12 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник в России
В России сегодня празднуется день рождения Московского зоопарка, а также знаковая дата для наших космонавтов - день принятия решения о создании космодрома Байконур. В Соединенных Штатах Америки отмечают день рождения 16 президента США Авраама Линкольна, в Китае проходит красочный праздник фонарей с фейерверками и карнавальными шествиями.
Профессиональный праздник
В этот день 161 год назад был открыт Московский зоопарк, а 70 лет назад - принято решение о строительстве крупнейшего в мире космодрома Байконур, в мире отмечают Международный день науки и гуманизма, приуроченный к дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина, а в Китае проходит праздник фонарей. В России 12 февраля нет профессиональных праздников, но одинокие граждане нашей страны могут отметить Международный день брачных агентств и наконец найти свою вторую половинку.
Церковный праздник сегодня
Православная церковь сегодня поминает:
мч. Фео́фила Нового (784)
Народный праздник
В народе этот день назывался Васильевым или Трехсвятие. Посвящен Василию Кесарийскому, которого церковь почитает наравне с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Народные поверья запрещают сегодня прясть, а еще считалось, что с этого дня дикие звери начинают искать себе пары, чтобы продолжить род. По поведению зверей предсказывали погоду: зайцы приходят во дворы к людям, а волки воют близко к деревне - к трескучим морозам, мыши вылезли из укрытий на снег - к оттепели.
Какой сегодня праздник в мире
В мире сегодня отмечается Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. С 2001 года он его начали поддерживать многие вузы мира: организовываются мероприятия для студентов, проходят выставки и конференции, рассказывающие о теории английского ученого, несмотря на то, что в последнее время она часто подвергается сомнениям, праздник поддерживают все больше учебных заведений и он стал по-настоящему международным.
Международный день брачных агентств появился в 2010 году. История их насчитывает более 400 лет, по некоторым данным, первое брачное агентство появилось в Лондоне в 1650 году, с тех пор поиск супругов по объявлению стал очень популярным.
Памятные даты в истории
В этот день в разные года произошли следующие события:
- 1810 - Наполеоном Бонапартом утверждён новый уголовный кодекс, действовавший до 1994 года.
- 1818 - Чили провозгласила свою независимость.
- 1864 - Открыт Московский зоопарк.
- 1865 - Дмитрий Менделеев защитил диссертацию “О соединении спирта с водою”.
- 1908 - В Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.
- 1947 - В Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит.
- 1955 - принято решение о создании космодрома Байконур.
- 1961 - Запуск первой в мире автоматической межпланетной станции “Венера-1”.
- 1994 - Открылись XVII зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере (Норвегия).
- 2010 - Открылись XXI зимние Олимпийские игры в Ванкувере (Канада).
Кто родился 2 февраля из знаменитостей
- 1809 - Чарльз Дарвин (ум. 1882), английский натуралист и путешественник.
- 1809 - Авраам Линкольн (убит в 1865), 16-й президент США.
- 1855 - Николай Синельников (ум. 1939), режиссёр, актёр, театральный деятель.
- 1877 - Луи Рено (ум. 1944), французский промышленник, один из основателей компании Renault.
- 1881 - Анна Павлова (ум. 1931), русская артистка балета.
- 1923 - Франко Дзеффирелли (ум. 2019), итальянский режиссёр театра, оперы и кино.
- 1957 - Пётр Подгородецкий, советский и российский музыкант, шоумен.
- 1993 - Дженнифер Стоун, американская киноактриса.
Именины
С именинами сегодня поздравляют: Василия, Григория, Ивана, Максима, Петра, Фёдора, Ипполита, Пелагею.
