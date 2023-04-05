https://ria.ru/pravo/normativno-pravovye-akty/
Нормативно-правовые акты: понятие, виды и иерархия в России
Виды нормативно правовых актов: какие установлены в РФ, иерархия
Нормативно-правовые акты: понятие, виды и иерархия в России
Что такое нормативно-правовые акты, понятие и основные виды юридических документов, установленных в РФ, какие сферы они регулируют в российском праве и какова... РИА Новости, 11.12.2025
2023-04-05T13:11:00+03:00
2023-04-05T13:11:00+03:00
2025-12-11T13:03:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863166873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0630756f2f3d5200db31a63761a06b09.jpg
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853562639.html
https://ria.ru/20230328/zakonoproekt-1861324410.html
https://ria.ru/20230111/biometriya-1844100327.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863166873_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2c3d1e862ef9512d2277856a35c561e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Что такое нормативно-правовые акты, понятие и основные виды юридических документов, установленных в РФ, какие сферы они регулируют в российском праве и какова их иерархия — в материале РИА Новости.
Нормативно правовой акт – это официальный документ
, принятый уполномоченными органами власти и содержащий в себе правовые нормы. "Система нормативных правовых актов в России объединяет в себе правовые акты центральных федеральных органов власти, акты субъектов РФ, местного самоуправления, локальные акты, а также акты, принятые в результате прямого народного волеизъявления", – объясняет Светлана Горохова, кандидат юридических наук, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ.
"В каждой правовой системе всегда установлена четкая иерархия нормативных правовых актов, что позволяет осуществлять регулирование отношений по единой схеме и понятным критериям. В российской правовой системе есть два глобальных уровня нормативно-правовых актов – законы и подзаконные акты", – комментирует старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.
Виды нормативно правовых актов классифицируют по двум признакам.
Ø Конституция – главный основополагающий нормативный акт в Российской Федерации. На ее основе и в соответствии с ее руководящими принципами принимаются все остальные нормативные акты страны.
Ø Федеральные законы
– нормативные акты, регулирующие общественные отношения на территории всего государства. Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, поясняет, что федеральные законы принимает Государственная Дума, одобряет Совет Федерации
и подписывает президент РФ.
По словам Анастасии Хрусталевой, на уровне законов большей юридической силой обладают федеральные конституционные законы, под ними – федеральные законы. Отличия состоят в том, что федеральные конституционные законы прямо упомянуты в Конституции РФ (например, в ст. 70 Конституции РФ
говорится о федеральном конституционном законе о государственном флаге и на основе этой статьи 25 декабря 2000 года принят нормативный акт № 1-ФКЗ
"О Государственном флаге Российской Федерации"). Все остальные законы, которые прямо не упомянуты в Конституции РФ, относят к уровню законов.
"Кстати, кодексы тоже относятся к уровню федеральных законов. Ошибочно полагать, что они имеют большую юридическую силу по отношению к обычным федеральным законам. Кодексы – это та же совокупность норм, только собранных в определенную структуру и регулирующих разные направления отношений в рамках одной отрасли", – говорит эксперт.
Ø Подзаконные акты не могут противоречить никаким федеральным законам. Подразделяются на три вида:
- указы и другие акты президента РФ;
- постановления, распоряжения правительства РФ;
- акты, принимаемые федеральными министерствами и ведомствами (положения, приказы, инструкции, правила и т.д.).
По словам Анастасии Хрусталевой, в отношении подзаконных актов выделяют достаточно много видов и критериев классификации. В целом, подзаконные акты призваны регулировать отдельные правовые моменты, конкретные ситуации, разъяснять и дополнять нормы права. Иногда они регулируют те отношения, где наблюдается пробел в законодательстве. Иными словами, в некоторых случаях они опережают ситуацию и применяются тогда, когда закон еще не принят.
Выделяют права и обязанности, которые распространяются на всех граждан. Но есть и те, что действуют только на определенной территории. По территориальному признаку нормативно правовые акты подразделяют на:
- федеральные – действуют на территории всего государства;
- региональные – распространяются только на жителей конкретного субъекта Федерации;
- муниципальные – действуют на территории определенного муниципального образования;
- международные – соглашение между государствами или иными субъектами международного права (международные организации, межправительственные комиссии и т.д.), изменяющие, прекращающие или порождающие определенные права и обязанности.
Международные нормы права, по словам Анастасии Хрусталевой, являются частью правовой системы России после их подписания (принятия, ратификации, утверждения и т.д.), о чем прямо сказано в Конституции РФ. Однако российский основной закон имеет приоритет
над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат основному закону.
Иерархия нормативных правовых актов
"Наличие иерархии имеет важное значение, и главная ее функция заключается в том, что нормативные акты каждого нижестоящего уровня могут быть отменены, если они противоречат положениям нормативных актов любого уровня выше. Эта система позволяет избежать хаоса, противоречия одних норм регулирования другим и призвана обеспечить единообразный подход к применению этих норм не только юристами, но и всеми гражданами страны", – поясняет Анастасия Хрусталева.
Светлана Горохова акцентирует внимание на том, что в России до сих пор отсутствует Федеральный закон "О нормативных правовых актах", хотя проекты подобного закона вносились в Госдуму
РФ не один раз.
По словам Оксаны Васильевой, на практике бывают случаи, когда несколько нормативных актов регулируют одно и то же правоотношение, но кардинально разным образом. В праве это называются коллизией.
Эксперт советует руководствоваться данной таблицей при возникновении противоречий между нормативными актами.
Коллизия между нормами (актами)
Применяемая норма (акт)
Между Конституцией РФ и международным договором
Конституция РФ
Между Законом РФ и международным договором РФ
Международный договор РФ
Между Федеральным конституционным законом и Федеральным законом
Федеральный конституционный закон
Между Конституцией РФ и Конституциями (Уставами) субъектов федерации
Конституция РФ
Между общефедеральными актами и актами субъектов РФ
Общефедеральный акт
Между законами и иными нормативными правовыми актами
Закон
Между актами, принятыми одним и тем же органом
Акт, принятый позже всех
Между актами, принятыми разными органами
Акт, принятый вышестоящим органом
Между общим и специальным актами
а) если приняты органами одного уровня, то применяется специальный акт (коллизия по горизонтали);
б) если акты приняты органами разного уровня, то применяется акт вышестоящего органа (коллизия по вертикали)