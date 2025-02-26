Таможенные пошлины: виды, ставки, примеры расчетов

Таможенную пошлину взимают, когда товары пересекают границу. Какие таможенные платежи действуют в России в 2026 году на импорт и экспорт, как государство защищает внутренний рынок, сколько турист может ввезти беспошлинно товаров из других стран — в материале РИА Новости.

Что такое таможенная пошлина

Таможенная пошлина — это один из обязательных платежей, взимаемых за перемещение товара через таможенную границу (еще есть НДС, таможенные сборы и акцизы, которые начисляются параллельно). Надо помнить, что таможенные границы могут отличаться от государственных, если страна входит в состав какого-либо таможенного или экономического союза. Россия является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — для каждой группы товаров в этом справочнике прописан десятизначный код. При оформлении декларации таможенные органы проверяют, соответствует ли указанный код ТН ВЭД фактическому состоянию товара. Размер пошлины зависит от таможенной стоимости товара и ставки. Таможенная стоимость складывается из стоимости самого товара, расходов на транспортировку и страхование груза. Ставку определяют поТоварной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — для каждой группы товаров в этом справочнике прописан десятизначный код. При оформлении декларации таможенные органы проверяют, соответствует ли указанный код ТН ВЭД фактическому состоянию товара.

Ставки таможенных пошлин являются едиными и не меняются в зависимости от того, кто ввозит или вывозит товар и на каких условиях заключена сделка, — за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

Назначение и роль таможенной пошлины

Таможенные пошлины выполняют две основные функции:

фискальную (являются источником пополнения федерального бюджета);

регулятивную (защищают отечественных производителей и регулируют структуры внешней торговли).

С помощью пошлин государство стимулирует ввоз необходимых товаров — снижая или обнуляя ставки — и сдерживает вывоз стратегически важного сырья. Например, на ввоз строительного оборудования, смартфонов и ноутбуков пошлин нет: так государство демонстрирует потребность в этих товарах. На вывоз нефти, газа и металлов, напротив, действуют экспортные тарифы, сдерживающие отток ресурсов.

Не все товары облагаются таможенной пошлиной. Платить не нужно за следующие категории:

ввозимые по международному сотрудничеству для гуманитарной помощи;

высокотехнологичное оборудование, производство которых отсутствует в России;

аппараты ИВЛ, реабилитационные тренажеры и другая медтехника;

иные категории согласно решению Комиссии ТС ЕАЭС от 15.07.2011 № 728.

До 31 декабря 2028 года установлена нулевая ставка ввозной пошлины на отходы и лом драгоценных металлов, притом что стандартная ставка ЕТТ ЕАЭС для этой категории составляет 15%.

Виды таможенных пошлин

Таможенные пошлины бывают ввозными, вывозными и транзитными. Ввозные (импортные) пошлины государство устанавливает для защиты внутреннего рынка. Вывозные (экспортные) предназначены для сдерживания вывоза сырья и действуют на газ, нефть, металлы, лесоматериалы и подобное. Транзитные пошлины взимаются редко, чаще всего они аннулируются международными договорами, но могут служить инструментом давления на некоторые страны.

Пошлины по странам-производителям:

минимальные — применяются к товарам из стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией;

льготные (преференциальные) — действуют в отношении товаров из развивающихся или наименее развитых стран при условии, что ввозимая продукция входит в установленный перечень;

максимальные — устанавливаются для товаров из стран, не состоящих с Россией в договорных торговых отношениях;

карательные — особый вид, при котором размер платежа превышает обычный в три-пять раз. Они не связаны напрямую с таможенной политикой и направлены на экономическое воздействие на конкретное государство или компанию;

конвенционные (договорные) — результат международных переговоров. Страна не вправе повысить такую пошлину в одностороннем порядке: любое изменение требует новых переговоров (например, ставки для стран-членов ВТО).

С целью защиты экономических интересов страны вводятся пошлины:

специальные;

антидемпинговые;

компенсационные.

"Особенность таможенных пошлин с 2026 года обусловлена в большей степени повышением гибкости тарифного регулирования. Ввозные пошлины систематизированы в едином таможенном тарифе ЕАЭС и применяются по кодам ТН ВЭД, а вывозные пошлины регулируются на национальном уровне государств — членов Союза", — объясняет управляющий партнер консалтинговой группы "2Б Диалог" Борис Богоутдинов.

Ввозные таможенные пошлины

Ввозные (импортные) пошлины — обязательный платеж за ввоз товаров на территорию страны. Государство устанавливает их прежде всего для защиты внутреннего рынка. В 2026 году базовые ставки ввозных пошлин ЕТТ ЕАЭС варьируются от 0% (для жизненно важных медикаментов, детских товаров и части сырья) до 25-30% (для предметов роскоши, отдельных видов электроники и сельскохозяйственной продукции).

До 31 декабря 2026 года установлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные химические товары — например, на сульфиды натрия и простые прочие эфиры целлюлозы (ранее ставка составляла 5%). По ряду позиций легкой промышленности, напротив, действуют повышенные тарифы — адресная поддержка отечественных производителей.

В России также сохраняется механизм сезонных пошлин для оперативного реагирования на изменения во внешней торговле, прежде всего применительно к сельскохозяйственной продукции. На период действия они заменяют стандартные ввозные пошлины. Срок, как правило, ограничен шестью месяцами.

Вывозные таможенные пошлины

публикуется Минэкономразвития исходя из среднего курса ЦБ. Вывозные (экспортные) пошлины — платежи за вывоз товаров с территории страны. Ставки вывозных пошлин устанавливаются каждым государством — членом ЕАЭС самостоятельно. Для России на каждый месяц ставка рассчитывается иМинэкономразвития исходя из среднего курса ЦБ.

Вывозные пошлины применяются прежде всего к сырьевым товарам: нефти, газу, металлам, лесоматериалам. Также постоянная ставка 5% применяется на горох, нут и чечевицу — для поддержания баланса между экспортом и внутренним потреблением зернобобовых. С января 2026-го по 29 февраля 2028 года установлена нулевая ставка вывозной пошлины на феррониобий.

Транзитные пошлины взимаются за провоз товаров через территорию страны. На практике они применяются редко — чаще всего аннулируются международными договорами, однако могут служить инструментом давления на отдельные государства.

Специальные пошлины

Сверх базовой ввозной пошлины могут вводиться отдельные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины.

Специальная защитная пошлина применяется при резком росте импорта, угрожающем отечественным производителям. Ее вводит правительство по итогам расследования Минпромторга. До окончания расследования может быть введена предварительная специальная пошлина на срок до 200 дней. Срок действия основной пошлины, как правило, не превышает четырех лет, однако с учетом возможного продления может достигать восьми.

решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 августа 2013 года №181, согласно которой вводилась специальная пошлина на столовую и кухонную фарфоровую посуду (код ТН ВЭД ТС 6911 10 000 0) сроком до 28 сентября 2016 года. Мера не затрагивала товар из развивающихся стран — пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза (исключение — Китайская Народная Республика). Пример:Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 августа 2013 года №181, согласно которой вводилась специальная пошлина на столовую и кухонную фарфоровую посуду (код ТН ВЭД ТС 6911 10 000 0) сроком до 28 сентября 2016 года. Мера не затрагивала товар из развивающихся стран — пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза (исключение — Китайская Народная Республика).

Антидемпинговая пошлина — один из видов "покровительственных" пошлин, которые усложняют определенным товарам дорогу в страну. Антидемпинговые пошлины взимают, если стоимость товара на внутреннем рынке выше, чем на внешнем, а также если нарушаются интересы отечественных производителей. Ущерб импортера устанавливают по правилам, закрепленным в ст. 13 федерального закона от 08.12.2003 "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров". Вводит пошлину российский кабмин по результатам расследования Минпромторга. Антидемпинговая пошлина взимается независимо от ввозной таможенной пошлины. Срок действия — не более пяти лет с возможностью повторного расследования.

решению Коллегии ЕЭК от 7 апреля 2026 года №46 на свечи зажигания искровые из КНР была установлена ставка 17,23% от таможенной стоимости на 5 лет. А на грузовые шины из КНР антидемпинговая мера была продлена до 13 ноября 2026 года включительно (согласно решению Коллегии ЕЭК от 24 марта 2026 года №37). Ставка варьируется от 14,79 до 35,35% в зависимости от производителя. Пример: поКоллегии ЕЭК от 7 апреля 2026 года №46 на свечи зажигания искровые из КНР была установлена ставка 17,23% от таможенной стоимости на 5 лет. А на грузовые шины из КНР антидемпинговая мера была продлена до 13 ноября 2026 года включительно (согласноКоллегии ЕЭК от 24 марта 2026 года №37). Ставка варьируется от 14,79 до 35,35% в зависимости от производителя.

Компенсационные пошлины защищают интересы страны — участницы Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ). В организацию входят Армения , Белоруссия , Казахстан , Киргизия и Россия. Устанавливаются Евразийской экономической комиссией, если расследование подтверждает, что импортируемый товар получил субсидии в стране-экспортере и это наносит ущерб отрасли экономики стран ЕАЭС. Они также взимаются независимо от стандартных ввозных тарифов.

Важно! Все три вида защитных пошлин начисляются поверх базовой ввозной пошлины. Это означает, что итоговая таможенная нагрузка на товар, попавший под защитную меру, может быть существенно выше стандартного тарифа.

Ставки таможенных пошлин

По способу расчета таможенные пошлины делятся на три вида:

адвалорные;

специфические;

комбинированные.

От того, какой вид ставки применяется к конкретному товару, напрямую зависит итоговая сумма платежа.

"Ставки таможенных сборов за таможенные операции в отношении вывозимых из Российской Федерации товаров, по которым установлены адвалорные или комбинированные ставки вывозных таможенных пошлин, теперь отличаются от ставок таможенных сборов за таможенные операции в отношении ввозимых товаров, однако размер ставок не изменился по сравнению с 2025 годом", — отмечает к.э.н., доцент Кафедры налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Дмитриева.

Адвалорные ставки

Адвалорная пошлина — определенный процент от таможенной стоимости товара (от лат. ad valorem — "по стоимости"). Это наиболее распространённый вид ставок, применяемый прежде всего к готовой продукции. В среднем по массовым товарным группам диапазон составляет от 0 до 20%, хотя по отдельным категориям может быть выше.

Например, если компания ввозит товар с таможенной стоимостью 1 млн рублей, а ставка пошлины — 10%, то сумма пошлины составит 100 000 рублей. НДС при импорте рассчитывается от суммы таможенной стоимости плюс пошлина, поэтому фактическая нагрузка оказывается выше, чем просто ставка пошлины.

Специфические ставки

Специфическая пошлина — фиксированная сумма за единицу физического объема: килограмм, литр, пару, штуку, тонну. Она не зависит от колебаний контрактной цены. Денежный эквивалент специфических ставок, как правило, выражается в евро. Например, 1,5 евро за пару обуви.

Пример расчета при вывозе: на необработанные шкуры свиней ставка составляет 200 евро за 1 000 кг. При партии весом 10 500 кг к уплате – 2 100 евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день регистрации декларации таможенным органом.

Комбинированные ставки

Комбинированная ставка сочетает адвалорный и специфический подходы. При расчете определяют оба показателя, затем выбирают наибольший или суммируют — в зависимости от формулы конкретной ставки. Такой механизм чаще всего применяется для защиты чувствительных отраслей: сельхозтехники, алкоголя, табака, обуви.

Важно! Всегда следует просчитывать оба значения — адвалорное и специфическое. При дешевом, но тяжелом или объемном грузе именно специфический минимум нередко оказывается выше.

Примеры актуальных ставок (код ТН ВЭД округленно) с расчетом комбинированной пошлины:

Ввозится партия женской обуви. Таможенная стоимость — 10 000 евро. Вес нетто — 200 кг. Количество пар — 100 шт. Ставка: 15% от стоимости, но не менее 0,45 евро за 1 пару. Обувь на подошве из резины (код 6402): комбинированная — 15% + 0,45 евро за пару.

Этап 1. Расчет адвалорной части: 10 000 евро × 15% = 1 500 евро.

Этап 2. Расчет специфической части: 100 пар × 0,45 евро = 45 евро.

Этап 3. Сравнение: 1 500 евро (адвалорный результат) больше, чем 45 евро (специфический результат). Следовательно, к уплате подлежит бóльшая сумма - 1 500 евро.

Если бы специфическая составляющая была больше (например, 20 евро за пару), то к уплате шла бы она.

Порядок уплаты таможенных пошлин

Таможенные пошлины уплачиваются в рублях на счета Федерального казначейства. Все платежи концентрируются на едином лицевом счете (ЕЛС) участника ВЭД.

"С 1 января 2026 года действует только ЕЛС. Ошибочный перевод на старый КБК (код бюджетной классификации) приравнивается к неуплате", — предупреждает Мариам Давыдова.

Документы и декларации

Основной документ для уплаты пошлины — таможенная декларация на товары. К ней прилагаются счет-фактура (инвойс), транспортные документы, договор поставки, а при необходимости — сертификаты происхождения товара, разрешения и лицензии.

сайте Федеральной таможенной службы. При регистрации декларации таможенный орган проверяет соответствие указанного кода ТН ВЭД фактическому состоянию товара. Декларация подается в электронной форме через личный кабинет участника ВЭД на официальномФедеральной таможенной службы. При регистрации декларации таможенный орган проверяет соответствие указанного кода ТН ВЭД фактическому состоянию товара.

Юридические лица вносят платежи двумя способами:

платежными поручениями через кредитные организации;

с использованием платежных систем операторов таможенных платежей.

Физические лица могут оплатить:

наличными в кассу таможенного органа;

через банк или онлайн-переводом.

Движение средств можно отследить в личном кабинете участника ВЭД или у оператора таможенных платежей.

Сроки и порядок оплаты

ст. 57 ТК ЕАЭС. Обычно для стандартной импортной модели действует следующее базовое правило: обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов должна быть исполнена до выпуска товаров, если иной срок прямо не установлен ТК ЕАЭС", — говорит Борис Богоутдинов. "По правилам ЕАЭС универсального срока уплаты нет, срок определяется в зависимости от таможенной процедуры и юридически значимого события. Общая норма закрепленаТК ЕАЭС. Обычно для стандартной импортной модели действует следующее базовое правило: обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов должна быть исполнена до выпуска товаров, если иной срок прямо не установлен ТК ЕАЭС", — говорит Борис Богоутдинов.

Конкретные сроки в 2026 году:

Для импорта (выпуск для внутреннего потребления): до момента выпуска товара, при подаче декларации. Для экспорта (при вывозе): до фактического убытия товара с таможенной территории ЕАЭС (фиксируется по данным системы контроля вывоза). При незаконном перемещении: срок уплаты — день фактического обнаружения факта нарушения. Пошлина начисляется ретроспективно.

Схема уплаты для участника ВЭД:

открыть ЕЛС;

пополнить его авансовым платежом;

подать декларацию.

Система автоматически проверит наличие средств и спишет нужную сумму в момент регистрации декларации. Если средств недостаточно, таможня выставит уведомление о неуплате: при автоматическом выпуске внести сумму необходимо в течение одного часа, при стандартном контроле — в течение трех. Пошлины уплачиваются в том государстве — члене ЕАЭС, чей таможенный орган выпускает товар.

Пример расчета таможенной пошлины

Разберем полный пример на реальной поставке — партия хлопковой ткани из Китая в Россию морским транспортом.

Шаг 1. Таможенная стоимость

Стоимость товара, которую заплатили поставщику, 800 000 рублей, сюда входит упаковка товара. За доставку до границы РФ — 355 000 рублей, в том числе:

за хранение груза на транзитном складе в Китае — 50 000 рублей;

за погрузку и выгрузку товара в машину и на судно — 70 000 рублей;

за оформление документов — 30 000 рублей;

за страхование груза — 5 000 рублей;

перевозчикам — 150 000 рублей;

таможенному представителю — 50 000 рублей.

В итоге таможенная стоимость груза составила: 800 000 + 355 000 = 1 155 000 рублей.

Шаг 2. Таможенная пошлина

Для расчета пошлины сначала определяют код ТН ВЭД ЕАЭС. На хлопковую ткань — код 5209110000 (хлопчатобумажная ткань, более 85% хлопка, простого переплетения, вес более 200 г/м²). Ставка по ЕТТ ЕАЭС — 10%.

Таможенная пошлина: 1 155 000 × 10% = 115 500 рублей.

Шаг 3. Акциз, НДС

закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Товар неподакцизный, акциз не рассчитывается. НДС исчисляется от суммы таможенной стоимости и пошлины. С 1 января 2026 года основная ставка НДС в России — 22% (Федеральныйот 28.11.2025 № 425-ФЗ).

(1 155 000 + 115 500) × 22% = 279 510 руб.

Шаг 4. Таможенный сбор

постановление Правительства РФ от 23.10.2025 № 1638) диапазон от 450 000,01 до 1 200 000 рублей соответствует сбору 4 924 руб. Таможенная стоимость партии — 1 155 000 рублей. По шкале ставок таможенных сборов (Правительства РФ от 23.10.2025 № 1638) диапазон от 450 000,01 до 1 200 000 рублей соответствует сбору

Шаг 5. Итоговый таможенный платеж

Платеж Сумма, руб. Таможенная пошлина 115 500 НДС (22%) 279 510 Таможенный сбор 4 924 Итого к уплате 399 934

Таким образом, при таможенной стоимости товара 1 155 000 рублей совокупная таможенная нагрузка составила почти 400 000 рублей — около 35% от стоимости партии. Именно поэтому при планировании импортных поставок заранее рассчитываются все составляющие платежа, а не только ставка пошлины.

Импорт бытовой техники

Пример расчета стоимости таможенной пошлины при импорте микроволновых печей (неподакцизный товар) с таможенной стоимостью партии в 3 000 000 руб. Данные:

ставка ввозной таможенной пошлины — 10%;

НДС при ввозе — 22%;

таможенный сбор — 18 465 руб.

Стоимость ввозной таможенной пошлины: 3 000 000 × 10% = 300 000 руб.

НДС начисляется на сумму таможенной стоимости и ввозной пошлины. Следовательно: (3 000 000 + 300 000) × 22% = 726 000 руб.

Общая сумма таможенных платежей: 300 000 + 726 000 + 18 465 (таможенный сбор) = 1 044 465 руб.

Таможенный сбор и таможенная пошлина — в чем разница

Юридически и экономически это абсолютно разные платежи:

пошлина — платеж, связанный с самим товаром и его ввозом, фактически элемент налоговой нагрузки;

сбор — плата за действия таможенных органов, оформление декларации, проведение контроля, выпуск товара.

Иными словами, пошлина зависит от характеристик товара и его стоимости, а сбор — от самой процедуры оформления. Объединяет их лишь то, что оба перечисляются на ЕЛС.

"Это базовое различие важно для бизнеса, потому что даже при нулевой пошлине сбор все равно уплачивается. А при сложных поставках совокупные издержки на оформление могут быть чувствительными", — объясняет президент и председатель правления группы компаний MRT Владислав Айрапетов.

В таблице ниже представлены основные критерии, по которым можно отличить таможенную пошлину от сбора.

Критерий Таможенная пошлина Таможенный сбор Правовая природа Фискально-регулирующий платеж, инструмент торговой политики Плата за конкретные действия таможенных органов База исчисления Таможенная стоимость, вес, количество Фиксированная шкала от стоимости партии Включается в базу НДС Да Нет Назначение Поступление в федеральный бюджет Компенсация затрат государства на таможенное администрирование Возврат Возможен при корректировке декларации, реэкспорте Не подлежит возврату: услуга считается оказанной в момент регистрации декларации

Постановлением Правительства РФ от 23 октября 2025 года №1638 (в редакции от 28 ноября 2024 года №1637). Основные изменения касаются увеличения базовых ставок сборов в зависимости от стоимости партии товаров, повышения верхнего стоимостного порога и особых условий для отдельных категорий товаров. С 1 января 2026 года в России вступили в силу изменения в ставках таможенных сборов, утвержденныеПравительства РФ от 23 октября 2025 года №1638 (в редакции от 28 ноября 2024 года №1637). Основные изменения касаются увеличения базовых ставок сборов в зависимости от стоимости партии товаров, повышения верхнего стоимостного порога и особых условий для отдельных категорий товаров.

Верхний стоимостный порог партии увеличен с 7 млн до 10 млн руб.

Актуальные ставки таможенных сборов в 2026 году:

Таможенная стоимость партии (руб.) Ставка сбора (руб.) До 200 000 включительно 1 231 От 200 000,01 до 450 000 2 462 От 450 000,01 до 1 200 000 4 924 От 1 200 000,01 до 2 700 000 13 541 От 2 700 000,01 до 4 200 000 18 465 От 4 200 000,01 до 5 500 000 21 344 От 5 500 000,01 до 10 000 000 49 240 Свыше 10 000 000 73 860

Для товаров радиоэлектроники ставка сбора составляет 73 860 руб. за декларацию, если в ней заявлен хотя бы один товар из специального перечня.

Для товаров, таможенная стоимость которых не определяется или не заявляется, ставки зависят от количества товарных позиций в декларации:

до 50 позиций — 9 054 руб.;

от 51 до 100 позиций — 18 108 руб.;

101 позиция и более — 30 180 руб.

Для товаров, ввозимых не для коммерческих целей, а для личного использования, ставка с 1 января 2026 года составляет 689 руб.

Главное о таможенных пошлинах в 2026 году

В 2026 году таможенная система России продолжает развиваться в сторону цифровизации и точечной настройки тарифной защиты.

"По существу в текущем году мы видим точечную настройку тарифной защиты, например до 31 декабря 2026 установлены нулевые ставки ввозной пошлины на отдельные химические товары, по ряду позиций легкой промышленности, наоборот, действуют повышенные тарифы. Такой подход обусловлен адресной поддержкой отдельных отраслей и балансировкой внутреннего рынка", — отмечает Борис Богоутдинов.

Ключевые правила и изменения, которые важно знать в 2026 году: