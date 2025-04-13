Рейтинг@Mail.ru
05:00 13.04.2025 (обновлено: 17:03 15.10.2025)
13 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
13 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
13 апреля 2025 года в России отмечается День мецената и благотворителя, профессиональный праздник у войск противовоздушной обороны, в мире проходит День... РИА Новости, 15.10.2025
какой сегодня праздник
праздники
религиозные праздники
россия
13 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 13 апреля в России и в мире по календарю

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. 13 апреля 2025 года в России отмечается День мецената и благотворителя, профессиональный праздник у войск противовоздушной обороны, в мире проходит День рок-н-ролла, а верующие отмечают Вербное воскресенье. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые международные события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

День мецената и благотворителя ежегодно объединяет участников благотворительных проектов по всей стране. Праздник приурочен к дате рождения римского аристократа Гая Цильния Мецената. В России с 2006 торжества в честь праздника проходят в Эрмитаже, где чествуют благотворителей, которые поддерживают культурные и социальные проекты в области науки, культуры, образования и здравоохранения.
Профессиональный праздник

Профессиональный праздник отмечают те, кто несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, ведет разведывательную работу по обнаружению противника в воздухе и уничтожает противника в полете – День войск противовоздушной обороны России. Праздник установлен указом президента в 2006 году в честь развития системы ПВО страны и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля.

Церковный праздник

13 апреля 2025 года верующие отмечают великий двунадесятый праздник – Вход Господень в Иерусалим, его также именуют Вербным воскресеньем. В храм для освящения приносят ветви вербы, символизирующие пальмовые листья, которыми жители Иерусалима встречали Христа.
В эту дату чтят память:
  • святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского;
  • святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца;
  • священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

Народный праздник

В народном календаре 13 апреля праздник называется Ипатий Чудотворец, а в некоторых регионах его именуют Огнище. Согласно поверьям, молятся Ипатию при бесплодии, угрозе выкидыша и трудном течение беременности. По приметам, чтобы обезопасить свое жилище от пожаров, нужно сжечь ненужную вещь. Наши предки в этот день старались убраться в саду, побелить деревья, убрать всю прошлогоднюю листву, а также навести порядок в доме. Запрещалось долго сидеть в темноте, а еще нельзя было, чтобы ребенка в этот день целовал кто-то, кроме матери, иначе малыш мог заболеть.
Какой сегодня праздник в мире

Всемирный День рок-н-ролла ежегодно отмечается 13 апреля. Дословный перевод фразы "rock and roll" звучит как "качайся и крутись". Рок-н-ролл объединил множество популярных в США в 50-е годы музыкальных направлений. Основоположником жанра считается Билл Хейли, выпустивший хит-сингл Rocking Around the Clock 12 апреля 1954 года.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 13 апреля в разные годы:
1830 – завершено составление первого Полного собрания законов Российской империи.
1849 – создана Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова.
1887 – в Малом театре состоялась премьера первой в мире цыганской оперетты "Дети лесов" труппы Николая Шишкина.
1902 – в Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса.
1923 – торжественное открытие в Лондоне стадиона "Уэмбли".
1925 – открытие первой в мире регулярной грузовой авиалинии Детройт – Чикаго (США) Генри Фордом.
1932 – Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление "О строительстве Байкало-Амурской железной дороги".
1956 – основан Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
1962 – первое выступление The Beatles в Star Club.
1964 – премию "Оскар" за лучшую мужскую роль (за фильм "Полевые лилии") впервые в истории получил афроамериканец Сидни Пуатье.
1967 – первое выступление The Rolling Stones за "железным занавесом" в Варшаве.
1990 – первый полет российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика 4-го поколения Су-34.
1992 – начал вещание телеканал "Российские университеты".
Кто из известных людей родился 11 апреля

В этот день родились:
1948 – Михаил Шуфутинский, советский и российский эстрадный певец, пианист, шансонье, музыкальный продюсер.
1954 – Роберто Динамит, бразильский футболист.
1955 – Ирина Хакамада, российский политик и общественный деятель, писатель, теле- и радиоведущая.
1960 – Руди Фёллер, немецкий футболист, чемпион мира 1990 года, футбольный тренер.
1963 – Гарри Каспаров* (иноагент, включен в перечень террористов и экстремистов), советский и российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам.
1973 – Сергей Шнуров, российский певец, поэт, киноактёр, телеведущий, лидер группы “Ленинград”.
1975 – Татьяна Навка, российская фигуристка, чемпионка мира (2004, 2005) и Олимпийских игр (2006) в танцах на льду.
1976 – Патрик Элиаш, чешский хоккеист (центральный нападающий), двукратный обладатель Кубка Стэнли.
1978 – Карлес Пуйоль, испанский футболист, чемпион мира (2010) и Европы (2008).
1983 – Клаудио Браво, чилийский игрок в футбол (вратарь), двукратный победитель Кубка Америки.
1993 – Ханна Маркс, американская актриса кино и телевидения.
Именины

13 апреля именины празднуют: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Ипатий.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
