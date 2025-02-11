Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 февраля в России и в мире по календарю
06:00 11.02.2025
11 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 февраля в России и в мире по календарю
11 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
11 февраля 2025 года отмечается сразу несколько праздников: Международный день безопасного Интернета, Международный день женщин и девочек в науке и Всемирный... РИА Новости, 20.10.2025
Главная / Праздники

11 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. 11 февраля 2025 года отмечается сразу несколько праздников: Международный день безопасного Интернета, Международный день женщин и девочек в науке и Всемирный день больного. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, международный, церковный. Народные приметы, именины и памятные даты сегодня, - в материале РИА Новости
Какой сегодня праздник в России

В России сегодня православная церковь вспоминает о святом Лавре́нтии, затворнике Печерском, в народе этот день называют Лаврентьевым и внимательно следят за погодой, 11 февраля отмечен и праздником ООН - Международный день женщин и девочек в науке призван рассказать о роли слабого пола в научных изысканиях.
Профессиональный праздник

Профессиональных праздников 11 февраля в России нет, но граждане нашей страны могут присоединиться к международным и отметить День безопасного интернета, День женщин в науке, а также Всемирный день больного.
Церковный праздник сегодня

Православные христиане сегодня поминают:
Перенесение мощей сщмч. Игна́тия Богоносца, епископа(107)
Свт. Лавре́нтия, затворника Печерского, епископа Туровского, в Ближних пещерах (1194)
свтт. Гера́сима (1441–1467), Питири́ма (1455) и Ио́ны (1470), епископов Великопермских, Устьвымских
Собор Коми святых
мчч. Романа, Иа́кова, Филофе́я, Ипери́хия, Ави́ва, Иулиа́на и Париго́рия (297)
мчч. Сильва́на, епископа, Луки́, диакона, и Мо́кия, чтеца(312)
Собор Екатеринбургских святых
Сщмчч. Иоа́нна Гранитова и Лео́нтия Клименко, пресвитеров, Константина Зверева, диакона, и с ними 5-ти мучеников
Народный праздник

В народе 11 февраля называли Лаврентьевым днем в честь преподобного Лаврентия, епископа Туровского, который прославился даром исцеления. В этот день особенно внимательно наблюдали за луной: если растущая - погода в первой половине марта будет такая же, как сегодня, а выпало новолуние - вторая половина марта будет такой. Обращали внимание и на дым из трубы - если идет коромыслом - к оттепели; и на то, как быстро разгораются дрова в печи, - долго занимаются, значит скоро потеплеет. Чтобы отпугнуть нечистую силу, ставили по углам огорода чертополох, так как верили, что именно сегодня ведьмы могут навести порчу на будущий урожай.

Какой сегодня праздник в мире

В мире сегодня отмечают Международный день безопасного Интернета. Ежегодно его тема изменяется, но всегда касается актуальных проблем в сфере защиты пользователей Сети.
Международный день женщин и девочек в науке был утвержден решением ООН в 2016 году, его задача - обратить внимание общественности на вклад женщин в научные открытия.
Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II. Цель - напомнить миру, как необходим тщательный уход, сострадание и правильное лечение тем, кто болен различными недугами. Понтифик учредил день через год после того, как узнал о своем диагнозе - болезнь Паркинсона.
Памятные даты в истории

1697 - Петр I именным указом разрешил продажу табака.
1720 - плотник Ефим Никонов начинает строить “потаённое судно”, предшественницу субмарин.
1809 - запатентован первый пароход.
1829 - в Тегеране толпой фанатиков убит Александр Грибоедов.
1928 - открылись II зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария).
1929 - Ватикан стал суверенным государством.

Кто родился 2 февраля из знаменитостей

1847 - Томас Эдисон (ум. 1931), американский изобретатель и предприниматель.
1875 - Василий Качалов, актёр театра, кино и озвучивания, мастер художественного слова, педагог, народный артист СССР.
1887 - Сигизмунд Кржижановский, советский писатель, драматург.
1894 - Виталий Бианки, советский детский писатель.
1902 - Любовь Орлова, актриса театра и кино, певица.
1962 - Шерил Кроу, американская певица, гитаристка.
1969 - Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссёр и продюсер.

Именины

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Роман, Константин, Игнатий, Игнат, Лука, Леонтий, Яков, Юлиан, Юлий.
