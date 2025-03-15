Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 марта в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 15.03.2025 (обновлено: 17:19 17.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/15-marta-kakoy-prazdnik/
15 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 марта в России и в мире по календарю
15 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Очередной мартовский день 2025 года приносит россиянам несколько приятных, удивительных и важных поводов для празднования. Какой сегодня праздник отмечают по... РИА Новости, 17.10.2025
2025-03-15T06:00:00+03:00
2025-10-17T17:19:00+03:00
россия
михаил горбачев
анна иоанновна (императрица)
александр пушкин
какой сегодня праздник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005120123_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_4abaa4e468d1eb3e26f0dbee85f55a2e.jpg
https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html
https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html
https://ria.ru/20250329/uraza-bayram-1866604876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005120123_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_c323c7d8929f83de78887998c06c60ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил горбачев, анна иоанновна (императрица), александр пушкин, какой сегодня праздник
Россия, Михаил Горбачев, Анна Иоанновна (императрица), Александр Пушкин, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

15 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкМолебен в день праздника Державной иконы Божией Матери
Молебен в день праздника Державной иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Очередной мартовский день 2025 года приносит россиянам несколько приятных, удивительных и важных поводов для празднования. Какой сегодня праздник отмечают по календарю в России и в мире, что можно делать в этот день по народным приметам, а что нельзя, какие профессиональные, международные и иные поводы для празднования выпадают на эту дату - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

15 марта не балует россиян ни крупными государственными, ни профессиональными праздниками. Однако по церковному и народному календарю этот день наполнен значимыми событиями.

Церковный праздник сегодня

15 марта, на вторую Седмицу Великого поста, выпадает родительская суббота - особый поминальный день, в который принято молиться за умерших родственников и близких людей.
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56
В этот же день отмечается и праздник иконы Божией Матери, которая именуется “Державная”. Именно в этот день в 1917 году в церкви в селе Коломенское (под Москвой) в подвале среди сложенных там икон был обнаружен упомянутый выше образ Богородицы.
Сегодня также день памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского. В период правления императора Ликиния он не боялся открыто проповедовать Христа и даже под пытками не отказался от своей веры.
В эту же дату отмечаются и дни памяти:
  • святителя Арсения, епископа Тверского;
  • мученицы Евфалии Леентинской (Сицилийской);
  • мученика Троадия Неокесарийского;
  • преподобного Агафона Скитского, Египетского;
  • 440 мучеников Италийских.

Народный праздник

15 марта нередко было очень ветрено, а потому этот день в народном календаре получил название Федот Ветронос. Но даже самая по-весеннему теплая погода могла быть обманчива и легко смениться заморозками.
Календарь праздников — 2025. Март
Выходные и праздники в марте: как россияне будут отдыхать в 2025 году
25 февраля, 14:20
Что полагалось делать людям в этот делать? Готовить рассаду для будущего урожая, заниматься домашними делами (но не шитьем), заготавливать березовую кору и так далее. Выходить из дома сегодня было нежелательно: считалось, что дующий за окном сильный ветер вполне мог принести болезни или иное несчастье.
С этим днем было связано и множество примет. Например, длинные сосульки предвещали, что весна в текущем году выдастся затяжной. Пасмурная погода сулила дождливое лето, а если на небе ярко светило солнце, то пшеница должна была уродиться как следует.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день прав потребителей впервые отметили в 1983 году, при этом инициатива принадлежала представителям Международной организации потребителей. Дату помогли выбрать события в истории: почти за два десятилетия до этого президент Джон Ф. Кеннеди, выступая в американском Конгрессе, не только определил, что включает в себя термин “потребитель”, но и сформулировал четыре основных его права. С тех пор 15 марта во многих странах мира проводятся тематические мероприятия.
Международный день защиты бельков - еще один праздник, выпадающий на 15 марта. Его стали отмечать благодаря Международному фонду защиты животных. Основная задача - остановить жестокий промысел детенышей гренландских тюленей и сохранить популяцию этих животных.
В Испании в этот день отмечают Фальяс - весенний праздник, главная традиция которого - сжигание специально созданных для этого огромных кукол.
© Getty Images / David RamosФестиваль Фальяс в Валенсии, Испания
Фестиваль Фальяс в Валенсии, Испания - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / David Ramos
Фестиваль Фальяс в Валенсии, Испания

Памятные даты в истории

1730 год - по воле императрицы Анны Иоанновны прекратил свое существование Верховный тайный совет;
1830 год - вышел в свет последний (13 по счету) номер “Литературной газеты”, редактором которого выступил Александр Пушкин;
1990 год - Михаил Горбачев стал Президентом СССР.
Ураза-байрам - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Ураза-байрам в 2025 году: дата, суть и традиции праздника
29 марта, 12:09

Кто родился 15 марта из знаменитостей

В число тех, у кого 15 марта день рождения, входят:
  • физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов (1930 год);
  • писатель, автор рассказа “Уроки французского” и повести “Прощание с Матерой” Валентин Распутин (1937 год);
  • режиссер, постановщик фильмов “Муха”, “Мертвая зона” Дэвид Кроненберг(1943 год);
  • актриса Любовь Аксенова (1990 год).

Именины

И в заключение перечислим имена всех именинников сегодняшнего дня. Это Агафон, Арсений, Иосиф, Савва и Федот.
Еще по темеРодительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиРоссияМихаил ГорбачевАнна Иоанновна (императрица)Александр ПушкинКакой сегодня праздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала