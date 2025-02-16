16 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. 16 февраля 2025 года в России отмечается День разведки ВМФ России, профессиональный праздник отмечают и сотрудники архива Министерства энергетики, в мире празднуют Международный день французского сорта винограда сира, а в КНДР в честь даты рождения Ким Чен Ира проходит День сияющей звезды. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

16 февраля 2025 года в нашей стране отмечается День разведки ВМФ России и День архива Минэнерго России. Православные верующие чтят память Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.

Профессиональный праздник

В этот день профессиональный праздник отмечают разведчики российского флота. День разведки Военно-морского флота (ныне ведомство называется Разведывательное управление Главного штаба ВМФ) установлен приказом главкома ВМФ России в 1998 году. Именно в этот день в 1938 году Разведывательный отдел Наркомата ВМФ СССР взял задачи военно-морской разведки под свое управление.

Профессиональный праздник и у работников архива Министерства энергетики, который был создан 16 февраля 1939 года. Сегодня в нем хранятся тысячи различных единиц документации от истории создания и развития энергетического комплекса России до современных разработок.

Церковный праздник

В православном календаре сегодня День памяти святых Анны пророчицы и Симеона Богоприимца, которые встретили в храме младенца Иисуса на 40-й день после рождения. Верующие просят Симеона и Анну о здоровье новорождённых. 16 февраля православные христиане также вспоминают:

равноапостольного Николая, архиепископа Японского;

равноапостольного Николая, архиепископа Японского; священномученика Иоанна Томилова;

священномученика Иоанна Томилова; священномученика Тимофея Изотова;

священномученика Тимофея Изотова; священномученика Адриана Троицкого;

священномученика Адриана Троицкого; священномученика Василия Залесского;

священномученика Василия Залесского; преподобномученика Владимира (Загребы);

преподобномученика Владимира (Загребы); мученика Михаила Агаева;

мученика Михаила Агаева; пророка Азарии;

пророка Азарии; благоверного князя Романа Угличского.

Народный праздник

В народном календаре 16 февраля – Починки. Наши предки в этот период осматривали, ремонтировали и подготавливали к весне полевой инвентарь – упряжи, сбруи, телеги. Одной из традиций было украшение веника, под которым "обитает" домовой. Поэтому 16 февраля не подметали пол, чтобы не нарушить его покой и не делали перестановку мебели. А вот покупать новую мебель в этот день нужно, считается, что вместе с ней в дом придут достаток, счастье и удача. По приметам не рекомендуется надевать вещи черного цвета, а также брать деньги взаймы, чтобы не навлечь неприятностей.Под запретом также споры и выяснения отношений.

Какой сегодня праздник в мире

16 февраля празднуется Международный день французского сорта сира, или шираза – красного винограда, дающего вину насыщенно темный цвет, часто с фиолетовым оттенком. В честь праздника виноделы делятся знаниями и опытом, организуют дегустации вин.

© Getty Images / David Silverman Сотрудники винодельни перебирают виноград сорта Сира

Жители Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) 16 февраля отмечают день рождения Ким Чен Ира – отца Ким Чен Ына, который возглавлял Северную Корею на протяжении 17 лет. Официальным государственным праздником дата стала 1982 году, а в 2012 году получила название День сияющей звезды.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 16 февраля в разные годы:

1571 – Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав – "Боярский приговор о станичной и сторожевой службе".

1722 – Пётр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.

1923 – Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.

1925 – в Минске открыта Библиотека Института белорусской культуры (Инбелкульт).

1948 – американский астроном Джерард Койпер открыл спутник Урана – Миранда.

1957 – в СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".

1968 – начала функционировать первая в США служба спасения – 911.

1976 – в СССР Камский автомобильный завод выпустил первый грузовой автомобиль – КАМАЗ-5320.

1978 – появилась первая электронная доска объявлений (Bulletin Board System – BBS).

2005 – вступил в силу Киотский протокол – дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Кто из известных людей родился 16 февраля

В этот день родились:

1831 – Николай Лесков, русский писатель и публицист, автор романов "Соборяне", "Некуда", повести "Леди Макбет Мценского уезда", "Левша" и других.

1893 – Михаил Тухачевский, военачальник, Маршал Советского Союза, герой Гражданской войны.

1925 – Валерий Гинзбург, советский кинооператор, народный артист России, младший брат Александра Галича.

1931 – Никита Подгорный, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

1941 – Ким Чен Ир, лидер КНДР (1994—2011).

1954 – Марго Хемингуэй (покончила с собой в 1996), американская модель и актриса, внучка Эрнеста Хемингуэя.

1958 – Айс-Ти (наст. имя Трейси Марроу), американский рэпер, вокалист трэш-метал-группы "Body Count", лауреат "Грэмми".

1959 – Джон Макинрой, американский теннисист, экс-первая ракетка мира, 7-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде.

1962 – Джон Бэланс (наст. имя Джеффри Лоуренс Бёртон; ум. 2004), английский музыкант и поэт, основатель группы "Coil".

1964 – Бебето (наст. имя Жозе Роберту Гама де Оливейра), бразильский футболист, чемпион мира (1994).

1968 – Александр Непомнящий, русский поэт, бард, рок-музыкант.

1977 – Алексей Морозов, российский хоккеист, двукратный чемпион мира (2008, 2009), президент КХЛ (с 2020 года).

1978 – Любовь Толкалина, российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа.

1979 – Валентино Росси, итальянский мотогонщик, 7-кратный чемпион мира в классе Moto GP.

1989 – Элизабет Олсен, американская актриса кино и телевидения.

1994 – Федерико Бернардески, итальянский футболист, чемпион Европы (2020).

1998 – Карлес Перес, испанский футболист.

Именины