"Честный знак": какие товары подлежат маркировке и как с ней работать

"Честный знак" — это система обязательной цифровой маркировки, которая дает возможность россиянам отследить путь товара от производителя до полки магазина и, как следствие — защититься от подделок. Что представляет собой данная система, какие товары подлежат обязательной маркировке в 2026 году, как подключиться к системе и работать в ней — в материале РИА Новости.

Что такое система маркировки "Честный знак" и зачем она бизнесу

"Честный знак" — это национальная система цифровой маркировки, которая при помощи уникальной метки (и зашифрованной в ней информации) позволяет идентифицировать товар и проследить его путь от производителя до конечного покупателя. Как результат — у граждан появляется надежный способ распознать контрафактный продукт (просканировать QR-код еще до оплаты товара на кассе и убедиться, что в руках находится качественная продукция).

"Вводя систему "Честный знак", государство поставило масштабную задачу — обелить рынок от контрафакта и одновременно с этим обезопасить здоровье граждан от некачественной продукции. Появился реальный механизм мгновенной блокировки больших партий опасной продукции до того, как она нанесет вред потребителям. Кроме того, такое уравнивание условий ведения бизнеса за счет устранения недобросовестной конкуренции положительно сказывается на экономике страны", — говорит главный эксперт-методолог по ЭДО, ККТ и маркировке справочной платформы “Бухэксперт”, доцент Южного федерального университета Александр Бажин.

Первым товаром, который начали отслеживать подобным образом, стали шубы и другие изделия из меха. С 2017 года, по словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ и практикующего юриста Оксаны Васильевой, было решено распространить данную маркировку и на другие категории товаров.

"Система цифровой маркировки "Честный знак" уже давно перестала быть экспериментом и превратилась в один из ключевых инструментов государственного контроля за оборотом товаров. Сегодня она охватывает десятки товарных групп и продолжает расширяться, — говорит юрист и медиатор Надежда Упорова. — В 2026 году законодатель делает акцент не только на включении новых товаров в систему маркировки, но и на усилении контроля за движением продукции, достоверностью сведений, передаваемых в государственную информационную систему, а также ответственности участников оборота".

Какие товары подлежат обязательной маркировке в 2026 году

Перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, продолжает пополняться и в текущем году. Данный список закреплен текстом распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-Р . А проверить товар по коду ТН ВЭД или ОКПД2, как отмечает коммерческий директор ТФБ-Логистик Алексей Шимченок, можно на портале честныйзнак.рф

В 2026 году обязательная маркировка должна быть на следующих товарах:

табак и другая никотиносодержащая продукция;

одежда, обувь и текстиль;

шины и покрышки;

парфюмерия (духи и туалетная вода);

лекарства и различные медизделия, кресла-коляски и средства реабилитации, БАДы и антисептики;

молочная продукция;

упакованная питьевая вода;

пиво и слабоалкогольные напитки;

фотоаппараты и фотовспышки;

велосипеды;

икра осетровых и лососевых рыб;

консервы (рыбные, мясные, плодоовощные);

корма для животных и ветеринарные препараты;

растительное масло.

“Для определения необходимости маркировки конкретного товара необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС, кодом ОКПД 2 и полным наименованием товара”, — говорит Александр Бударагин, руководитель группы юристы Бударагин А.А. и партнеры.

С 2026 года маркировка вводится и для новых категорий товаров. Подробную таблицу приводит Алексей Шимченок.

Категория товаров Продукция и сроки Кондитерские изделия Печенье, вафли, зефир, мармелад, пастила, джемы, желе, шоколадные и ореховые пасты (март 2026 года);

торты и выпечка (май 2026 года);

шоколад, карамель, жевательная резинка и драже (июль 2026 года). Завариваемые напитки Обязательная маркировка чая и чайных напитков, кофе и цикория, а также других товаров данной категории. Мясная и колбасная продукция Обязательная регистрация участников оборота (март 2026 года);

готовые мясные продукты и субпродукты, продукция из мясного жира (август 2026 года);

колбасные изделия (октябрь 2026 года). Радиоэлектроника С марта 2026 года стартовала регистрация участников оборота, в мае началась обязательная маркировка отдельных видов радиоэлектронной продукции. С декабря 2026 года стартует поштучный учет и запрет оборота продукции без соответствующей маркировки.

По словам экспертов, перечень обязательных для маркировки товаров продолжает расширяться. На очереди — товары личной гигиены и пиротехника, электронные сигареты и учебники, некоторые запчасти и другие товары.

“Бакалея маркируется по товарным подгруппам: сначала снековая продукция — чипсы, сухарики, гренки, хлебцы, попкорн; следующий этап — соусы, специи, приправы, сухие бульоны и супы, уксусы. Легкая промышленность получила четвертую волну расширения с 1 марта 2026 года: в перечень была добавлена спецодежда, включая спасательные жилеты и пояса”, — говорит основатель фулфилмента Evolution group Богдан Ерофеев.

“Если та или иная категория товара сегодня не входит в актуальный перечень, это не значит, что она не войдет туда через несколько месяцев. Актуальность нужно проверять на этапе размещения заказа на фабрике, а не на этапе таможенного оформления, когда менять что-либо уже поздно”, — предупреждает Алексей Шимченок.

Новые этапы маркировки в 2026 году

Развитие системы “Честный знак” включает не только постепенное расширение перечня маркируемой продукции, но и введение более строгих принципов и правил их учета. Один из ключевых процессов — постепенный переход бизнеса от объемно-сортового к поэкземплярному учету товаров.

“Разница между ними — в степени детализации контроля за движением маркированного товара. Поэкземплярный учет отслеживает каждую конкретную единицу товара, а объемно-сортовой — партию в целом”, — отмечает Александр Бажин.

Среди отличительных особенностей объемно-сортового учета (для краткости именуемого ОСУ) эксперт называет следующие пункты:

в систему передается лишь код товара (GTIN) и количество упаковок в партии;

в электронном универсальном передаточном документе (УПД) указывается общее количество кодов (например, передано 50 пачек молока с кодом GTIN ХХХ). Конкретные коды маркировки каждой пачки при отгрузке сканировать не требуется.

А вот при более строгом поэкземплярном учете в систему вносится каждый индивидуальный код маркировки DataMatrix, который нанесет на конкретную единицу товара. В процессе отгрузки дистрибьютор или производитель обязан отсканировать DataMatrix с каждой коробки (или сгруппировать их в агрегированный код паллеты) и внести уникальные коды в УПД. Покупатель при приемке сверяет именно последние.

Как отмечает основатель и управляющий партнер ГК “РосКо” Алена Яковлева, в текущем 2026 году поэкземплярный учет уже стал или планируется стать обязательным для следующих категорий товаров:

безалкогольное пиво и напитки (март);

БАДы (март);

медицинские изделия (март);

автомобильные жидкости (апрель);

икра (июнь);

ветеринарные препараты (сентябрь);

растительные масла (ноябрь);

стройматериалы (декабрь);

корма для животных (декабрь).

“Ряд товаров, которые еще на ОСУ в рамках эксперимента, будут переводить в 2027 или в 2028 (например, косметику)”, — добавляет эксперт.

© iStock.com / SDI Productions Девушка сканирует штрих-код упаковки сыра в супермаркете © iStock.com / SDI Productions Девушка сканирует штрих-код упаковки сыра в супермаркете

Как подключиться к системе “Честный знак”

Подключение к системе “Честный знак” состоит из нескольких этапов.

1. Получение усиленной квалифицированной Получение усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

УКЭП аккредитованными центрами на имя руководителя, который указан в ЕГРЮЛ / ЕГРИП. Выдается УКЭП бесплатно, но придется заплатить за специальный сертифицированный USB-токен. В целом она необходима для регистрации, авторизации и подписания документов.

Если подпись получается впервые, для работы с ней нужно подготовить и компьютер.

"Необходимо установить криптографическое ПО: СКЗИ ("КриптоПро CSP” или VipNet CSP), драйвер токена и криптоплагин для браузера", — добавляет Богдан Ерофеев.

2. Регистрация в системе “Честный знак”.

Для этого нужно заполнить профиль: выбрать тип участника оборота (импортер, производитель, оптовый или розничный продавец), ввести данные компании и банковские реквизиты, выбрать необходимые товарные группы (может быть несколько), подписать документы по товарным группам при помощи полученной УКЭП.

“На рассмотрение заявки уходит до 24 часов, но обычно доступ открывается сразу”, — отмечает Александр Бажин.

3. Настройка электронного документооборота.

Он необходим для обмена документами, которые будут подписаны УКЭП. Можно использовать бесплатный сервис “ЭДО Лайт” (как отмечает Александр Бажин, данный вариант подходит лишь для представителей малого бизнеса, объем исходящих документов которых составляет до 1000 экземпляров в год) либо выбрать платного оператора (это зачастую обеспечивает более широкие возможности).

”Если ваши поставщики используют другого оператора ЭДО, обязательно настройте с ними роуминг (обычно это делается по ИНН за 1–2 рабочих дня)”, — добавляет Александр Бажин.

4. Техническое оснащение.

Для работы в системе необходимо приобрести специальное оборудование, например, терминал сбора данных для считывания кодов маркировки, 2D-сканер штрихкодов для продажи, онлайн-кассу и другие.

Как работать с маркировкой

На практике работа с маркировкой “Честный знак” представляет собой тщательно выстроенную цепочку, в которой каждому участнику отведена особая роль и набор функций.

“Маркировку на товаре размещают производитель или импортер. Именно они получают код Data Matrix и наносят его на упаковку (либо этикетку) до момента, когда товар будет выпущен в оборот. При оптовой продаже поставщик формирует универсальный передаточный документ (УПД). Это цифровой аналог накладной, а покупатель подтверждает и подписывает его через свою систему ЭДО, — объясняет порядок Богдан Ерофеев. — Вывод товара из оборота происходит чаще всего в рознице, то есть на кассе магазина. Когда кассир или сам покупатель сканирует код, кассовая программа отправляет запрос в “Честный знак”, а система проверяет легальность кода: не продан ли он ранее, не находится ли товар под арестом, не истек ли срок годности. Это называется разрешительным режимом — каждая продажа проходит через дополнительную цифровую проверку. Иные способы вывода из оборота — списание, порча, возврат поставщику — также фиксируются в системе отдельными операциями”.

“Вся цепочка поставок проходит через ЭДО: участники заключают договор и оформляют передачу через УПД с помощью УКЭП. Иначе просто невозможно. Нельзя подписать от руки документ, полученный через ЭДО или подписать акт приёмки-передачи от руки, УПД его заменяет”, — акцентирует внимание Алена Яковлева.

Требования к маркировке товаров

Каждый код маркировки Data Matrix уникален и представляет собой двумерный штрихкод стандарта GS1, минимальный размер которого составляет 0,5×0,5 сантиметра.

“Его ключевое преимущество перед привычными штрихкодами и QR-кодами — устойчивость к повреждениям: данные можно расшифровать, даже если до 30% поверхности этикетки повреждено или загрязнено, — отмечает Богдан Ерофеев. — Такой код содержит три элемента: глобальный номер товара (GTIN), уникальный серийный номер конкретной единицы и код проверки, который подтверждает подлинность самого кода маркировки”.

С качеству, нанесению и расположению такой маркировки предъявляются строгие требования.

“Средство идентификации должно быть нанесено таким методом, который исключит возможность его отделение без повреждения. Оно не должно перекрываться другой информацией или печататься на прозрачной пленке. Качество печати должно соответствовать классу 2,5 (В) по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012”, — говорит Александр Бударагин.

Еще ряд требований перечисляет Александр Бажин:

прямая печать: рекомендуется использовать термотрансферные принтеры (с красящей лентой-риббоном). Обычная термопечать быстро выцветает на солнце и стирается от трения.

наличие свободной зоны: вокруг кода DataMatrix должно быть пустое пространство (от 2 мм) для корректного распознавания сканером.

максимальная долговечность: код должен сохраняться в течение всего срока годности или службы товара.

Но одним лишь нанесение кода на упаковку обязанности участников оборота не ограничиваются. Как отмечает Надежда Упорова, им также необходимо:

зарегистрировать товар в Национальном каталоге маркированных товаров;

корректно заполнить карточку товара;

использовать актуальные коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2;

своевременно передавать сведения обо всех операциях с продукцией;

обеспечить возможность считывания кода на всех этапах логистики.

“В 2026 году также усиливаются требования к сведениям, передаваемым в систему “Честный знак”, а для отдельных категорий продукции вводятся дополнительные требования к регистрации производителей и подтверждению мест осуществления деятельности”, — добавляет эксперт.

Сколько стоит маркировка и внедрение системы

Базовая стоимость производства одного кода зафиксирована на государственном уровне и на данный момент составляет 50 копеек (без НДС). После того, как с 1 января 2026 года ставка повысилась до 22%, итоговая цена кода выросла до 61 копейки.

Такой единый тариф действует для всех товарных групп — от обуви до кондитерских изделий.

“Исключение составляют только жизненно важные лекарственные препараты, для которых коды предоставляются бесплатно”, — добавляет Александр Бажин.

Однако полный бюджет, который потребуется на внедрение системы в конкретной компании, будет зависеть от нескольких факторов. Это и масштаб бизнеса, и его роль в обороте, и количество приобретаемого оборудования, другие.

“По моим оценкам как оператора, работающего с фулфилментом для маркетплейсов, для небольшой розницы весь комплект расходов на старте укладывается в сумму от 5 000 до 30 000 рублей в первый год. Для производителя с десятками тысяч единиц продукции счет идет уже на сотни тысяч рублей ежегодно — за счет объема закупаемых кодов”, — говорит Богдан Ерофеев.

“Для сканирования на кассе нужен 2D-сканер стоимостью 3–4 тысячи рублей. Минимальный тариф на ЭДО для одного терминала — около 7 500 рублей в год. За каждый переданный документ операторы могут брать около 10 рублей. Услуги по регистрации в системе могут стоить от 500 рублей”, — делится своим опытом основатель бренда профессиональной косметики для массажа и СПА и владелица тайских массажных салонов в Москве Светлана Гришкина.

Также для работы с системой могут потребоваться обновление прошивки онлайн-кассы, терминал сбора данных и особое складское ПО (если речь идет про оптовиков, которым придется максимально быстро и без ошибок принимать партии маркированных товаров) и так далее. Все это может значительно увеличить бюджет затрат.

Штрафы за отсутствие маркировки

Для производителей и импортеров, которые по той или иной причине проигнорировали требования законодательства по нанесению обязательной маркировки на соответствующую продукцию, предусмотрено наказание. Прежде всего — административные штрафы, суммы которых прописаны в статье 15.12 действующего КоАП РФ, а также уголовная ответственность по статье 171.1 УК РФ

Подробную таблицу штрафов приводит Алексей Шимченок.

Нарушение ИП / должностные лица Юридические лица Производство или ввод в оборот немаркированного товара 5000 - 10 000 рублей (+конфискация) 50 000 - 100 000 рублей (+конфискация) Продажа, хранение, перевозка товара без необходимой маркировки 5000 - 10 000 рублей (+конфискация) 50 000 - 300 000 рублей (+конфискация) Нарушения, выявленные при обороте табачной и никотинсодержащей продукции, а также алкоголя 300 000 - 500 000 рублей 700 000 - 1 500 000 рублей Отсутствие или несвоевременное представление сведений в государственную систему маркировки 1000 - 10 000 рублей 50 000 - 100 000 рублей Оборот немаркированной продукции в крупном размере (то есть более полутора миллионов рублей) Штраф до 300 000 - 500 000 рублей (либо в размере дохода за период до 2-3 лет), принудительные работы либо лишение свободы (на срок до 5 лет)

“Практика показывает, что большинство нарушений связано не с умышленным обходом закона, а с техническими ошибками при внедрении маркировки. Однако даже такие ошибки могут повлечь серьезные финансовые потери, поэтому подготовку к новым требованиям лучше начинать заранее”, — отмечает Надежда Упорова.

Главное о маркировке “Честный знак”

Ключевые моменты, которые нужно помнить о системе маркировки “Честный знак”:

“Честный знак” представляет собой национальную систему цифровой маркировки, которая позволяет посредством особой метки Data Matrix отследить путь товара от производителя до полки магазина, а также убедиться в его подлинности;

в 2026 году под требования обязательной маркировки попадают свыше трех десятков товарных групп, этот перечень постоянно пополняется;

бизнес постепенно переходит от объемно-сортового к поэкземплярному учету товаров, когда отслеживается каждая конкретная единица продукции, а не вся партия в целом;

для подключения к системе необходимо получить УКЭП, настроить электронный документооборот, зарегистрироваться в системе и приобрести все необходимое оборудование;

к качеству и размещению маркировки предъявляются очень строгие требования, а нарушение правил маркировки наказывается административными штрафами и даже лишением свободы.

“Маркировка — это не карательная мера, а инструмент, который делает рынок прозрачным и защищает от контрафакта. Система уже перешла в автоматический режим, и игнорировать её нельзя. Мой совет коллегам: зарегистрируйтесь в личном кабинете “Честного знака” — это займет всего 15 минут. Свяжитесь с теми, кто настраивает вашу кассу, и проверьте поддержку маркировки — ещё 15 минут. Если у вас нет ЭДО, воспользуйтесь бесплатным софтом системы. Подключите 2D-сканер к кассе и ваша розница готова к новым правилам. Мы сами прошли через это. Маркировка не страшная, надо просто взять и сделать”, — говорит Светлана Гришкина.