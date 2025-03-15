15 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Очередной мартовский день 2025 года приносит россиянам несколько приятных, удивительных и важных поводов для празднования. Какой сегодня праздник отмечают по календарю в России и в мире, что можно делать в этот день по народным приметам, а что нельзя, какие профессиональные, международные и иные поводы для празднования выпадают на эту дату - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

15 марта не балует россиян ни крупными государственными, ни профессиональными праздниками. Однако по церковному и народному календарю этот день наполнен значимыми событиями.

Церковный праздник сегодня

15 марта, на вторую Седмицу Великого поста, выпадает родительская суббота - особый поминальный день, в который принято молиться за умерших родственников и близких людей.

В этот же день отмечается и праздник иконы Божией Матери, которая именуется “Державная”. Именно в этот день в 1917 году в церкви в селе Коломенское (под Москвой) в подвале среди сложенных там икон был обнаружен упомянутый выше образ Богородицы.

Сегодня также день памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского. В период правления императора Ликиния он не боялся открыто проповедовать Христа и даже под пытками не отказался от своей веры.

преподобного Агафона Скитского, Египетского; 440 мучеников Италийских.

Народный праздник

15 марта нередко было очень ветрено, а потому этот день в народном календаре получил название Федот Ветронос. Но даже самая по-весеннему теплая погода могла быть обманчива и легко смениться заморозками.

Что полагалось делать людям в этот делать? Готовить рассаду для будущего урожая, заниматься домашними делами (но не шитьем), заготавливать березовую кору и так далее. Выходить из дома сегодня было нежелательно: считалось, что дующий за окном сильный ветер вполне мог принести болезни или иное несчастье.

С этим днем было связано и множество примет. Например, длинные сосульки предвещали, что весна в текущем году выдастся затяжной. Пасмурная погода сулила дождливое лето, а если на небе ярко светило солнце, то пшеница должна была уродиться как следует.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день прав потребителей впервые отметили в 1983 году, при этом инициатива принадлежала представителям Международной организации потребителей. Дату помогли выбрать события в истории: почти за два десятилетия до этого президент Джон Ф. Кеннеди, выступая в американском Конгрессе, не только определил, что включает в себя термин “потребитель”, но и сформулировал четыре основных его права. С тех пор 15 марта во многих странах мира проводятся тематические мероприятия.

Международный день защиты бельков - еще один праздник, выпадающий на 15 марта. Его стали отмечать благодаря Международному фонду защиты животных. Основная задача - остановить жестокий промысел детенышей гренландских тюленей и сохранить популяцию этих животных.

В Испании в этот день отмечают Фальяс - весенний праздник, главная традиция которого - сжигание специально созданных для этого огромных кукол.

© Getty Images / David Ramos Фестиваль Фальяс в Валенсии, Испания

Памятные даты в истории

1730 год - по воле императрицы Анны Иоанновны прекратил свое существование Верховный тайный совет;

1830 год - вышел в свет последний (13 по счету) номер “Литературной газеты”, редактором которого выступил Александр Пушкин;

1990 год - Михаил Горбачев стал Президентом СССР.

Кто родился 15 марта из знаменитостей

В число тех, у кого 15 марта день рождения, входят:

физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов (1930 год);

писатель, автор рассказа "Уроки французского" и повести "Прощание с Матерой" Валентин Распутин (1937 год);

режиссер, постановщик фильмов "Муха", "Мертвая зона" Дэвид Кроненберг (1943 год);

актриса Любовь Аксенова (1990 год).

Именины