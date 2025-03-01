Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 марта в России и в мире по календарю
06:00 01.03.2025 (обновлено: 17:47 16.10.2025)
1 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 марта в России и в мире по календарю
1 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
1 марта 2025 года в России отмечается День кошек, профессиональный праздник у специалистов экспертно-криминалистической службы, в эту дату проходит Всемирный... РИА Новости, 16.10.2025
праздники
религиозные праздники
россия
какой сегодня праздник
праздники, религиозные праздники, россия, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

1 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / OlezzoКакой сегодня праздник 1 марта
Какой сегодня праздник 1 марта - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Getty Images / Olezzo
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. 1 марта 2025 года в России отмечается День кошек, профессиональный праздник у специалистов экспертно-криминалистической службы, в эту дату проходит Всемирный день гражданской обороны, во всем мире отмечают День борьбы с дискриминацией, а еще есть повод сказать приятные слова во Всемирный день комплимента. Какие ещё международные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

С началом календарной весны в нашей стране ежегодно празднуют День экспертно-криминалистической службы системы МВД РФ. В этот день традиционно чествуют любимых питомцев – День кошек и в честь Дня комплимента говорят добрые слова. В Чеченской Республике и Республике Ингушетия отмечают День джигита, а буддисты празднуют Новый год именно 1 марта.
Посетители ярмарки вакансий в Санрайзе, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
День "Ноль дискриминации"
1 марта 2022, 02:13

Профессиональный праздник

С профессиональным праздником поздравляют сотрудников экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел России в День экспертно-криминалистической службы системы МВД РФ. В эту дату в 1919 году в системе уголовного розыска России был создан Кабинет судебной экспертизы – первое экспертное подразделение Центророзыск специализировалось на проведении экспертизы по исследованию различных веществ и документов. Сегодня в работе экспертов-криминалистов задействованы последние достижения науки и техники, проводятся уникальные направления специальных видов экспертиз.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТаможенный эксперт-криминалист демонстрирует кастет в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении Федеральной таможенной службы России
Таможенный эксперт-криминалист демонстрирует кастет в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Таможенный эксперт-криминалист демонстрирует кастет в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении Федеральной таможенной службы России

Церковный праздник

Православные верующие 1 марта отмечают Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (Сырная суббота). Это единственный день в году в преддверии Великого поста, когда соборно совершается память всем святым преподобным.
Собор святых Новосибирской митрополии утвержден по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Народный праздник

По народному календарю сегодня отмечается Ярилин день. На Руси до 1492 года в этот день отмечали начало нового года. Наши предки отдыхали и веселились, так как впереди ожидали тяжелые полевые работы. Стоит выйти на улицу, чтобы напитаться первыми лучами весеннего солнца. Следует планировать будущее, мечтать о том, чего хочется добиться уже этой весной. Считается, что даже самые невероятные идеи и проекты могут осуществиться.
По традиции необходимо приводить себя и свое жилище в порядок. Но вот брать на себя слишком много работы не нужно. По приметам в этот день стирать нельзя – иначе ухудшится состояние здоровья. А также выносить мусор и вещи из дома в вечернее время, иначе вместе с ними можно вынести счастье и семейное благополучие.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день гражданской обороны(World Civil Defence Day) провозглашен в 1990 году. Датой праздника выбран день вступления в силу (1 марта 1972 года) устава Международной организации гражданской обороны (МОГО), принятие которого придало МОГО статус межправительственной организации. Цель праздника – подчеркнуть значение гражданской защиты населения и повысить его готовность к самозащите в случае бедствий или аварий, а также отметить усилия и самопожертвование персонала национальных служб гражданской защиты в борьбе с бедствиями.
День борьбы с дискриминацией или День "Ноль дискриминации" (Zero Discrimination Day) ежегодно отмечается во всех странах мира 1 марта.
В декабре 2013 года во Всемирный день борьбы со СПИДом Объединенная программа Организации Объединенных Наций (ООН) по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) объявила о проведении кампании под лозунгом "Нет дискриминации". Праздник учрежден Мишель Сидибе – исполнительным директором ЮНЭЙДС в 2014 году. Символом нулевой дискриминации является изображение бабочки, которая широко признана как символ преобразований, возрождения и способности к трансформации.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Всемирный день гражданской обороны
1 марта 2024, 01:10

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 1 марта в разные годы:
1325 – Москва стала церковным центром Руси: князь московский Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.
1555 – Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний "Пророчества Мишеля Нострадамуса".
CC BY 4.0 / Wellcome Library / Michael Nostradamus, head and shoulders (cropped)Портрет Мишеля Нострадамуса
Портрет Мишеля Нострадамуса - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
CC BY 4.0 / Wellcome Library / Michael Nostradamus, head and shoulders (cropped)
Портрет Мишеля Нострадамуса
1564 – выход первой точно датированной русской печатной книги – "Апостола" Ивана Фёдорова – в Москве.
1700 – Пётр I учредил Провиантский приказ, положивший начало созданию службы тыла в регулярной русской армии.
1711 – вышел первый номер английского журнала "Спектейтор".
1762 – российский император Пётр III издал "Манифест о вольности дворянства", освободивший дворян от обязательной госслужбы.
1781 – вступили в силу Статьи Конфедерации – первый конституционный документ США.
1790 – первая перепись населения США.
1810 – император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.
1869 – Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.
1872 – решением Конгресса США в местности у озера Йеллоустон образован первый в США национальный парк.
1898 – на съезде в Минске Ю. О. Мартов и В. И. Ленин создают первую рабочую партию в России – Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП).
1912 – в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолёта (высота 460 м).
При советской милиции создан институт судебной экспертизы.
1928 – в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно названный витамином F.
1930 – основан Московский авиационный институт.
1935 – Германия официально объявила о существовании люфтваффе.
1941 – начало вещание первое коммерческое FM-радио –радиостанция W47NV в Нэшвилле.
1947 – начал свою деятельность Международный валютный фонд.
1954 – ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт.
1960 – вышел в свет первый номер воскресного приложения к газете "Известия" – "Неделя".
1961 – президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира.
1962 – в Гарден-сити (Мичиган) открыт первый магазин торговой сети "Kmart", ныне одной из крупнейших в США.
1966 – советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры.
1978 – останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.
1980 – по приказу Пентагона началось формирование "сил быстрого развёртывания".
1984 – начались регулярные рейсы скоростного электропоезда ЭР200 по маршруту Москва – Ленинград.
1986 – в японском Саппоро начались первые зимние Азиатские игры.
1990 – установлены дипломатические отношения между СССР и Ватиканом на уровне постоянных представительств.
1991 – шахтёры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачёва).
1993 – день создания специального отряда быстрого реагирования (СОБР) УБОП.
1994 – парламент Грузии ратифицировал документ о вступлении Грузии в СНГ.
1995 – начало вещания московского телеканала "Телеэкспо".
В Москве, в подъезде собственного дома, убит телеведущий Влад Листьев.
1996 – образован космодром Минобороны РФ "Свободный".
2011 – в России вступил в силу закон "О полиции".

Кто из известных людей родился 1 марта

В этот день родились:
1944 – Роджер Долтри, британский певец, автор песен, основатель и вокалист группы The Who.
1952 – Мартин О’Нил, североирландский футболист и тренер.
1963 – Томас Андерс (наст. имя Бернд Вайдунг), немецкий поп-певец, композитор, солист группы Modern Talking.
1980 – Анна Семенович, российская фигуристка, эстрадная певица, актриса, телеведущая.
1983 – Даниэл Карвальо, бразильский футболист.
1986 – Мирослава Карпович, российская актриса театра и кино, модель.
1987 – Настасья Самбурская, российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.
1989 – Агата Муцениеце, латвийская и российская актриса театра и кино, модель, телеведущая.
1993 – Мария Фомина, российская актриса театра и кино, модель.
1994 – Джастин Бибер, канадский поп- и R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
Анна Семенович, Джастин Бибер, Настасья Самбурская - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Самбурская — "бомжиха", Бибер — младенец: звезды, рожденные первого марта
1 марта 2021, 19:50

Именины

Именины 1 марта отмечают: Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Ульян, Юлиан.
ПраздникиПраздникиРелигиозные праздникиРоссияКакой сегодня праздник
 
 
