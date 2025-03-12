12 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Первый весенний месяц 2025 года близится к середине, и каждый день приносит россиянам еще больше поводов для празднования. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: международный, профессиональный, церковный, народные приметы и памятные даты, что сегодня можно делать и что запрещено - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Крупных государственных праздников на 12 марта в России не приходится. Зато в этот день принимают заслуженные поздравления работники уголовно-исполнительной системы Минюста России, а в церковном календаре на эту дату выпадает целый ряд значимых событий.

Профессиональный праздник

День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России получил статус государственного праздника в соответствии с указом Президента РФ от 16 ноября 2010 года. На выбор даты повлияли события отечественной истории: более века назад, 12 марта 1879 года, при императоре Александре II был издан Указ о создании тюремного департамента. С этого события в стране начинается организация единой государственной системы исполнения наказаний. В этот день по традиции проводятся праздничные мероприятия и проходят награждения.

Церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, отмечается 12 марта 2025 года. Он активно боролся с ересью, за что был подвергнут пыткам и заточен в темнице. После освобождения до конца своей жизни прожил в монастыре, продолжая помогать людям встать на путь добродетели.

Сегодня также день памяти преподобного Тита, пресвитера Печерского. Будучи иноком Киево-Печерского монастыря, он сильно поссорился со своим близким другом, диаконом Евагрием, однако во время тяжелой болезни искренне раскаялся и попросил прощения у Евагрия, за что, по преданию, был исцелен.

Также в этот день отмечаются:

день памяти преподобного Фалалея Сирийского; день памяти священномученика Сергия Увицкого, пресвитера;

день памяти священномученика Сергия Увицкого, пресвитера; день памяти мученика Михаила Маркова.

Народный праздник

“Прокоп Перезимний”, “Прокоп Дорогорушитель” - под такими названиями день известен в народном календаре. Считалось, что к этому времени воцаряется настоящая весна, а потому существовавшие зимой дороги и пути нередко исчезают, размываемые талыми водами. Так что в это время стоило всерьез задуматься, прежде чем отправиться в дальний путь (сильная капель, например, воспринималась как сигнал отложить поездку до лучших времен).

Многие охотники сегодня отправлялись в лес за зайцами. При этом считалось, что перебежавший дорогу косой сулит неудачи, а если путь пересекла собака, то охота вряд ли окажется счастливой, хотя и больших бед от нее тоже ждать не стоит.

Для того, чтобы предсказать будущий урожай, смотрели на вербу. Зацвела с самой макушки - сев лучше начинать как можно раньше. Своеобразным сигналом к началу обработки полей также служили и появившиеся подснежники.

Какой сегодня праздник в мире

Жители Поднебесной в этот день по традиции запасаются саженцами, лопатами и прочим инвентарем, ведь в их национальном календаре 12 марта - это День посадки деревьев. Высаживать растения тут принято абсолютно добровольно, и акция приобретает впечатляющие масштабы.

Всемирный день против кибер-цензуры - еще один праздник, отмечаемый 12 марта в различных странах мира. Его инициаторы ратуют за свободу распространения информации в сети и, соответственно, выступают против любых ее ограничений.

Во многих странах в этот день отмечаются национальные праздники. Например, День молодежи в Замбии.

Памятные даты в истории

1832 год - балерины впервые облачились в наряд с многослойной юбкой, который получил название “пачка”;

1918 год - Москва вернула себе звание и статус столицы России;

1968 год - островное африканское государство Маврикий обрело независимость от Великобритании.

Кто родился 12 марта из знаменитостей

В этот день в разные годы на свет появились:

архитектор и основоположник русского классицизма Василий Баженов(1737 год);

писатель-фантаст, автор знаменитого цикла о “стальной крысе” Гарри Гаррисон (1925 год);

писатель-фантаст, автор знаменитого цикла о “стальной крысе” (1925 год); актриса и певица Лайза Минелли (1946 год);

актриса и певица (1946 год); актер Аарон Экхарт (1968 год).

Именины