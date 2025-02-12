12 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. 12 февраля 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День Дарвина, Международный день брачных агентств, День фонарей. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, церковный, что можно делать по народным приметам, а что запрещено, знаковые даты в истории - в материале РИА Новости

В мире сегодня отмечается Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. С 2001 года он его начали поддерживать многие вузы мира: организовываются мероприятия для студентов, проходят выставки и конференции, рассказывающие о теории английского ученого, несмотря на то, что в последнее время она часто подвергается сомнениям, праздник поддерживают все больше учебных заведений и он стал по-настоящему международным.