции и скидки для привлечения новых и поощрения постоянных потребителей.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире сегодня в разные годы:

1697 – началось "Великое посольство" Петра I – первый в истории визит русского царя в Европу.

1898 – Государственный Русский музей принял первых посетителей, первоначальная экспозиция составляла около 6 тысяч произведений.

1899 – открылась первая в России и Петербурге станция "скорой помощи".

1906 – по указу императора Николая II созданы подводные силы Российского флота.

1913 – в "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке впервые целиком исполнена опера русского композитора Модеста Мусоргского "Борис Годунов".

1922 – в Москве на улице Шаболовка завершено строительство самой высокой в стране 160-метровой Шуховской башни.

1970 – Советские диссиденты Андрей Сахаров, Валентин Турчин и Рой Медведев написали открытое письмо на имя Брежнева, Косыгина и Подгорного с призывом провести демократизацию режима.

1990 – первая Всесоюзная выставка произведений крымскотатарских художников в Доме художников (Симферополь, Крым).

2008 – Запуск в МГУ им. Ломоносова самого мощного в России суперкомпьютера "СКИФ МГУ".

2022 – папа римский Франциск провозгласил апостольскую конституцию Praedicate Evangelium.

Кто из известных людей родился 19 марта

В этот день родились:

1629 – Алексей Михайлович, второй русский царь из династии Романовых (1645–1676).

1949 – Валерий Леонтьев, эстрадный певец, народный артист России.

1950 – Надежда Бабкина, певица, народная артистка России, художественный руководитель ансамбля "Русская песня".

1955 – Брюс Уиллис, американский киноактёр, продюсер, музыкант, обладатель "Золотого глобуса" и двух "Эмми".

1956 – Егор Гайдар, российский экономист и политик, премьер-министр России в 1991–1992 гг.

1976 – Алессандро Неста, итальянский футболист, чемпион мира 2006 года.

1980 – Юхан Ульссон, шведский лыжник, двукратный олимпийский чемпион.

1988 – Максим Михайлов, российский волейболист, олимпийский чемпион (2012), двукратный чемпион Европы.

1990 – Андерс Нильссон, шведский хоккеист, вратарь.

1991 – Александр Кокорин, российский футболист.

1993 – Хаким Зиеш, марокканский футболист.

Именины