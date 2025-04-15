15 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Международный день культуры и экологический праздник, продолжение Страстной недели, а также другие профессиональные торжества и важные события отмечают в календаре 15 апреля 2025 года. Значимые поводы для празднования в этот день есть как в России, так и в мире. Какой сегодня праздник отмечается, что можно делать, на какие приметы стоит обратить внимание и кто в этот день появился на свет - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В России на протяжении нескольких десятков лет ежегодно отмечают Дни защиты от экологической опасности. Как правило, к акции приурочены разнообразные экологические мероприятия, которые могут длиться вплоть до начала лета (официальные сроки проведения акции с 15 апреля по 5 июня).

Профессиональный праздник

Отмечают в этот день профессиональный праздник и специалисты по радиоэлектронной борьбе в России. Этот праздник был закреплен соответствующим указом главы государства в 2006 году. Считается, что впервые системы радиоэлектронной борьбы в нашей стране использовали во время русско-японской войны именно в этот день.

Церковный праздник

15 апреля в текущем году выпадает на Страстную неделю и носит название Великий вторник. Этот день отличается глубоким духовным смыслом, верующие продолжают готовиться к грядущей Пасхе, а также вспоминают последнюю проповедь Христа под крышей Иерусалимского храма.

Вспоминают в этот день и историю иконы Божией Матери под названием “Ключ разумения”. Именно у нее верующие часто просят помощи в учении.

Также в этот день в календаре значится день памяти преподобного Тита Чудотворца, иеромонаха. Терпеливо и смиренно преодолел он непростой монашеский путь, был наделен даром чудотворения.

В этот же день чтят память:

мучеников Амфиана и Едесия; мученика Поликарпа.

Народный праздник

В народном календаре этот день, 15 апреля, известен как “Тит Ледолом”, поскольку к этой дате реки и другие водоемы уже должны были окончательно освободиться от ледяных “оков”. При этом считалось, что если ледяные глыбы утонут в воде, то ожидающий впереди год будет непростым. Если же ледяной покров остается цел и практически невредим - на хорошую весеннюю рыбалку рассчитывать не придется. Выходить на лед в этот день запрещалось.

Постепенно после долгой зимы заканчивались и запасы зерна (по этой причине данный день нередко именовали Бесхлебицей). А значит, рацион становился все более скудным. Но даже в такое непростое время нельзя было трогать запасы зерна, предназначавшиеся для предстоящего сева.

Существовали и другие запреты. Например, нельзя было подпускать к дому ворон, а также нежелательным было оставаться в одиночестве и грустить. Заметив, что журавли летят на юг, люди делали вывод, что текущий год будет неурожайным. Кружащиеся в небе галки предвещают ненастье, а вот воркующие голуби наоборот - сулят тепло.

Какой сегодня праздник в мире

15 апреля отмечается и Международный день культуры, который тесно связан с событиями весны 1935 года и именем известного художника и философа Николая Рериха. В 1935 году был подписан важный документ, известный под названием Пакт Рериха (официальное название договора - "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников"). Именно он стал основой для Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

На международном уровне 15 апреля также известен как День экологических знаний. История праздника началась в 1992 году и с тех пор ежегодно напоминает жителям самых разных стран мира о том, как важно заботиться о состоянии окружающей среды.

В этот же день в Казахстане отмечают День влюбленных, а в Северной Корее - праздник Солнца.

Памятные даты в истории

1932 год - на страницах журнала “Молодая гвардия” появились первые главы романа Николая Островского “Как закалялась сталь”;

1951 год - в Англии состоялся первый в мировой истории официальный конкурс красоты “Мисс Мира”;

1956 год - спектаклем "Вечно живые" начал свою работу московский театр "Современник".

Кто родился 15 апреля из знаменитостей

Этот день, 15 апреля, на свет появились:

“универсальный” гений, скульптор, живописец и ученый Леонардо да Винчи (1452 год); императрица Екатерина I (1684 год);

поэт и один из основоположников акмеизма Николай Гумилев (1886 год); актриса и исполнительница одной из главных ролей в серии фильмов про Гарри Поттера Эмма Уотсон (1990 год).

