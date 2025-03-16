16 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. 16 марта 2025 года в России свой профессиональный праздник отмечают представители сразу нескольких профессий, а на международном уровне этот день известен всем, кто любит рисовать. Какой сегодня праздник по календарю в нашей стране и в мире, что можно делать и какие народные приметы действуют - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

На 16 марта в нашей стране приходится сразу два профессиональных праздника, а также ряд памятных дат по православному календарю.

Профессиональный праздник

Многие российские праздники не имеют постоянной даты в календаре и каждый год могут выпадать на разные числа. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России относится к таким праздникам. Он отмечается в третье по счету мартовское воскресенье, а значит, в текущем году граждане, чья работа связана с этой сферой, будут принимать поздравления 16 марта. Праздник появился в 1966 году, но в то время отмечался как День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Дата неоднократно менялась, а вскоре День работника торговли стал отдельным праздником.

День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации - еще один важный профессиональный праздник, отмечаемый 16 марта. В этот же день в 1937 году в стране был создан Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), который выполнял свои задачи в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР.

Церковный праздник сегодня

16 марта православные отмечают день памяти мучеников Евтропия и Клеоника Амасийских, а также Василиска Команского. Евтропий и Клеоник были братьями, а Василиск приходился племянником великомученику Феодору Тирону. Все трое за свою веру и за отказ поклоняться идолам были подвергнуты жестоким пыткам и в конце концов казнены.

Второе воскресенье, выпадающее на период Великого поста, - это день, когда полагается вспоминать и чтить память святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского (Фессалоникийского). Получившему прекрасное образование юноше прочили блестящую карьеру в государственной деятельности, но он выбрал иной путь и стал послушником в монастыре на Афоне.

Также в церковном календаре 16 марта день памяти:

преподобной Пиамы Александрийской, девы;

святых Зинона и Зоила;

преподобномученицы Марфы Ковровой;

мученика Михаила Строева.

В этот же день чтят и вспоминают удивительную историю Волоколамской иконы Пресвятой Богородицы, которая была явлена во второй половине 16 века в Иосифо-Волоколамском монастыре.

Народный праздник

В народном календаре 16 марта известен как Евтропиев день. “Евтропий путь торопит да снег топит” - говорили люди, а также обходили поля крест-накрест. Считалось, что подобным ритуалом можно было “уговорить” солнце побыстрее растопить лежащий на полях снег, а также защитить посевы от заморозков, сильной засухи и других губительных для них явлений. Осеняли крестом и дом, ворота, очаг: это делали для того, чтобы защитить жилище, всех, кто в нем живет, от злых сил.

Еще один важный ритуал этого дня - умыться на рассвете водой, в которой всю ночь пролежал серебряный предмет. Девушки верили, что это поможет надолго сберечь молодость и красоту.

Сегодня люди старались держаться подальше от леса: верили, что в чаще просыпается медведь, а встреча с пробудившимся хозяином леса могла быть очень опасной. В этот день старались не давать и не брать в долг, а вот оказывать помощь нуждающимся было очень важно, ведь такое добро обязательно вернется. Запрещалось выбрасывать из дома мусор после заката: так можно было навлечь на себя бедность.

Заметить купающегося в снегу ворона считалось положительной приметой: значит, погода порадует теплом. А если солнце садится в облака, - то ждать ясной погоды не стоит. Быстро тающий и сбегающий многочисленными ручьями снег мог намекать на ожидающее впереди дождливое лето.

Какой сегодня праздник в мире

Необычный праздник, который отмечают 16 марта во многих странах мира - это День цветных карандашей. Первые подобные принадлежности для письма появились лишь в XX веке, хотя обычные карандаши существуют уже на протяжении нескольких столетий, а их прототипами пользовались еще люди древнего мира.

В этот же день отмечается и День туши для ресниц. Это косметическое средство впервые появилось в начале двадцатого века и по сей день остается одним из самых популярных продуктов. Помимо этого 16 марта - Международный день без селфи.

Памятные даты в истории

1831 год - вышел первый роман французского писателя Виктора Гюго “Собор Парижской Богоматери”;

1870 год - запущена первая в России мартеновская печь, это произошло на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде;

1926 год - проведено первое успешное испытание ракеты на жидком топливе.

Кто родился 16 марта из знаменитостей

16 марта появились на свет:

российский физик и электротехник, изобретатель радио Александр Попов (1859 год);

писатель-фантаст, автор романов "Человек-амфибия" и "Голова профессора Доуэля" Александр Беляев (1884 год);

актер и режиссер Сергей Юрский (1935 год);

сценарист и режиссер Гор Вербински (1964 год);

певец и бывший солист группы "Кар-Мэн" Богдан Титомир (1967 год).

