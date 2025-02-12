Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 февраля в России и в мире по календарю
10:48 12.02.2025
12 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 февраля в России и в мире по календарю
12 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
12 февраля 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День Дарвина, Международный день брачных агентств, День фонарей. Какой сегодня праздник по календарю РИА Новости, 20.10.2025
россия, общество, праздники, религиозные праздники, какой сегодня праздник
Россия, Общество, Праздники, Религиозные праздники, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

12 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / PeopleImagesКакой сегодня праздник 12 февраля
Какой сегодня праздник 12 февраля - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / PeopleImages
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. 12 февраля 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День Дарвина, Международный день брачных агентств, День фонарей. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, церковный, что можно делать по народным приметам, а что запрещено, знаковые даты в истории - в материале РИА Новости
Календарь праздников — 2025. Февраль
Выходные в феврале 2025 года: производственный календарь и официальные праздники
28 февраля, 14:26

Какой сегодня праздник в России

В России сегодня празднуется день рождения Московского зоопарка, а также знаковая дата для наших космонавтов - день принятия решения о создании космодрома Байконур. В Соединенных Штатах Америки отмечают день рождения 16 президента США Авраама Линкольна, в Китае проходит красочный праздник фонарей с фейерверками и карнавальными шествиями.

Профессиональный праздник

В этот день 161 год назад был открыт Московский зоопарк, а 70 лет назад - принято решение о строительстве крупнейшего в мире космодрома Байконур, в мире отмечают Международный день науки и гуманизма, приуроченный к дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина, а в Китае проходит праздник фонарей. В России 12 февраля нет профессиональных праздников, но одинокие граждане нашей страны могут отметить Международный день брачных агентств и наконец найти свою вторую половинку.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Главный вход Московского зоопарка

Церковный праздник сегодня

Православная церковь сегодня поминает:
Собор вселенских учителей и святителей Васи́лия Великого, Григо́рия Богослова и Иоа́нна Златоустого
сщмч. Ипполи́та, епископа Остинского, и с ним мчч. Кенсори́на, Сави́на, мц. Хриси́и девы и прочих 20-ти мучеников (III)
блж. Пелаги́и Дивеевской (Серебренниковой)(1884)
Прп. Зино́на, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV)
прп. Зино́на Каппадокийского, ученика свт. Василия Великого (V)
мч. Фео́фила Нового (784)
блгв. Петра, царя Бо́лгарского (967)
Сщмч. Влади́мира Хрищеновича, пресвитера (1933)мч. Стефа́на Наливайко (1945)
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00

Народный праздник

В народе этот день назывался Васильевым или Трехсвятие. Посвящен Василию Кесарийскому, которого церковь почитает наравне с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Народные поверья запрещают сегодня прясть, а еще считалось, что с этого дня дикие звери начинают искать себе пары, чтобы продолжить род. По поведению зверей предсказывали погоду: зайцы приходят во дворы к людям, а волки воют близко к деревне - к трескучим морозам, мыши вылезли из укрытий на снег - к оттепели.

Какой сегодня праздник в мире

В мире сегодня отмечается Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. С 2001 года он его начали поддерживать многие вузы мира: организовываются мероприятия для студентов, проходят выставки и конференции, рассказывающие о теории английского ученого, несмотря на то, что в последнее время она часто подвергается сомнениям, праздник поддерживают все больше учебных заведений и он стал по-настоящему международным.
Международный день брачных агентств появился в 2010 году. История их насчитывает более 400 лет, по некоторым данным, первое брачное агентство появилось в Лондоне в 1650 году, с тех пор поиск супругов по объявлению стал очень популярным.

Памятные даты в истории

В этот день в разные года произошли следующие события:
  • 1810 - Наполеоном Бонапартом утверждён новый уголовный кодекс, действовавший до 1994 года.
  • 1818 - Чили провозгласила свою независимость.
  • 1864 - Открыт Московский зоопарк.
  • 1865 - Дмитрий Менделеев защитил диссертацию “О соединении спирта с водою”.
  • 1908 - В Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.
  • 1947 - В Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит.
  • 1955 - принято решение о создании космодрома Байконур.
  • 1961 - Запуск первой в мире автоматической межпланетной станции “Венера-1”.
  • 1994 - Открылись XVII зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере (Норвегия).
  • 2010 - Открылись XXI зимние Олимпийские игры в Ванкувере (Канада).
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОлимпийский факел Ванкувер - 2010
Олимпийский факел Ванкувер - 2010 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Олимпийский факел Ванкувер - 2010

Кто родился 2 февраля из знаменитостей

  • 1809 - Чарльз Дарвин (ум. 1882), английский натуралист и путешественник.
  • 1809 - Авраам Линкольн (убит в 1865), 16-й президент США.
  • 1855 - Николай Синельников (ум. 1939), режиссёр, актёр, театральный деятель.
  • 1877 - Луи Рено (ум. 1944), французский промышленник, один из основателей компании Renault.
  • 1881 - Анна Павлова (ум. 1931), русская артистка балета.
  • 1923 - Франко Дзеффирелли (ум. 2019), итальянский режиссёр театра, оперы и кино.
  • 1957 - Пётр Подгородецкий, советский и российский музыкант, шоумен.
  • 1993 - Дженнифер Стоун, американская киноактриса.

Именины

С именинами сегодня поздравляют: Василия, Григория, Ивана, Максима, Петра, Фёдора, Ипполита, Пелагею.
Какой сегодня праздник 13 февраля - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
13 февраля, 06:00
