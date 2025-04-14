14 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Национальные и международные, профессиональные и церковные - в праздничном календаре на 14 апреля 2025 года выпадает сразу несколько значимых событий. Какой сегодня праздник отмечают жители России и в мире, что можно делать в этот день по народному календарю, кто из знаменитостей появился на свет - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

14 апреля в России для представителей отдельных специальностей считается профессиональным праздником, а верующие в этот же день отмечают начало очень важного по церковному календарю периода.

Профессиональный праздник

С 2011 года в нашей стране 14 апреля отмечают День медицинской службы уголовно-исполнительной системы Российской федерации. Как и в случае с большей частью других праздников, на выбор даты повлияли исторические события: практически за два столетия до этого, весной 1829 года, главврач столичных тюрем Федор Гааз по собственной инициативе взял на контроль состояние здоровья местных заключенных. Тем самым, как считается, заложив основы соответствующей медслужбы.

Церковный праздник

14 апреля в этом году открывает один из очень важных периодов в православном календаре - Страстную неделю. Первый день этой Страстной седмицы носит название Великий понедельник, в который упоминаются будущие страдания Спасителя, которые ему вскоре предстоит пережить. Особое внимание также уделяется судьбе библейского патриарха Иосифа, которого братья из зависти продали иноземцам, а также истории о проклятии бесплодной смоковницы.

На эту же дату по церковному календарю выпадает и несколько дней памяти. Среди них - день памяти преподобной Марии Египетской. После долгих лет порочной жизни она была остановлена невидимой рукой у входа в храм, после чего искренне раскаялась в своих грехах и обратилась к праведной жизни, проведя несколько десятилетий в молитвах и уединении в пустыне.

Чтят в этот день и память преподобного Евфимия Суздальского, архимандрита, стоявшего у истоков Спасо-Преображенского Евфимиева монастыря. На 14 апреля также выпадает день памяти одного из великих старцев Оптиной пустыни - преподобного Варсонофия, который был наделен даром творить чудеса, изгонять злых духов и лечить различные недуги.

В этот же день православные чтят память преподобных Макария, игумена Пеликитской обители, и Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах, а также:

мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца; мучеников Геронтия и Василида.

Народный праздник

В народном календаре день 14 апреля упоминается под названием Марья Пустые щи, и, в полном соответствии с названием, о густом супе со свежей или кислой капустой в это время и речи не шло, ведь практически все запасы к данному моменту уже подходили к концу. Нередко при приготовлении щей капусту заменяли щавелем либо крапивой.

Помимо проверки оставшихся продуктовых запасов обращали внимание и на погоду. Так, считалось, что если в этот день случалось обильное половодье, то на лугах появится много густой травы. Если реки быстро и без проблем избавляются от покрывавшего их льда, то и грядущий год также будет легким. А вот если на 14 апреля разразилась гроза и сверкает молния, стоит ждать засушливое лето.

Уделяли особое внимание входной двери, ведь многие верили, что именно через нее в дом могут проникнуть темные силы. Заметив у двери паука на паутине, нельзя было его убивать: к несчастью. Девушке, которая не успела выйти замуж, запрещалось оставлять дверь в жилище открытой: мол, в этом случае будущего мужа будет постоянно тянуть из дома. Нежелательным считалось пользоваться ножом, разделяя хлеб (могло привести к ссоре с другом), а беременным запрещали есть куриные яйца.

Какой сегодня праздник в мире

14 апреля для жителей Западной Бенгалии и Бангладеш известен как Бенгальский Новый год. К этому дню люди готовятся заранее: наводят порядок, устраивают праздничные ярмарки, ходят в гости.

В эту же дату отмечают и Всемирный квантовый день (или Всемирный день квантовой физики). Цель его, конечно же, образовательная: рассказать как можно большему числу людей о том, что представляет собой данный раздел науки и соответствующие технологии.

А вот в Анголе, например, 14 апреля отмечают День молодежи.

Памятные даты в истории

1611 год - впервые было использовано слово “телескоп” (по одной из версий, это произошло на приеме в честь Галилео Галилея);

1908 год - вышел в свет первый номер журнала “Сатирикон”;

1912 год - лайнер “Титаник” столкнулся в Атлантическом океане с айсбергом;

1945 год - в столице создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.

Кто родился 14 апреля из знаменитостей

В этот день на свет появились:

русский писатель, автор комедии “Недоросль” Денис Фонвизин (1745 год); государственный деятель и министр внутренних дел Петр Столыпин (1862 год);

актер Эдриан Броуди (1973 год); актриса Сара Мишель Геллар (1977 год).

Именины