Пенсионный возраст в 2026 году: когда выходят на пенсию мужчины и женщины

В связи с повышением пенсионного возраста в России произошел ряд изменений в правилах выхода на пенсию по старости. Какие требования действуют для граждан в 2026 году, по достижении какого возраста и стажа можно выходить на заслуженный отдых, таблица по годам для мужчин и женщин и кто имеет право уйти на заслуженный отдых досрочно, — в материале РИА Новости.

Возраст выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин в 2026 году

В 2025 году у россиян не было возможности выйти на пенсию по возрасту. Уйти на заслуженный отдых имели право только досрочники, которые, например, добрали недостающие баллы или смогли оформить ранее неназначенные выплаты. В 2026 году будет плановый этап переходного периода, с целью постепенного повышения пенсионного возраста, которое окончательно произойдет в 2028 году.

Так, в текущем году на основании возраста на пенсию выйдут женщины 1967 года (59 лет) и мужчины 1962 года (64 года).

Таблица выхода на пенсию по годам рождения для мужчин и женщин

График ухода на пенсию по старости Мужчина Год рождения Возраст Год выхода на пенсию 1962 год 64 года 2026 год 1963 год 65 лет 2028 год 1964 год 65 лет 2029 год 1965 год 65 лет 2030 год 1966 год 65 лет 2031 год Женщина Год рождения Возраст Год выхода на пенсию 1967 год 59 лет 2026 год 1968 год 60 лет 2028 год 1969 год 60 лет 2029 год 1970 год 60 лет 2030 год 1971 год 60 лет 2031 год

Переходный период после 2028 года не будет распространяться на пенсионеров, так как пенсионный возраст будет уже повышен до требуемых 65 (мужчины) и 60 (женщины) лет.

Страховая пенсия и Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК)

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году гражданин должен:

достичь пенсионного возраста: 59 лет для женщин, 64 года для мужчин;

иметь минимум 15 лет страхового стажа;

накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов).

Индивидуальные пенсионные коэффициенты формируются из страховых взносов работодателя, поэтому их точное количество зависит от размера официальной заработной платы и продолжительности работы. То есть, чем выше зарплата и больше стаж, тем больше пенсионных баллов будет начислено.

Пример расчета ИПК. Работник получает зарплату в размере 55 000 рублей в месяц, в год — 660 000 рублей. Сумма страховых взносов в год составила 600 000 х 30% х 53,4% = 105 732 рубля. Рассчитаем ИПК по формуле: 105 732 / 477 235,8 = 2,22 — такое количество баллов он будет получать в год. За 15 лет стажа гражданин накопит около 33,3 баллов, что позволяет перейти минимальный порог 30 ИПК и уйти на пенсию.

Расчет страховой пенсии производится по формуле: размер пенсии = (количество баллов × стоимость одного балла) + фиксированная выплата. В 2026 году стоимость пенсионного балла составляет 156,76 рубля, размер фиксированной выплаты — 9 584,69 рубля. Эти показатели ежегодно индексируются государством. Следовательно, работник из предыдущего примера, который ушел на пенсию в 2026 году, будет получать: (33,3 х 156,76) + 9 584,69 = 14 804,80 рублей ежемесячно (без учета регионального прожиточного минимума).

Важно! Узнать количество накопленных пенсионных баллов и страховой стаж можно через личный кабинет на официальном сайте Социального фонда России (СФР) или на портале "Госуслуги". Эти данные обновляются ежегодно после поступления информации от работодателей.

Если предпенсионеру не хватает баллов, он может докупить их, уплатив добровольные страховые взносы в Социальный фонд России. Стоимость одного года добровольных взносов рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года из-за индексации МРОТ минимальный взнос в СФР составит 71 525,52 руб., максимальный — 572 214,16 руб. В течение года можно купить не больше 8,7 балла и приобрести не выше 7,5 лет от требуемого трудового стажа.

Дополнительные ИПК начисляются в следующих случаях:

уход за ребенком до 1,5 лет — 1,8 балла на первого ребенка, 3,6 балла на второго, 5,4 балла — на третьего и четвертого;

уход за ребенком-инвалидом — 1,8 балла;

уход за пожилым старше 80 лет — 1,8;

служба в армии по призу — 1,8 балла;

участие в специальной военной операции — 3,6 балла за полный календарный год.

Также дополнительные ИПК можно получить при отказе выхода на пенсию при достижении нужного пенсионного возраста.

Социальная пенсия по старости

Граждане, которые не смогли набрать необходимый страховой стаж или минимальное количество пенсионных баллов, имеют право на социальную пенсию по старости. Однако условия ее назначения отличаются от страховой пенсии. В 2026 году они следующие:

возраст выхода на пенсию: женщины с 64 лет, мужчины — 69 лет;

постоянное проживание на территории Российской Федерации;

отсутствие права на страховую пенсию.

Социальная пенсия ежегодно индексируется с 1 апреля. В 2026 году ее размер составит 9424 рубля в месяц. При этом в каждом регионе действует механизм доплаты до прожиточного минимума пенсионера — если назначенная пенсия ниже регионального прожиточного минимума, пенсионер получает социальную доплату.

“С 1 января 2025 года лицам, проживающим в районах Крайнего Севера, а также в районах с тяжелыми климатическими условиями установлена надбавка к социальной пенсии, размер такой надбавки увеличивается на соответствующий районный коэффициент на весь период проживания в указанных районах (местностях)”, — отмечает Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Досрочный выход на пенсию

У граждан Российской Федерации есть возможность выйти на пенсию досрочно. Условия ее назначения различаются в зависимости от профессии, условий труда, региона работы и других факторов.

Граждане с длительным трудовым стажем

Досрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан, имеющих большой трудовой стаж. Женщины, которые официально работали не менее 37 лет, а мужчины — не менее 42 лет, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В страховой стаж включаются периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы, а также социально значимые периоды: уход за ребенком до полутора лет, служба в армии по призыву, периоды получения пособия по безработице и другие.

"Кроме того, граждане предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода", — рассказала РИА Новости юрист Евгения Смолянинова.

Жители Крайнего Севера и приравненных территорий

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше. В настоящее время возраст досрочного выхода на пенсию также поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин.

Минимально необходимый северный стаж для досрочного выхода не меняется и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 в приравненных местностях. Требования по страховому стажу также не меняются и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Переходный период для северян составит, как и для всех, 10 лет — с 2019 по 2028 год. На первом этапе повышение возраста затронет женщин 1969-го и мужчин 1964 года рождения. При этом северяне, которым пенсия по старому законодательству должна была быть назначена в 2019—2020 годах, также имеют право на льготу по выходу на полгода раньше нового пенсионного возраста.

По результатам перехода в 2028 году в 55 лет на пенсию уйдут женщины-северяне 1973 года рождения, в 60 лет — мужчины-северяне 1968 года рождения.

При этом переходный период по повышению пенсионного возраста также применяется в тех случаях, когда северный стаж выработан не полностью и происходит снижение возраста назначения пенсии за каждый отработанный год в северном регионе.

"Например, женщина, рожденная в марте 1970 года, имеющая 11 лет стажа на Севере и 18 лет страхового стажа, по старому законодательству должна была выйти на пенсию в июле 2021 года в 51 год и 4 месяца. Учитывая, что в 2021 году пенсионный возраст был повышен на три года, женщина сможет выйти на пенсию в июле 2024 года по достижении возраста 54 лет и 4 месяцев", — пояснила юрист.

Однако на некоторые категории северян новые правила не распространяются — пенсионный возраст для них повышен не будет. Изменения не коснутся малочисленных коренных народов Севера, которые в зависимости от пола выходят на пенсию в 50 или 55 лет, а также северянок, воспитавших двух и более детей. При наличии необходимого северного и страхового стажа пенсия последним положена, начиная с 50 лет.

Госслужащие и военные

В 2026 году на пенсию за выслугу лет выйдут женщины 63 лет и мужчины 65 лет. Для получения пенсии госслужащий должен отработать на должности не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением и уволиться по определенным основаниям, указанным в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". При этом минимальный стаж государственной гражданской службы должен быть не менее 20 лет.

На пенсию после 20 лет службы также могут выйти военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел РФ и бывшего СССР, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Росгвардии . Так, например, если служба по контракту начинается в 20 лет, то в 40 лет военный уже может уйти на заслуженный отдых.

"Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении со службы, когда на день подачи заявления имеется выслуга 20 и более лет. Если какого-то количества лет не хватает, то право на получение пенсии возникает только при увольнении со службы по достижении 45-летнего возраста и наличии общего трудового стажа в 25 лет и более, из которых не менее 12 с половиной лет должна составлять военная и иная, засчитываемая в специальный стаж, служба. Увольнение в таком случае должно произойти после достижения предельного возраста для службы или по состоянию здоровья, либо же в связи с организационно-штатными мероприятиями", — отметила эксперт.

Пенсия за выслугу лет также положена космонавтам и летчикам. Условия выхода:

увольнение, независимо от возраста, при наличии выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, из которых не менее 10 календарных лет у мужчин и не менее 7,5 календарных лет у женщин приходятся на работу в летно-испытательном подразделении;

увольнение в связи с болезнью, проблемами со здоровьем, при наличии выслуги не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

Также могут воспользоваться правом выйти на пенсию за выслугу лет работники летно-испытательного состава. Это возможно при следующих условиях:

наличие выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении летной работы по состоянию здоровья — при выслуге не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

получение страховой пенсии по старости, либо страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях".

Поправки в п. 9 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” предусматривают включение периодов прохождения военной службы по призыву, а также периодов участия в специальной военной операции в период прохождения военной службы в страховой стаж, что дает право на назначение досрочной пенсии лицам с длительным стажем.

Учителя, врачи и творческие работники

Лица, занимающиеся педагогической деятельностью, в соответствии со списком должностей и учреждений, также правил исчисления периодов работы имеют возможность досрочного оформления пенсии при соблюдении нескольких условий:

наличие 25 лет педагогического стажа в учреждениях образования и минимального (в году выхода на пенсию) индивидуального пенсионного коэффициента (с 2025 года — 30).

соответствие утвержденным государственным спискам должности и места работы.

Списки профессий, которые СФР применяет при определении стажа для установления досрочной пенсии.

Медики тоже могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Минимальный необходимый специальный стаж, в зависимости от конкретной профессии, составляет от 25 до 30 лет. Но при этом, в связи с повышением пенсионного возраста, выход на пенсию определяется с учетом переходного периода. В соответствии с ним назначение пенсии врачам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.

"Например, для выхода на пенсию сельским медицинским работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях здравоохранения независимо от возраста и пола. Если такой медик выработал необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению пенсионного возраста — через три года, в сентябре 2024-го", — пояснила Евгения Смолянинова.

Соответственно, если выработать стаж к 2022 году, то пенсию назначат в 2026-м. Если в 2023 — то в 2028-м. После этого года переходный период заканчивается.

Что касается творческих работников, они уходят на заслуженный отдых в возрасте 55-60 лет, отработав не менее 15-30 лет. Для определения круга лиц, относящихся к указанной категории, применяется список, утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 28.08.1991 № 447

“Помните, что в стаж творческой работы артистов театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов включается время их военной службы по специальности”, — уточняет Людмила Новицкая.

Многодетные матери

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми имеют право досрочно выйти на пенсию.

"Если у матери три ребенка и она воспитала их до достижения 8 лет, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины четверо детей и она воспитала их до достижения 8 лет — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений", — пояснила юрист.

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа, а суммарное количество накопленных пенсионных баллов (ИПК) должно составлять не менее нормативного значения — 30 ИПК.

Для матерей, имеющих 5 и более детей, после поправок 2019 года ничего не изменилось. Они могут выходить на пенсию в 50 лет.

Дети, в отношении которых женщину лишили родительских прав или отменили усыновление, считаться не будут.

Суть пенсионных изменений в России

В соответствии с федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, который дает право на получение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.

Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет — с 2019 по 2028 год. По итогу пенсионный возраст в России будет повышен на 5 лет: до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин.

История изменений и переходный период

Переходный период начался 1 января 2019 года и продлится до конца 2028 года. С 2019 по 2022 года была введена специальная льгота, благодаря которой пенсионные выплаты начались на полгода раньше нового установленного пенсионного возраста. С 2022 года возрастные сдвиги составляли 1 год, из-за чего некоторые граждане не выходили на пенсию, ожидая своей очереди.

Как проходило и проходит повышение пенсионного возраста:

2019 год — женщины 55,5 лет, мужчины 60,5 лет (с льготой выхода на полгода раньше);

2020 год — женщины 56,5 лет, мужчины 61,5 лет (с льготой выхода на полгода раньше);

2021 год — переходный год без выходящих на пенсию;

2022 год — переходный год без выходящих на пенсию;

2023 год — переходный год без выходящих на пенсию;

2024 год — женщины 58 лет, мужчины 63 года;

2025 год — переходный год без выходящих на пенсию;

2026 год — женщины 59 лет, мужчины 64 года;

2027 год — переходный год без выходящих на пенсию;

2028 год и далее — женщины 60 лет, мужчины 65 лет (окончательный возраст).

Помимо повышения возраста, изменения затронули требования к минимальному страховому стажу и количеству пенсионных баллов. К 2024 году минимальный страховой стаж достиг своего окончательного значения — 15 лет. К 2026 году минимальное количество пенсионных баллов также зафиксировалось на уровне 30 ИПК и больше не изменится.

Как оформить пенсию в 2026 году

Оформить страховую пенсию можно онлайн, лично или через работодателя. Главное — подготовить необходимые документы и вовремя подать заявление.

Документы и требования

Для оформления страховой пенсии потребуются следующие документы:

Паспорт гражданина РФ или иной документ, подтверждающий личность. Трудовая книжка или документы, подтверждающие периоды работы и иной деятельности. СНИЛС. Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 2002 года (если право на пенсию стало актуальным до 2022 года). Свидетельство о заключении брака. Свидетельство о рождении детей (если пенсионер — многодетный родитель или ухаживает за ребенком-инвалидом). Документы, подтверждающие иные периоды, засчитываемые в страховой стаж (военный билет и др.). Документы, подтверждающие право на досрочное назначение пенсии (для соответствующих категорий).

В некоторых случаях может потребоваться дополнительная информация о доходах и для подтверждения трудового стажа. Для этого нужно предоставить:

трудовые договора, договоры ГПХ;

выписки из приказов;

лицевые счета, куда поступала заработная плата;

копии лицевых счетов из архивов и др.

Важно! У каждого документа должен быть указан номер и дата выдачи с данными о работнике. В ином случае, они не будут приняты СФР.

Получить документы, подтверждающие трудовую деятельность в той или иной организации, можно напрямую у работодателя или в отделе кадров. Если организация, в которой работал пенсионер была ликвидирована, придется обращаться в архивы.

Подача заявления и сроки

Подать заявление в СФР можно:

через "Госуслуги";

через МФЦ;

с помощью центра "Мои документы" (для жителей Москвы);

лично посетив отделение Социального фонда.

Оформить пенсию можно через работодателя, если он согласен выступить посредником и предоставить необходимые документы, подтверждающие трудовую деятельность пенсионера. В таком случае гражданину нужно предоставить личные документы, которые подписываются КЭП руководителя.

Как оформить пенсию через "Госуслуги":

Войдите в личный кабинет на портале Госуслуги В разделе "Услуги" выберите категорию "Пенсии и пособия", затем "Назначение пенсии СФР". Заполните электронное заявление, указав необходимые данные. Проверьте автоматически загруженные сведения о стаже и заработке. При необходимости прикрепите сканы дополнительных документов. Отправьте заявление на рассмотрение. Отслеживайте статус обращения в личном кабинете. При необходимости предоставьте запрошенные документы в электронном виде или лично.

Подать заявление на назначение пенсии нужно за месяц до наступления пенсионного возраста. То есть, если пенсионный возраст наступает в июле 2026 года, то заявление нужно подать в июне 2026 года.

Решение о назначении пенсии принимается в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и всех необходимых документов. Если требуется предоставить дополнительные документы, срок продлевается, но не более чем на 3 месяца. Первая выплата поступает в месяце, следующем за месяцем обращения.

Законодательная база и нормативы

Основные законы, регулирующие назначение пенсии:

Федеральный закон №350-ФЗот 3 октября 2018 года;

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ;

ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ “О страховых пенсиях”;

Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”.

Советы экспертов и полезные рекомендации

“Обратите внимание, что с января 2025 года Социальный фонд России трансформирует компенсацию в надбавку на уход к страховой пенсии путем установления дополнительного повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода), что должно позволить ежегодно индексировать надбавку вместе с пенсионными выплатами”, — говорит Оксана Васильева.

“Также хотелось бы отметить, что 2025 год станет последним, когда изменятся требования по величине индивидуального пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости, в том числе устанавливаемой досрочно. Начиная со следующего года, его величина будет установлена не менее 30 и перестанет изменяться. В 2024 году аналогичным образом перестало изменяться требование к страховому стажу. Теперь его минимальная величина составляет 15 лет и останется на этом уровне. Переходный период по повышению пенсионного возраста, тем не менее, продолжится. Однако для работающих россиян в этом году никаких изменений в этой части не будет”, — добавляет Людмила Новицкая.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой минимальный размер пенсии в 2026 году?

Минимальный размер страховой пенсии в 2026 году — 14 287,49 рублей, и которой 9 584 рубля — размер фиксированной выплаты. При этом минимальная пенсия не может быть ниже федерального и регионального прожиточного минимума пенсионера. Если назначенная пенсия ниже этого уровня, пенсионеру автоматически назначается социальная доплата до регионального прожиточного минимума.

Можно ли работать после выхода на пенсию?

Да, трудовое законодательство не запрещает пенсионерам официально работать или выходить на подработки. Кроме того, продолжается увеличиваться трудовой стаж, а вместе с тем количество ИПК и итоговый размер пенсии.

Как узнать, сколько баллов и стажа у меня накоплено?

Проверить количество накопленных пенсионных баллов и страховой стаж можно через личный кабинет на портале Госуслуги или на официальном сайте Социального фонда России.

Можно ли выйти на пенсию раньше при сокращении штата?

Выйти на досрочную пенсию из-за сокращения штата могут люди предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного возраста). Пенсия назначается по направлению службы занятости.

Сохраняются ли льготы после выхода на пенсию?

Да, после выхода на пенсию все льготы сохраняются.

Пересчитывается ли пенсия при переезде в другой регион?