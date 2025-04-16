Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 апреля в России и в мире по календарю
16 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 апреля в России и в мире по календарю
16 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
16 апреля 2025 года в России отмечается сразу несколько праздников: День мира в Чеченской Республике, Международный день голоса и необычные праздники – День... РИА Новости, 15.10.2025
16 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник 16 апреля
Какой сегодня праздник 16 апреля - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. 16 апреля 2025 года в России отмечается сразу несколько праздников: День мира в Чеченской Республике, Международный день голоса и необычные праздники – День пижамы на работе и Всемирный день "точки с запятой". Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня в мире, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России

День мира в Чеченской Республике ежегодно отмечают 16 апреля в честь отмены режима контртеррористической операции на территории региона. Памятная дата установлена Указом Президента Чеченской Республики от 4 мая 2009 года, остается праздничным и нерабочим днем. В этот день к Мемориалу павшим в борьбе с терроризмом на площади перед Центральной мечетью возлагают цветы.
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкДень мира в Чеченской Республике
День мира в Чеченской Республике - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
День мира в Чеченской Республике
Профессиональный праздник

В России на эту дату не выпадает профессиональных праздников. А вот в Армении в этот день поздравления получают работники полиции, а в Болгарии 16 апреля отмечается День юриста. А еще есть повод отдохнуть от дресс-кода и отправиться на работу прямо в пижаме, ведь сегодня в мире отмечается День пижамы на работе.

Церковный праздник

16 апреля верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского монастыря. На эту дату приходится празднование иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет" – одного из самых живописных и почитаемых образов Богородицы. В 2025 году на 16 апреля выпадает Великая среда Страстной седмицы, православные верующие продолжают соблюдать строгий пост, а в храмах совершают таинство исповеди перед литургией Великого четверга.
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкБогослужение
Богослужение - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Богослужение
Народный праздник

В народном календаре праздник 16 апреля носит название Никита Водопол, а также Никита Ледолом, Угощение водяного. Это время активного ледохода, весеннего половодья и начало рыболовного промысла. По поверьям, в этот день из зимней спячки выходит хозяин подводного царства – водяной. По традиции, наши предки старались угодить водяному и приносили к водоемам гостинцы – хлеб, кашу, выпечку, мясную требуху. А рыболовы, стараясь задобрить его, тоже готовили угощения и просили богатого улова. Наши предки отмечали праздник дружным застольем, готовили пироги с капустой и картофельной начинкой. Умываться проточной водой в эту дату не стоит, лучше использовать отстоявшуюся воду. Нельзя в этот день шуметь и кричать на берегах рек и других водоемов. Если кто-то проливал воду, это считалось плохой приметой.

Какой сегодня праздник в мире

Во многих странах мира 16 апреля отмечается Всемирный день голоса (World Voice Dаy), как важнейшего инструмента коммуникации и социализации. Праздник учрежден по инициативе Американской Академии отоларингологии в конце 1990-х годов, а в России его впервые отметили в 2006 году.
Всемирный день "точки с запятой" (World Semicolon Day) отмечается 16 апреля. Но этот праздник никак не связан к пунктуацией. Точка с запятой символизирует продолжение жизненного пути, когда не была поставлена "точка", а появилась "запятая" и возможность жизнь дальше. Эта дата связана с поддержкой людей, которые склонны к суицидам и уже имеют подобный "опыт", испытывают тревогу, страдают от депрессии и суицидальных мыслей. Автором проекта, который стартовал в 2013 году, стала Эми Блю, она была свидетелем самоубийства отца и пережила этот сложный период. В этот день звучат слова поддержки друг другу.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 16 апреля в разные годы:
1797 – коронация императора Павла I состоялась в Успенском соборе Московского Кремля.
1863 – во Франции спущена на воду крупнейшая подводная лодка XIX века Plongeur ("Ныряльщик").
1871 – Берлин провозглашен столицей Германии.
1898 – вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького.
1905 – создан первый в России профсоюз – Союз рабочих печатного дела.
1906 – завершилась прокладка подводного телеграфного кабеля между США и Китаем.
1912 – американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, осуществившей полет через Ла-Манш на самолете.
© Фото : George Grantham Bain CollectionГарриет Куимби
Гарриет Куимби - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : George Grantham Bain Collection
Гарриет Куимби
1913 – состоялось венчание писателя Михаила Булгакова с Татьяной Лаппа (первая жена).
1917 – Ленин возвращается из эмиграции, чтобы взять бразды правления Русской революцией в свои руки.
1932 – на Ленинградском радиозаводе "Коминтерн" изготовлены первые советские телевизоры.
1934 – Постановлением ЦИК СССР учреждено почётное звание "Герой Советского Союза".
1955 – вышел первый номер литературного журнала "Нева".
1962 – организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-11".
1964 – американская лётчица Джеральдина Мок стала первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.
2000 – в испанской корриде впервые принял участие русский тореадор.
2003 – Майкл Джордан сыграл последний матч в НБА.
2004 – на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый "Царь-колокол".
2009 – в полночь снят режим контртеррористической операции в Чечне.

Кто из известных людей родился 16 апреля

В этот день родились:
1889 – Чарли Чаплин, английский и американский киноактёр, режиссёр, сценарист, композитор, продюсер, обладатель "Оскаров" и других наград.
1890 – князь Николай Трубецкой, русский лингвист, философ, публицист, этнограф и историк.
1924 – Генри Манчини, американский кинокомпозитор и дирижёр, написавший музыку почти к 500 фильмам и телесериалам и выпустивший 90 альбомов, обладатель премий "Оскар" и "Эмми".
1939 – Иван Бортник, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
1945 – Николай Мерзликин, советский и российский киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
1960 – Пьер Литтбарски, немецкий футболист, чемпион мира 1990 года.
1962 – Энтони Блинкен, американский государственный деятель, госсекретарь США с 2021 года.
1965 – Мартин Лоуренс, американский актёр, стендап-комик, режиссер, сценарист и продюсер.
1971 – Свен Фишер, немецкий биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира.
1978 – Иван Ургант, российский актёр, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, музыкант, режиссер, сценарист.
1981 – Надежда Ручка, российская певица, актриса и экс-солистка группы "Блестящие".
1993 – Маркус Гранлунд, финский хоккеист, олимпийский чемпион 2022 года.
1996 – Аня Тейлор-Джой, американо-британская актриса и модель, обладательница премии "Золотой глобус".
2002 – Даяна Кириллова, российская певица, лауреат российских и международных конкурсов.

Именины

16 апреля именины празднуют: Мартин, Никита, Феодосия.
