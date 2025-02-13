13 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

13 февраля в России и в мире - это и День радио, и значимая дата в календаре киноманов, и день рождения известного баснописца, а также ряд других важных профессиональных, международных праздников 2025 года. Какой сегодня праздник отмечают россияне, что можно делать в этот день, какие приметы с ним связаны - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

13 февраля в текущем году выпадает на середину рабочей недели и не связан ни с одним профессиональным праздником в нашей стране. А вот в церковном календаре на этот день выпадает несколько важных событий.

Церковный праздник сегодня

13 февраля отмечается день памяти святителя Никиты, затворника Печерского и епископа Новгородского. Он появился на свет в 11 веке и в достаточно раннем возрасте стал монахом Киево-Печерской лавры. В дальнейшем - епископом в Новгороде и прославился в том числе многочисленными чудесами (например, по преданию, во время сильной засухи ответом на его усердные молитвы стал долгожданный дождь).

бессребреников мучеников Александрийских Кира и Иоанна, а также мучениц Канопских: Афанасию и ее дочерей. Кир был известным врачом в Александрии и бесплатно помогал нуждающимся в избавлении как от телесных, так и от душевных недугов. Его верным последователем был воин Иоанн, вместе они отправились на помощь Афанасии с дочками, которые были схвачены за веру, чтобы укрепить их мужество перед лицом предстоящих испытаний. Суровые пытки ждали и самих Кира и Иоанна, но они стойко вынесли все испытания, но от веры не отреклись, и один за другим вместе с женщинами были казнены.

Также 13 февраля отмечаются дни памяти:

мучеников Коринфских: Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия;

мученицы Трифены Кизической.

Народный праздник

В народном календаре 13 февраля известен как Никита-пожарник. Ведь епископ Никита считался защитником от молний и пожаров, а потому легкомысленное отношение к огню в этот день находилось под строгим запретом. Любые игры с ним могли привести к пожару.

С этим днем было связано и большое количество различных примет. Например, если сложенные в печи дрова очень плохо загораются, это говорит о приближающейся оттепели. Внимательно присмотреться стоило и к цвету самого пламени: красный оттенок - стоит ждать морозы, белый огонь - впереди тепло. Крик ворон в этот день также сулил морозную и снежную погоду.

Плохой приметой считались любые ссоры и скандалы. Многие старались по возможности провести этот день дома и посвятить его, например, уборке.

Какой сегодня праздник в мире

Каждый год 13 февраля, в очередную годовщину создания "Радио ООН", отмечается Всемирный день радио. Эта традиция существует с 2012 года. В этот день жителям разных стран мира напоминают о важности радио, ведь и в наше время оно остается доступным и бюджетным средством получения необходимой информации.

Отмечается в этот день национальный праздник Терендез в Армении

Памятные даты в истории

1842 год - император Николай I подписал указ о создании первой в стране железной дороги, которая свяжет Санкт-Петербург и Москву;

1895 год - братья Люмьер получили патент на первую кинокамеру;

1901 год - на сцене Московского Художественного театра состоялась премьера пьесы Чехова “Три сестры”;

1956 год - в Антарктике открылась первая советская станция “Мирный”.

Кто родился 13 февраля из знаменитостей

Многие известные личности появились на свет 13 февраля. Среди них:

отечественный драматург и баснописец Иван Крылов (1769 год);

прославленный оперный и камерный певец Федор Шаляпин (1873 год);

музыкант, певец и актер, участник бит-квартета "Секрет" Максим Леонидов (1962 год);

заслуженный тренер СССР и мастер спорта по фигурному катанию Татьяна Тарасова (1947 год).

