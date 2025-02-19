Охрана труда на предприятии в 2026 году: новые правила, обязанности, штрафы

МОСКВА — РИА Новости. Охрана труда на предприятии и в организации включает целый ряд мероприятий, главная цель которых — сохранить жизнь и здоровье сотрудников на рабочем месте. Какие обязанности несет служба охраны труда, что входит в обязанности руководителя и работников, перечень требований в области безопасности труда, каких правил на работе должны придерживаться сотрудники, — в материале РИА Новости.

Охрана труда в организации

Охрана труда направлена на предотвращение травм и профессиональных заболеваний при исполнении должностных обязанностей.

"Кроме того, это соблюдение правил техники пожарной безопасности, санитарных норм, безопасности при работе с специальным оборудованием и электроприборами, требования по обеспечению рабочих мест и условий труда, а также другие мероприятия в зависимости от специфики производства", — рассказывает Ксения Чурсина, основатель агентства маркетинговых и корпоративных коммуникаций STUDIO 2112.

Обязанности работодателя по охране труда на предприятии

Обязанности работодателя и службы охраны труда прописаны в тексте главы 35 Трудового кодекса РФ, а также в федеральном законе от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ.

Обеспечение безопасных условий труда и приостановка работ при 4-м классе опасности

В действующем законодательстве указано, что каждый работодатель обязан обеспечить всем сотрудникам максимально безопасные условия для выполнения обязанностей: оборудовать рабочие места в соответствии с нормативами, систематически и вовремя выявлять потенциальные опасности и риски и так далее.

"Сроки приостановки будут зависеть от того, как быстро работодатель сможет устранить основания, послужившие установлению опасного класса условий труда. В случае если снизить класс опасности не удастся, руководитель должен предложить сотрудникам другую работу, ликвидировать опасные рабочие места с сокращением соответствующих должностей. В целях минимизации риска возникновения подобных ситуаций необходимо регулярно проводить спецоценку этих условий, а в случае необходимости на регулярной основе осуществлять необходимые для снижения класса опасности мероприятия", — рассказывает Ольга Туренко, адвокат адвокатской конторы "Бородин и Партнеры".

Учет микротравм, видеонаблюдение и электронный документооборот

На протяжении нескольких лет (с 1 марта 2022 года) в ТК РФ закреплено понятие "микроповреждение (микротравма)", объединяющее ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей и другие поверхностные раны работников, которые были получены ими при исполнении трудовых обязанностей или выполнении поручений работодателя ( ст. 226 ТК РФ ). Руководство приятий и организаций обязано осуществлять учет и рассмотрение тех обстоятельств и причин, которые привели к получению подобных микротравм, а основанием для этого служит обращение пострадавшего.

Статья 214.2 ТК РФ гласит, что работодатель вправе использовать для контроля за безопасностью устройства, оборудование и различные системы, осуществляющие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию производственных процессов, а также хранить полученную таким образом информацию.

"Все работники должны быть под подпись ознакомлены с утвержденным работодателем локальным нормативным актом, регламентирующим порядок использования таких систем. Работодатель обязан соблюдать право сотрудников на неприкосновенность частной жизни и имеет право фиксировать только обстоятельства, связанные с выполнением ими трудовых функций", — предупреждает Ольга Туренко.

Та же статья 214.2 ТК РФ утверждает право работодателей вести документооборот в электронном виде и предоставлять дистанционный доступ к соответствующим базам инспекциям труда. Подобное нововведение помогает оптимизировать как само делопроизводство, так и процесс взаимодействия с контролирующими органами.

Кто отвечает за ОТ: служба, специалист или руководитель?

Согласно ст. 223 ТК РФ , у каждого работодателя (при условии, что численность работников на предприятии превышает 50 человек) создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда.

Если сотрудников меньше, то руководитель принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста с учетом специфики своей производственной деятельности. В данном случае он имеет право самостоятельно осуществлять организацию работ по охране труда или возложить эти функции на другое уполномоченное лицо. Учитывая эту особенность, ТК также оговаривает, что есть возможность нанимать по договору гражданско-правового характера профильные организации, оказывающие услуги по ОТ.

Работодатель может не вводить должность СОТа или не создавать службу ОТ, если:

он ИП;

организация не ведет производственную деятельность;

численность менее 50 человек;

организация предоставляет социально-бытовые услуги без проживания;

сотрудники трудятся дистанционно.

“В том случае, если предприятие относится к категории микропредприятий либо малых предприятий, то им нет необходимости предоставлять статистическую отчетность по форме №1-Т (условия труда), — добавляет к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. — Также микропредприятия не подают форму №7-травматизм и Приложение к ней”.

Обязанности работника в области охраны труда

Обеспечение безопасности на рабочем месте зависит не только от работодателя. Для этого необходима обоюдная ответственность обеих сторон. Обязанности работников в вопросах охраны труда прописаны в статье 215 действующего ТК РФ.

Прохождение инструктажей, медосмотров, уведомление о неисправностях, СИЗ

В Трудовом кодексе указано, что каждый сотрудник обязан:

соблюдать требования охраны труда;

надлежащим образом использовать все вверенные ему виды оборудования и инструментов (а также следить за их исправностью), использовать в своей работе правильную технологию;

применять при необходимости (и делать это правильно) средства индивидуальной и коллективной защиты;

вовремя проходить инструктаж по охране труда, в рамках которого ему подробно расскажут, какие правила и меры безопасности необходимо соблюдать на работе;

максимально оперативно сообщать руководителю обо всех угрожающих жизни и здоровью коллектива неисправностях или нарушениях технологии (в том числе — если подобные нарушения допускают другие работники), о возникновении опасных ситуаций;

регулярно проходить медосмотры и освидетельствования.

Чтобы у руководства была законная возможность привлечь нерадивого сотрудника к ответственности за игнорирование требований охраны труда, соответствующую обязанность нужно прописать либо в трудовых договорах, либо в локальных нормативных актах, например, в правилах внутреннего трудового распорядка.

Мероприятия по охране труда

Охрана труда включает в себя целый комплекс различных мероприятий. Как правило, их принято делить на несколько основных групп, что зачастую помогает более эффективно планировать работу в данном направлении.

Правовые и организационно-технические меры

К группе правовых мероприятий в сфере охраны труда можно отнести разнообразные законы и стандарты, правила и инструкции, а также санитарно-эпидемиологические нормы и прочие нормативы. Например:

заключение индивидуальных трудовых договоров;

создание и функционирование системы распорядительной документации (положений, инструкций, приказов и т.д.);

ведение документации строгой отчетности (статистической отчетности, технической документации и др.) и осуществление делопроизводства.

К организационно-техническим мероприятиям, в свою очередь, относится создание системы по охране труда на каждом предприятии, а также:

систематическое повышение уровня знаний и ответственности сотрудников в области охраны труда;

оценка условий труда на рабочих местах;

содержание зданий, сооружений, дорог в надлежащем состоянии, проведение их обследований, осмотров, проведение планово-предупредительного ремонта;

содержание технологического оборудования и электроустановок в исправном состоянии, организация и проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования и электроустановок;

организация надлежащей эксплуатации инструмента, приспособлений, транспортных средств, специальной техники, средств связи и передачи информации;

устройство и применение средств коллективной защиты (отопления, механической и естественной вентиляции, освещения и др.);

техническое перевооружение и модернизация производства (внедрение более безопасных технологических процессов, транспортных средств, оборудования и т.д.);

реализация предупреждающих мер по возникновению несчастных случаев.

Санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и реабилитационные меры

Группа санитарно-гигиенических мер по охране труда включает в себя проведение тех работ, которые направлены на снижение уровня воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов.

"Санитарные мероприятия – это соблюдение требований к содержанию основных и производственных помещений: вентиляция, отопление, освещение, санитарно–бытовые нормы, обеспечение правильного хранения СИЗ и обучение персонала правилам их использования, а также мероприятия по защите окружающей среды", - говорит Ксения Чурсина.

В свою очередь лечебно-профилактические меры включают проведение предварительных, периодических медосвидетельствований работников для установления годности к выполняемой работе, внедрение оптимальных режимов труда и отдыха, устройство медицинских пунктов.

"Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, могут бесплатно выдавать молоко по установленным нормам или другие равноценные пищевые продукты. По письменному заявлению сотрудника продукты могут быть заменены компенсационной выплатой, если это предусмотрено договором", — объясняет Альбина Мингазова, руководитель в сфере охраны труда, член Межрегиональной ассоциации охраны труда.

Существует также понятие реабилитационных мероприятий по охране труда. Они заключаются в осуществлении комплекса услуг, направленных на восстановление здоровья и трудоспособности тех, кто пострадал в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.

Инструктажи по охране труда

Все впервые приступающие к выполнению своих рабочих обязанностей сотрудники, а также работники, которые были переведены на новое место, должны обязательно пройти инструктаж по охране труда. Другими словами, познакомиться с теми правилами и рекомендациями, которые необходимо соблюдать для собственной безопасности на конкретном рабочем месте.

Вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой — когда и кем проводятся

Инструктаж по охране труда — это не разовое мероприятие, его необходимо проводить для работников регулярно. Соответственно, выделяется несколько основных видов такого инструктажа:

Вид инструктажа Периодичность Ответственное лицо Вводный/первичный Один раз, перед тем, как сотрудник приступит к работе Непосредственный руководитель Повторный Примерно раз в полгода Непосредственный руководитель Внеплановый При необходимости (запустили новое оборудование или технологию, работника перевели на новое место или он долго отсутствовал на работе) Непосредственный руководитель Целевой Непосредственно перед выполнением разовых работ Руководитель тех работ, на которые направляется сотрудник

Обязательные документы по охране труда на предприятии в 2026 году

Всю документацию по охране труда на любом предприятии или в организации можно разделить на три основные группы:

устанавливающую;

фиксирующую события и факты;

сопровождающую, включая переписку.

"Записи данных по охране труда должны устанавливаться, управляться и поддерживаться в рабочем состоянии на местах в соответствии с потребностями организации. Они должны быть идентифицируемыми и отслеживаемыми, а срок их хранения должен быть точно определен. Работники имеют право доступа к записям данных, относящимся к их производственной среде и здоровью, с учетом требований конфиденциальности", — объясняет Альбина Мингазова.

Инструкции по охране труда

"Необходимо в инструкцию по охране труда включать перечень вредных и опасных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей. Перечень СИЗ, выдаваемых работникам или ссылку на локальный нормативный документ работодателя. Порядок уведомления о случаях травмирования, в том числе микроповреждения (микротравмы) работника и неисправности оборудования, приспособлении и инструмента. Обязательно нужно согласовать инструкции с профсоюзом, обсудить замечания и предложения и внести их в инструкцию", — рассказывает Альбина Мингазова.

Перечень обязательных приказов: от обучения до СОУТ

утверждающие инструкции по охране труда;

о назначении лиц, которые отвечают за разработку и пересмотр соответствующих инструкций по охране труда;

о назначении должностного лица, ответственного за проведение вводного инструктажа по ОТ;

об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда сотрудников;

о назначении сотрудника, ответственного за проведение инструктажей по пожарной безопасности;

о стажировке и обучении вновь принятого работника;

о назначении постоянно действующей комиссии по проверке знаний по охране труда работников;

об отстранении от работы сотрудника, не применяющего средства индивидуальной защиты;

о создании комиссии по проведению оценки профрисков;

о создании комиссии по проведению спецоценки условий труда.

Проверки охраны труда: плановые, внеплановые, жалобы сотрудников

Проверки соблюдений требований охраны труда на предприятиях проводит Федеральная служба по труду и занятости. К таким проверкам могут быть привлечены сотрудники и других государственных органов, например, Налоговой инспекции, МЧС и прочих.

В зависимости от того, какими причинами были вызваны такие проверки, они бывают:

плановыми (то есть проводятся в соответствии с заранее утвержденным графиком);

внеплановые (по окончании срока ранее выданного предписания, по жалобам работников).

Ответственность за нарушение охраны труда в 2026 году

Охрана труда не зря называется самой опасной зоной для работодателей в сфере трудовых отношений. Ведь данные вопросы напрямую связаны с риском причинения вреда жизни и здоровья работникам.

"Судебная практика, как правило, разделяет позиции обвинения. Суть в том, что штраф может накладываться за каждое нарушение в отношении каждого сотрудника. Например, не провели инструктаж для 10 сотрудников — может получиться 10 штрафов. Все это остается на усмотрение инспектора при проверке ", — отмечает Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической фирмы BLS.

Подробную таблицу штрафов предоставила Ольга Гревцева, эксперт компании "Актион Охрана труда":

Административные штрафы Нарушение Наказание для должностных лиц (применяется одно из перечисленных по решению суда) Наказание для юрлиц Нарушение требований охраны труда Штраф от 2 000 до 5 000 рублей Штраф от 50 000 до 80 000 рублей Нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда Штраф от 5 000 до 10 000 рублей Штраф от 60 000 до 80 000 рублей Допуск работника к труду без необходимого инструктажа, медосмотров или освидетельствований Штраф от 15 000 до 25 000 рублей Штраф от 110 000 до 130 000 рублей Необеспечение работника средствами индивидуальной защиты Штраф от 20 000 до 30 000 рублей Штраф от 130 000 до 150 000 рублей Совершение любого из вышеперечисленных нарушений тем лицом, которое ранее уже привлекалось к ответственности по аналогичному поводу Штраф от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет Штраф от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Уголовная ответственность по ст. 143 УК РФ: до 5 лет лишения свободы

Самые серьезные последствия ждут при несчастных случаях, особенно если виноват в этом работодатель (например, не провел инструктаж). В тяжелых случаях компанию ждет не только расходы на реабилитацию человека, но и уголовная ответственность руководителя по ст. 143 УК РФ . В случае смерти это может быть лишение свободы на срок до пяти лет и запрет заниматься определенными видами деятельности.

Нарушение* Наказание** Нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью человека ● Штраф до 400 000 руб. ● Штраф в размере зарплаты или иного дохода виновного за период до 18 месяцев ● Обязательные работы на срок от 180 до 240 часов ● Исправительные работы на срок до двух лет ● Принудительные работы на срок до одного года ● Лишение свободы на срок до одного года Нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть одного человека ● Принудительные работы на срок до четырех лет ● Лишение свободы на срок до четырех лет Нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек ● Принудительные работы на срок до пяти лет ● Лишение свободы на срок до пяти лет

* Под требованиями охраны труда понимают государственные нормативные требования охраны труда в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах РФ, законах и иных нормативно-правовых актах субъектов РФ.

** Суд применит одно из наказаний. Дополнительно к лишению свободы виновного могут лишить права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком:

- до одного года – в случае осуждения по части 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ;

- до трех лет – в случае осуждения по части 2 или части 3 статьи 143 Уголовного кодекса РФ.

Особый порядок необходимо соблюдать и в том случае, если на предприятии случилось неприятное происшествие.

“Работодателю необходимо провести расследование всех несчастных случаев, которые произошли в процессе производства как с работниками, так и с другими занятыми на данной деятельности лицами. Для этой цели должна быть сформирована комиссия, состав и полномочия которой определяются соответствующим приказом. По каждой подобной ситуации (если пострадавшего работника пришлось перевести на другую работу, он потерял трудоспособность минимум на день или погиб) составляется акт о несчастном случае, — говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Еще одно важное требование — сохранять документы по расследованию несчастного случая. Например, один экземпляр указанного выше акта вместе с материалами расследования необходимо сохранять в течение 45 лет (если по решению комиссии ведется учет данного случая). Документы о несчастных случаях на производстве, связанных с крупным материальным ущербом и человеческими жертвами, хранятся постоянно. За нарушение данных правил грозит ответственность: предупреждение или штраф”.

Изменения в охране труда

В 2025 году вступили в силу целый ряд нормативных актов, непосредственно затрагивающих вопросы охраны труда. Часть из них начали действовать еще в начале текущего года, другие вступили в силу во второй половине.

Типовые нормы СИЗ, новые правила аптечек, СОУТ для авиации, отчет №1-Т

Среди ключевых изменений текущего года можно выделить:

с 1 января введены единые типовые нормы, которые регулируют выдачу СИЗ в соответствии с профессиями и должностями. В соответствии с приказом Минтруда №767 утвержден минимальный перечень СИЗов для каждой профессии, прописаны опасные ситуации, требующие выдачи дополнительных средств защиты и так далее;

с 1 марта 2025 года изменились правила размещения, а также хранения и использования аптечек, предназначенных для оказания первой помощи (приказ Минтруда от 09.08.2024 № 398н). Аптечки должны храниться таким образом, чтобы каждый сотрудник при необходимости имел к ним беспрепятственный доступ, при этом условия хранения должны соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к входящим в их состав препаратам и медизделиям, а также, например, запрещено использовать последние в том случае, если была нарушена их стерильность;

сдавать отчет по форме №1-Т (условия труда) за 2024 год теперь нужно на новом бланке (приказ Росстата от 31.07.2024 № 338);

изменены особенности проведения СОУТ для экипажей гражданской авиации (приказ Минтруда от 06.05.2024 № 255н);

с 1 марта 2025 начал действовать новый список противопоказаний для вредных работ (приказ Минздрава от 02.10.2024 № 509н);

1 января 2025 года введены новые правила финансирования предупредительных мер, предназначенных для сокращения травматизма и профессиональных заболеваний (приказ Минтруда от 11.07.2024 № 347н) и другие.