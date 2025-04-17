Рейтинг@Mail.ru
17 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
05:00 17.04.2025 (обновлено: 16:51 15.10.2025)
17 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
17 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
17 апреля 2025 года в России отмечается профессиональный праздник – День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск, верующие празднуют Великий четверг, РИА Новости, 15.10.2025
Главная / Праздники

17 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Elva EtienneКакой сегодня праздник 17 апреля
Какой сегодня праздник 17 апреля - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Getty Images / Elva Etienne
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. 17 апреля 2025 года в России отмечается профессиональный праздник – День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск, верующие празднуют Великий четверг, стартует Московский Международный Кинофестиваль, а в мире проходит Международный день денег и Всемирный день гемофилии. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Выходные в апреле - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Выходные в апреле 2025 года: как будем работать и отдыхать
1 апреля, 11:20

Какой сегодня праздник в России

В нашей стране 17 апреля ежегодно отмечают День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. На эту дату в 2025 году выпадает начало одного из старейших мировых и самых известных в России киносмотров – 47-й Московский международный кинофестиваль. Он продлится неделю. В рамках кинофестиваля проходят не только показы картин, награждение режиссеров и актеров за их вклад в развитие мирового кино, но и проводятся информационные показы и ретроспективы фильмов, семинары, круглые столы, конференции. А еще 17 апреля 2025 года в России и мире стартует международная общественная экологическая акция – Марш парков, которая пройдет под девизом: "За сохранение и восстановление природы малой родины!"

Профессиональный праздник

17 апреля поздравления звучат в адрес ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Праздник установлен приказом МВД России № 580 от 12 августа 2010 года. Дата приурочена к созданию в 1991 году крупнейшей ветеранской организации ведомства – Российского Совета ветеранов. Впервые в России этот профессиональный праздник отметили в 2011 году.
День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск
17 апреля 2019, 01:27

Церковный праздник

17 апреля 2025 года верующие отмечают Великий четверг и вспоминают совершение Иисусом Христом Тайной Вечери. Священнослужители в этот праздник проводят особый обряд омовения. Архиерей омывает ноги 12 священникам – по примеру того, как это сделал Иисус Христос перед Тайной вечерей.
В этот день чтят память:
  • преподобного Иосифа Песнописца;
  • преподобного Георгия Пелопонесского.
Церковные праздники в апреле - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Церковный календарь на апрель 2025 года: праздники, посты, приметы
5 февраля, 13:28

Народный праздник

По народному календарю 17 апреля праздник носит название Иосиф Песнопевец. Название связано с тем, что в этот период уже слышалось пение сверчков и журавль подавал голос. Существовал в народе обычай: чтобы не испытывать болей в спине от тяжелых полевых работ, при виде журавля, нужно было лечь на траву и поворочаться с боку на бок семь раз.
Не рекомендуется в этот день слишком усердно работать, как в огороде, так и по дому, не следует приступать к важным делам и начинать новый вид деятельности – всё может пойти не по плану. Нужно больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Нельзя рыбачить и ходить на охоту, а также обижать птиц, домашних животных и скотину. Не стоит отдавать свои вещи, иначе, как считали в народе, уйдет достаток, а также покупать обновки.

Какой сегодня праздник в мире

17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day). Это редкое генетическое заболевание, вызванное нарушением первой фазы свертывания крови. Различные мероприятия проводятся в эту дату с целью информирования общественности о заболевании и привлечения внимания к проблемам больных гемофилией, для улучшения качества оказания этим пациентам медицинской помощи.
© Getty Images / fotolgahanКопилка
Копилка - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Getty Images / fotolgahan
Копилка
Международный день денег (International Money Day) проходит в разных странах 17 апреля. Праздник призван напомнить людям о важности финансовой грамотности, необходимости уметь управлять финансами. В рамках этого праздника проходят финансовые тренинги, семинары и лекции, а также организуют выставки редких монет и банкнот.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 17 апреля в разные годы:
1722 – Пётр I ввел в Российской империи налог на ношение бороды.
1924 – дата основания американской киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer".
1877 – Лев Толстой закончил роман "Анна Каренина".
© РИА Новости / М. Филимонов | Перейти в медиабанкСтраница из рукописи романа Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина"
Страница из рукописи романа Льва Николаевича Толстого Анна Каренина - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / М. Филимонов
Перейти в медиабанк
Страница из рукописи романа Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина"
1913 – Густав Хэмел осуществил первый беспосадочный полет между Англией и Германией на военном моноплане "Блерио XI".
1941 – русский авиаконструктор Игорь Сикорский продемонстрировал первый в мире вертолет-амфибию.
1967 – на экраны вышел фильм Виталия Мельникова "Начальник Чукотки", одна из первых комедий о героях Гражданской войны.
1964 – начало выпуска автомобиля Ford Mustang компанией Ford Motor Company.
1968 – в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных".
1970 – Пол Маккартни выпустил дебютный сольный альбом McCartney.
1982 – английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой.
1992 – VI Съезд народных депутатов РФ по предложению Ельцина закрепил за Россией два официальных названия – "Российская Федерация" и "Россия".
2000 – начало вещания общероссийского телеканала "Детский проект".
2005 – состоялся референдум по объединению Красноярского края с Таймыром и Эвенкией.
2011 – состоялась премьера сериала "Игра престолов" на телеканале HBO.
Кто из известных людей родился 17 апреля
В этот день родились:
1894 – Никита Хрущев, советский государственный и политический деятель, глава СССР (1953-1964).
1941 – Александра Дорохина, советская и российская актриса театра и кино.
1951 – Хорст Хрубеш, немецкий футболист, чемпион Европы (1980), обладатель Кубка европейских чемпионов 1982 и 1883 гг.
1954 – Риккардо Патрезе, итальянский автогонщик, вице-чемпион мира в классе "Формула-1" в 1992 году.
1959 – Елена Гагарина, российский искусствовед, генеральный директор музея-заповедника "Московский Кремль".
1961 – Игорь Тихомиров, советский и российский рок-музыкант, звукрежиссер, бас-гитарист групп "Кино", ДДТ.
1964 – Андрей Борисенко, лётчик-космонавт Российской Федерации, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК.
1966 – Евгений Белошейкин, советский хоккеист (вратарь), чемпион мира в 1986 году и Олимпийских игр в 1988 году.
1968 – Валерия (настоящее имя Алла Перфилова), эстрадная певица, народная артистка России.
1974 – Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, дизайнер.
1977 – Анастасия Макаревич, российская певица, участница женской поп-группы "Лицей".
1991 – Рэйчел Ламарр, канадская футболистка, автор первого в истории гола на чемпионате мира по футболу среди девушек до 17-ти лет.

Именины

17 апреля именины отмечают: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.
Распятие и свечи в церкви - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Чистый четверг 2025: история, традиции, обычаи и запреты
8 апреля, 14:31
ПраздникиКакой сегодня праздникРоссияПраздникиРелигиозные праздники
 
 
