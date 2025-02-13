Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 февраля в России и в мире по календарю
06:00 13.02.2025
13 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 февраля в России и в мире по календарю
13 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
13 февраля в России и в мире - это и День радио, и значимая дата в календаре киноманов, и день рождения известного баснописца, а также ряд других важных... РИА Новости, 20.10.2025
праздники, религиозные праздники, россия, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Какой сегодня праздник
13 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Olga RolenkoКакой сегодня праздник 13 февраля
Оглавление
13 февраля в России и в мире - это и День радио, и значимая дата в календаре киноманов, и день рождения известного баснописца, а также ряд других важных профессиональных, международных праздников 2025 года. Какой сегодня праздник отмечают россияне, что можно делать в этот день, какие приметы с ним связаны - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

13 февраля в текущем году выпадает на середину рабочей недели и не связан ни с одним профессиональным праздником в нашей стране. А вот в церковном календаре на этот день выпадает несколько важных событий.
Диктор на студии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Всемирный день радио
13 февраля 2023, 01:02

Церковный праздник сегодня

13 февраля отмечается день памяти святителя Никиты, затворника Печерского и епископа Новгородского. Он появился на свет в 11 веке и в достаточно раннем возрасте стал монахом Киево-Печерской лавры. В дальнейшем - епископом в Новгороде и прославился в том числе многочисленными чудесами (например, по преданию, во время сильной засухи ответом на его усердные молитвы стал долгожданный дождь).
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВерующая ставит свечу в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
Верующая ставит свечу в храме Успения Божией Матери во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Верующая ставит свечу в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
В этот же день православные вспоминают и бессребреников мучеников Александрийских Кира и Иоанна, а также мучениц Канопских: Афанасию и ее дочерей. Кир был известным врачом в Александрии и бесплатно помогал нуждающимся в избавлении как от телесных, так и от душевных недугов. Его верным последователем был воин Иоанн, вместе они отправились на помощь Афанасии с дочками, которые были схвачены за веру, чтобы укрепить их мужество перед лицом предстоящих испытаний. Суровые пытки ждали и самих Кира и Иоанна, но они стойко вынесли все испытания, но от веры не отреклись, и один за другим вместе с женщинами были казнены.
Также 13 февраля отмечаются дни памяти:
  • мучеников Коринфских: Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия;
  • мученицы Трифены Кизической.
Санкт-Петербурго-Московская железная дорога. Репродукция с гравюры - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Николаевская железная дорога
13 ноября 2021, 02:02

Народный праздник

В народном календаре 13 февраля известен как Никита-пожарник. Ведь епископ Никита считался защитником от молний и пожаров, а потому легкомысленное отношение к огню в этот день находилось под строгим запретом. Любые игры с ним могли привести к пожару.
С этим днем было связано и большое количество различных примет. Например, если сложенные в печи дрова очень плохо загораются, это говорит о приближающейся оттепели. Внимательно присмотреться стоило и к цвету самого пламени: красный оттенок - стоит ждать морозы, белый огонь - впереди тепло. Крик ворон в этот день также сулил морозную и снежную погоду.
Плохой приметой считались любые ссоры и скандалы. Многие старались по возможности провести этот день дома и посвятить его, например, уборке.

Какой сегодня праздник в мире

Каждый год 13 февраля, в очередную годовщину создания “Радио ООН”, отмечается Всемирный день радио. Эта традиция существует с 2012 года. В этот день жителям разных стран мира напоминают о важности радио, ведь и в наше время оно остается доступным и бюджетным средством получения необходимой информации.
Отмечается в этот день национальный праздник Терендез в Армении.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Биография Татьяны Тарасовой
13 февраля 2022, 04:03

Памятные даты в истории

1842 год - император Николай I подписал указ о создании первой в стране железной дороги, которая свяжет Санкт-Петербург и Москву;
1895 год - братья Люмьер получили патент на первую кинокамеру;
© Public domainБратья Люмьер (Огюст слева, Луи справа)
Братья Люмьер (Огюст слева, Луи справа) - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Public domain
Братья Люмьер (Огюст слева, Луи справа)
1901 год - на сцене Московского Художественного театра состоялась премьера пьесы Чехова “Три сестры”;
1956 год - в Антарктике открылась первая советская станция “Мирный”.

Кто родился 13 февраля из знаменитостей

Портрет Ивана Крылова - РИА Новости, 1920, 13.02.2019
Биография Ивана Крылова
13 февраля 2019, 07:04
Многие известные личности появились на свет 13 февраля. Среди них:

Именины

Свои именины 13 февраля отмечают Афанасий, Виктор, Илья, Иван, Никита и Никифор.
Какой сегодня праздник 14 февраля - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
14 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
14 февраля, 06:00
ПраздникиПраздникиРелигиозные праздникиРоссияКакой сегодня праздник
 
 
