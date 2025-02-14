14 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. 14 февраля не только в календаре России, но и во всем мире известно в первую очередь как День святого Валентина. Но вместе с ним в 2025 году отмечаются и другие праздники: церковные, профессиональные, международные. Какой сегодня праздник, что можно делать в этот день и какие запреты действуют, народные приметы - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

На протяжении многих десятилетий россияне вместе со всем миром отмечают День святого Валентина (или День всех влюбленных). В нашей стране этот праздник приобрел широкую известность и популярность с 1990-х годов, а сама первая “валентинка” в истории датируется началом 15 века.

С праздником связано множество традиций: в этот день своих вторых половинок принято радовать приятными сюрпризами (как минимум - цветами и сладостями), признаваться в нежных чувствах и даже делать предложения руки и сердца. К слову, в различных странах нередко можно встретить и особые традиции Дня святого Валентина, например, в Дании в качестве подарка часто преподносят засушенные белые цветы.

Церковный праздник сегодня

На 14 февраля в православном календаре выпадает предпразднство Сретения Господня - одного из двенадцати главных церковных праздников. Он относится к непереходящим, то есть каждый год отмечается в одну и ту же дату. Отмечается Сретение 15 февраля, а день накануне отведен под подготовку к этому важному событию.

Сегодня отмечается и день памяти мученика Трифона Апамейского, Никейского. Он родился в простой семье, но, по преданию, с ранних лет обладал даром исцелять недуги и избавлять человека от бесов. В качестве благодарности просил только верить в Христа, так как именно он наделил его силой помогать людям. В период правления императора Декия Трифон был подвергнут пыткам, а после казнен.

Также в этот день отмечаются:

день памяти мученицы Перпетуи, в также мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Фелицитаты ;

день памяти ; день памяти преподобного Петра Галатийского, Молчальника ;

день памяти ; день памяти преподобного Вендимиана, пустынника Вифинийского и др.

Народный праздник

С именем святого мученика Трифона связан народный праздник - Трифонов день. Он также известен как Трифон-мышегон, так как в этот день было принято заговаривать мышей, чтобы грызуны не портили зерно и прочие съестные припасы. Внимательно относились и к главным мышеловам дома - кошкам: их угощали молоком, ласково обращались.

Так как февраль считался одним из самых подходящих месяцев для свадьбы, то девушки нередко в этот день молились о том, чтобы им был послан хороший жених. А вот грустить, ссориться или жаловаться на свою жизнь в этот день было крайне нежелательно: плохая примета.

По погоде, которая царила в Трифонов день, нередко судили о том, какими будут оставшиеся зимние дни. Существовали и приметы на весну: звездное небо обещало, что весна будет поздней, а снегопад - дождливой.

Какой сегодня праздник в мире

Даже людям, которые по той или иной причине игнорируют День святого Валентина, 14 февраля найдется повод для радости и интересного времяпрепровождения. Например, Международный день дарения книг, который нередко отмечается и в России. В честь такого праздника проводятся тематические акции и мероприятия, а люди дарят друг другу книги. Отмечается такой праздник вот уже более 10 лет, его главная цель - поддерживать интерес и уважительное отношение к чтению в целом и к печатному слову в частности.

Отмечается сегодня и неофициальный День компьютерщика. Именно в этот зимний день 1946 года официально был презентован первый компьютер под названием ENIAC I.

Памятные даты в истории

1706 год - Петр I издал указ, по которому на севере Москвы, за Сухаревой башней, был основан огород, где полагалось выращивать различные лекарственные травы. Сегодня он известен как Аптекарский огород;

1918 год - Россия официально перешла на григорианский календарь;

1961 год - впервые синтезирован искусственный радиоактивный химический элемент под номером 103 - лоуренсий.

Кто родился 14 февраля из знаменитостей

В этот день на свет появились:

знаменитый композитор Александр Даргомыжский (1813 год);

отечественный писатель Всеволод Гаршин (1855 год);

отечественный (1855 год); любимая многими эстрадная певица и композитор Анна Герман (1936 год).

Именины