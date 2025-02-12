Как взыскать долг с физического лица — способы вернуть деньги с должника

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Взыскание долга с физических лиц — задача непростая. Как вернуть деньги с должника законным способом, каков порядок взыскания, что делать, если должник — банкрот, а также можно ли вернуть долг, выданный без расписки, как изменилась процедура в 2025 году — в материале РИА Новости.

Как заставить должника вернуть деньги

Взыскание долга — это процедура возврата денежных средств, если должник отказывается отдавать их добровольно. Согласно закону "О защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" существует несколько способов воздействия на недобросовестного должника — переговоры и направление претензий, обращение в коллекторские агентства и в суд. При этом частное лицо может взыскать долг через суд, если его размер не меньше 10 тыс. рублей и есть расписка . Если сумма превышает 50 тыс. рублей, то можно обратиться за помощью в одну из организаций, специализирующихся на взыскании долгов и внесенных в соответствующий государственный реестр юридических лиц.

Как взыскать долг с физического лица

Взыскание долгов может проводиться разными способами:

досудебным;

судебным;

внесудебным.

Взыскание задолженности по договору займа

Договор займа между физлицами — это соглашение между двумя сторонами о том, что одна из них передает, а другая принимает денежные средства или иные активы во временное пользование на определенный срок. При просрочке по договору займа можно прибегнуть к судебной защите нарушенных интересов, потому что по закону заемщик обязан вернуть деньги вовремя. Обращаться нужно в суд по месту жительства ответчика. При подготовке заявления в суд заимодавец обязан каждое свое утверждение обосновывать документами. Если все бумаги оформлены правильно, то вернуть долг вполне реально.

Взыскание долга по расписке

Взыскание долгов по расписке, которая с точки зрения закона и есть договор займа, также происходит в суде. На досудебной стадии заимодавец может прислать должнику письмо с требованием возврата суммы долга. Также в письме можно указать взыскание процентов и обязанность возмещения судебных расходов заемщиком в случае обращения в суд. Если на досудебном этапе долг не вернули, нужно идти в суд. Для процесса лучше нанять юриста, чтобы избежать ошибок, которые могут повлиять на исход дела.

Как взыскать долг без расписки

Вернуть долг без расписки довольно сложно, однако можно попробовать некоторые варианты. Во-первых, обратиться в полицию с имеющимися доказательствами. Это могут быть банковская выписка о переводе средств, скриншоты переписки с заемщиком. Силовики обязаны принять заявление и провести проверку. Должника вызовут в полицию для дачи объяснений. Судя по практике, в таком случае скорее всего дело не возбудят, но если должник признал свою вину, то это можно использовать в суде.

Во-вторых, следует подать заявление в суд о взыскании долга. Перед этим лучше написать письмо-требование должнику. Даже если договор займа был составлен в устной форме, необходимо приложить все доказательства сделки. Тут могут возникнуть сложности. Например, нужно будет доказать, что переписка велась именно между кредитором и заемщиком, что порой бывает непросто, если использовались аккаунты с никнеймами.

Если долг меньше 50 тысяч, то следует обращаться к мировому судье по адресу регистрации должника. Решение будет зависеть от того, насколько хорошо истец соберет доказательства.

Способы взыскания долга

Взыскание через приставов

В случае положительного решения суда по возврату задолженности исполнительный иск поступит в Федеральную службу судебных приставов ФССП ), сотрудники которой направят должнику повестку. Также можно обратиться в ФССП по месту прописки заемщика и заявить об исполнительном производстве (ИП). Для этого нужно узнать место работы должника и банк, которым он пользуется. Служба через трое суток откроет ИП, после чего может приступить к принудительному изъятию средств — аресту счетов, описи имущества и т.д. Задолженность разрешается взыскивать в течение трех лет после предъявления исполнительного листа, выданного судом.

Обращение к коллекторам

Согласно закону "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" кредитор может воспользоваться услугами коллекторов из государственного реестра , который ведет ФССП. Только они имеют право заниматься взысканием задолженности. Также по закону каждому займодателю доступна продажа долгов, если у него есть правильно составленный договор, подтверждающий факт одалживания денег.

Взыскание с помощью юристов

Юристы оказывают услуги по взысканию долгов с физических лиц, давая консультации, помогая досудебно урегулировать спор. К ним можно обратиться за грамотным оформлением документов и составлением иска . Как правило, специалист оказывает полный набор услуг, необходимый для фактического получения долга. В него также входят:

сбор доказательной базы;

выработка правовой позиции;

проведение переговоров по возврату долга;

представительство в суде и т.д.

Как самостоятельно вернуть долг

Для начала следует начать переговоры с должником и выяснить, почему человек не возвращает деньги. Также можно попросить его отдавать долг частями. Если это не сработало, и должник перестал выходить на связь, а расписки нет, то надо обратиться в полицию, где ему придется писать объяснительную с признанием факта займа денег. Далее нужно идти в суд. Так же следует поступить при задолженности по договору займа.

Порядок взыскания задолженности с физических лиц

Возбуждение исполнительного производства

После того, как суд постановил, что заемщик должен вернуть долг, судебный пристав возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. После чего он информирует об открытии ИП и кредитора, и заемщика. Через 5 дней сотрудники ФССП начинают принудительное изъятие средств, то есть накладывают арест на счета и имущество должника. Исполнительное производство закрывают, если долг невозможно взыскать. При этом исполнительный лист возвращают взыскателю, и он через 6 месяцев может заново обратиться в ФССП.

В 2023 году в закон "Об исполнительном производстве" были внесены правки и изменения, вот некоторые из них:

Теперь приставы могут взыскивать долг не только с заработной платы и иных доходов должника, а также средств, находящихся на вкладах и счетах в банке, но и за счет цифровых рублей на цифровом счете гражданина.

С 1 июля 2024 года изменяется порядок взыскания долгов, сумма которых не больше 30 тысяч рублей: они будут взыскиваться только за счет денежных средств и цифровых рублей, арест имущества и объявление розыска имущества таких должников исключается. Если в течение двух месяцев на счетах и вкладах гражданина так и не появятся деньги, исполнительное производство будет оканчиваться с извещением взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу (не распространяется на документы о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о взыскании алиментов, о возмещении ущерба от преступления, о компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий и долгов по зарплате лицам, работавшим по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности).

Банки теперь должны будут уведомлять судебных приставов о наличии денежных средств на счетах должника в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, но не более суммы взыскиваемого долга и исполнительского сбора.

Если долг превышает 30 тысяч рублей, а суммарный объем денежных средств и драгоценных металлов на счетах гражданина недостаточен для погашения долга, то кредитная организация должна будет сообщить судебному приставу “об известных ей иных ценностях (имуществе) и имущественных правах должника".

Впервые прописана и очередность наложения ареста на счета: сначала на текущие или расчетные счета в рублях (начиная с самого позднего), потом с текущих или расчетных счетов в иностранной валюте, в третью очередь со счетов по вкладам (депозитам) в рублях, в четвертую — со счетов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте, в пятую — со счетов в драгоценных металлах, и в шестую — со счетов по вкладам (депозитам) в драгоценных металлах.

Также с 1 июля 2024 года в том случае, если требования, содержащиеся в исполнительном документе, фактически выполнены, постановление об окончании исполнительного производства выносится в течение трех дней со дня поступления информации о погашении задолженности ( Федеральный закон от 24 июня 2023 г. № 263-ФЗ "О внесении изменений в статью 47 Федерального закона "Об исполнительном производстве").

Правила сбора долгов с физлиц теперь распространяются и на чаты должников с коллекторами. В законе появилось новое понятие “обмен сообщениями”: если на первое сообщение коллектора должник дал ответ, то в течение этого дня взыскатель может отправлять клиенту сколько угодно сообщений, пока диалог не будет завершен. Это будет считаться одним случаем контакта.

Взыскатели должны будут давать клиентам возможность во время разговора переключаться с робота-автоинформатора, которым чаще всего пользуются коллекторы, на человека.

Полные настоящие имена коллекторов можно будет заменять на псевдонимы: имя и идентификационный номер, чтобы защитить их от угроз должников.

Сводное исполнительное производство

Сводное исполнительное производство создается, когда в отношении одного должника возбуждено несколько исполнительных производств имущественного характера. Это происходит для того, чтобы при взыскании в пользу нескольких человек судебные приставы производили действие не по каждому производству в отдельности, а по сводному — в целом.

Взыскание со счетов и зарплаты должника

Судебные приставы могут обратить взыскание на заработную плату и иные доходы должника, если это предписывают исполнительные документы. При этом они должны учитывать сумму прожиточного минимума. Удерживать деньги с зарплаты приставы могут, если финансов и другого имущества должника не хватает для исполнения требований исполнительного документа в полном объеме.

Взыскание имущества должника

По исполнительным документам может взыскиваться имущество должника, достаточное для погашения долга. Его арест происходит, если у заемщика отсутствуют денежные средства или сумма долга слишком высока на имущество налагается арест.

Взыскание денег из казны

Иногда заемщик сталкивается с ситуацией, когда не получается вернуть долг, потому что бездействуют судебные приставы, например, из-за большой нагрузки. В таком случае можно сначала написать жалобу руководителю ФССП или обратиться в суд с заявлением о признании незаконным бездействия должностного лица. Если удастся доказать этот факт, то убытки, согласно Бюджетному кодексу, могут быть взысканы из казны РФ. Перед обращением в суд нужно будет описать, какие действия сотрудник ФССП не предпринял. Например, не направил в банк запрос о счетах заемщика, не получил сведения о наличии у должника недвижимости и т.д. Взыскание убытков в таком случае будет эффективным, если заемщик обладал имуществом во время исполнительного производства, а взыскатель подавал необходимые сведения или обращался с жалобой в ФССП.

Почему могут не взыскать долг

Взыскать долг с физического лица не смогут, если у заимодавца недостаточно доказательств того, что он давал деньги в долг, если у должника на счетах нет средств, имущества и официальной заработной платы. В таком случае исполнительное производство закрывают. Также одна из причин — невозможность доказать бездействие судебных приставов и взыскать средства из казны.

Банкротство должника

Банкротство для физлиц не означает полного освобождения от долгов. Это происходит только при абсолютной финансовой несостоятельности. Например, если должник не имеет имущества, нетрудоспособен и у него вообще никаких источников дохода. В любом другом случае у кредитора есть шансы получить обратно свои средства. Чтобы сделать это, скорее всего, заемщику понадобится юрист для контроля отчуждения имущества должника, распределения полученных от его продажи сумм и т.д. Если долг выше 500 тыс. руб. и просрочен более чем на 3 месяца, заемщик может сам подать в суд заявление о признании должника банкротом.

Возврат средств с него возможен при обращении в суд.

Вопросы

На часто задаваемые вопросы РИА Новости ответил руководитель банкротного отдела Юридическая компании "ЮСТ.АС" Александр Бедункевич.

Можно ли взыскать долг с родственников должника?

— С точки зрения гражданского законодательства, если родственник лица не является поручителем или его созаемщиком, то родственники не отвечают совместно по обязательствам должника. Однако есть различного рода юридические конструкции, позволяющие привлечь родственников, например, в случае подачи заявления на банкротство физического лица, когда задолженность более 500 тыс. руб, можно установить долю должника в общем имуществе с родственниками или супругой и наложить на него взыскание. Допустим, установить принадлежащую должнику долю на автомобиль, недвижимость, иное имущество, приобретенное в браке и оформленное на другого супруга.

Куда подавать исковое заявление о взыскании долга с физического лица? Можно ли подать заявление в суд не по месту прописки?

— По общему правилу исковое заявление подается в суд по месту постоянной регистрации должника. Статья 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает возможность подачи искового заявления к должнику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства.

Если возникшие правоотношения попадают под регулирование Закона о защите прав потребителей, иск может быть предъявлен в суд по месту жительства или месту пребывания истца, либо по месту заключения или месту исполнения договора.

Куда подается исковое заявление в зависимости от суммы иска?

— Если должник — физическое лицо, то истец подает исковое заявление либо в мировой суд, либо в районный суд общей юрисдикции.

Исковые заявления в мировой суд по имущественным спорам подаются в случае если:

цена иска не превышает 50 тысяч рублей;

по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей 100 тысяч рублей;

по делам о выдаче судебного приказа, если размер требований не превышает 500 тысяч рублей.

Что делать, если приставы не могут взыскать долг?

— Достаточно распространенная ситуация, связанная как с загруженностью судебных приставов, так и неэффективностью их работы. Можно предложить несколько вариантов разрешения данной ситуации:

Жалобы вышестоящему должностному лицу на действие (бездействие) судебного пристава-исполнителя, а в случае, если некачественная и несвоевременная работа пристава-исполнителя привела к убыткам взыскателя, то возможна подача искового заявления в суд о взыскании убытков с Федеральной службы судебных приставов. Определение через инспекцию Федеральной налоговой службы расчетных счетов должника и предъявление исполнительного листа ко взысканию напрямую в банк. В случае отсутствие денежных средств исполнительный лист будет находиться в картотеке у банка на исполнении. При поступлении денег на расчетный счет они сразу спишутся в пользу взыскателя. Подача заявления о признании должника банкротом. Такая практика является современным трендом, так как позволяет привлечь на коммерческих условиях арбитражного управляющего, который функционально наделен большим перечнем полномочий по выявлению имущества должника, а также обладает правом на оспаривание сделок.

Какие долги нельзя продать коллекторам?

— Законодательством запрещена продажа коллекторским агентствам задолженностей по ЖКХ, алиментных обязательств, обязательств бывших супругов, возникших при разводе или связанных с возмещением вреда жизни и здоровью и компенсацией морального вреда.

То есть законодательство устанавливает невозможность передачи взыскания задолженностей непосредственно тесно связанных с личностью должника, которые невозможно списать , в том числе процедурой банкротства (за исключением, задолженностей по ЖКХ).

Изменения в 2025 году

Государственной Думой были приняты два законопроекта Минюста, в которых уточняются правила работы коллекторов с должниками:

- установлен минимальный срок подачи документов для возбуждения исполнительного производства в ФССП: через год после возникновения права требования. За это время кредиторам необходимо предпринять не менее трех попыток законного взаимодействия с должником и предоставить доказательства такого взаимодействия;

- исполнительные документы теперь будут подаваться в ФССП за плату, размер которой определяется Правительством, средства будут поступать в федеральный бюджет.