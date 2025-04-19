19 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отмечаемый на международном уровне праздник первых весенних цветов, сразу несколько профессиональных торжеств в России, день рождения одного из представителей отечественного автопрома - 19 апреля 2025 года весьма насыщен разнообразными событиями. Какой сегодня праздник отмечают по календарю в нашей стране и в мире , что можно делать и основные исторические события - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

19 апреля в праздничном календаре России известно как День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи . Праздник официально утвердили на федеральном уровне в августе 2018 года, а отмечать начали уже со следующего, 2019 года.

Эта памятная дата должна не только напомнить россиянам о том, что в 1783 году, в период правления Екатерины II , Крымский полуостров вместе с Кубанью и Таманью стали частью Российской империи, но и подчеркнуть непрерывность пребывания этих территорий в составе страны.

Профессиональный праздник

19 апреля 1782 года вошло в историю страны как день формирования полицейского права (именно в эту дату Екатериной II был утвержден Устав Благочиния, также известный как Полицейский). Однако День юридической службы Министерства внутренних дел России, который появился в праздничном календаре страны в 2003 году, первоначально отмечался летом, но с 2018 года был перенесен на 19 апреля.

В этот же день отмечается и День российской полиграфии. Официальное существование этого праздника началось в 2014 году, а его история непосредственно связана с историей отечественного книгопечатания. Ведь принято считать, что в этот же весенний день уже далекого от нас 1563 года наш соотечественник Иван Федоров приступил к работе над первой печатной книгой под названием “Апостол”.

Еще один профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 19 апреля - это День работника ломоперерабатывающей отрасли России. Официального статуса у этого праздника нет, инициаторами его появления стали сами предприятия, чья деятельность непосредственно связана с данной сферой.

Церковный праздник

Великая суббота - не только финальный день Великого поста, но и последний день накануне одного из самых важных и радостных православных праздников - Пасхи. Великая суббота завершает Страстную седмицу, считается днем тишины и покоя, а также посвящена воспоминаниям о том, как распятый Христос сошел в ад, чтобы вывести души праведников.

В этот же день чтят память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. С юных лет он получал христианское воспитание и, уже будучи патриархом, выступал против распространившейся в то время ереси, за что был отправлен в изгнание на 12 лет.

Отмечают 19 апреля и день памяти равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского, а также:

священномучеников, пресвитеров Иоанна и Иакова Бойковых; преподобноисповедника Севастиана Карагандинского, архимандрита.

Народный праздник

Поскольку по православному календарю 19 апреля отмечают сразу несколько важных дней памяти, то и в народном календаре этот день носит сразу несколько названий: Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. В этот день по традиции старались обращать внимание на погодные приметы, по которым, как считалось, можно было судить о грядущем урожае хлебов. Если в этот день не было ветра, то урожай обещал быть хорошим, а вот сильный ветер вполне мог “сбить колос”.

Ряд традиций был связан и с тем, что в этот день зачастую начинали зацветать яблони. Для того, чтобы в текущем году порадоваться хорошему урожаю плодов, полагалось проявить к дереву уважение: поклониться яблоне, укрепить ее ветви таким образом, чтобы в будущем они выдержали урожай, защитить от вредителей. Прекрасным угощением в этот день считались моченые яблоки либо пироги с яблочной начинкой.

А вот ломать ветви или срывать цветки яблони запрещалось и считалось плохой приметой. Также считалось нежелательным ходить с распущенными волосами, особенно тем женщинам, которые ждали появление малыша.

Какой сегодня праздник в мире

Одним из символов весны считаются подснежники - цветы, которые одни из самых первых появляются из-под снега. С ними связано множество легенд и поверий, даже называют его в разных странах по-разному (например, жители Великобритании знают его как “снежная капля”), а многие еще и отмечают 19 апреля весенний праздник - День подснежника. Родиной события принято считать Англию, а история столь необычного праздника началась в 1984 году.

А вот Всемирный день цирка, в этом году также выпадающий на 19 апреля, постоянной даты не имеет. Каждый год он отмечается в третью субботу месяца и впервые был отпразднован в 2010 году. К слову, за несколько лет до этого был учрежден похожий праздник, но в европейских масштабах. К тому же во многих странах мира артисты цирка отмечают и свои национальные профессиональные праздники.

А в Китае 19 апреля стартует традиционный Фестиваль воздушных змеев. История этого мероприятия насчитывает вот уже несколько десятилетий, а само создание таких змеев в Поднебесной и вовсе является очень древним искусством.

Памятные даты в истории

1925 год - в эфир вышел самый первый выпуск советской радиогазеты “Пионерская зорька”;

1935 год - в Советском союзе началась история добровольного спортивного общества “Спартак”;

1970 год - с конвейера Волжского автозавода сошел первый в истории автомобиль ВАЗ-2101 "Жигули";

1987 год - на экране в рамках короткометражки популярного телешоу впервые появилась семья Симпсонов.

Кто родился 19 апреля из знаменитостей

Среди тех, кто 19 апреля отмечает или отмечал свой день рождения, можно выделить:

писателя и автора “Двух капитанов” Вениамина Каверина (1902 год);

писателя и автора “Двух капитанов” Вениамина Каверина (1902 год); актера и Заслуженного артиста РФ Сергея Баталова (1957 год);

актера и Заслуженного артиста РФ Сергея Баталова (1957 год); актера Джеймса Франко (1978 год);

актера Джеймса Франко (1978 год); спортсменку, теннисистку Марию Шарапову (1987 год).

Именины