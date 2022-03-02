Отказ от наследства: правила оформления, ограничения и способы оспорить

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Наследство не всегда оказывается нужным и желанным, и тогда от него можно отказаться. Однако надо понимать, что у процедуры есть множество нюансов. Как оформить отказ в пользу другого человека, когда это сделать нельзя, обязательно ли обращаться к Наследство не всегда оказывается нужным и желанным, и тогда от него можно отказаться. Однако надо понимать, что у процедуры есть множество нюансов. Как оформить отказ в пользу другого человека, когда это сделать нельзя, обязательно ли обращаться к нотариусу и после какого срока наследник автоматически теряет свой статус в случае бездействия — в материале РИА Новости.

Отказ от наследства

1157 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Суть отказа в том, что гражданин, который имеет право на так называемое принятие наследства, официально выражает несогласие и перестает быть наследником. Здесь также есть свои тонкости. Отказ от наследства — законная процедура. Ее регламентирует статьяГражданского кодекса РФ (ГК РФ). Суть отказа в том, что гражданин, который имеет право на так называемое принятие наследства, официально выражает несогласие и перестает быть наследником. Здесь также есть свои тонкости.

1159 ГК РФ. Способы отказа от наследства регламентируются статьей

"Разница между отказом и непринятием заключается в том, что во втором случае у наследника никаких прав не возникает, а в первом он передает свое право другому лицу", — объясняет Елена Линник, заместитель директора юридической компании "Паритет".

Возможность отказа зависит и от разновидности наследства. Оно может наступать по закону, по завещанию или специальному договору.

“Можно ли отказаться, если заключен наследственный договор? Да, конечно. В этом случае договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других сторон, если таковые имеются. Нужно также помнить, что изменить или расторгнуть наследственный договор можно только при жизни сторон”, — рассказывает Олег Ленков, вице-президент независимой коллегии адвокатов Ленинградской области.

Причины

Самая распространенная причина отказа – наличие долгов у умершего, особенно, когда их сумма существенно больше, чем стоимость имущества. В такой ситуации принимать наследство экономически нецелесообразно.

"Следующая причина — человек заведомо не заинтересован в оформлении на себя наследственной массы, не готов нести расходы по управлению имуществом. К примеру, наследодатель был собственником производственной компании, выпускающей какие-либо товары, наследники не готовы развивать эту деятельность, требующую соответствующих навыков и знаний, им проще сразу передать весь имущественный комплекс прав и обязанностей другому, не уплачивая дополнительных налогов и сборов", — говорит Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы.

« "Либо имущество отягощено правами на него других лиц, либо бремя содержания наследственной массы очень велико, и наследник не хочет этим заниматься (например, старинным домом, в котором проблематично проживать, а для приведения его в хорошее состояние необходимы затраты, которые человек не считает целесообразным нести)", — добавляет Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг".

Бывают причины и нематериального характера: проживание в другой стране, желание отказаться в пользу другого наследника или неприязненное отношение к наследодателю.

Виды

"Допускается отказ от наследства в пользу других лиц или без указания кого-либо", — объясняет Светлана Петропольская, совладелец юридической фирмы URVISTA и школы юридической практики URVISTA SCHOOL.

Таким образом, возможны две формы отказа:

безусловная — не указывается, в пользу кого отказ;

направленная — наследник в заявлении определяет круг лиц или конкретного человека, которым переходят права.

"Существует также так называемый молчаливый отказ. Если преемник в порядке очередности или по завещанию не вступил в свои права и не подал заявление на вступление в наследство в течение полугода со дня смерти наследодателя, то автоматически считается, что он от наследства отказался, и его права переходят следующим в очереди родственникам", — объясняет Дмитрий Коржов, основатель юридической фирмы "ДК".

© Depositphotos.com / photography33 Мужчина подписывает документы © Depositphotos.com / photography33 Мужчина подписывает документы

Особенности

Отказ от наследства не может быть впоследствии аннулирован. Не допускаются также частичный отказ, с оговорками или условиями.

« “Если было решено не принимать причитающуюся долю, то впоследствии изменить ничего не получится. Также закон не позволяет отказываться только от какой-либо части наследства. Например, от долговых обязательств умершего, приняв дом, на который те наложены”, — говорит Светлана Петропольская.

"Если в наследственную массу входят квартира и автомобиль, нельзя принять первое и отказаться от второго. Но такого результата можно достичь посредством раздела имущества между наследниками", — говорит нотариус Анна Таволжанская.

Однако есть нюанс, который фактически позволяет отказаться от части наследства . Олег Ленков объясняет, что при наследовании по закону и по завещанию появляется право выбора, по какому основанию вступать в права, а по какому — нет. Допустим, гражданин принимает дачу, полагающуюся ему по завещанию, но от наследства по закону (например, квартиры) отказывается в пользу другого человека.

"Лицо, в пользу которого отказались от наследства, тоже имеет право не принять эту долю, но вот указать, кому ее передает, уже не может", — объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Самвел Меграбян, юрист "Единого центра защиты", предупреждает: если отказ оформлен как положено, у нотариуса, то обратное действие уже не совершить, если не доказать в суде принуждение или то, что отказавшийся наследник не понимал смысла действия, был введен в заблуждение. По словам эксперта, это крайне сложно и встречается редко.

Когда нельзя отказаться

Нельзя отказаться от “выморочного имущества” (когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию или никто из них не принял права). Оно переходит в собственность государства или муниципального образования.

По словам Полины Павловой, адвоката, партнера юридической группы "Гришин, Павлова и Партнеры", существуют также нюансы, касающиеся направленной формы.

Так, недопустим отказ в пользу кого-либо:

от наследуемого по завещанию, если все имущество умершего оставлено назначенным им людям;

от обязательной доли (части имущества, которую наследуют независимо от завещания);

если наследнику подназначен собственный наследник. Завещатель может указать еще одного человека на случай, если первый умрет до открытия наследства — одновременно с завещателем — или после, не успев его принять, или по другим причинам (откажется, потеряет право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный).

« "Кроме того, невозможно передать свою часть наследства, если имущество распределено по долям. Нельзя искажать волеизъявление завещателя, оно считается приоритетным", — говорит Юрий Домбровский, руководитель компании "Домбровский и партнеры".

Могут быть также различные частные ситуации. Олег Ленков приводит пример из практики: Верховный суд России не разрешил отказаться от наследства в пользу родственников гражданину, в отношении которого было возбуждено дело о банкротстве. Объяснялось это тем, что наследство представляет собой ликвидное имущество, а сам человек находится в стесненном положении.

От чего можно отказаться

Отказ можно оформить от всего, что входит в наследственную массу. Исключение составляет не конкретное имущество или права и обязанности, а определенные ситуации, перечисленные выше.

В чью пользу можно отказаться

Отказаться можно только в пользу других наследников — по завещанию или по закону. Или выбрать кого-то конкретного, его очередь в порядке наследования в таком случае не имеет значения.

« "То есть наследник первой очереди может отказаться в пользу наследника третьей очереди, даже если есть другие наследники первой очереди. Исключение — те, кто лишен права наследования волей завещателя или решением суда – так называемые недостойные наследники", — говорит Самвел Меграбян.

"Кроме наследников по завещанию, есть еще несколько групп лиц, на которых оформляется отказ. Прежде всего, это наследники по праву представления. К таким относятся преемники — родственники тех, кому имущество полагается. Например, наследники первой очереди – дети, а преемники по представлению — внуки. Также к ним относятся племянники и двоюродные братья с сестрами", — объясняет Дмитрий Коржов.

Отказ от наследства возможен в пользу лиц, к которым право на наследство перешло в порядке наследственной трансмиссии. Оксана Васильева поясняет, что не допускается отказ в пользу кого-либо из указанных лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику подназначен наследник. Отказ от наследства в пользу иных лиц (помимо указанных) не допускается.

Как отказаться от наследства

Преемник, которому по закону или по завещанию полагается часть наследственной массы, может:

обратиться в нотариальную контору по месту жительства или прописки покойного;

отослать удостоверенное нотариально заявление по почте (в том числе и электронной);

не предпринимать вообще никаких действий.

Подать заявление можно лично или через доверительное лицо, которое уполномочено представлять интересы.

Бездействие

По словам экспертов, смысл имеет лишь юридическое оформление отказа в пользу какого-то определенного лица из наследников по закону или завещанию (например, детей умершего или его престарелых родителей).

"Если же дело в нежелании принимать обременительное имущество , гораздо проще будет вообще не предпринимать никаких действий в течение шести месяцев. Результат будет тот же", — отмечает Андрей Лихачев.

© Depositphotos.com / pro-fotos@yandex.ru Передача ключей от имущества © Depositphotos.com / pro-fotos@yandex.ru Передача ключей от имущества

Однако в ряде случаев бездействие может привести к трудностям в оформлении наследства другими претендентами на него.

« "Так, например, человек, зарегистрированный на момент открытия наследства по месту жительства вместе с покойным, считается по умолчанию принявшим права. Соответственно, если он в установленный срок не подаст нотариусу заявление об отказе, его доля останется “открытой”, то есть неоформленной. Если такой гражданин сам скончается, то причитающаяся ему часть будет включена в его наследственную массу и передана его преемникам.

Кроме того, человек, вовремя не подавший нотариусу заявление о принятии наследства и не отказавшийся от него, при наличии уважительных причин может в судебном порядке восстановить срок, чтобы предъявить свои права. Либо доказать, что фактически вступил в них. Если суд удовлетворит требования, свидетельства о праве на наследство, выданные другим людям, будут недействительными", — объясняет Анна Таволжанская.

Сроки на вступление в право и отказ

Закон отводит на вступление в право наследования шесть месяцев.

« "Отсчет начинается со следующего после смерти составителя завещания дня. Если смерть была зафиксирована судом, поскольку местонахождение человека неизвестно, то со следующего дня после вынесения решения", — уточняет Дмитрий Коржов.

Для того, чтобы наследство не было принято, как уже сказано выше, достаточно ничего не предпринимать на протяжении всех шести месяцев.

"Также отказаться можно, даже если наследник уже вступил в права. Главное – уложиться в установленный срок", — добавляет Анна Таволжанская.

Отказ через нотариуса

В случае личного отказа нужно обратиться к нотариусу, открывшему дело, или должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство, и составить соответствующее заявление. Если по каким-либо причинам невозможно или неудобно самому прибыть к нотариусу, допустимо отправить заявление почтой. В такой ситуации подпись наследника должна быть нотариально удостоверена.

Необходимые документы

Нотариусу потребуются:

паспорт гражданина, который желает отказаться от своей доли в наследстве;

свидетельство о смерти наследодателя;

справка с доказательством того, что умерший не значится в адресном реестре (берется в управляющей компании);

документы, подтверждающие родство с усопшим — если не было составлено завещание;

разрешение от органов опеки — для несовершеннолетних наследников.

Заявление

Заявление об отказе от наследства составляют в произвольной форме. В начале необходимо указать:

адрес и телефон нотариальной конторы, в которой открыто дело;

данные заявителя и всю информацию из его паспорта, в том числе о прописке и наличии детей.

В основной части описывают суть проблемы и указывают причину. Если отказываются в пользу кого-то, вносят данные этого человека. В конце нужны дата составления и подпись.

Сроки вступления отказа в силу

Отказ от наследства вступает в силу по окончанию наследственного дела — через шесть месяцев после его открытия.

« "Если вы пропустили этот срок, то суд может его восстановить, если признает причины уважительными", — отмечает адвокат Яна Теплякова.

Стоимость

Наследнику необходимо будет заплатить нотариусу. Единая государственная пошлина в России — 100 рублей. К ней прибавляется цена на услугу, она варьируются от 500 до 2000 рублей с одного наследника в зависимости от региона.

"Для некоторых категорий существуют льготы на оплату (например, для Героев Советского Союза и России, полных кавалеров орденов Славы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов первой и второй групп)", — уточняет Ольга Прокопьева, адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов "Юг".

Когда отказ может быть недействительным

По словам экспертов, признать отказ от наследства недействительным достаточно сложно, но в законодательстве все же предусмотрены способы его аннулировать.

ст 171 ГК ) или под обманным или заблуждающим воздействием ( ст. 178 ГК ). А также, если наследник опасается за свою жизнь и здоровье вследствие психического насилия ( ст.179 ГК ), то есть ему угрожают. Сложность заключается в том, как доказать в суде свою правоту", — объясняет Юрий Домбровский. “Но сделать это возможно исключительно через суд. Основанием может быть тот факт, что отказ оформлен недееспособным или ограниченно дееспособным человеком () или под обманным или заблуждающим воздействием (). А также, если наследник опасается за свою жизнь и здоровье вследствие психического насилия (), то есть ему угрожают. Сложность заключается в том, как доказать в суде свою правоту", — объясняет Юрий Домбровский.

« "Дело в том, что документ оформляется через нотариуса, который обязательно разъясняет все права, обязанности и вытекающие последствия совершаемого действия. Из-за этого доказать, что лицо было недееспособным, не отдавало отчет своим действиям, было введено в заблуждение, весьма затруднительно", — говорит Оксана Васильева.

Защита несовершеннолетних наследников

Право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, иждивенцы, супруг и родители покойного. И они тоже могут оформить отказ. При этом нужно помнить, что в случае обязательной доли нельзя сделать это в чью-либо пользу.

"Когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. В некоторых случаях это даже предпочтительнее для не достигшего 18 лет человека. Например, если долги равны стоимости имущества или даже превышают ее", — говорит Полина Павлова.

Изменения в 2024 году