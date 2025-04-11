Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля в России и в мире по календарю
05:00 11.04.2025 (обновлено: 17:05 15.10.2025)
11 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 апреля в России и в мире по календарю
11 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
11 апреля 2025 года в России отмечается День Конституции Республики Крым, профессиональный праздник у химиков ВМФ РФ, по всем миру проходят памятные мероприятия
праздники, религиозные праздники, россия, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Какой сегодня праздник
11 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.11 апреля 2025 года в России отмечается День Конституции Республики Крым, профессиональный праздник у химиков ВМФ РФ, по всем миру проходят памятные мероприятия в честь освобождения узников фашистских концлагерей. На эту дату выпадает праздник, посвященный японской анимации, а также Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

11 апреля – День принятия Конституции в Республике Крым. Это произошло в 2014 году: регион провозгласили демократическим правовым государством в составе Российской Федерации. В Конституции отражены права и свободы граждан Крыма, а также утверждены основные государственные языки: русский, крымско-татарский, украинский.
Выходные в апреле - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Выходные в апреле 2025 года: как будем работать и отдыхать
1 апреля, 11:20

Профессиональный праздник

День химика ВМФ РФ – профессиональный праздник сотрудников подразделений радиационной, химической и биологической защиты ВМФ ежегодно отмечается 11 апреля. Специалисты стоят на защите личного состава Вооруженных сил и мирного населения от поражающего действия биологического, химического и ядерного оружия, а также отвечают за воздействие этих факторов на окружающую среду.

Церковный праздник

11 апреля 2025 года в православном календаре продолжается Великий пост, а также отмечается День памяти Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных. Верующие чтят память мучеников, подвергшихся гонениям и истязаниям за христианское исповедание при императоре Юлиане Отступнике в IV веке.
Церковные праздники в апреле - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Церковный календарь на апрель 2025 года: праздники, посты, приметы
5 февраля, 13:28

Народный праздник

В народном календаре 11 апреля носит название Берещенье. Наши предки в этот день чествовали березу как символ жизни и здоровья, ходили собирать целебный березовый сок. С праздником связаны различные суеверия. По приметам, чтобы не навлечь беду, на Берещенье запрещалось рубить деревья и жечь костры, старались избегать водоемов, а девушкам нельзя было вплетать в косы белые ленточки. А вот беременным женщинам в народе советовали в этот день отправиться к березе, прислониться к стволу дерева, попросить легких родов и здоровья для малыша. Гром в этот день предвещал похолодание, а если шел ливень, то летом ждали богатого урожая овса.

Какой сегодня праздник в мире

11 апреля в разных странах отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation). Ежегодно в памятную дату по всему миру возлагают цветы к могилам и местам захоронения жертв фашизма, поминовение погибших и поклонение их памяти, организуют встречи бывших узников и солдат, которые принимали участие в их освобождении.
© РИА Новости / Игнатович Ольга | Перейти в медиабанкОсвобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Игнатович Ольга
Перейти в медиабанк
Освобождение нацистского концентрационного лагеря Освенцим
11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day). Праздник утвержден по инициативе Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, болезнью Паркинсона в мире страдают свыше шести миллионов человек, а к 2050 году, по оценкам специалистов, недуг может затронуть более 25 миллионов человек.
В этот день в разных странах проходит праздник, посвященный аниме – Всемирный день анимешника с целью популяризации японской анимации. Поклонники аниме, актеры и художники устраивают костюмированные представления, флешмобы, организуют мастер-классы и показы японских фильмов, анимации.
Календарь праздников — 2025. Май
Как отдыхаем в майские праздники 2025: расписание выходных
25 мая, 13:34

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 11 апреля в разные годы:
1857 – императором Александром II утвержден государственный герб России – двуглавый орел.
1891– издан высочайший указ императора Александра III о закладке Великого сибирского пути (транссибирской железнодорожной магистрали).
1909 – основан город Тель-Авив.
1919 – в Париже создана Международная организация труда (МОТ)
1927 – принята конституция Белоруссии.
1963 – вышел сингл From Me to You группы The Beatles, занявший первое место в английском хит-параде.
1964 – на экраны вышел фильм "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии.
© Мосфильм (1963)Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
Кадр из фильма Я шагаю по Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Мосфильм (1963)
Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
2008 – в Вашингтоне открылся Музей журналистики и новостей.
Уфимский "Салават Юлаев" впервые в истории стал чемпионом России по хоккею.
2014 – принята Конституция Крыма после воссоединения с Россией.
Болезнь Паркинсона - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Болезнь Паркинсона: почему возникает, как проявляется, как ее лечат
31 марта 2023, 14:52

Кто из известных людей родился 11 апреля

В этот день родились:
1928 – Юрий Калачников, советский конструктор реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", а также артиллерийских систем "Гиацинт" и "Тюльпан".
1944 – Джон Милиус, американский режиссёр, сценарист, продюсер картин "Конан-варвар", "Апокалипсис сегодня" и др.
1948 – Георгий Ярцев, советский футболист, заслуженный тренер России.
1954 – Валерий Гаркалин, советский и российский актёр театра и кино, педагог, народный артист России.
1958 – Алексей Ермолинский, советский и американский шахматист, тренер и комментатор.
1960 – Джереми Кларксон, английский журналист, ведущий телешоу об автомобилях Top Gear.
1965 – Ирина Безрукова, российская актриса театра, кино и озвучивания, общественный деятель, телеведущая.
1968 – Сергей Лукьяненко, советский и российский писатель-фантаст, сценарист, колумнист. Член правления Союза писателей России с февраля 2025 года.
1971 – Оливер Ридель, бас-гитарист группы Rammstein.
1985 – Ли Гын Хо, южнокорейский футболист, футболист года в Азии в 2012 году.

Именины

День ангела 11 апреля отмечают: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.
