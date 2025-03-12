Рейтинг@Mail.ru
06:00 12.03.2025 (обновлено: 17:33 16.10.2025)
12 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
12 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Первый весенний месяц 2025 года близится к середине, и каждый день приносит россиянам еще больше поводов для празднования. Какой сегодня праздник по календарю в РИА Новости, 16.10.2025
12 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / urbazonКакой сегодня праздник 12 марта
Какой сегодня праздник 12 марта - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / urbazon
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый весенний месяц 2025 года близится к середине, и каждый день приносит россиянам еще больше поводов для празднования. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: международный, профессиональный, церковный, народные приметы и памятные даты, что сегодня можно делать и что запрещено - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Крупных государственных праздников на 12 марта в России не приходится. Зато в этот день принимают заслуженные поздравления работники уголовно-исполнительной системы Минюста России, а в церковном календаре на эту дату выпадает целый ряд значимых событий.
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России
13 марта, 11:59

Профессиональный праздник

День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России получил статус государственного праздника в соответствии с указом Президента РФ от 16 ноября 2010 года. На выбор даты повлияли события отечественной истории: более века назад, 12 марта 1879 года, при императоре Александре II был издан Указ о создании тюремного департамента. С этого события в стране начинается организация единой государственной системы исполнения наказаний. В этот день по традиции проводятся праздничные мероприятия и проходят награждения.
© Public domainАлександр II
Александр II - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Public domain
Александр II

Церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, отмечается 12 марта 2025 года. Он активно боролся с ересью, за что был подвергнут пыткам и заточен в темнице. После освобождения до конца своей жизни прожил в монастыре, продолжая помогать людям встать на путь добродетели.
Сегодня также день памяти преподобного Тита, пресвитера Печерского. Будучи иноком Киево-Печерского монастыря, он сильно поссорился со своим близким другом, диаконом Евагрием, однако во время тяжелой болезни искренне раскаялся и попросил прощения у Евагрия, за что, по преданию, был исцелен.
Также в этот день отмечаются:
  • день памяти преподобного Фалалея Сирийского;
  • день памяти священномученика Сергия Увицкого, пресвитера;
  • день памяти мученика Михаила Маркова.

Народный праздник

Прокоп Перезимний”, “Прокоп Дорогорушитель” - под такими названиями день известен в народном календаре. Считалось, что к этому времени воцаряется настоящая весна, а потому существовавшие зимой дороги и пути нередко исчезают, размываемые талыми водами. Так что в это время стоило всерьез задуматься, прежде чем отправиться в дальний путь (сильная капель, например, воспринималась как сигнал отложить поездку до лучших времен).
Многие охотники сегодня отправлялись в лес за зайцами. При этом считалось, что перебежавший дорогу косой сулит неудачи, а если путь пересекла собака, то охота вряд ли окажется счастливой, хотя и больших бед от нее тоже ждать не стоит.
Для того, чтобы предсказать будущий урожай, смотрели на вербу. Зацвела с самой макушки - сев лучше начинать как можно раньше. Своеобразным сигналом к началу обработки полей также служили и появившиеся подснежники.

Какой сегодня праздник в мире

Жители Поднебесной в этот день по традиции запасаются саженцами, лопатами и прочим инвентарем, ведь в их национальном календаре 12 марта - это День посадки деревьев. Высаживать растения тут принято абсолютно добровольно, и акция приобретает впечатляющие масштабы.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкМужчины принимают участие в посадке деревьев в Симферополе на акции "Сад памяти"
Мужчины принимают участие в посадке деревьев в Симферополе на акции Сад памяти - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Мужчины принимают участие в посадке деревьев в Симферополе на акции "Сад памяти"
Всемирный день против кибер-цензуры - еще один праздник, отмечаемый 12 марта в различных странах мира. Его инициаторы ратуют за свободу распространения информации в сети и, соответственно, выступают против любых ее ограничений.
Во многих странах в этот день отмечаются национальные праздники. Например, День молодежи в Замбии.

Памятные даты в истории

1832 год - балерины впервые облачились в наряд с многослойной юбкой, который получил название “пачка”;
1918 год - Москва вернула себе звание и статус столицы России;
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади - РИА Новости, 1920, 12.03.2018
Перенести столицу: сто лет назад Москву сделали главным городом страны
12 марта 2018, 08:00
1968 год - островное африканское государство Маврикий обрело независимость от Великобритании.
Кто родился 12 марта из знаменитостей
В этот день в разные годы на свет появились:
  • архитектор и основоположник русского классицизма Василий Баженов(1737 год);
Портрет Василия Ивановича Баженова. Архив - РИА Новости, 1920, 12.03.2017
Биография Василия Баженова
12 марта 2017, 03:04
  • писатель-фантаст, автор знаменитого цикла о “стальной крысе” Гарри Гаррисон (1925 год);
  • актриса и певица Лайза Минелли (1946 год);
  • актер Аарон Экхарт (1968 год).

Именины

12 марта - это день, на который приходятся именины Михаила, Макара, Прокопа, Сергея, Петра, Степана, а также Тимофея, Юлиана и Якова.
