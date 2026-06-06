Как получить вид на жительство в России

Вид на жительство в России в 2026 году — это статус, который позволяет иностранцу постоянно жить и работать в РФ, пользоваться социальными и банковскими услугами и в дальнейшем претендовать на гражданство. Кто может получить ВНЖ, в каких случаях доступен упрощенный порядок без оформления разрешения на временное проживание, какие документы, экзамены и медкомиссия нужны, сколько это стоит и по каким причинам могут отказать — в материале РИА Новости.

Что такое вид на жительство (ВНЖ)

Вид на жительство — это документ, который подтверждает право иностранного гражданина постоянно проживать на территории России. Для многих именно ВНЖ становится следующим этапом после разрешения на временное проживание и важным шагом на пути к получению гражданства РФ.

Правовой статус иностранцев регулируется положениями Конституции РФ, а также Федеральными законами:

"О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ;

"О правовом положении иностранных граждан в РФ" № 115-ФЗ;

"О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" № 109-ФЗ.

А также постановлениями Правительства РФ, которые определяют различные аспекты статуса иностранцев в России.

После получения ВНЖ человек может официально жить и работать в России без оформления патента или дополнительных разрешений на работу, свободно выезжать из страны и возвращаться обратно, пользоваться рядом социальных и банковских услуг.

"Сейчас для иностранных граждан вид на жительство в России является бессрочным, но сам порядок его получения и требования к документам остаются достаточно серьезными. При этом важно учитывать, что регулярно появляются новые требования к основаниям пребывания, обновляются правила подачи документов, меняются размеры госпошлин и порядок рассмотрения отдельных категорий заявлений. Поэтому к оформлению ВНЖ важно подходить внимательно уже на первом этапе подготовки документов", — рассказала РИА Новости Диана Рзаева, руководитель отдела миграционного законодательства и визового направления Mellennium Group.

Зачем нужен ВНЖ

Вид на жительство дает возможность полноценно выстраивать жизнь в Российской Федерации. С ВНЖ можно официально работать, получать медицинскую помощь по полису ОМС, открывать ИП и вести бизнес, пользоваться банковскими продуктами, оформлять ипотеку и в дальнейшем подавать документы на гражданство.

Кроме этого, по словам эксперта, больше не нужно быть привязанным к одному региону проживания или работодателю, как это часто бывает при других миграционных статусах. Для многих семей ВНЖ становится гарантом стабильности и возможности спокойно строить долгосрочные планы.

Кто может получить ВНЖ

Получить вид на жительство в России могут иностранные граждане, у которых есть законное основание для постоянного проживания в стране.

Самый распространённый путь — оформление ВНЖ после получения разрешения на временное проживание (РВП). В этом случае человек сначала получает РВП, проживает в России на этом основании, а затем подает документы на вид на жительство.

При этом, по словам эксперта, для отдельных категорий иностранных граждан предусмотрен более простой порядок оформления. ВНЖ могут получить без предварительного РВП, например, граждане Беларуси, высококвалифицированные специалисты и члены их семей, носители русского языка, участники государственной программы переселения соотечественников, отдельные члены семей граждан РФ, IT-специалисты аккредитованных компаний, инвесторы, а также некоторые категории студентов и выпускников российских вузов.

Отдельные условия также действуют для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в России, и членов их семей.

"В 2026 году при оформлении ВНЖ особенно важно учитывать изменения миграционного законодательства. Проверка оснований пребывания, трудовой деятельности, доходов и достоверности документов становится более внимательной. Поэтому перед подачей заявления нужно не просто собрать стандартный пакет документов, а точно понять, по какому основанию человек имеет право претендовать на ВНЖ и какие требования действуют именно для его категории", — уточняет Диана Рзаева.

Упрощенная процедура получения: кому положена

Для некоторых категорий иностранных граждан предусмотрен упрощённый порядок оформления ВНЖ без предварительного получения РВП и без обязательного срока проживания в России.Эксперт в сфере миграционного сопровождения иностранных граждан и корпоративной визовой поддержки Диана Рзаева рассказала, что особые условия действуют для разных категорий:

По гражданству

Граждане некоторых государств могут подать документы на ВНЖ напрямую на основании своего гражданства.

Граждане Республики Беларусь оформляют ВНЖ без предварительного получения РВП. Для них также не требуется подтверждать владение русским языком через экзамен.

Граждане Республики Молдова, Казахстана и Украины также имеют право обратиться за ВНЖ без оформления РВП. Основанием для подачи в этом случае выступает гражданство заявителя.

По учёбе и науке

Право на оформление ВНЖ без РВП могут получить иностранцы, которые связаны с российским образованием, наукой или преподавательской деятельностью.

К этой категории относятся выпускники российских вузов, окончившие очную программу с дипломом с отличием. Важно, чтобы образовательная программа имела государственную аккредитацию.

Также подать документы могут выпускники, которые во время обучения оформили РВП в целях получения образования (РВПО), а затем успешно завершили обучение в государственной образовательной или научной организации. Для них установлен отдельный срок подачи заявления после окончания обучения.

Отдельные основания предусмотрены для научных и педагогических работников, приглашенных в Россию, если их статус подтвержден документально.

По работе и инвестициям

Упрощенный порядок также предусмотрен для иностранных специалистов и инвесторов.

Высококвалифицированные специалисты могут получить ВНЖ без предварительного оформления РВП. Обычно такой вид на жительство выдается на срок действия разрешения на работу. Если ВКС работает в России не менее двух лет, а работодатель исправно исполняет налоговые обязательства, специалист может претендовать уже на бессрочный ВНЖ.

IT-специалисты, которые работают в аккредитованных IT-компаниях, также могут подать документы на ВНЖ без РВП. Такое право распространяется и на членов их семей.

Инвесторы могут оформить ВНЖ напрямую, если их вложения соответствуют критериям по минимальному объему инвестиций (от 15–30 млн рублей согласно Постановлению Правительства № 2573 ). В этом случае важно подтвердить не только сам факт инвестиций, но и соответствие вложений установленным требованиям.

Квалифицированные специалисты востребованных профессий также могут получить ВНЖ без РВП. Для этого нужно официально работать в России по профессии из утвержденного перечня и подтвердить необходимый стаж, трудовые отношения и начисление страховых взносов работодателем.

По семейным обстоятельствам и корням

ВНЖ без РВП могут оформить иностранные граждане, у которых есть близкие семейные связи с гражданами РФ.

К этой категории относятся иностранцы, у которых есть родитель или ребенок — гражданин РФ, постоянно проживающий в России. Отдельные правила действуют для единственного родителя ребенка — гражданина РФ, а также для заявителей, которые подтверждают совместное проживание и участие в содержании или воспитании ребёнка.

Также подать документы напрямую могут иностранные граждане, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР.

Еще одно основание связано с родственниками по прямой восходящей линии, которые родились или постоянно проживали на территории РСФСР, Российской империи или СССР в пределах современной государственной границы России.

Участники Государственной программы переселения соотечественников, репатрианты и члены их семей также могут оформить ВНЖ в специальном порядке.

Особые и гуманитарные категории

К особым категориям относятся лица без гражданства, если у них есть предусмотренные законом документы, а также иностранные граждане, у которых было прекращено или отменено гражданство РФ по отдельным основаниям.

Отдельное основание предусмотрено для граждан и их родственников, которые подверглись незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Также специальные условия действуют для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы и членов их семей.

Как получить вид на жительство в России

Оформление ВНЖ лучше начинать с проверки основания. Именно от него зависит весь дальнейший порядок: список документов, необходимость РВП, сроки рассмотрения, экзамены и дополнительные требования. Диана Рзаева пояснила пошаговый алгоритм оформления:

Шаг 1. Определить основание для получения ВНЖ

Сначала нужно понять, на каком основании иностранный гражданин может претендовать на вид на жительство. Это может быть РВП, гражданство определённого государства, работа в России, статус ВКС, обучение, семейные связи с гражданами РФ, участие в программе переселения соотечественников, инвестиции или другое предусмотренное законом основание.

На этом этапе важно проверить, действительно ли заявитель соответствует всем условиям. Ошибка в основании может привести к отказу уже после подачи документов.

Шаг 2. Подготовить документы

После определения основания собирается пакет документов. Обычно в него входят заявление, паспорт, нотариальный перевод паспорта, фотографии, документы о доходах, подтверждение основания для ВНЖ, медицинские справки, сертификат о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ, если он требуется.

В зависимости от ситуации могут понадобиться дополнительные документы: свидетельства о рождении или браке, диплом, трудовой договор, документы работодателя, подтверждение родство, справки, выписки и другие бумаги.

На практике именно подготовка документов чаще всего занимает больше времени. Важно проверить сроки действия справок, корректность переводов, нотариальные заверения и соответствие данных во всех документах.

Шаг 3. Пройти медкомиссию

Иностранный гражданин должен пройти обязательное медицинское обследование в аккредитованной организации. По итогам выдаются медицинские документы, которые прикладываются к заявлению на ВНЖ.

"Проходить медкомиссию слишком заранее не стоит, потому что справки имеют ограниченный срок действия. Если срок истечет до подачи документов, обследование придется проходить повторно", — предупреждает специалист.

Шаг 4. Сдать экзамен, если он требуется

Для большинства заявителей необходимо подтвердить знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. По итогам тестирования выдается сертификат.

Некоторые категории освобождены от экзамена. Перед подачей документов нужно заранее проверить, относится ли заявитель к такой категории.

Шаг 5. Подать документы в МВД

Готовый пакет документов подается в подразделение МВД по вопросам миграции. На подаче важно, чтобы все документы были актуальными, правильно оформленными и соответствовали выбранному основанию.

Если в документах есть ошибки, неполные сведения или несоответствия, заявление могут не принять или вынести отказ.

Шаг 6. Дождаться решения

После подачи документов МВД рассматривает заявление и проверяет сведения о заявителе. По итогам принимается решение о выдаче вида на жительство либо об отказе.

Если решение положительное, заявителю необходимо получить документ и выполнить дальнейшие миграционные обязанности: оформить регистрацию по месту проживания и в дальнейшем ежегодно подтверждать проживание в России.

Какие документы нужны для получения ВНЖ

Пакет документов для получения вида на жительство зависит от основания, по которому иностранный гражданин подает заявление. У заявителя после РВП, высококвалифицированного специалиста, гражданина Беларуси, выпускника российского вуза или родителя гражданина РФ будут разные подтверждающие документы.

Подать документы можно двумя способами:

лично через территориальное подразделение ГУВМ МВД России

дистанционно через официальный портал Госуслуг, если для конкретной категории доступна онлайн-подача.

При этом есть базовый набор, который чаще всего требуется при оформлении ВНЖ. Обычно в него входят заявление о выдаче вида на жительство, паспорт иностранного гражданина, нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык, фотографии установленного формата, медицинские документы, подтверждение дохода или иного законного источника средств, а также квитанция об оплате госпошлины.

"Если для конкретной категории заявителя требуется подтверждение знания русского языка, истории России и основ законодательства РФ, к пакету документов также прикладывается соответствующий сертификат. Для тех, кто освобожден от экзамена, вместо сертификата подаются документы, подтверждающие право на освобождение", — уточняет эксперт.

Отдельный блок документов связан с основанием подачи. Например, для ВНЖ после РВП потребуется действующее разрешение на временное проживание. Для высококвалифицированного специалиста — документы, подтверждающие трудовые отношения и статус ВКС. Для выпускника российского вуза — диплом и документы об обучении. Для подачи по семейным основаниям — свидетельства о рождении, браке, документы о гражданстве РФ родственника и подтверждение постоянного проживания в России, если это требуется по конкретному основанию.

Важно заранее проверить все сроки действия документов. Медицинские справки действуют ограниченное время, переводы должны быть оформлены корректно, а данные в заявлении, паспорте и подтверждающих документах не должны противоречить друг другу.

Диана Рзаева отмечает, что на практике МВД может запросить дополнительные документы, если нужно подтвердить основание подачи, доход, родство, трудовые отношения, адрес проживания или иные обстоятельства. Поэтому подготовку лучше начинать не с "универсального списка", а с проверки конкретной ситуации заявителя и основания, по которому он планирует получать ВНЖ.

Медкомиссия

Медицинская комиссия — обязательный этап при оформлении ВНЖ. Её проходят для того, чтобы подтвердить отсутствие заболеваний и состояний, которые могут стать основанием для отказа в выдаче вида на жительство.

Диана Рзаева уточняет, что проходить медкомиссию нужно не в любой клинике, а в медицинской организации, которая имеет право проводить освидетельствование иностранных граждан. В разных регионах перечень таких организаций может отличаться, поэтому перед записью важно уточнить, принимает ли МВД документы именно из выбранного медучреждения.

Обычно обследование включает осмотр терапевта, психиатра и нарколога, флюорографию или другое исследование органов грудной клетки, анализ на ВИЧ, обследование на инфекционные заболевания, а также проверку на наличие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

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По итогам медкомиссии иностранному гражданину выдают медицинские документы, которые затем прикладываются к заявлению на ВНЖ. Важно следить за сроком их действия. Как правило, медицинские заключения и сертификат об отсутствии ВИЧ действуют три месяца, поэтому проходить обследование слишком заранее не стоит. Если срок действия документов закончится до подачи заявления, медкомиссию придется проходить повторно.

Стоимость медкомиссии зависит от региона и конкретной медицинской организации. В среднем она составляет от 5 000 до 12 000 рублей, но итоговая сумма может отличаться.

Основанием для отказа могут стать заболевания, представляющие опасность для окружающих, ВИЧ-инфекция в случаях, когда законом не предусмотрены исключения, а также наркозависимость или подтверждённый факт употребления наркотических средств без назначения врача.

По словам эксперта, к этому этапу стоит относиться так же внимательно, как и к подготовке основных документов. Ошибка в сроках, прохождение комиссии не в той организации или неполный комплект медицинских заключений могут задержать подачу заявления.

Экзамены на ВНЖ

Для получения вида на жительство большинству иностранных граждан нужно подтвердить знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Это требование действует не для всех заявителей, поэтому перед подготовкой документов важно проверить, нужно ли проходить тестирование именно в вашем случае.

Экзамен состоит из трёх частей: русский язык, история России и основы российского законодательства. После успешной сдачи заявителю выдают сертификат, который прикладывается к пакету документов на ВНЖ.

Сдать экзамен можно только в организациях, которые имеют право проводить такое тестирование и выдавать сертификаты установленного образца. Обычно это аккредитованные образовательные учреждения и центры тестирования. Перед записью стоит проверить, входит ли выбранная организация в актуальный перечень, потому что сертификат от неподходящего центра не примут.

Стоимость экзамена зависит от региона и организации, где проходит тестирование. В среднем она составляет от 5 000 до 8 000 рублей, но перед сдачей лучше уточнить актуальную цену в конкретном центре.

От экзамена освобождаются отдельные категории иностранных граждан. Среди них несовершеннолетние, недееспособные или ограниченные в дееспособности лица, мужчины старше 65 лет, женщины старше 60 лет, граждане Беларуси, участники Государственной программы переселения соотечественников и члены их семей, а также некоторые категории высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Также подтверждать знание языка, истории и законодательства не требуется отдельным заявителям, которые подают документы по семейным основаниям, например при наличии родителя или ребёнка гражданина РФ, постоянно проживающего в России.

Подтвердить знание русского языка можно не только сертификатом. В некоторых случаях подойдут документы об образовании, выданные на территории СССР до 1 сентября 1991 года, либо документы об образовании или квалификации, полученные в России после 1 сентября 1991 года.

Срок действия сертификата зависит от действующих правил. Поэтому перед подачей документов важно проверить, не истёк ли он и соответствует ли уровень сертификата именно цели получения ВНЖ. Если документ просрочен или оформлен не для той цели, его могут не принять.

Сколько стоит оформить ВНЖ

Стоимость оформления ВНЖ складывается из нескольких обязательных и сопутствующих расходов. Итоговая сумма зависит от основания подачи, региона, количества документов, необходимости сдавать экзамен и того, обращается ли заявитель за профессиональным сопровождением.

"Основной обязательный платёж — государственная пошлина за выдачу вида на жительство. Согласно новому законопроекту Минфина, с 1 июля 2026 года государственная пошлина за выдачу ВНЖ увеличивается до 30 000 рублей. Сейчас она составляет 6 000 рублей. Если вы планируете подачу летом 2026 года или позже, лучше заранее закладывать в бюджет новые тарифы и перед оплатой проверять актуальный размер госпошлины" — говорит Диана Рзаева.

Кроме госпошлины, заявителю нужно учитывать расходы на медицинскую комиссию. В среднем она стоит от 5 000 до 12 000 рублей, но цена зависит от региона и конкретной медицинской организации.

Если заявителю нужно сдавать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, отдельно оплачивается тестирование. Обычно его стоимость составляет от 5 000 до 8 000 рублей. Для тех, кто освобожден от экзамена, этой статьи расходов не будет, но право на освобождение нужно подтвердить документами.

Также, по словам эксперта, почти всегда возникают расходы на нотариальные переводы. Обычно переводят паспорт и другие иностранные документы, которые подаются в МВД. Стоимость зависит от языка, объема документа и количества страниц. В среднем расходы на переводы начинаются от 2 000 рублей, но при большом пакете документов сумма может быть выше.

Дополнительно понадобятся фотографии, нотариальные копии, справки, выписки и другие документы, которые подтверждают основание подачи.

Если заявитель обращается за профессиональным сопровождением, к общей сумме добавляется стоимость услуг специалистов. В среднем сопровождение оформления ВНЖ может стоить от 30 000 до 80 000 рублей. Итоговая цена зависит от сложности кейса, основания подачи, количества заявителей, необходимости работы с переводами, запросами, работодателем, семейными документами или нестандартной миграционной ситуацией.

В итоге самостоятельное оформление ВНЖ до повышения госпошлины обычно может обойтись примерно в 18 000–35 000 рублей, если не учитывать услуги специалистов. После повышения госпошлины расходы могут вырасти примерно до 42 000–60 000 рублей и выше.

Если оформлять ВНЖ с профессиональным сопровождением, общий бюджет чаще всего стоит рассчитывать примерно от 50 000 до 140 000 рублей. Точная сумма всегда индивидуальна: у гражданина Беларуси, ВКС, выпускника российского вуза, инвестора или заявителя по семейному основанию состав документов и объём работы будут разными.

Сроки рассмотрения и получения

Срок рассмотрения заявления на ВНЖ зависит от основания, по которому иностранный гражданин подает документы. Отсчет начинается со дня, когда МВД приняло заявление и выдало подтверждение о приёме.

В общем порядке заявление обычно рассматривается до четырех месяцев. Это касается многих заявителей, которые подают документы после РВП или по стандартным основаниям.

Для заявителей, которые подают документы по упрощенному порядку или относятся к специальным категориям, срок рассмотрения может быть короче. В среднем он составляет около трех месяцев. По некоторым специальным основаниям срок может быть ещё меньше, но его нужно уточнять по конкретной категории заявителя.

После принятия положительного решения иностранному гражданину необходимо получить сам документ. На практике стоит заранее уточнить в подразделении МВД, где подавались документы, порядок выдачи, график приёма и необходимость предварительной записи.

Проверить готовность ВНЖ можно через официальный онлайн-сервис МВД, либо через подразделение по вопросам миграции, куда подавалось заявление. Для проверки обычно понадобятся регион подачи, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность.

"Важно учитывать, что онлайн-проверка носит информационный характер. Иногда решение уже принято, но данные в сервисе обновляются с задержкой. Поэтому если установленный срок рассмотрения подходит к концу или уже истёк, лучше дополнительно обратиться в подразделение МВД лично или по официальным контактам", — советует Диана Рзаева.

Причины отказа

Отказ в выдаче ВНЖ чаще всего связан с тем, что у МВД возникают вопросы к документам, основанию подачи или миграционной истории заявителя.

"На практике одна из самых распространённых причин — ошибки в документах. Это могут быть неточности в заявлении, разные варианты написания имени или фамилии, неверные даты, просроченные справки, некорректные переводы, отсутствие нужных заверений или неполный пакет документов", — говорит эксперт.

Вторая частая причина — недостоверные сведения. Если заявитель указал информацию, которая не подтверждается документами или скрыл важные данные, это может стать основанием для отказа.

Также, по словам Дианы Рзаевой, отказ возможен при нарушениях миграционного законодательства. Например, если человек нарушал сроки пребывания, не вставал на миграционный учёт, предоставлял неверные сведения о цели пребывания или имел другие нарушения, которые учитываются при рассмотрении заявления.

Отдельно МВД проверяет наличие законного дохода или другого источника средств для проживания в России. Если заявитель не может подтвердить возможность содержать себя и членов семьи без обращения за социальной помощью государства, это тоже может стать причиной отказа.

Основанием для отказа могут стать фиктивные документы или фиктивные основания подачи. Например, если брак, трудовые отношения, регистрация, обучение или иные обстоятельства используются только для получения миграционного статуса и не подтверждаются реальными фактами.

Также ВНЖ не выдадут при наличии запрета на въезд в Россию, решения о нежелательности пребывания, угрозы безопасности РФ, опасных инфекционных заболеваний, наркозависимости.

Поэтому перед подачей важно не только собрать документы, но и заранее проверить всю миграционную историю заявителя: сроки пребывания, регистрации, прошлые нарушения, штрафы, достоверность оснований и актуальность всех справок.

Как обжаловать отказ

Если МВД отказало в выдаче ВНЖ, первое, что нужно сделать, — внимательно изучить само решение. В нём должно быть указано основание отказа. Без понимания конкретной причины невозможно выбрать правильную стратегию.

Начать с проверки всего пакета документов: заявления, переводов, справок, подтверждения дохода, основания подачи, миграционного учёта и прошлой миграционной истории. Если отказ связан с технической ошибкой, просроченной справкой или неполным комплектом документов, иногда быстрее устранить нарушение и подготовить новую подачу.

Если заявитель считает, что отказ вынесен необоснованно, его можно обжаловать. Обычно есть два пути: административный и судебный. В административном порядке жалобу подают в вышестоящий орган МВД. В жалобе нужно указать, с каким решением заявитель не согласен, почему считает его незаконным или необоснованным, и приложить документы, подтверждающие позицию.

В судебном порядке отказ можно оспорить через административное исковое заявление. Здесь особенно важно соблюдать сроки и правильно сформулировать правовую позицию. К заявлению прикладывают копию решения об отказе, документы, которые подтверждают право на ВНЖ, доказательства законного пребывания в России, справки, переводы и другие материалы по делу.

Важно запустить процесс как можно скорее. После получения отказа лучше сразу запросить разъяснения, проверить документы и определить, что выгоднее в конкретной ситуации: исправлять ошибки и подаваться заново или обжаловать решение. Универсального варианта здесь нет. Всё зависит от причины отказа, основания подачи, миграционной истории заявителя и того, можно ли документально подтвердить свою позицию.

Регистрация и подтверждение ВНЖ

После получения вида на жительство иностранному гражданину важно не только забрать сам документ, но и выполнить дальнейшие миграционные обязанности. В первую очередь нужно оформить регистрацию по месту жительства или поставить себя на учёт по месту пребывания, если постоянного места жительства в России пока нет.

"Регистрация подтверждает, где именно человек проживает на территории РФ. Если иностранный гражданин меняет адрес, об этом также нужно сообщать в установленном порядке. Несоблюдение требований по регистрации может привести к штрафам и другим миграционным последствиям", — предупреждает специалист.

Кроме регистрации, обладатель ВНЖ обязан ежегодно подтверждать свое проживание в России. Уведомление подается в территориальный орган МВД. Обычно это нужно сделать в течение двух месяцев после истечения очередного года со дня получения ВНЖ. Например, если вид на жительство получен 1 августа 2026 года, первое уведомление нужно подать в период с 1 августа по 1 октября 2027 года.

В уведомлении указываются сведения о проживании в России, источнике дохода, периодах выезда из страны и другие данные, предусмотренные формой. Для несовершеннолетних уведомление подают родители или законные представители.

Если пропустить срок, не подать уведомление или указать недостоверные сведения, это может привести к штрафу от 2 000 до 10 000 рублей в зависимости от региона и обстоятельств. В отдельных случаях возможны более серьёзные последствия, вплоть до административного выдворения или аннулирования ВНЖ.

Поэтому после получения вида на жительство лучше сразу зафиксировать для себя ключевые даты: дату выдачи документа, срок подачи первого ежегодного уведомления, сроки регистрации и порядок действий при смене адреса. Это помогает избежать ситуаций, когда человек получил ВНЖ, но потом потерял статус из-за нарушений уже после оформления.

Замена ВНЖ

Вид на жительство выдаётся бессрочно. Но бессрочный статус не означает, что сам документ никогда не нужно менять. Порядок замены установлен Приказом МВД России от 11 июня 2020 года № 417, утверждающим Административный регламент по выдаче и замене вида на жительство.

Замена ВНЖ требуется при достижении возраста 14, 20 и 45 лет. Также документ нужно заменить, если у иностранного гражданина изменились персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата или место рождения, гражданство. Например, такая ситуация может возникнуть после заключения брака, смены паспорта или изменения данных в документах.

© Shutterstock/FOTODOM / Friva Вид на жительство иностранного гражданина © Shutterstock/FOTODOM / Friva Вид на жительство иностранного гражданина

"Обратиться за заменой нужно и в тех случаях, когда ВНЖ испорчен, поврежден, утерян, украден или в нём обнаружены ошибки. Если документ невозможно использовать или сведения в нём не совпадают с актуальными данными заявителя, лучше не откладывать замену", — уточняет эксперт.

Заявление подают в подразделение МВД по вопросам миграции. Обычно к нему прикладывают действующий паспорт, сам ВНЖ при его наличии, фотографии, квитанцию об оплате госпошлины и документы, которые подтверждают основание для замены. Например, свидетельство о браке, новый паспорт или документ об изменении персональных данных.

Если данные в ВНЖ не совпадают с актуальными документами или сам документ поврежден, у иностранного гражданина могут возникнуть сложности при обращении в госорганы, банки, медицинские организации, к работодателю или при пересечении границы.

Аннулирование ВНЖ

Вид на жительство могут аннулировать, если после его выдачи выяснится, что иностранный гражданин нарушил требования закона или больше не соответствует условиям, на которых получил статус.

По словам эксперта, основания для аннулирования во многом совпадают с основаниями для отказа в выдаче ВНЖ. Например, статус могут отменить, если заявитель предоставил ложные сведения или поддельные документы, нарушал миграционное законодательство, имеет запрет на въезд в Россию, создает угрозу безопасности государства, находится за пределами РФ дольше допустимого срока или не может подтвердить законный доход для проживания в стране.

Также ВНЖ могут аннулировать при выявлении фиктивных оснований получения статуса. Например, если брак, трудовые отношения, регистрация, обучение или другие обстоятельства использовались только для оформления документов и не подтверждаются реальной ситуацией.

После аннулирования ВНЖ иностранный гражданин теряет право постоянно проживать в России. В такой ситуации необходимо покинуть территорию РФ в установленный срок, если нет иных законных оснований для пребывания.

"Решение об аннулировании можно обжаловать. Для начала нужно получить само решение, внимательно изучить основание и проверить, какие документы могут подтвердить позицию заявителя. Обжалование возможно в административном порядке через вышестоящий орган МВД или в суде", — говорит эксперт

Важно действовать быстро. Если человек не согласен с аннулированием, лучше сразу собрать необходимые документы.

Работа и социальные гарантии с видом на жительство

После получения ВНЖ человек может официально работать без оформления патента или отдельного разрешения на работу.

Для работодателя это тоже упрощает процесс трудоустройства. При приеме на работу сотрудника с ВНЖ не нужно оформлять патент, но обязанность уведомить МВД о заключении и расторжении трудового договора с иностранным гражданином всё равно сохраняется.

"Обладатель ВНЖ может работать в разных регионах России, менять работодателя, заключать трудовой или гражданско-правовой договор, а также заниматься предпринимательской деятельностью. При наличии регистрации и необходимых документов иностранный гражданин может открыть ИП или зарегистрировать компанию", — поясняет Диана Рзаева.

© Вадим Жернов Бланк вида на жительство © Вадим Жернов Бланк вида на жительство

С точки зрения социальных прав ВНЖ дает возможность оформить полис ОМС и получать медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования. Также иностранный гражданин может получать образование, пользоваться банковскими услугами, оформлять кредиты, ипотеку и другие финансовые продукты при соблюдении требований конкретного банка.

При этом отдельные ограничения сохраняются. Например, иностранные граждане не могут занимать некоторые должности на государственной службе и работать в сферах, где закон прямо требует российского гражданства.

Как оформить гражданство после получения ВНЖ

ВНЖ часто становится следующим шагом на пути к российскому гражданству. Но сам по себе вид на жительство не дает гражданство автоматически. После его получения иностранному гражданину нужно проверить, есть ли у него основание для подачи заявления и по какому порядку он может идти: общему или упрощенному.

В общем порядке иностранный гражданин может подать документы на гражданство после проживания в России на основании ВНЖ в течение установленного срока. Обычно речь идёт о пяти годах постоянного проживания. При этом важно соблюдать миграционные обязанности, подтверждать проживание, не нарушать законодательство и иметь законный источник дохода.

Для ряда категорий действует упрощенный порядок. В таком случае ждать пять лет после получения ВНЖ может не потребоваться. Основаниями могут быть семейные связи с гражданами РФ, участие в государственных программах, статус соотечественника, профессия, образование, особые заслуги или иные обстоятельства, предусмотренные законом.

Перед подачей заявления нужно подготовить документы, подтверждающие личность, действующий ВНЖ, законный доход, владение русским языком и конкретное основание для получения гражданства. Если заявитель подаёт документы в упрощенном порядке, к пакету добавляются подтверждения именно этого основания: свидетельства о родстве, браке, рождении ребёнка, документы об образовании, трудовой деятельности или участии в программе.

Заявление подается в подразделение МВД по вопросам миграции по месту жительства. После подачи документы проходят проверку, и по итогам принимается решение о приеме в гражданство РФ либо об отказе.

Главное, что нужно учитывать: путь от ВНЖ к гражданству зависит не только от срока проживания, но и от основания, миграционной истории, документов и соблюдения всех обязанностей после получения вида на жительство. Поэтому перед подачей на гражданство стоит заранее проверить, какой порядок подходит конкретному заявителю и какие документы нужно подготовить именно под его ситуацию.

Главное о ВНЖ в 2026 году

Правительство на 2026 год существенно уменьшило квоты на выдачу РВП — до 3802 разрешений на всю страну.

Перечислим другие важные моменты.

ВНЖ — обязательный этап перед подачей на гражданство РФ по общему порядку.

ВНЖ в России выдается бессрочно, за исключением отдельных категорий и требует замены при достижении возраста 14, 20 и 45 лет.

Срок получения: 3-4 месяца, упрощенный порядок — быстрее

Госпошлина за ВНЖ составляет 6000 рублей, с 1 июля 2026 года увеличивается до 30 000 рублей.

В большинстве случаев требуется предварительное получение РВП.