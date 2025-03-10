10 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. День архивов, праздник для обладателей богатой фантазии, дни рождения известных артистов - 10 марта 2025 года богат на разнообразные профессиональные, народные, международные и другие праздники. Какой сегодня праздник отмечают по календарю в России и в мире, что можно делать в этот день, известные приметы и традиции - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

После того, как главный женский праздник года в нашей стране остался позади, у россиян по-прежнему есть возможность отметить ряд пусть и менее масштабных, но оттого не менее значимых торжеств.

Профессиональный праздник

Ежегодно 10 марта свой профессиональный праздник отмечают все сотрудники российских архивов. Он известен с 2003 года как День архивов. Праздничный статус этот день приобрел благодаря решению коллегии Федеральной архивной службы страны, а на выбор даты повлияло подписание императором Петром I Генерального регламента, который заложил основы организации централизованной системы архивного дела в России.

Церковный праздник сегодня

Ряд значимых дат выпадает на 10 марта по церковному календарю. Например, православные чтят память святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского. Он возглавлял Церковь более двух десятилетий, но при этом продолжал вести весьма аскетичную жизнь, боролся с ересью, оказывал необходимую помощь пожилым людям, сиротам, вдовам и другим нуждающимся.

В этот же день верующие чтят память пресвитера, священномученика Александра Виноградова. Он появился на свет в одной из деревень Рязанской губернии и был расстрелян в 1938 году.

День памяти преподобномученицы Мстиславы (Фокиной) также отмечается 10 марта. Вспоминают сегодня и пресвитера, священномученика Николая Троицкого.

Народный праздник

Этот день в народе известен как Тарас Бессонный, а объясняется такое название просто: засыпать в этот день до тех пор, пока не зайдет солнце, считалось недопустимым. Люди верили, что сегодня людей поджидает невидимая сила, способная наслать на человека опасную лихорадку. Время рекомендовалось посвятить труду.

Плохой приметой в этот день считалось заглядывать в дом через окно, находясь в это время на улице. Считалось, что таким образом можно впустить внутрь нежелательный недуг.

Среди народных примет можно выделить следующие:

сильно каркают вороны - предстоящее лето будет пасмурным, с частыми дождями;

сильно каркают вороны - предстоящее лето будет пасмурным, с частыми дождями; выпавший снег предвещает, что хорошей теплой погоды в предшествующую Пасхе неделю ждать не стоит;

выпавший снег предвещает, что хорошей теплой погоды в предшествующую Пасхе неделю ждать не стоит; за окном тепло - не исключено, что и грядущее лето порадует теплой и солнечной погодой.

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно во второй по счету понедельник марта более полусотни стран мира отмечают День Содружества наций. В текущем 2025 году он выпадает на 10 марта. Эта организация ведет свою историю со второй половины 19 века, когда Содружество было создано для укрепления и сплочения влиятельной Британской империи.

Еще один необычный (а для некоторых - даже профессиональный) праздник, выпадающий на 10 марта, - это Международный день волынщика. Впервые его отметили в 2012 году, с тех пор ежегодно посвящают тематические мероприятия этому одному из древнейших музыкальных инструментов.

В Азербайджане 10 марта отмечают День национального театра (который был создан в 1873 году), а граждане с богатой фантазией сегодня, в День облачных слонов, пытаются разглядеть на небе в очертаниях облаков разнообразные фигуры.

Памятные даты в истории

1710 год - вышел самый первый учебник географии, написанный на русском языке;

1905 год - в Лондоне создан ныне один из самых известных футбольных клубов - "Челси";

1910 год - в Китае официально отменено рабство.

Кто родился 10 марта из знаменитостей

В различные годы 10 марта появились на свет многие известные творческие личности и исторические деятели, в том числе:

российский император Александр III , который вошел в историю под именем "Миротворец" (1845 год);

российский император , который вошел в историю под именем "Миротворец" (1845 год); французский писатель и музыкант Борис Виан (1920 год);

французский писатель и музыкант (1920 год); актер Чак Норрис (1940 год).

Именины