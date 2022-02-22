Когда удобнее ООО, а когда НКО: чем отличаются виды юридических лиц

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Отдельные организационно-правовые формы юрлиц установлены российским законодательством. Какие бывают виды юридических лиц, как определяют структуру управления государственным или коммерческим предприятием, в чем основные отличия, преимущества и недостатки ООО, ПАО, АО и НКО — в материале РИА Новости.

Виды юридических лиц

Согласно Гражданскому кодексу РФ (ГК РФ), юридическое лицо — субъект права собственности с личным имуществом и участник гражданских правоотношений, отвечающий по возложенным на него обязательствам.

Особенности создания и деятельности юридических лиц различных организационно-правовых форм регулируются законодательно.

Организационно-правовая форма определяет ответственность по обязательствам, право сделок и структуру управления, а также то, каким будет документооборот", — поясняет Светлана Науменко, генеральный директор аутсорсинговой компании по бухгалтерии ООО "Ваше дело".

Выделяют две основные группы организаций:

Коммерческие. Некоммерческие (НКО).

Андрей Завертяев, юрист цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор", поясняет, что первые работают с целью получения прибыли. Она распределяется между участниками согласно их долям. Вторые — в некоммерческих целях. И все же у них есть право на ведение предпринимательской деятельности. При этом полученная прибыль не делится между участниками. Например, к НКО в России относятся саморегулируемые организации в строительстве, проектировании, инженерных изысканиях. Их создают, чтобы контролировать рынок, сертифицировать его профессиональных участников.

© Depositphotos.com / racorn Девушка с папками документов © Depositphotos.com / racorn Девушка с папками документов

Эксперт отмечает, что классифицировать юридические лица можно по следующим критериям:

по форме собственности — государственные и частные организации. Первые работают в муниципальных или государственных целях. Вторые ориентированы исключительно на коммерцию, их основная цель — получение частной выгоды;

по составу учредителей — три типа, в которых учредителями выступают или только компании, или только государство, или любые лица;

по полномочиям участников — некоторых организациях участники обладают правом собственности, в других — нет. Есть организации, где за участниками закрепляются обязательные права;

по объему вещных прав — в отдельных случаях организации имеют право на оперативное управление имуществом, право собственности и право на хозяйственное распоряжение имуществом;

по составу учредительной документации — договорные, уставные и смешанные.

Коммерческие организации

"С целью извлечения прибыли предприниматели предпочитают регистрировать свой бизнес именно как коммерческую компанию, обычно выбирая при этом организационно-правовую форму “ общество с ограниченной ответственностью ”", — говорит Светлана Петропольская, юрист, арбитражный управляющий, совладелец юрфирмы URVISTA и школы юридической практики URVISTA SCHOOL, эксперт МГО "Опора России".

В зависимости от организационно-правовой формы коммерческие организации делятся на виды и подвиды:

хозяйственное товарищество — полное товарищество, товарищество на вере;

хозяйственное общество — общество с ограниченной ответственностью (ООО), акционерное общество (непубличное, АО), публичное акционерное общество (ПАО);

производственный кооператив;

унитарное предприятие — основанное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

хозяйственное партнерство.

Хозяйственное товарищество

Удобная форма, если нужно найти партнеров и быстро собрать средства на развитие дела. Товарищества могут заниматься чем угодно, но есть некоторые риски — каждый его участник ведет предпринимательскую деятельность наравне со всеми, поэтому опрометчивое решение одного повлияет на остальных. Основные параметры хозяйственных товариществ:

количество участников — от двух и более;

уставной капитал — любая сумма, складывается из взносов участников;

форма ответственности — субсидиарная. Отвечают имуществом товарищества, если его недостаточно — личной собственностью каждого участника;

налоги — НДС, НДФЛ, на прибыль, имущество и транспорт.

Полное товарищество

Компании и предприниматели вносят свои деньги и работают на получение прибыли. Имеют складочный капитал, разделенный на доли. Если что-то пойдет не так, товарищество отвечает своим имуществом или деньгами, а его участники — личной собственностью.

Товарищество на вере

Делятся на две группы — участники и вкладчики. Первые в полной мере отвечают своим имуществом, вторые —только вкладами.

Хозяйственное общество

Создается в одной из двух организационно-правовых форм: общество с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерное общество (АО).

Общество с ограниченной ответственностью

"По данным из реестра юридических лиц, самый распространенный вид коммерческой организации — общество с ограниченной ответственностью", — отмечает Светлана Науменко.

Эксперт поясняет: перед регистрацией ООО составляют решение о создании (если в обществе один участник) или протокол собрания учредителей (если основателей два и более). Затем оформляют устав общества, где прописывают:

цель — извлечение прибыли (именно поэтому ООО — коммерческая организация);

виды деятельности, которыми общество планирует заниматься, чтоб достичь цели;

размер уставного капитала;

исполнительный орган (директор или генеральный директор) и местонахождение.

Далее заполняют форму и подают документы на регистрацию в инспекцию ФНС (в Москве это ИФНС 7746). ООО может заниматься любыми разрешенными видами деятельности и применять любую из систем налогообложения — основную или упрощенную.

Преимущества общества с ограниченной ответственностью по сравнению с другими формами:

учредители несут ответственность только в рамках сформированного уставного капитала;

общество может нанимать работников, заключать трудовые договоры;

вся ответственность за совершенные сделки, налоговые последствия, работу с контрагентами и сотрудниками лежит на руководителе. Но часто собственник и генеральный директор — разные люди.

Минусы ООО, по мнению Светланы Науменко:

чтобы "довести деньги до кошелька", учредителям в момент выплаты или получения дивидендов необходимо платить НДФЛ;

чтобы ликвидировать общество, требуется время и опыт — много отчетности и нюансов, неочевидных для непрофессионала;

если даже деятельность не ведется, надо сдавать всю отчетность, а это расходы на бухгалтера.

Если учредителей двое и более, то ООО — это минимально доступная юридическая форма существования.

"Бизнесмены часто выбирают ООО для организации собственного дела. Такая форма бизнеса содержит максимальной перечень видов деятельности, разрешенных по российскому законодательству. Кроме того, ключевым преимуществом является тот факт, что участники общества несут риск убытков в пределах стоимости их доли, поэтому оно и “с ограниченной ответственностью”. Подкупает предпринимателей и относительная простота процедуры регистрации ООО. Однако если бизнесмен не имел ранее подобного опыта, самостоятельно, методом проб и ошибок не заполнял и не составлял все нужные документы, на практике у него могут возникнуть проблемы", — говорит Светлана Петропольская.

Акционерное общество

По словам Елены Чуприниной, юрисконсульта АО "Оптрон", акционерные общества делятся на публичные (ПАО) и непубличные (АО). Эта форма собственности используется в среднем и крупном бизнесе. Основная цель акционерного общества — привлечение прибыли с помощью акций. Руководитель ПАО и АО — генеральный директор, который является наемным сотрудником общества, или совет директоров, если так решит общее собрание акционеров (проводится не реже одного раза в два года).

Преимущества ПАО:

прозрачная организационно-правовая форма и процедура управления;

неограниченное число акционеров;

свободный переход прав на акции, их можно свободно отчуждать (например, продавать без чьего-либо согласия);

более низкие правовые риски (по сравнению с АО).

Недостатки ПАО:

сложная система контроля и дорогое администрирование;

обязательное создание совета директоров (наблюдательного совета);

максимальные требования к раскрытию информации (эта информация важна для инвесторов и контрагентов).

Свои преимущества есть и у АО:

количество акционеров не ограничено, но первоначальный круг заранее определяется учредителями;

первоочередное право при покупке акций принадлежит акционерам, а потом на них могут претендовать обычные люди и другие компании;

переход прав на акции фиксируется только в реестре акционеров;

сведения об акционерах не содержатся в публичных источниках;

минимальный размер необходимого уставного капитала – 10 тысяч рублей;

раскрытие информации обязательно, только если число акционеров больше 50;

более гибкое управление (по сравнению с ПАО). Например, часть компетенции собрания акционеров часто передают совету директоров. Также можно ограничить число акций, которое может принадлежать одному акционеру, или максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру;

возможность обязать акционеров вносить вклады в общее имущество АО;

акционеры могут иметь различный объем прав (например, по обычным или привилегированным акциям).

Недостатки АО:

дополнительное регулирование законодательством о рынке ценных бумаг и акциями ЦБ РФ;

необходимость регистрации выпуска акций в территориальном подразделении Банка России (дополнительные сроки, расходы и подготовка документации);

оборот акций возможен только после регистрации их выпуска;

реестр акционеров должен вести только лицензированный держатель реестра (о его выборе необходимо подумать заранее);

обязательный аудит (однако его можно отнести и к плюсам, так как появляется меньше возможностей для злоупотребления служебным положением);

в Федеральном законе "об акционерных обществах" не прописано право требовать исключения акционера, хотя оно следует из п.1 ст. 67 ГК РФ.

Производственный кооператив

Объединения участников (не менее пяти) для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного участия. Капитал складывается из паев членов. Ответственность субсидиарная — в размерах и в порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.

Унитарное предприятие

Коммерческая организация, не имеющая права собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных открывают только государственные и муниципальные предприятия.

èУнитарное предприятие на праве хозяйственного ведения создается по решению уполномоченного органа государственного управления или органа местного самоуправления.

èУнитарное предприятие на праве оперативного управления – федеральное казенное предприятие (ФКП). Создается по решению правительства на базе имущества, находящегося в федеральной собственности.

Хозяйственное партнерство

Организации, в которых каждый участник (их может быть от двух до 50) вносит средства на развитие, получение прибыли. Лимитов нет — вкладывают сумму, на которую договорятся. Хозяйственным партнерствам нельзя выпускать ценные бумаги и рекламировать себя в СМИ и в наружной рекламе (например, на билбордах). Отвечают только суммой вклада. Форма подходит консультантам, инновационным и научным видам бизнеса, стартапам.

Некоммерческие организации

В РФ существует свыше 30 форм некоммерческих организаций. Их деятельность регулирует ГК РФ (п. 5 гл. 4) и ФЗ "О некоммерческих организациях". Существуют и другие законодательные акты по конкретным формам НКО.

Главная функция некоммерческих организаций — общественно полезная деятельность, направленная на достижение социальных, культурных, образовательных, благотворительных, научных целей, а также на развитие физической культуры и спорта, удовлетворение духовных потребностей, защита прав и свобод, оздоровление населения и т.д.

Основные формы НКО перечислила Ирина Белова, юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы:

Преимущества и недостатки некоммерческих организаций