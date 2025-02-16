16 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. 16 февраля 2025 года в России отмечается День разведки ВМФ России, профессиональный праздник отмечают и сотрудники архива Министерства энергетики, в мире празднуют Международный день французского сорта винограда сира, а в КНДР в честь даты рождения Ким Чен Ира проходит День сияющей звезды. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
16 февраля 2025 года в нашей стране отмечается День разведки ВМФ России и День архива Минэнерго России. Православные верующие чтят память Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Профессиональный праздник
В этот день профессиональный праздник отмечают разведчики российского флота. День разведки Военно-морского флота (ныне ведомство называется Разведывательное управление Главного штаба ВМФ) установлен приказом главкома ВМФ России в 1998 году. Именно в этот день в 1938 году Разведывательный отдел Наркомата ВМФ СССР взял задачи военно-морской разведки под свое управление.
Профессиональный праздник и у работников архива Министерства энергетики, который был создан 16 февраля 1939 года. Сегодня в нем хранятся тысячи различных единиц документации от истории создания и развития энергетического комплекса России до современных разработок.
Церковный праздник
В православном календаре сегодня День памяти святых Анны пророчицы и Симеона Богоприимца, которые встретили в храме младенца Иисуса на 40-й день после рождения. Верующие просят Симеона и Анну о здоровье новорождённых. 16 февраля православные христиане также вспоминают:
- равноапостольного Николая, архиепископа Японского;
- священномученика Иоанна Томилова;
- священномученика Тимофея Изотова;
- священномученика Адриана Троицкого;
- священномученика Василия Залесского;
- преподобномученика Владимира (Загребы);
- мученика Михаила Агаева;
- пророка Азарии;
- благоверного князя Романа Угличского.
Народный праздник
В народном календаре 16 февраля – Починки. Наши предки в этот период осматривали, ремонтировали и подготавливали к весне полевой инвентарь – упряжи, сбруи, телеги. Одной из традиций было украшение веника, под которым "обитает" домовой. Поэтому 16 февраля не подметали пол, чтобы не нарушить его покой и не делали перестановку мебели. А вот покупать новую мебель в этот день нужно, считается, что вместе с ней в дом придут достаток, счастье и удача. По приметам не рекомендуется надевать вещи черного цвета, а также брать деньги взаймы, чтобы не навлечь неприятностей.Под запретом также споры и выяснения отношений.
Какой сегодня праздник в мире
16 февраля празднуется Международный день французского сорта сира, или шираза – красного винограда, дающего вину насыщенно темный цвет, часто с фиолетовым оттенком. В честь праздника виноделы делятся знаниями и опытом, организуют дегустации вин.
Сотрудники винодельни перебирают виноград сорта Сира
© Getty Images / David Silverman
Сотрудники винодельни перебирают виноград сорта Сира
Жители Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) 16 февраля отмечают день рождения Ким Чен Ира – отца Ким Чен Ына, который возглавлял Северную Корею на протяжении 17 лет. Официальным государственным праздником дата стала 1982 году, а в 2012 году получила название День сияющей звезды.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 16 февраля в разные годы:
1571 – Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав – "Боярский приговор о станичной и сторожевой службе".
1722 – Пётр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.
1923 – Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.
1925 – в Минске открыта Библиотека Института белорусской культуры (Инбелкульт).
1948 – американский астроном Джерард Койпер открыл спутник Урана – Миранда.
1957 – в СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".
1968 – начала функционировать первая в США служба спасения – 911.
1976 – в СССР Камский автомобильный завод выпустил первый грузовой автомобиль – КАМАЗ-5320.
1978 – появилась первая электронная доска объявлений (Bulletin Board System – BBS).
2005 – вступил в силу Киотский протокол – дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Кто из известных людей родился 16 февраля
В этот день родились:
1831 – Николай Лесков, русский писатель и публицист, автор романов "Соборяне", "Некуда", повести "Леди Макбет Мценского уезда", "Левша" и других.
1893 – Михаил Тухачевский, военачальник, Маршал Советского Союза, герой Гражданской войны.
1925 – Валерий Гинзбург, советский кинооператор, народный артист России, младший брат Александра Галича.
1931 – Никита Подгорный, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
1941 – Ким Чен Ир, лидер КНДР (1994—2011).
1954 – Марго Хемингуэй (покончила с собой в 1996), американская модель и актриса, внучка Эрнеста Хемингуэя.
1958 – Айс-Ти (наст. имя Трейси Марроу), американский рэпер, вокалист трэш-метал-группы "Body Count", лауреат "Грэмми".
1959 – Джон Макинрой, американский теннисист, экс-первая ракетка мира, 7-кратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде.
1962 – Джон Бэланс (наст. имя Джеффри Лоуренс Бёртон; ум. 2004), английский музыкант и поэт, основатель группы "Coil".
1964 – Бебето (наст. имя Жозе Роберту Гама де Оливейра), бразильский футболист, чемпион мира (1994).
1968 – Александр Непомнящий, русский поэт, бард, рок-музыкант.
1977 – Алексей Морозов, российский хоккеист, двукратный чемпион мира (2008, 2009), президент КХЛ (с 2020 года).
1978 – Любовь Толкалина, российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа.
1979 – Валентино Росси, итальянский мотогонщик, 7-кратный чемпион мира в классе Moto GP.
1989 – Элизабет Олсен, американская актриса кино и телевидения.
1994 – Федерико Бернардески, итальянский футболист, чемпион Европы (2020).
1998 – Карлес Перес, испанский футболист.
Именины
Именины 16 февраля отмечают: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.