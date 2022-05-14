За что нужно платить при получении наследства: как уменьшить расходы

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Получение квартиры и другого имущества накладывает на наследников определенные обязательства. Нужно ли платить налог на наследство, полученное от близких родственников по завещанию или без, есть ли госпошлина при вступлении в наследство и какой налог нужно уплатить после продажи наследства, – в материале РИА Новости.

Нужно ли платить налог на наследство

По общему правилу, полученные по наследству средства, имущество и права не облагаются налогом. Это касается ситуации, когда есть завещание, так и случаев, когда его нет.

"При этом, одно исключение все же имеется. Оно предусмотрено п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ . В случае, если наследники приобретают права на вознаграждения от произведений науки, литературы, искусства, а также вознаграждения за созданные промышленные образцы, полезные модели и изобретения (патентообладателем которых являлся наследодатель), то от НДФЛ они не освобождаются", – отметил Владислав Ким, юрист в области защиты прав бизнеса и граждан.

Закон об отмене налога на наследство

Ранее налог на наследство регулировал закон РФ от 12.12.1991 № 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения". Однако всякий переход каких-либо объектов в порядке наследования перестал попадать под налогообложение с 2005 года. Такое обстоятельство связано с принятием Федерального закона от 01.07.2005 № 78-ФЗ , которым налогообложение наследуемого имущества было отменено, как и взимание налога при заключении договоров дарения.

Оплата госпошлины

Следует отличать налог на переходящее имущество по наследству от государственной пошлины. Если налогом облагается определенная доходная операция, то есть, к примеру, передача вознаграждения в рамках авторских прав наследодателя, то госпошлина по общему правилу взимается всегда. Такой платеж выполняет роль платы за услугу.

Размер госпошлины

Госпошлина, как правило, оплачивается нотариусу за выдачу свидетельства о праве на наследство. В таком случае ее размер определяется в зависимости от того, какую очередь представляет наследник.

Так, если речь идет о родных или усыновленных детях, супруге, родителях, полнородных братьях и сестрах наследодателя, то размер госпошлины составляет 0,3 % от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей. Если речь идет о других наследниках, то размер госпошлины устанавливается в размере 0,6 % от наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей.

"Пример: наследуемая квартира стоит 6 000 000 рублей, а наследником является сын умершего наследодателя. Таким образом, он заплатит 18 000 рублей. 6 000 000 х 0,3 % = 18 000. Такой же порядок расчетов будет применяться и к иным видам имущества: движимому, денежным средствам и т.д.", – уточнил эксперт.

Кроме того, отдельными видами расходов является плата за нотариальные услуги правового и технического характера за составление и выдачу свидетельства о праве на наследства, размер которых установлен соответствующими тарифами. Их следует уточнять у нотариуса в конкретном регионе.

Кто платит

Обязанность по оплате госпошлины лежит на наследнике.

Как оплатить

Госпошлина может быть оплачена безналичным переводом или путем передачи денежных средств нотариусу, у которого открыто наследственное дело.

Сроки оплаты

"Срок, в который необходимо оплатить госпошлину законом не установлен. Поскольку плата будет вноситься за получение свидетельства о наследстве, которое в свою очередь можно получить в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, то с одной стороны срок можно тянуть достаточно долго. С другой стороны, если предположить, что иных наследников кроме обратившегося не имеется, свидетельство о праве на наследство может быть выдано ранее шестимесячного срока ( п. 2 ст. 1163 Гражданского кодекса РФ ). В таком случае, при несвоевременном получении имущества (и следовательно оплате госпошлины) и получении свидетельства о праве на наследства, не исключается ситуация, при которой наследственное имущество может быть признано выморочным и перейдет в собственность государства", – пояснил Владислав Ким.

В любом случае, предоставление свидетельства о праве на наследство происходит после оплаты, и ускоренное получение свидетельства – в интересах наследника.

Льготы

наследниками являются лица, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства;

наследниками являются лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми установлена опека;

наследники приобретают имущество наследодателей, погибших в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей, в связи с выполнением гражданского долга РФ по спасению человеческих жизней, охране правопорядка и государственной собственности;

если наследники проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этой квартире после смерти (как правило подтверждается отметкой о регистрации по адресу наследодателя) – они будут освобождены от уплаты госпошлины за свидетельство о праве на наследство недвижимого имущества;

лица являются наследниками работников, застрахованных за счет организаций на случай смерти, погибших в результате несчастного случая по месту работы (службы) – освобождение от уплаты госпошлины будет иметь место в отношении выдачи свидетельств о праве на наследство на сумму страховки.

Налог с продажи наследства

Несмотря на то, что как такового налога на наследство нет, при продаже наследуемого имущества придется заплатить НДФЛ, то есть налог на доход.

Вид наследства

Под наследством понимается как движимое, так и недвижимое имущество, в частности:

квартира;

дом;

участок;

автомобиль.

Порядок расчета

Налог от продажи имущества рассчитывается по общим правилам – 13 % от полученного дохода для резидентов и 30 % для нерезидентов.

Как оплатить

Оплатить налог можно с помощью сервиса "Уплата налогов физических лиц" . Он позволяет сформировать платежный документ, по которому можно оплатить нужную сумму как онлайн, так и распечатать и заплатить через банк.

Необходимые документы

договор купли-продажи;

выписка из банка, подтверждающая, что сумма, указанная в договоре, поступила на счет продавца.

Подать декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за тем, когда была совершена продажа. К примеру, квартиру продали 10 марта 2021 года, следовательно декларацию нужно подать до 30 апреля 2022 года.

Сроки оплаты

Оплатить налог с продажи нужно до 15 июля года, следующего за тем, когда была совершена продажа. К примеру, участок продали 20 августа 2021 года, следовательно декларацию нужно подать до 30 апреля 2022 года, а уплатить налог – до 15 июля 2022 года.

Как уменьшить налог с продажи

Есть два основных варианта, которые позволят уменьшить налоговую базу и, как следствие, налог.

Налоговый вычет. Если гражданин владел имуществом меньше минимального срока владения (3 года в случае с наследством), он должен заплатить 13 % государству от полученной от сделки суммы. Но можно использовать вычет, чтобы уменьшить налоговую базу. Максимальная сумма вычета – 1 000 000 рублей для жилых квартир, домов и комнат, 250 000 рублей – для нежилых помещений, гаражей и автомобилей.

Когда налог не платится