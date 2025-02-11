Военная пенсия в 2026 году: кому положена, когда и на сколько повысят

МОСКВА — РИА Новости. Выйдя на заслуженный отдых, бывшие военнослужащие и представители силовых структур вправе рассчитывать на особую военную пенсию. Кто вправе ее получать, виды пенсий и правила их расчета, основные изменения 2026 года — в материале РИА Новости.

Главное в 2026 году:

с 1 января понижающий коэффициент составляет 93,59 процента (основа – размер денежного довольствия);

с 1 октября военные пенсии проиндексируют на 4 процента;

военные пенсионеры вправе претендовать на вторую пенсию – страховую по старости при соблюдении ряда условий.

Что такое военная пенсия и кому она положена

Пенсия, положенная военнослужащим и сотрудникам ряда ведомств (ее часто называют просто – военная пенсия), представляет собой ежемесячные выплаты, назначаемые государством. Она регулируется Законом РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I , в котором перечислены и основные категории лиц, которые вправе претендовать на такую пенсию, ее основные разновидности, возможные надбавки, размер выплат.

Так, в соответствии с указанным выше законом получать ее могут:

граждане, проходившие военную службу (в том числе – по контракту) в определенных званиях (их полный перечень указан в тексте документа);

бывшие сотрудники органов внутренних дел России, а также Росгвардии, МЧС, ФСИН и других силовых ведомств;

члены их семей (в закрепленных в законе случаях).

Индексация и повышение военных пенсий в 2026 году

В 2026 году всех россиян, которые получают военную пенсию, ждет несколько существенных изменений. Они касаются двух значимых аспектов – индексация (на 4%) и фиксация ранее установленного понижающего коэффициента (его величина остается без изменений и составляет 93,59 процента). И тот, и другой показатель напрямую отражаются на размере выплат.

Кого касается повышение

Ставшая уже традиционной индексация пенсий затронет несколько категорий пенсионеров. Среди них – бывшие военнослужащие и представители силовых ведомств (МВД, ФСБ, Росгвардия и т.д.)

Правда, в отличие от других видов пенсионного обеспечения военные пенсии “подрастут” лишь во второй половине года – с 1 октября 2026 года.

Индексация военных пенсий в 2026 году

Осенняя индексация военных пенсий должна составить 4%. Размер повышения каждый год определяют, ориентируясь на величину годовой инфляции

“Это увеличение будет синхронизировано с ростом денежного довольствия действующих военнослужащих. Перерасчет произойдет автоматически, обращаться с заявлением не потребуется”, – говорит руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" Сергей Довгаль.

Понижающий коэффициент в 2026 году

С 1 января текущего 2026 года понижающий коэффициент, который применяется при расчете итоговой величины военной пенсии, зафиксирован в размере 93,59% от суммы денежного довольствия.

“Этот уровень, установленный еще в феврале 2025 года, законом продлен без изменений. Данный коэффициент напрямую влияет на итоговый размер выплаты”, – добавляет Сергей Довгаль.

Размер и расчет военной пенсии в 2026 году

По словам эксперта, размер военной пенсии напрямую зависит от величины денежного довольствия, которое в процессе службы получал нынешний пенсионер. Размер такого довольствия формируется из нескольких основных частей: должностной оклад, оклад, соответствующий конкретному воинскому званию, и процентная надбавка за выслугу лет.

При расчете пенсии также учитываются все актуальные коэффициенты и другие показатели.

« “Общая формула расчета пенсии (например, за выслугу лет) выглядит так: (Должностной оклад + Оклад по званию + Надбавка за выслугу) × Понижающий коэффициент (0.9359) × Районный коэффициент (если есть)”, – говорит Сергей Довгаль.

Что влияет на итог

Финальный размер пенсионных выплат для конкретного гражданина рассчитывается с учетом ряда ключевых факторов:

выслуга лет . Если гражданин прослужил 20 лет, ему положено 50% от денежного довольствия. Каждый последующий год увеличивает пенсию на 3% (однако ее размер не может составлять более 85% от довольствия);

. Если гражданин прослужил 20 лет, ему положено 50% от денежного довольствия. Каждый последующий год увеличивает пенсию на 3% (однако ее размер не может составлять более 85% от довольствия); наличие специальных условий службы. Это может быть служба в районах Крайнего Севера, в зонах боевых действий или на тех должностях, которые связаны с повышенной опасностью. Все это может засчитываться в стаж в льготном порядке. А для граждан, проживающих в регионах с особыми климатическими условиями, в определении размера пенсии учитывается актуальный районный коэффициент.

“Для наглядности можно рассмотреть следующий условный пример. Предположим, у уволенного в запас подполковника (оклад по званию 25 000 рублей) с должностью командира батальона (оклад 45 000 рублей) выслуга составляет 25 лет. Надбавка за выслугу за 25 лет составит 65% от суммы окладов, – говорит Сергей Довгаль. – Первый шаг – вычислить сумму окладов: 25 000 + 45 000 = 70 000 руб. Затем рассчитывается надбавка: 70 000 руб. × 65% = 45 500 руб. Расчетное довольствие для пенсии составляет 70 000 + 45 500 = 115 500 руб. После применения понижающего коэффициента получается 115 500 руб. × 0.9359 ≈ 108 097 руб. Если пенсионер проживает в местности с районным коэффициентом 1.2, итоговая сумма будет равна 108 097 руб. × 1.2 = 129 716 рублей”.

Пошаговый алгоритм

Для расчета размера военной пенсии россияне могут воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами , так и рассчитать примерную сумму выплат самостоятельно. Для этого стоит придерживаться следующего алгоритма:

Шаг 1 – определить размер денежного довольствия (сложить для этого размеры должностного оклада и оклада по званию + надбавка за выслугу лет при наличии);

Шаг 2 – применить к получившейся сумме понижающий коэффициент;

Шаг 3 – при необходимости учесть все дополнительные коэффициенты и надбавки, на которые имеет право пенсионер.

Виды военной пенсии в России

На сегодняшний день действуют три вида военной пенсии. В тексте статьи 5 ФЗ N 4468-I перечислены следующие виды пенсии:

за выслугу лет;

по инвалидности;

назначаемой в связи с потерей кормильца.

Подробнее о каждом из данных видов рассказывает Сергей Довгаль:

Виды военной пенсии Вид пенсии Ключевые условия назначения Куда обращаться Параметры расчета За выслугу лет Выслуга 20 лет и более; или возраст 45 лет, общий стаж 25 лет, из которых 12.5 лет – военная служба. Пенсионный орган того силового ведомства, где проходила служба (Минобороны, МВД, ФСБ и т.д.) Актуальный процент от денежного довольствия (50% за 20 лет + 3% за каждый последующий год, максимальный показатель – 85%). По инвалидности Инвалидность I, II или III группы, которая была в период службы или вследствие ее прохождения (то есть в течение 3 месяцев после увольнения). Пенсионный орган силового ведомства. Необходимо заключение военно-врачебной или медико-социальной экспертизы. Для контрактников – % от довольствия (85%/75%/50%/40%). Для призывников – % от социальной пенсии (300%/250%/175% и др.). По потере кормильца Смерть военнослужащего (пенсионера) вследствие военной травмы или недуга, который был получен в период службы либо нахождения в плену/без вести пропавшим. Пенсионный орган ведомства, где служил кормилец. Для семей призывников: 200% или 150% соц. пенсии на члена семьи. Для семей контрактников: 50% или 40% от довольствия кормильца на члена семьи.

Военная пенсия за выслугу лет

Военная пенсия, назначаемая за выслугу лет, – самый распространенный вид пенсии для военнослужащих-контрактников и сотрудников силовых структур. Выслугой лет, в свою очередь, называют непрерывный период работы или, в данном случае, службы, который дает право на получение тех или иных льгот.

Условия назначения военной пенсии за выслугу лет Основание Условия Необходимые документы (основные) Куда обращаться Выслуга лет Не менее 20 лет военной службы (или приравненной к ней) на дату увольнения. рапорт; военный билет; документы, подтверждающие стаж; денежный аттестат. Пенсионный орган соответствующего силового ведомства (например, Управление финансового обеспечения Минобороны РФ по региону). Смешанный стаж возраст не менее 45 лет; общий трудовой стаж 25 лет (не менее 12 лет 6 месяцев из них должна составлять военная служба). паспорт; трудовая книжка; военный билет; документы, подтверждающие смешанный стаж

“Право на такую пенсию имеют военнослужащие, проходившие службу по контракту в ВС РФ, ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, ГПС МЧС и других силовых ведомствах. Также право распространяется на приравненных к ним лиц (например, членов партизанских отрядов ВОВ)”, – добавляет Сергей Довгаль.

Пенсионер при этом не может получать выплаты меньше, чем расчетный размер пенсии (последний показатель прописан в тексте соответствующего закона. Основанием для расчетов по-прежнему остается размер денежного довольствия военнослужащего, а также учитываются все положенные ему в конкретной ситуации надбавки, коэффициенты и так далее. Например, она может быть увеличена для граждан с инвалидностью (подробнее об этом расписано в статье 16 ФЗ N 4468-I.

Военная пенсия по инвалидности

Данный вид пенсии назначается вне зависимости от того, какой выслугой лет может похвастаться конкретный пенсионер, официально признанный инвалидом. Но лишь в том случае, если:

инвалидность наступила в то время, когда гражданин проходил военную службу;

гражданин признан инвалидом не позднее 3 месяцев после того, как покинул службу;

причиной инвалидности стали ранения, увечья или недуги, которые гражданин получил еще в период прохождения военной службы (даже если прошло больше трех месяцев).

Данные условия прописаны в тексте статьи 19 ФЗ N 4468-I.

Категории и условия получения военной пенсии по инвалидности Категория получателей Условия получения Параметры расчета размера Примечания Контрактники Инвалидность I, II, III группы вследствие военной травмы (ранения, контузии и т.д.). I, II гр. – 85% от довольствия; III гр. – 50%. Инвалидность устанавливается военно-врачебной комиссией (ВВК). Контрактники Инвалидность I, II, III группы вследствие заболевания, полученного в период службы. I, II гр. – 75% от довольствия; III гр. – 40%. Заболевание не должно быть связано с прямым исполнением обязанностей. Призывники Инвалидность I, II, III группы вследствие военной травмы.. 300%, 250%, 175% от социальной пенсии соответственно Размер зависит от установленной на федеральном уровне величины социальной пенсии. Призывники Инвалидность I, II, III группы вследствие заболевания, полученного в период службы. 250%, 200%, 150% от социальной пенсии соответственно.

Статья 22 и статья 23 того же закона объясняет, что размер выплат зависит от различных факторов. Если уже в период получения пенсии состояние здоровья пенсионера ухудшится настолько, что потребуется замена группы инвалидности, то размер выплат, соответственно, тоже вырастет. Также отдельным группам пенсионеров положены и специальные надбавки, например, если на иждивении у пенсионера находятся нетрудоспособные родственники.

Военная пенсия по потере кормильца

К группе военных пенсий относится и пенсия по потере кормильца, который вправе получить нетрудоспособные члены семьи погибшего военнослужащего.

Условия получения военной пенсии по потере кормильца Получатели Условия назначения Параметры расчета Примечания Нетрудоспособные члены семьи (дети до 18/23 лет, супруг, родители, иждивенцы и др.). Смерть кормильца на службе, от военной травмы или заболевания, полученного на службе, в течение 3 месяцев после увольнения, либо смерть военного пенсионера. Для семей призывников/добровольцев: 200% (от травмы) или 150% (от болезни) соц. пенсии на члена семьи. Для семей контрактников: 50% (от травмы) или 40% (от болезни) от довольствия кормильца на члена семьи. Вдовам военных, погибших при исполнении, может быть назначена две пенсии – по потере кормильца и собственная (по старости/инвалидности), если они не вступили в новый брак.

статье 29 ФЗ N 4468-I перечисляется, кто именно из родственников погибшего вправе стать получателем данных выплат. Среди них:

дети, братья и сестры, а также внуки, которым еще не исполнилось 18 лет;

уже указанный выше перечень членов семьи, которые официально были признаны инвалидами до 18 лет;

дети, а также сестры, братья и внуки погибшего, которые очно получают образование (в данном случае право сохраняется до 23 лет либо до момент, пока учеба не завершится);

родители или супруг/супруга, достигшие определенного возраста (для мужчин он составляет 60 лет, для женщин — 55 лет). Также основанием является инвалидность;

супруг, один из родителей, бабушка или дедушка, брат/сестра, которые посвятили себя уходу за детьми, братьями либо сестрами или внуками погибшего, которым не исполнилось 14 лет. При этом возраст или трудоспособность потенциального получателя в расчет не принимаются;

пожилые родственники (прежде всего бабушка и дед), которые больше не имеют лиц, способных их содержать.

В процессе определения размера выплат в расчет принимается число родственников, претендующих на получение выплат. На каждого родственника полагается своя доля довольствия погибшего, к которой после применяются все необходимые коэффициенты.

Когда военному пенсионеру положена вторая пенсия

Нередко после того, как гражданин ушел с военной службы, он продолжает трудиться на "гражданской" работе и, соответственно, в большинстве случаев выплачивает в это время все положенные страховые взносы

“Право на вторую, страховую пенсию по старости от Социального фонда России (СФР) имеют бывшие военнослужащие, которые после увольнения с военной службы продолжили официальную трудовую деятельность. Ключевое условие – работа на "гражданских" должностях с официальным оформлением, за которую работодатель уплачивал страховые взносы в СФР. Именно эти взносы формируют право на будущую страховую пенсию”, – рассказывает Сергей Довгаль.

Для того, чтобы в 2026 году получать не одну, а сразу две пенсии, нужно выполнить ряд условий:

достичь общеустановленного пенсионного возраста. Сейчас он составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин, однако к 2028 году должен достигнуть своего максимума – 60 лет для женщин и 65 лет – для мужчин.

накопить минимальный страховой стаж (его размер – не менее 15 лет, причем все они должны приходиться на период работы после увольнения с военной службы);

обладать минимальной суммой индивидуальных пенсионных коэффициентов (или же баллов). По закону данный показатель не может быть меньше 30. Их число зависит от размера официальной зарплаты, а также продолжительности так называемого гражданского стажа.

“Вторая пенсия для военного пенсионера рассчитывается по стандартной формуле СФР, которая применяется ко всем получателям страховой пенсии по старости. Формула учитывает накопленное количество пенсионных баллов и их стоимость на момент назначения. Важная особенность заключается в том, что к этой пенсии не добавляется фиксированная выплата, которая положена обычным пенсионерам. Это связано с тем, что военный пенсионер уже получает от государства обеспечение, выполняющее аналогичную функцию базового социального стандарта. Таким образом, вторая пенсия состоит исключительно из страховой части, размер которой напрямую зависит от взносов, уплаченных в период гражданской работы”, – уточняет эксперт

Часто задаваемые вопросы

На другие не менее актуальные и значимые вопросы, затрагивающие тему военной пенсии для россиян, отвечает Сергей Довгаль.

Что такое военная пенсия и кому она назначается?

Военной пенсией называют такую ежемесячно выплачиваемую госвыплату, которая назначается военнослужащим, проходившим службу по контракту в силовых ведомствах (Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардия и другие) гражданам, а также их семьям (в том случае, если они столкнулись с потерей кормильца). Важно отметить, что право на пенсию за выслугу лет имеют только контрактники; для призывников предусмотрена исключительно пенсия по инвалидности, если заболевание или травма получены в период службы.

Какие бывают виды военной пенсии и чем они отличаются (выслуга лет, инвалидность, по потере кормильца)?

Выделяют три основных вида военной пенсии: за выслугу лет, по потере кормильца и по инвалидности. Каждая из них имеет свои особенности. Так, первая является основной и назначается при наличии продолжительного периода службы (как правило от 20 лет). Вторая предназначена для социальной поддержки родственников военнослужащего в случае его гибели. А третья предусмотрена для военнослужащих, получивших увечье, заболевание или контузию, непосредственно связанные с исполнением служебных обязанностей.

От чего зависит размер военной пенсии (основные факторы расчета)?

Конкретная величина выплат в каждом случае формируется на основе нескольких ключевых параметров. “Фундаментом” служит денежное довольствие, которое военнослужащий получал на службе (оно же, в свою очередь, складывается из двух окладов, соответствующих как должности, так и воинскому званию). После чего на получившуюся сумму начисляется процентная надбавка за выслугу лет (она колеблется от 50% при 20 годах службы до максимальных 85%). Но и это не все: полученная расчетная сумма умножается на понижающий коэффициент. Для пенсионеров, проживающих в регионах с особыми климатическими условиями (например, на Крайнем Севере), итоговая сумма дополнительно увеличивается на установленный районный коэффициент.

Что такое понижающий коэффициент и как он влияет на выплаты?

Понижающий коэффициент – это на законодательном уровне закрепленный процент, применяемый к расчетной сумме пенсии. В 2026 году его значение составляет 93,59%. Это означает, что итоговая пенсия будет равна 93,59% от той суммы, которая полагалась бы по выслуге. Коэффициент является инструментом регулирования расходов бюджета на пенсионное обеспечение военнослужащих. Стоит отметить, что с 2025 года его значение зафиксировано законом и не подлежит ежегодному пересмотру в сторону снижения, что обеспечивает предсказуемость выплат.

Чем индексация военной пенсии отличается от повышения денежного довольствия (что именно меняется)?

Это два совершенно разных процесса, которые, тем не менее, самым непосредственным образом влияют на доходы военнослужащих и пенсионеров. Повышение денежного довольствия действующих военных – это увеличение их текущих окладов по должности и званию. Оно автоматически повышает расчетную базу для будущих пенсий тех, кто еще находится на службе. Индексация же – это единовременное увеличение уже назначенных пенсионных выплат. Его цель – компенсировать рост потребительских цен (инфляцию) и сохранить покупательную способность пенсий. В 2026 году такая индексация запланирована на 1 октября и составит 4%.

Можно ли военному пенсионеру получать "вторую пенсию" (страховую) и при каких условиях?