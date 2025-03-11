Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 марта в России и в мире по календарю
06:00 11.03.2025 (обновлено: 17:33 16.10.2025)
11 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
11 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Череда весенних торжеств продолжается, и 11 марта 2025 года в России и в мире отмечают немало профессиональных, международных, православных и других праздников и знаменательных дат. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать в этот день, а что считается несчастливой приметой - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

11 марта в России поздравляют сотрудников органов наркоконтроля и частных охранных агентств, изучают приметы народного календаря и вспоминают важные исторические даты. Например, создание Уральского добровольческого танкового корпуса, который был сформирован в 1943 году. Это событие стало настолько значимым, что ему посвящен отдельный праздник - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЦеремония торжественного возложения цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, в день 72-й годовщины формирования прославленного соединения в Свердловской области
Церемония торжественного возложения цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, в день 72-й годовщины формирования прославленного соединения в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Церемония торжественного возложения цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, в день 72-й годовщины формирования прославленного соединения в Свердловской области

Профессиональный праздник

День работника органов наркоконтроля России ежегодно отмечается в нашей стране 11 марта. В праздничный календарь его внес указ Президента РФ №205 от 16 февраля 2008 года, а дата была выбрана в память о том, что именно в этот день в 2003 году в стране на базе ФСКН России сформировано специальное ведомство, в чьи задачи входил контроль за незаконным оборотом наркотических средств, а также профилактика наркомании.
Свой праздник сегодня отмечают и представители еще одной профессии, отвечающей за безопасность граждан. Речь идет о Дне сотрудников частных охранных агентств, который также приходится на 11 марта. Соответствующий закон, регламентирующий деятельность подобных организаций, был принят в России в 1992 году, тогда же было решено отмечать и праздник. К слову, поздравления в этот день по традиции принимают как охранники, так и частные детективы.

Церковный праздник сегодня

В православном календаре 11 марта 2025 года - это день памяти святителя Порфирия, архиепископа Газского. Известно, что он появился на свет в Македонии в семье состоятельных горожан, благодаря которым смог получить прекрасное образование. Однако для себя выбрал путь служения Богу, а после смерти родителей все оставленное ими наследство раздал нуждающимся. Будучи епископом в Газе, боролся с язычеством, а также прославился многочисленными чудесами.
В этот же день в 2025 году православная церковь чтит память преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского. Он известен как основатель монастыря на реке Сохоти, расположенной на территории современной Ярославской области.
Вспоминают верующие в этот день и мученика Севастиана Римского, который за попытки переубедить святого Виктора перестать открыто исповедовать христианство был поражен слепотой и прозрел лишь после того, как сам принял крещение. За свою веру он был подвергнут жестоким мучениям и в конце концов казнен.
Также 11 марта отмечают:
  • день памяти священномучеников, пресвитеров Петра Варламова и Сергия Воскресенского;
  • день памяти священномучеников Иоанна (Пашина), епископа Рыльского; Иоанна Дунаева, пресвитера, а также преподобномученицы монахини Анны (Благовещенской);
  • день память священномученика Михаила Лисицына, пресвитера.

Народный праздник

В народном календаре 11 марта известно как Порфирий Поздний. Особенно внимательно в этот день следили за погодой, ведь людям было важно понять, могут ли они приступать к полевым работам и не погубят ли внезапные заморозки будущий урожай.
Так, смотрели, с какой стороны строений или деревьев птицы стараются располагать свои гнезда. Считалось, что если они обустраивают себе жилье с южной, солнечной стороны, то грядущее лето будет прохладным, а если не боятся селиться с северной стороны - значит, можно рассчитывать на теплые солнечные летние месяцы.
Впрочем, не только поведение птиц могло намекнуть на то, какая погода ждет впереди. Снег в этот день сулил дождливое лето, а много ярких звезд на ночном небе - жаркое.
С этим днем в народе были связаны и жуткие легенды. Считалось, что 11 марта кикимора принимает облик красивой девушки, чтобы очаровать мужчину и увести ничего не подозревающую жертву в лес или на болото. Так что к повстречавшимся в этот день незнакомкам нужно было относиться очень осторожно.
Запрещалось сажать вербу, завязывать узлы и даже просто брать в руки веревку.

Какой сегодня праздник в мире

Поклонники трагических историй любви 11 марта отмечают День Ромео и Джульетты. Считается, что именно в этот день в 1302 году герои одноименной трагедии Уильяма Шекспира обручились.
Единственный известный на сегодняшний день прижизненный портрет Шекспира. Архив - РИА Новости, 1920, 23.04.2016
Биография Уильяма Шекспира
23 апреля 2016, 03:20
А вот в Таджикистане 11 марта ежегодно отмечают День печати.

Памятные даты в истории

1669 год - крупнейшее на сегодняшний день извержение вулкана Этна в Италии;
1878 год - впервые публично продемонстрирован созданный Томасом Эдисоном фонограф;
Томас Алва Эдисон - РИА Новости, 1920, 21.10.2009
Томас Алва Эдисон. Биографическая справка
21 октября 2009, 11:41
1931 год - в тогда еще Советском Союзе учрежден физкультурный комплекс ГТО )что расшифровывается как "Готов к труду и обороне")
Сдача норм ГТО в Омской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2016
Миллионы неизвестных героев. История комплекса ГТО
11 марта 2016, 09:25
2020 год - ВОЗ официально объявила о том, что в мире началась пандемия COVID-19 (коронавируса).
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБригада скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус, март 2020 года
Бригада скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус, март 2020 года - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бригада скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус, март 2020 года

Кто родился 11 марта из знаменитостей

Свой день рождения в этот день отмечали и отмечают:
  • основатель и владелец одной из крупнейших в мире медиаимперий Руперт Мердок (1931 год);
  • актриса театра и кино Мария Аронова (1972 год);
  • американский актер русского происхождения Антон Ельчин (1989 год).

Именины

11 марта именины отмечают Анна, Николай, Петр, Иван, Порфирий, Севастьян и Сергей.
