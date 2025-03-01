1 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. 1 марта 2025 года в России отмечается День кошек, профессиональный праздник у специалистов экспертно-криминалистической службы, в эту дату проходит Всемирный день гражданской обороны, во всем мире отмечают День борьбы с дискриминацией, а еще есть повод сказать приятные слова во Всемирный день комплимента. Какие ещё международные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

С началом календарной весны в нашей стране ежегодно празднуют День экспертно-криминалистической службы системы МВД РФ. В этот день традиционно чествуют любимых питомцев – День кошек и в честь Дня комплимента говорят добрые слова. В Чеченской Республике и Республике Ингушетия отмечают День джигита, а буддисты празднуют Новый год именно 1 марта.

Профессиональный праздник

С профессиональным праздником поздравляют сотрудников экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел России в День экспертно-криминалистической службы системы МВД РФ. В эту дату в 1919 году в системе уголовного розыска России был создан Кабинет судебной экспертизы – первое экспертное подразделение Центророзыск специализировалось на проведении экспертизы по исследованию различных веществ и документов. Сегодня в работе экспертов-криминалистов задействованы последние достижения науки и техники, проводятся уникальные направления специальных видов экспертиз.

Церковный праздник

Православные верующие 1 марта отмечают Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (Сырная суббота). Это единственный день в году в преддверии Великого поста, когда соборно совершается память всем святым преподобным.

Собор святых Новосибирской митрополии утвержден по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Народный праздник

По народному календарю сегодня отмечается Ярилин день. На Руси до 1492 года в этот день отмечали начало нового года. Наши предки отдыхали и веселились, так как впереди ожидали тяжелые полевые работы. Стоит выйти на улицу, чтобы напитаться первыми лучами весеннего солнца. Следует планировать будущее, мечтать о том, чего хочется добиться уже этой весной. Считается, что даже самые невероятные идеи и проекты могут осуществиться.

По традиции необходимо приводить себя и свое жилище в порядок. Но вот брать на себя слишком много работы не нужно. По приметам в этот день стирать нельзя – иначе ухудшится состояние здоровья. А также выносить мусор и вещи из дома в вечернее время, иначе вместе с ними можно вынести счастье и семейное благополучие.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день гражданской обороны(World Civil Defence Day) провозглашен в 1990 году. Датой праздника выбран день вступления в силу (1 марта 1972 года) устава Международной организации гражданской обороны (МОГО), принятие которого придало МОГО статус межправительственной организации. Цель праздника – подчеркнуть значение гражданской защиты населения и повысить его готовность к самозащите в случае бедствий или аварий, а также отметить усилия и самопожертвование персонала национальных служб гражданской защиты в борьбе с бедствиями.

День борьбы с дискриминацией или День "Ноль дискриминации" (Zero Discrimination Day) ежегодно отмечается во всех странах мира 1 марта.

В декабре 2013 года во Всемирный день борьбы со СПИДом Объединенная программа Организации Объединенных Наций (ООН) по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) объявила о проведении кампании под лозунгом "Нет дискриминации". Праздник учрежден Мишель Сидибе – исполнительным директором ЮНЭЙДС в 2014 году. Символом нулевой дискриминации является изображение бабочки, которая широко признана как символ преобразований, возрождения и способности к трансформации.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 1 марта в разные годы:

1325 – Москва стала церковным центром Руси: князь московский Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.

1555 – Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний "Пророчества Мишеля Нострадамуса".

1564 – выход первой точно датированной русской печатной книги – "Апостола" Ивана Фёдорова – в Москве.

1700 – Пётр I учредил Провиантский приказ, положивший начало созданию службы тыла в регулярной русской армии.

1711 – вышел первый номер английского журнала "Спектейтор".

1762 – российский император Пётр III издал "Манифест о вольности дворянства", освободивший дворян от обязательной госслужбы.

1781 – вступили в силу Статьи Конфедерации – первый конституционный документ США.

1790 – первая перепись населения США.

1810 – император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.

1869 – Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

1872 – решением Конгресса США в местности у озера Йеллоустон образован первый в США национальный парк.

1898 – на съезде в Минске Ю. О. Мартов и В. И. Ленин создают первую рабочую партию в России – Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП).

1912 – в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолёта (высота 460 м).

При советской милиции создан институт судебной экспертизы.

1928 – в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно названный витамином F.

1930 – основан Московский авиационный институт.

1935 – Германия официально объявила о существовании люфтваффе.

1941 – начало вещание первое коммерческое FM-радио –радиостанция W47NV в Нэшвилле.

1947 – начал свою деятельность Международный валютный фонд.

1954 – ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт.

1960 – вышел в свет первый номер воскресного приложения к газете "Известия" – "Неделя".

1961 – президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира.

1962 – в Гарден-сити (Мичиган) открыт первый магазин торговой сети "Kmart", ныне одной из крупнейших в США.

1966 – советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры.

1978 – останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.

1980 – по приказу Пентагона началось формирование "сил быстрого развёртывания".

1984 – начались регулярные рейсы скоростного электропоезда ЭР200 по маршруту Москва – Ленинград.

1986 – в японском Саппоро начались первые зимние Азиатские игры.

1990 – установлены дипломатические отношения между СССР и Ватиканом на уровне постоянных представительств.

1991 – шахтёры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачёва).

1993 – день создания специального отряда быстрого реагирования (СОБР) УБОП.

1994 – парламент Грузии ратифицировал документ о вступлении Грузии в СНГ.

1995 – начало вещания московского телеканала "Телеэкспо".

В Москве, в подъезде собственного дома, убит телеведущий Влад Листьев.

1996 – образован космодром Минобороны РФ "Свободный".

2011 – в России вступил в силу закон "О полиции".

Кто из известных людей родился 1 марта

В этот день родились:

1944 – Роджер Долтри, британский певец, автор песен, основатель и вокалист группы The Who.

1952 – Мартин О’Нил, североирландский футболист и тренер.

1963 – Томас Андерс (наст. имя Бернд Вайдунг), немецкий поп-певец, композитор, солист группы Modern Talking.

1980 – Анна Семенович, российская фигуристка, эстрадная певица, актриса, телеведущая.

1983 – Даниэл Карвальо, бразильский футболист.

1986 – Мирослава Карпович, российская актриса театра и кино, модель.

1987 – Настасья Самбурская, российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.

1989 – Агата Муцениеце, латвийская и российская актриса театра и кино, модель, телеведущая.

1993 – Мария Фомина, российская актриса театра и кино, модель.

1994 – Джастин Бибер, канадский поп- и R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.