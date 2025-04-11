11 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.11 апреля 2025 года в России отмечается День Конституции Республики Крым, профессиональный праздник у химиков ВМФ РФ, по всем миру проходят памятные мероприятия в честь освобождения узников фашистских концлагерей. На эту дату выпадает праздник, посвященный японской анимации, а также Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

11 апреля – День принятия Конституции в Республике Крым. Это произошло в 2014 году: регион провозгласили демократическим правовым государством в составе Российской Федерации. В Конституции отражены права и свободы граждан Крыма, а также утверждены основные государственные языки: русский, крымско-татарский, украинский.

Профессиональный праздник

День химика ВМФ РФ – профессиональный праздник сотрудников подразделений радиационной, химической и биологической защиты ВМФ ежегодно отмечается 11 апреля. Специалисты стоят на защите личного состава Вооруженных сил и мирного населения от поражающего действия биологического, химического и ядерного оружия, а также отвечают за воздействие этих факторов на окружающую среду.

Церковный праздник

11 апреля 2025 года в православном календаре продолжается Великий пост, а также отмечается День памяти Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных. Верующие чтят память мучеников, подвергшихся гонениям и истязаниям за христианское исповедание при императоре Юлиане Отступнике в IV веке.

Народный праздник

В народном календаре 11 апреля носит название Берещенье. Наши предки в этот день чествовали березу как символ жизни и здоровья, ходили собирать целебный березовый сок. С праздником связаны различные суеверия. По приметам, чтобы не навлечь беду, на Берещенье запрещалось рубить деревья и жечь костры, старались избегать водоемов, а девушкам нельзя было вплетать в косы белые ленточки. А вот беременным женщинам в народе советовали в этот день отправиться к березе, прислониться к стволу дерева, попросить легких родов и здоровья для малыша. Гром в этот день предвещал похолодание, а если шел ливень, то летом ждали богатого урожая овса.

Какой сегодня праздник в мире

отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation). Ежегодно в памятную дату по всему миру возлагают цветы к могилам и местам захоронения жертв фашизма, поминовение погибших и поклонение их памяти, организуют встречи бывших узников и солдат, которые принимали участие в их освобождении. 11 апреля в разных странах(International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation). Ежегодно в памятную дату по всему миру возлагают цветы к могилам и местам захоронения жертв фашизма, поминовение погибших и поклонение их памяти, организуют встречи бывших узников и солдат, которые принимали участие в их освобождении.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day). Праздник утвержден по инициативе Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, болезнью Паркинсона в мире страдают свыше шести миллионов человек, а к 2050 году, по оценкам специалистов, недуг может затронуть более 25 миллионов человек. 11 апреля отмечается(World Parkinson’s Day).утвержден по инициативе Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, болезнью Паркинсона в мире страдают свыше шести миллионов человек, а к 2050 году, поспециалистов, недуг может затронуть более 25 миллионов человек.

В этот день в разных странах проходит праздник, посвященный аниме – Всемирный день анимешника с целью популяризации японской анимации. Поклонники аниме, актеры и художники устраивают костюмированные представления, флешмобы, организуют мастер-классы и показы японских фильмов, анимации.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 11 апреля в разные годы:

1857 – императором Александром II утвержден государственный герб России – двуглавый орел.

1891– издан высочайший указ императора Александра III о закладке Великого сибирского пути (транссибирской железнодорожной магистрали).

1909 – основан город Тель-Авив.

1919 – в Париже создана Международная организация труда (МОТ)

1927 – принята конституция Белоруссии.

1963 – вышел сингл From Me to You группы The Beatles, занявший первое место в английском хит-параде.

1964 – на экраны вышел фильм "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии.

© Мосфильм (1963) Кадр из фильма "Я шагаю по Москве" © Мосфильм (1963) Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"

2008 – в Вашингтоне открылся Музей журналистики и новостей.

Уфимский "Салават Юлаев" впервые в истории стал чемпионом России по хоккею.

2014 – принята Конституция Крыма после воссоединения с Россией.

Кто из известных людей родился 11 апреля

В этот день родились:

1928 – Юрий Калачников, советский конструктор реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", а также артиллерийских систем "Гиацинт" и "Тюльпан".

1944 – Джон Милиус, американский режиссёр, сценарист, продюсер картин "Конан-варвар", "Апокалипсис сегодня" и др.

1948 – Георгий Ярцев, советский футболист, заслуженный тренер России.

1954 – Валерий Гаркалин, советский и российский актёр театра и кино, педагог, народный артист России.

1958 – Алексей Ермолинский, советский и американский шахматист, тренер и комментатор.

1960 – Джереми Кларксон, английский журналист, ведущий телешоу об автомобилях Top Gear.

1965 – Ирина Безрукова, российская актриса театра, кино и озвучивания, общественный деятель, телеведущая.

1968 – Сергей Лукьяненко, советский и российский писатель-фантаст, сценарист, колумнист. Член правления Союза писателей России с февраля 2025 года.

1971 – Оливер Ридель, бас-гитарист группы Rammstein.

1985 – Ли Гын Хо, южнокорейский футболист, футболист года в Азии в 2012 году.

Именины