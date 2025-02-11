11 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. 11 февраля 2025 года отмечается сразу несколько праздников: Международный день безопасного Интернета, Международный день женщин и девочек в науке и Всемирный день больного. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, международный, церковный. Народные приметы, именины и памятные даты сегодня, - в материале РИА Новости

Какой сегодня праздник в России

В России сегодня православная церковь вспоминает о святом Лавре́нтии, затворнике Печерском, в народе этот день называют Лаврентьевым и внимательно следят за погодой, 11 февраля отмечен и праздником ООН - Международный день женщин и девочек в науке призван рассказать о роли слабого пола в научных изысканиях.

Профессиональный праздник

Профессиональных праздников 11 февраля в России нет, но граждане нашей страны могут присоединиться к международным и отметить День безопасного интернета, День женщин в науке, а также Всемирный день больного.

Церковный праздник сегодня

Православные христиане сегодня поминают:

Народный праздник

В народе 11 февраля называли Лаврентьевым днем в честь преподобного Лаврентия, епископа Туровского, который прославился даром исцеления. В этот день особенно внимательно наблюдали за луной: если растущая - погода в первой половине марта будет такая же, как сегодня, а выпало новолуние - вторая половина марта будет такой. Обращали внимание и на дым из трубы - если идет коромыслом - к оттепели; и на то, как быстро разгораются дрова в печи, - долго занимаются, значит скоро потеплеет. Чтобы отпугнуть нечистую силу, ставили по углам огорода чертополох, так как верили, что именно сегодня ведьмы могут навести порчу на будущий урожай.

Какой сегодня праздник в мире

В мире сегодня отмечают Международный день безопасного Интернета. Ежегодно его тема изменяется, но всегда касается актуальных проблем в сфере защиты пользователей Сети.

Международный день женщин и девочек в науке был утвержден решением ООН в 2016 году, его задача - обратить внимание общественности на вклад женщин в научные открытия.

Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II. Цель - напомнить миру, как необходим тщательный уход, сострадание и правильное лечение тем, кто болен различными недугами. Понтифик учредил день через год после того, как узнал о своем диагнозе - болезнь Паркинсона.

Памятные даты в истории

1697 - Петр I именным указом разрешил продажу табака.

1720 - плотник Ефим Никонов начинает строить “потаённое судно”, предшественницу субмарин.

1809 - запатентован первый пароход.

1829 - в Тегеране толпой фанатиков убит Александр Грибоедов.

1928 - открылись II зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария).

1929 - Ватикан стал суверенным государством.

Кто родился 2 февраля из знаменитостей

1847 - Томас Эдисон (ум. 1931), американский изобретатель и предприниматель.

1875 - Василий Качалов, актёр театра, кино и озвучивания, мастер художественного слова, педагог, народный артист СССР.

1887 - Сигизмунд Кржижановский, советский писатель, драматург.

1894 - Виталий Бианки, советский детский писатель.

1902 - Любовь Орлова, актриса театра и кино, певица.

1962 - Шерил Кроу, американская певица, гитаристка.

1969 - Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссёр и продюсер.

