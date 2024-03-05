Трудовой договор в 2025 году: виды, условия, изменения и защита прав

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Трудовой договор — документ, который регламентирует отношения между наемным сотрудником и работодателем. О том, какие существуют виды договора, как правильно его заключить и расторгнуть в 2025 году, как работники защищены при срочном соглашении, а также советы эксперта, на какие условия при устройстве на работу обратить внимание — в материале РИА Новости.

Трудовой договор

Соглашение работника с работодателем (трудовой договор) отражает права и обязанности каждого участника сделки на основании Трудового кодекса РФ.

В договоре, как правило, участвуют две стороны: работодатель и работник. Первый — может быть индивидуальным предпринимателем, юридическим и даже физическим лицом. Второй — выступает только в качестве физлица. Нанять кого-нибудь может практически любой — пожилой человек, которому нужен уход, семья, которой требуется садовник, или же корпорация, которая нуждается в уникальном специалисте.

Зачем нужен трудовой договор

Документ подробно описывает правила, которые должны соблюдать стороны в течение всей деятельности наемного сотрудника. Наличие трудового договора позволяет и руководителю, и подчиненным четко понимать свои обязанности, защитить себя от внештатных ситуаций, например, внезапного увольнения специалиста или невыплаты зарплаты. Пока действует договор, каждая сторона уверена, что сотрудничество будет проходить на условиях, указанных в документе.

Виды трудовых договоров

© Getty Images / Wasan Tita Подписание договора © Getty Images / Wasan Tita Подписание договора

Официальный трудовой договор бывает двух видов в зависимости от срока его действия:

Договор с неопределенным сроком. Документ действует столько, сколько длятся отношения между сторонами. Срочный договор, который заключается на конкретный период. Такой вид часто используется в тех случаях, когда нанимается работник на временную должность (например, "декретную"). Но несмотря на то, что у договора есть дата завершения, его можно пролонгировать по инициативе руководства. Если же возникает ситуация, когда начальство постоянно продлевает соглашение в своих корыстных целях, сотрудник вправе подать в суд с целью сделать документ бессрочным.

Обязательные данные и условия

© Getty Images / pixelfit Сотрудники изучают договор © Getty Images / pixelfit Сотрудники изучают договор

Любой трудовой договор заполняется только в письменной форме — это обязательное правило для всех видов этого документа. Соглашение предоставляется в двух экземплярах с подписями, чтобы у каждой стороны был свой документ на руках.

ст. 303 ТК РФ наниматель, не являющийся ИП, обязан уведомить органы местного самоуправления по месту жительства. Для формы договора, где в качестве работодателя выступает физическое лицо, есть отличие — согласнонаниматель, не являющийся ИП, обязан уведомить органы местного самоуправления по месту жительства.

В документе в обязательном порядке прописываются следующие пункты:

место работы — точный адрес компании;

трудовая деятельность — описание должности работника (просто назвать должность недостаточно. Надо перечислить конкретные обязанности работника — в самом тексте договора или в отдельной должностной инструкции);

дата начала работы и конца (если это срочный договор);

оплата — например, фиксированная ставка, оклад или процент (здесь же указывают способ выплаты зарплаты (наличные, карта, перевод на счёт физлица), если только это не прописано отдельно в коллективном трудовом договоре);

условия труда — в этой графе указывается класс условий: оптимальный, допустимый, вредный и опасный;

режим работы — начало и окончание рабочего дня (если он отличается от общего режима, действующего у этого работодателя);

режим отдыха — рамки обеденного времени, перерывы, отпуска;

условия, определяющие особый характер работы, если они есть (например, подвижной, разъездной, в пути);

обязательное страхование работника (страховые взносы за работников все работодатели обязаны перечислять, даже если этого условия в трудовом договоре нет, но эксперты советуют все же не забывать про этот пункт);

гарантии и компенсации — часто это касается должностей, где повышается риск вреда здоровью человека.

Даже если в документе отсутствует один из этих пунктов, он считается действительным, но нужно будет внести недостающую информацию.

В договоре может также указываться информация об испытательном сроке (не более трех месяцев и в некоторых случаях до шести — если нанимается руководитель и его заместители или главный бухгалтер и его заместители). При этом минимальный срок в законе не оговаривается.

В качестве дополнительной информации в договоре также могут содержаться уточняющие данные о месте работы.

Какие условия нельзя включать

В соглашение нельзя включать условия, противоречащие трудовому законодательству, например:

Как заключить трудовой договор

Чтобы заключить соглашение, работнику необходимо собрать необходимые бумаги и посетить работодателя, либо отправить пакет документов (копии) на электронную почту.

Необходимые документы

Какой пакет документов нужен для оформления на работу, рассказывает РИА Новости Анна Стрельникова, HR бизнес-партнер:

“Для оформления потребуется:

паспорт;

СНИЛС;

ИНН;

военный билет (для мужчин, а также военнообязанных женщин);

трудовая книжка либо сведения о трудовой деятельности;

документ об образовании (диплом, сертификат).

Если же у сотрудника первое место работы, то электронную трудовую книжку по новым правилам с января 2021 года заводит работодатель”.

Срок действия

В зависимости от вида договора, он может действовать столько, сколько длятся отношения между сторонами, либо иметь конкретный период, который указывается в документе.

Образец

Наиболее распространена типовая форма трудового договора. На усмотрение руководства пункт “иные условия” можно вынести отдельным документом в формате дополнительного соглашения.

Бланк трудового договора Бланк трудового договора

Бланк трудового договора Бланк трудового договора

Бланк трудового договора Бланк трудового договора

Бланк трудового договора Бланк трудового договора

Возможные ошибки при оформлении

Как утверждает Анна Стрельникова, есть два варианта ошибок при подписании трудового договора:

При составлении текста.

Бывает, что какой-либо из пунктов в документе упускается из виду работодателем. Трудовой договор должен содержать ряд обязательных позиций, перечисленных выше.

При подписании трудового договора.

Иногда одна из сторон забывает поставить подпись. Такое бывает, если документ состоит из нескольких листов, а подписать нужно каждую страницу. Важно, чтобы ознакомление с локально-нормативными актами происходило всегда до или во время подписания, не позже.

Хранение трудового договора

ст. 22.1 закона "Об архивном деле в Российской Федерации” после увольнения специалиста достигает 50 лет. Если же сотрудник был уволен до 2003 года — 75 лет. С 2003 года срок хранения трудового договора согласнопосле увольнения специалиста достигает 50 лет. Если же сотрудник был уволен до 2003 года — 75 лет.

Расторжение договора

© Getty Images / Sitthiphong Подписание договора © Getty Images / Sitthiphong Подписание договора

“Расторжение трудового договора всегда оформляется приказом. Основанием для издания приказа является заявление сотрудника, переданное в отдел кадров”, — поясняет эксперт. По ее словам, сотрудник пишет заявление за 14 календарных дней и предоставляет документ в отдел кадров лично, почтой, факсом или через представителя. Сотрудники, находящиеся на испытательном сроке, имеют право уведомлять работодателя об увольнении за три календарных дня. ​

Кроме того, есть несколько способов расторжения трудового договора:

по собственному желанию сотрудника;

по соглашению сторон;

по истечении срока;

по инициативе работодателя.

ст. 81 ТК РФ , без учета его мнения и желания. Такое может произойти, например, если компания закрывается. Что касается компенсации, то работодатель обязан выплатить зарплату за текущий и предыдущий месяц (если она не была выдана), возмещение за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие и средний заработок на время трудоустройства вместе с больничным. В последнем случае предусматривается увольнение сотрудника по любому из оснований, предусмотренных в, без учета его мнения и желания. Такое может произойти, например, если компания закрывается. Что касается компенсации, то работодатель обязан выплатить зарплату за текущий и предыдущий месяц (если она не была выдана), возмещение за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие и средний заработок на время трудоустройства вместе с больничным.

Разрешение трудовых споров

Трудовой спор — это ситуация, когда работодатель и работник не могут договориться самостоятельно по каким-то вопросам в трудовой деятельности. Существует два вида трудовых споров:

Индивидуальный. Возникает между работодателем и работником из-за разногласия по вопросам применения трудового законодательства и иных актов, содержащих его нормы. Понятие индивидуального трудового спора приведено в ст. 381 ТК РФ . Трудовая инспекция подобные споры не разрешает, ими занимается специальная комиссия (КТС), создаваемая у работодателя и состоящая из равного количества работников и представителей администрации, или суд. . Возникает между работодателем и работником из-за разногласия по вопросам применения трудового законодательства и иных актов, содержащих его нормы. Понятие индивидуального трудового спора приведено в. Трудовая инспекция подобные споры не разрешает, ими занимается специальная комиссия (КТС), создаваемая у работодателя и состоящая из равного количества работников и представителей администрации, или суд.

Коллективный. Неурегулированные разногласия между работодателем и коллективом. Обязательными этапами в рассмотрении таких разногласий будут:

примирительная комиссия;

разрешение спора с помощью посредника;

трудовой арбитраж.

ст. 413 ТК РФ . В отличии от индивидуального, при котором сотрудник бастовать не может. При этом этап с посредником можно миновать, а вот примирительную комиссию проходят обязательно. Трудовой кодекс допускает забастовку работников как способ разрешения коллективного трудового спора. Ограничения для нее установлены. В отличии от индивидуального, при котором сотрудник бастовать не может.

Изменения в трудовых договорах в 2025 году

В 2025 году в Трудовом законодательстве РФ произошли некоторые изменения:

с 17 февраля обновлен список работ, на которых ограничен труд женщин;

с 6 января уточнен перечень индикаторов риска для проверок ГИТ.

С 1 января 2025 года:

введено профилирование работодателей;

увеличен размер МРОТ до 22 440 руб. в месяц;

отменен запрет пересылать трудовые книжки за границу;

вступили в силу поправки о предоставлении труда персонала другим работодателям.

С 1 марта 2025 года:

изменятся перечни противопоказаний для отдельных видов работ;

вступят в силу новые требования к аптечке первой помощи для работников;

заработают изменения в ТК РФ о наставничестве;

вступят в силу поправки о компенсации неиспользованных отгулов;

появятся новшества для борьбы с задержками зарплаты;

заработают новые гарантии для контрактников.

Советы экспертов

Эксперты напоминают, что помимо общих правил, установленных законодательством, есть особенные условия трудового договора для двух видов организаций: микропредприятий (малый бизнес) и бюджетных учреждений.

Для микропредприятий

ст. 309.2 ТК РФ , согласно которой микропредприятие может частично или полностью отказаться от локальных нормативных актов (документов, регламентирующих оплату труда, премирование, правила рабочего распорядка и т.д.). Для подобного рода организаций предусмотрен упрощенный кадровый учет на основе, согласно которой микропредприятие может частично или полностью отказаться от локальных нормативных актов (документов, регламентирующих оплату труда, премирование, правила рабочего распорядка и т.д.).

Для бюджетных учреждений