18 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. 18 марта 2025 года в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией, а в разных странах проходит Всемирный день социальной работы, День Парижской коммуны. Какие ещё профессиональные и международные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

День воссоединения Крыма с Россией. Именно 18 марта в 2014 году Крым (полуостров Крым и город Севастополь, которые до этого входили в состав Украины) официально вошел в состав Российской Федерации. На территории Республики Крым эта дата является праздничным и выходным днем. Возвращение территорий в состав России зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.

Также 18 марта отмечают День выхода человека в открытый космос. Это важнейшее событие в истории освоении космоса произошло в 1965 году, когда впервые летчик-космонавт СССР, второй пилот космического корабля "Восход-2" Алексей Леонов вышел в открытый космос.

Профессиональный праздник

На 18 марта 2025 года выпадает Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work). Этот профессиональный праздник объединяет всех, чья деятельность имеет социальную направленность, и подчеркивает их вклад в поддержку социально незащищенных групп населения. В России существует Союз социальных педагогов и социальных работников РФ. Такая работа многогранна, затрагивает различные категории и группы населения. Основная задача социального работника – обеспечить достойный уровень и качество жизни граждан, нуждающихся в поддержке и помощи.

Церковный праздник

Православные верующие сегодня отмечают праздник иконы Божией Матери "Воспитание". Перед чудотворным образом родители молятся за своих детей, просят о здоровье, вразумить их чад, спасти, сохранить и послать им послушание.

Также в эту дату празднуют обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. А также чтят память преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена, основателя Адрианова Пошехонского монастыря. Мученика Конона Исаврийского, подвергшегося за свою веру жестоким истязаниям и пыткам.

В этот день состоится отпевание известного старца, духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина).

Народный праздник

По народному календарю 18 марта отмечается Конон Огородник. В этот день принято замачивать семена для последующей высадки, если погода позволяет, то можно начинать вскапывать огород и удобрять грядки. Заниматься огородом на Конона полагалось даже и в плохую погоду. Наши предки в этот день обязательно возделывали землю.

День подходит для налаживания отношений и примирения, стоит сделать первый шаг или попросить прощения. В эту дату принято молиться за тех, кто пропал без вести, чтобы они нашлись живыми.

Нельзя на ужин приглашать гостей. Стоит провести вечер только в кругу семьи. Не рекомендуется сплетничать и делать крупные приобретения – покупка будет неудачной. По народным приметам, семейным людям не стоит разбивать куриные яйца ножом, это может привести к ссоре из-за детей.

Какой сегодня праздник в мире

День Парижской коммуны. В этот день в 1871 году в результате революции во Франции было установлено правительство пролетариата, получившее название Парижская коммуна. Во главе стояли представители различных трудящихся масс, они были у власти 72 дня. 28 мая коммуна была повержена, а дата 18 марта выбрана праздником в честь первой значимой победы рабочего класса.

© Public domain Баррикады в Париже во время Парижской коммуны

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 18 марта в разные годы:

1662 – в Париже появился первый общественный транспорт – восьмиместная карета, названная "омнибус", что означало – "для всех".

1850 – Американские бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию "American Express".

1861 – Александр II торжественно объявил об отмене крепостного права в России.

1869 – на заседании Русского химического общества Н. А. Меншуткин от имени Д. И. Менделеева сделал сообщение об открытии соотношения между свойствами элементов и их атомными весами (Периодическая система химических элементов).

1892 – учреждён приз для лучшей хоккейной команды – Кубок Стэнли.

1898 – немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.

1902 – в Милане впервые записывается на фонограф итальянский тенор Энрико Карузо.

1917 – арестован последний русский царь Николай II.В России был восстановлен выход запрещённой большевистской газеты "Правда".

1920 – вышел первый номер газеты "Коммунистический труд". Через два года её переименовали в "Рабочую Москву", а в 1939 году она стала "Московским большевиком", с 1950 года – "Московская правда".

1931 – в США компания Schick начала производство первых электрических бритв.

1949 – образована Организация Североатлантического договора – НАТО.

1958 – в Москве открылся Первый международный конкурс музыкантов-исполнителей имени П. И. Чайковского. Первое место среди пианистов завоевал пианист Ван Клиберн из США. Среди скрипачей первую премию завоевал скрипач В. А. Климов из СССР.

1960 – в эфир вышла первая передача "Телевизионного клуба кинопутешествий" ("Клуба путешественников"). Создателем и первым её президентом был Владимир Адольфович Шнейдеров. Внесена в "Книгу рекордов Гиннесса" как старейшая программа российского телевидения.

1964 – запуск спутника "Космос-26" для изучения магнитного поля Земли.

1965 – советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

1966 – в Москве показом фильма "Броненосец „Потёмкин“" открылся кинотеатр "Иллюзион".

1974 – на вооружение Советской армии были приняты автомат АК74 и ручной пулемёт РПК-74 конструкции М. Т. Калашникова.

1975 – Atari выпустила на рынок первый в мире гоночный аркадный автомат под названием Gran Trak 10.

1990 – от первой, запущенной для исследования Луны, японской АМС "Muses A"/"Hiten", был отделён малый аппарат "Hagoromo", оставшийся на окололунной орбите.

1991 – в России принят закон "О милиции", а в Вене открылся Центр по предотвращению конфликтов — один из постоянно действующих институтов ОБСЕ.

2003 – спутник SOHO впервые заснял два одновременных протуберанца с противоположных сторон диска Солнца.

2004 – рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.

2007 – запуск системы оплаты общественного транспорта PASMO в Токио, Япония.

2014 – Президент России В. В. Путин обратился к обеим палатам Федерального Собрания в связи с присоединением Крыма и подписал с властями самопровозглашённой Республики Крым договор, объявивший полуостров частью России.

2018 – выборы Президента Российской Федерации. Владимир Путин победил с результатом в 76,69 %.

Кто из известных людей родился 18 марта

В этот день родились:

1634 – Мари де Лафайет, французская писательница, зачинательница жанра любовно-психологического романа.

1907 – Яков Джугашвили, сын И. В. Сталина, погибший в немецком плену.

1945 – Борис Терещук, советский волейболист, олимпийский чемпион (1968), чемпион Европы (1971).

1949 – Борис Грачевский, кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш".

1959 – Люк Бессон, французский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель, лауреат премии "Сезар".

1968 – Михаил Делягин, российский экономист, политолог, публицист, политик, академик РАЕН, руководитель Института проблем глобализации (ИПРОГ).

1977 – Здено Хара, словацкий хоккеист, обладатель Кубка Стэнли (2011).

1979 – Адам Ноа Левин, американский певец, вокалист и гитарист поп-рок-группы Maroon 5.

1980 – Алексей Ягудин, российский фигурист, олимпийский чемпион (2002), 4-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы.

1981 – Тура Бергер, норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка (2010, 2014), 8-кратная чемпионка мира.

1982 – сестры-близнецы Татьяна и Ольга Арнтгольц, российские актрисы театра и кино, Татьяна также является телеведущей.

1987 – Арнд Пайффер, немецкий биатлонист, олимпийский чемпион в спринте (2018), 5-кратный чемпион мира.

1989 – Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель, дочь музыканта Фила Коллинза.

Именины