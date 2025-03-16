Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 марта в России и в мире по календарю
16 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 марта в России и в мире по календарю
16 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
16 марта 2025 года в России свой профессиональный праздник отмечают представители сразу нескольких профессий, а на международном уровне этот день известен всем, РИА Новости, 16.10.2025
праздники
религиозные праздники
россия
какой сегодня праздник
праздники, религиозные праздники, россия, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Какой сегодня праздник
16 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Девушки фотографируются напротив леса из цветных карандашей
Девушки фотографируются напротив леса из цветных карандашей
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. 16 марта 2025 года в России свой профессиональный праздник отмечают представители сразу нескольких профессий, а на международном уровне этот день известен всем, кто любит рисовать. Какой сегодня праздник по календарю в нашей стране и в мире, что можно делать и какие народные приметы действуют - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

На 16 марта в нашей стране приходится сразу два профессиональных праздника, а также ряд памятных дат по православному календарю.
Календарь праздников — 2025. Март
Выходные и праздники в марте: как россияне будут отдыхать в 2025 году
25 февраля, 14:20

Профессиональный праздник

Многие российские праздники не имеют постоянной даты в календаре и каждый год могут выпадать на разные числа. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России относится к таким праздникам. Он отмечается в третье по счету мартовское воскресенье, а значит, в текущем году граждане, чья работа связана с этой сферой, будут принимать поздравления 16 марта. Праздник появился в 1966 году, но в то время отмечался как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Дата неоднократно менялась, а вскоре День работника торговли стал отдельным праздником.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы в Мелитопольском городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького
Сотрудник коммунальной службы в Мелитопольском городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы в Мелитопольском городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького
День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации - еще один важный профессиональный праздник, отмечаемый 16 марта. В этот же день в 1937 году в стране был создан Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), который выполнял свои задачи в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР.

Церковный праздник сегодня

16 марта православные отмечают день памяти мучеников Евтропия и Клеоника Амасийских, а также Василиска Команского. Евтропий и Клеоник были братьями, а Василиск приходился племянником великомученику Феодору Тирону. Все трое за свою веру и за отказ поклоняться идолам были подвергнуты жестоким пыткам и в конце концов казнены.
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56
Второе воскресенье, выпадающее на период Великого поста, - это день, когда полагается вспоминать и чтить память святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского (Фессалоникийского). Получившему прекрасное образование юноше прочили блестящую карьеру в государственной деятельности, но он выбрал иной путь и стал послушником в монастыре на Афоне.
Также в церковном календаре 16 марта день памяти:
  • преподобной Пиамы Александрийской, девы;
  • святых Зинона и Зоила;
  • преподобномученицы Марфы Ковровой;
  • мученика Михаила Строева.
В этот же день чтят и вспоминают удивительную историю Волоколамской иконы Пресвятой Богородицы, которая была явлена во второй половине 16 века в Иосифо-Волоколамском монастыре.

Народный праздник

В народном календаре 16 марта известен как Евтропиев день. “Евтропий путь торопит да снег топит” - говорили люди, а также обходили поля крест-накрест. Считалось, что подобным ритуалом можно было “уговорить” солнце побыстрее растопить лежащий на полях снег, а также защитить посевы от заморозков, сильной засухи и других губительных для них явлений. Осеняли крестом и дом, ворота, очаг: это делали для того, чтобы защитить жилище, всех, кто в нем живет, от злых сил.
Еще один важный ритуал этого дня - умыться на рассвете водой, в которой всю ночь пролежал серебряный предмет. Девушки верили, что это поможет надолго сберечь молодость и красоту.
Сегодня люди старались держаться подальше от леса: верили, что в чаще просыпается медведь, а встреча с пробудившимся хозяином леса могла быть очень опасной. В этот день старались не давать и не брать в долг, а вот оказывать помощь нуждающимся было очень важно, ведь такое добро обязательно вернется. Запрещалось выбрасывать из дома мусор после заката: так можно было навлечь на себя бедность.
Заметить купающегося в снегу ворона считалось положительной приметой: значит, погода порадует теплом. А если солнце садится в облака, - то ждать ясной погоды не стоит. Быстро тающий и сбегающий многочисленными ручьями снег мог намекать на ожидающее впереди дождливое лето.
Восход солнца - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
День весеннего равноденствия 2025: какого числа праздник, приметы и история
21 марта, 12:56

Какой сегодня праздник в мире

Необычный праздник, который отмечают 16 марта во многих странах мира - это День цветных карандашей. Первые подобные принадлежности для письма появились лишь в XX веке, хотя обычные карандаши существуют уже на протяжении нескольких столетий, а их прототипами пользовались еще люди древнего мира.
В этот же день отмечается и День туши для ресниц. Это косметическое средство впервые появилось в начале двадцатого века и по сей день остается одним из самых популярных продуктов. Помимо этого 16 марта - Международный день без селфи.

Памятные даты в истории

1831 год - вышел первый роман французского писателя Виктора Гюго “Собор Парижской Богоматери”;
1870 год - запущена первая в России мартеновская печь, это произошло на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде;
1926 год - проведено первое успешное испытание ракеты на жидком топливе.
Какой сегодня праздник 17 марта - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
17 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
17 марта, 06:00

Кто родился 16 марта из знаменитостей

16 марта появились на свет:
  • российский физик и электротехник, изобретатель радио Александр Попов(1859 год);
  • писатель-фантаст, автор романов “Человек-амфибия” и “Голова профессора Доуэля” Александр Беляев (1884 год);
  • актер и режиссер Сергей Юрский (1935 год);
  • сценарист и режиссер Гор Вербински (1964 год);
  • певец и бывший солист группы “Кар-Мэн” Богдан Титомир (1967 год).

Именины

Марфа, Михаил и Севастьян - вот перечень всех именинников сегодняшнего дня.
