Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 февраля в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 14.02.2025 (обновлено: 13:53 20.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/14-fevralya-kakoy-prazdnik/
14 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 февраля в России и в мире по календарю
14 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
14 февраля не только в календаре России, но и во всем мире известно в первую очередь как День святого Валентина. Но вместе с ним в 2025 году отмечаются и другие РИА Новости, 20.10.2025
2025-02-14T06:00:00+03:00
2025-10-20T13:53:00+03:00
россия
общество
праздники
религиозные праздники
какой сегодня праздник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999144961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e24c495c35dd02b7c21a6f842125c62b.jpg
https://ria.ru/prazdniki/den-svyatogo-valentina/
https://ria.ru/20250216/sretenie_gospodne-1844706150.html
https://ria.ru/20250228/tserkovnyy-1914410309.html
https://ria.ru/20130214/922507311.html
https://ria.ru/20130214/922497976.html
https://ria.ru/20120825/729293377.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999144961_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_d2f39976833761b2dad5c6dce3fd2dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, праздники, религиозные праздники, какой сегодня праздник
Россия, Общество, Праздники, Религиозные праздники, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

14 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Westend61Какой сегодня праздник 14 февраля
Какой сегодня праздник 14 февраля - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Getty Images / Westend61
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. 14 февраля не только в календаре России, но и во всем мире известно в первую очередь как День святого Валентина. Но вместе с ним в 2025 году отмечаются и другие праздники: церковные, профессиональные, международные. Какой сегодня праздник, что можно делать в этот день и какие запреты действуют, народные приметы - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

На протяжении многих десятилетий россияне вместе со всем миром отмечают День святого Валентина (или День всех влюбленных). В нашей стране этот праздник приобрел широкую известность и популярность с 1990-х годов, а сама первая “валентинка” в истории датируется началом 15 века.
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
День святого Валентина
5 февраля, 13:13
С праздником связано множество традиций: в этот день своих вторых половинок принято радовать приятными сюрпризами (как минимум - цветами и сладостями), признаваться в нежных чувствах и даже делать предложения руки и сердца. К слову, в различных странах нередко можно встретить и особые традиции Дня святого Валентина, например, в Дании в качестве подарка часто преподносят засушенные белые цветы.

Церковный праздник сегодня

На 14 февраля в православном календаре выпадает предпразднство Сретения Господня - одного из двенадцати главных церковных праздников. Он относится к непереходящим, то есть каждый год отмечается в одну и ту же дату. Отмечается Сретение 15 февраля, а день накануне отведен под подготовку к этому важному событию.
Репродукция иконы Сретение. Выставка современной иконы - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника
16 февраля, 10:39
Сегодня отмечается и день памяти мученика Трифона Апамейского, Никейского. Он родился в простой семье, но, по преданию, с ранних лет обладал даром исцелять недуги и избавлять человека от бесов. В качестве благодарности просил только верить в Христа, так как именно он наделил его силой помогать людям. В период правления императора Декия Трифон был подвергнут пыткам, а после казнен.
Также в этот день отмечаются:
  • день памяти мученицы Перпетуи, в также мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Фелицитаты;
  • день памяти преподобного Петра Галатийского, Молчальника;
  • день памяти преподобного Вендимиана, пустынника Вифинийского и др.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00

Народный праздник

С именем святого мученика Трифона связан народный праздник - Трифонов день. Он также известен как Трифон-мышегон, так как в этот день было принято заговаривать мышей, чтобы грызуны не портили зерно и прочие съестные припасы. Внимательно относились и к главным мышеловам дома - кошкам: их угощали молоком, ласково обращались.
Так как февраль считался одним из самых подходящих месяцев для свадьбы, то девушки нередко в этот день молились о том, чтобы им был послан хороший жених. А вот грустить, ссориться или жаловаться на свою жизнь в этот день было крайне нежелательно: плохая примета.
По погоде, которая царила в Трифонов день, нередко судили о том, какими будут оставшиеся зимние дни. Существовали и приметы на весну: звездное небо обещало, что весна будет поздней, а снегопад - дождливой.

Какой сегодня праздник в мире

Даже людям, которые по той или иной причине игнорируют День святого Валентина, 14 февраля найдется повод для радости и интересного времяпрепровождения. Например, Международный день дарения книг, который нередко отмечается и в России. В честь такого праздника проводятся тематические акции и мероприятия, а люди дарят друг другу книги. Отмечается такой праздник вот уже более 10 лет, его главная цель - поддерживать интерес и уважительное отношение к чтению в целом и к печатному слову в частности.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители на 37-й Московской международной книжной ярмарке
Посетители на 37-й Московской международной книжной ярмарке - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Посетители на 37-й Московской международной книжной ярмарке
Отмечается сегодня и неофициальный День компьютерщика. Именно в этот зимний день 1946 года официально был презентован первый компьютер под названием ENIAC I.

Памятные даты в истории

1706 год - Петр I издал указ, по которому на севере Москвы, за Сухаревой башней, был основан огород, где полагалось выращивать различные лекарственные травы. Сегодня он известен как Аптекарский огород;
1918 год - Россия официально перешла на григорианский календарь;
Портрет Папы Григория XIII, художник Лавиния Фонтана - РИА Новости, 1920, 14.02.2013
Григорианский календарь
14 февраля 2013, 09:30
1961 год - впервые синтезирован искусственный радиоактивный химический элемент под номером 103 - лоуренсий.

Кто родился 14 февраля из знаменитостей

В этот день на свет появились:
  • знаменитый композитор Александр Даргомыжский (1813 год);
Портрет композитора Даргомыжского кисти В.Е.Маковского - РИА Новости, 1920, 14.02.2013
Биография Александра Даргомыжского
14 февраля 2013, 11:30
  • отечественный писатель Всеволод Гаршин (1855 год);
  • любимая многими эстрадная певица и композитор Анна Герман (1936 год).
Польская певица Анна Герман - РИА Новости, 1920, 25.08.2012
Биография Анны Герман
25 августа 2012, 10:00

Именины

Василий, Гавриил, Давид, Петр, Николай, Семен, Тимофей и Трифон - вот полный перечень именинников 14 февраля.
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиРоссияОбществоПраздникиРелигиозные праздникиКакой сегодня праздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала