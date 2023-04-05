Нормативно-правовые акты: понятие, виды и иерархия в России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Что такое нормативно-правовые акты, понятие и основные виды юридических документов, установленных в РФ, какие сферы они регулируют в российском праве и какова их иерархия — в материале РИА Новости.

Нормативно правовые акты

Нормативно правовой акт – это официальный документ , принятый уполномоченными органами власти и содержащий в себе правовые нормы. "Система нормативных правовых актов в России объединяет в себе правовые акты центральных федеральных органов власти, акты субъектов РФ, местного самоуправления, локальные акты, а также акты, принятые в результате прямого народного волеизъявления", – объясняет Светлана Горохова, кандидат юридических наук, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ.

Виды

"В каждой правовой системе всегда установлена четкая иерархия нормативных правовых актов, что позволяет осуществлять регулирование отношений по единой схеме и понятным критериям. В российской правовой системе есть два глобальных уровня нормативно-правовых актов – законы и подзаконные акты", – комментирует старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Виды нормативно правовых актов классифицируют по двум признакам.

По силе действия

Ø Конституция – главный основополагающий нормативный акт в Российской Федерации. На ее основе и в соответствии с ее руководящими принципами принимаются все остальные нормативные акты страны.

Федеральные законы– нормативные акты, регулирующие общественные отношения на территории всего государства. Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, поясняет, что федеральные законы принимает Государственная Дума, одобряет – нормативные акты, регулирующие общественные отношения на территории всего государства. Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, поясняет, что федеральные законы принимает Государственная Дума, одобряет Совет Федерации и подписывает президент РФ.

в ст. 70 Конституции РФ говорится о федеральном конституционном законе о государственном флаге и на основе этой статьи 25 декабря 2000 года принят нормативный акт № 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации"). Все остальные законы, которые прямо не упомянуты в Конституции РФ, относят к уровню законов. По словам Анастасии Хрусталевой, на уровне законов большей юридической силой обладают федеральные конституционные законы, под ними – федеральные законы. Отличия состоят в том, что федеральные конституционные законы прямо упомянуты в Конституции РФ (например,говорится о федеральном конституционном законе о государственном флаге и на основе этой статьи 25 декабря 2000 года принят нормативный акт"О Государственном флаге Российской Федерации"). Все остальные законы, которые прямо не упомянуты в Конституции РФ, относят к уровню законов.

"Кстати, кодексы тоже относятся к уровню федеральных законов. Ошибочно полагать, что они имеют большую юридическую силу по отношению к обычным федеральным законам. Кодексы – это та же совокупность норм, только собранных в определенную структуру и регулирующих разные направления отношений в рамках одной отрасли", – говорит эксперт.

Ø Подзаконные акты не могут противоречить никаким федеральным законам. Подразделяются на три вида:

указы и другие акты президента РФ;

постановления, распоряжения правительства РФ;

акты, принимаемые федеральными министерствами и ведомствами (положения, приказы, инструкции, правила и т.д.).

По словам Анастасии Хрусталевой, в отношении подзаконных актов выделяют достаточно много видов и критериев классификации. В целом, подзаконные акты призваны регулировать отдельные правовые моменты, конкретные ситуации, разъяснять и дополнять нормы права. Иногда они регулируют те отношения, где наблюдается пробел в законодательстве. Иными словами, в некоторых случаях они опережают ситуацию и применяются тогда, когда закон еще не принят.

По территории

Выделяют права и обязанности, которые распространяются на всех граждан. Но есть и те, что действуют только на определенной территории. По территориальному признаку нормативно правовые акты подразделяют на:

федеральные – действуют на территории всего государства;

региональные – распространяются только на жителей конкретного субъекта Федерации;

муниципальные – действуют на территории определенного муниципального образования;

международные – соглашение между государствами или иными субъектами международного права (международные организации, межправительственные комиссии и т.д.), изменяющие, прекращающие или порождающие определенные права и обязанности.

приоритет над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат основному закону. Международные нормы права, по словам Анастасии Хрусталевой, являются частью правовой системы России после их подписания (принятия, ратификации, утверждения и т.д.), о чем прямо сказано в Конституции РФ. Однако российский основной закон имеетнад международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат основному закону.

Иерархия нормативных правовых актов

"Наличие иерархии имеет важное значение, и главная ее функция заключается в том, что нормативные акты каждого нижестоящего уровня могут быть отменены, если они противоречат положениям нормативных актов любого уровня выше. Эта система позволяет избежать хаоса, противоречия одних норм регулирования другим и призвана обеспечить единообразный подход к применению этих норм не только юристами, но и всеми гражданами страны", – поясняет Анастасия Хрусталева.

Светлана Горохова акцентирует внимание на том, что в России до сих пор отсутствует Федеральный закон "О нормативных правовых актах", хотя проекты подобного закона вносились в Госдуму РФ не один раз.

Советы экспертов

По словам Оксаны Васильевой, на практике бывают случаи, когда несколько нормативных актов регулируют одно и то же правоотношение, но кардинально разным образом. В праве это называются коллизией.

