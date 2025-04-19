Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля в России и в мире по календарю
05:00 19.04.2025 (обновлено: 16:46 15.10.2025)
19 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля в России и в мире по календарю
19 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Отмечаемый на международном уровне праздник первых весенних цветов, сразу несколько профессиональных торжеств в России, день рождения одного из представителей... РИА Новости, 15.10.2025
праздники
религиозные праздники
россия
какой сегодня праздник
праздники, религиозные праздники, россия, какой сегодня праздник
19 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отмечаемый на международном уровне праздник первых весенних цветов, сразу несколько профессиональных торжеств в России, день рождения одного из представителей отечественного автопрома - 19 апреля 2025 года весьма насыщен разнообразными событиями. Какой сегодня праздник отмечают по календарю в нашей стране и в мире, что можно делать и основные исторические события - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

19 апреля в праздничном календаре России известно как День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Праздник официально утвердили на федеральном уровне в августе 2018 года, а отмечать начали уже со следующего, 2019 года.
Праздничное шествие во время мероприятий, посвященных 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, в Симферополе. 15 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Путь длиной в 240 лет. Как присоединяли и возвращали Крым
19 апреля 2023, 08:00
Эта памятная дата должна не только напомнить россиянам о том, что в 1783 году, в период правления Екатерины II, Крымский полуостров вместе с Кубанью и Таманью стали частью Российской империи, но и подчеркнуть непрерывность пребывания этих территорий в составе страны.

Профессиональный праздник

19 апреля 1782 года вошло в историю страны как день формирования полицейского права (именно в эту дату Екатериной II был утвержден Устав Благочиния, также известный как Полицейский). Однако День юридической службы Министерства внутренних дел России, который появился в праздничном календаре страны в 2003 году, первоначально отмечался летом, но с 2018 года был перенесен на 19 апреля.
В этот же день отмечается и День российской полиграфии. Официальное существование этого праздника началось в 2014 году, а его история непосредственно связана с историей отечественного книгопечатания. Ведь принято считать, что в этот же весенний день уже далекого от нас 1563 года наш соотечественник Иван Федоров приступил к работе над первой печатной книгой под названием “Апостол”.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРабота полиграфического комбината
Работа полиграфического комбината - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Работа полиграфического комбината
Еще один профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 19 апреля - это День работника ломоперерабатывающей отрасли России. Официального статуса у этого праздника нет, инициаторами его появления стали сами предприятия, чья деятельность непосредственно связана с данной сферой.

Церковный праздник

Великая суббота - не только финальный день Великого поста, но и последний день накануне одного из самых важных и радостных православных праздников - Пасхи. Великая суббота завершает Страстную седмицу, считается днем тишины и покоя, а также посвящена воспоминаниям о том, как распятый Христос сошел в ад, чтобы вывести души праведников.
В этот же день чтят память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. С юных лет он получал христианское воспитание и, уже будучи патриархом, выступал против распространившейся в то время ереси, за что был отправлен в изгнание на 12 лет.
Церковные праздники в апреле - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Церковный календарь на апрель 2025 года: праздники, посты, приметы
5 февраля, 13:28
Отмечают 19 апреля и день памяти равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, а также:
  • преподобной Платониды Сирской;
  • 120 мучеников Персидских;
  • мучеников Иеремия и Архилия иерея, а также Петра Жукова и Прохора Михайлова;
  • священномучеников, пресвитеров Иоанна и Иакова Бойковых;
  • преподобноисповедника Севастиана Карагандинского, архимандрита.
Подсвечник в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Великая суббота по православному календарю
11 апреля, 15:58

Народный праздник

Поскольку по православному календарю 19 апреля отмечают сразу несколько важных дней памяти, то и в народном календаре этот день носит сразу несколько названий: Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. В этот день по традиции старались обращать внимание на погодные приметы, по которым, как считалось, можно было судить о грядущем урожае хлебов. Если в этот день не было ветра, то урожай обещал быть хорошим, а вот сильный ветер вполне мог “сбить колос”.
Календарь праздников — 2025. Май
Как отдыхаем в майские праздники 2025: расписание выходных
25 мая, 13:34
Ряд традиций был связан и с тем, что в этот день зачастую начинали зацветать яблони. Для того, чтобы в текущем году порадоваться хорошему урожаю плодов, полагалось проявить к дереву уважение: поклониться яблоне, укрепить ее ветви таким образом, чтобы в будущем они выдержали урожай, защитить от вредителей. Прекрасным угощением в этот день считались моченые яблоки либо пироги с яблочной начинкой.
А вот ломать ветви или срывать цветки яблони запрещалось и считалось плохой приметой. Также считалось нежелательным ходить с распущенными волосами, особенно тем женщинам, которые ждали появление малыша.

Какой сегодня праздник в мире

Одним из символов весны считаются подснежники - цветы, которые одни из самых первых появляются из-под снега. С ними связано множество легенд и поверий, даже называют его в разных странах по-разному (например, жители Великобритании знают его как “снежная капля”), а многие еще и отмечают 19 апреля весенний праздник - День подснежника. Родиной события принято считать Англию, а история столь необычного праздника началась в 1984 году.
А вот Всемирный день цирка, в этом году также выпадающий на 19 апреля, постоянной даты не имеет. Каждый год он отмечается в третью субботу месяца и впервые был отпразднован в 2010 году. К слову, за несколько лет до этого был учрежден похожий праздник, но в европейских масштабах. К тому же во многих странах мира артисты цирка отмечают и свои национальные профессиональные праздники.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСтуденты училища циркового и эстрадного искусства им М. Н. Румянцева (Карандаша) выступают в Тульском государственном цирке
Студенты училища циркового и эстрадного искусства им М. Н. Румянцева (Карандаша) выступают в Тульском государственном цирке - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Студенты училища циркового и эстрадного искусства им М. Н. Румянцева (Карандаша) выступают в Тульском государственном цирке
А в Китае 19 апреля стартует традиционный Фестиваль воздушных змеев. История этого мероприятия насчитывает вот уже несколько десятилетий, а само создание таких змеев в Поднебесной и вовсе является очень древним искусством.

Памятные даты в истории

1925 год - в эфир вышел самый первый выпуск советской радиогазеты “Пионерская зорька”;
1935 год - в Советском союзе началась история добровольного спортивного общества “Спартак”;
1970 год - с конвейера Волжского автозавода сошел первый в истории автомобиль ВАЗ-2101 "Жигули";
1987 год - на экране в рамках короткометражки популярного телешоу впервые появилась семья Симпсонов.
Симпсоны - РИА Новости, 1920, 17.12.2009
Симпсоны, нарисованная Америка
17 декабря 2009, 10:20

Кто родился 19 апреля из знаменитостей

Среди тех, кто 19 апреля отмечает или отмечал свой день рождения, можно выделить:
  • писателя и автора “Двух капитанов” Вениамина Каверина (1902 год);
  • актера и Заслуженного артиста РФ Сергея Баталова (1957 год);
  • актера Джеймса Франко (1978 год);
  • спортсменку, теннисистку Марию Шарапову (1987 год).

Именины

19 апреля свои именины отмечают Мефодий, Павел, Иван, Яков и другие.
