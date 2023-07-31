Как узнать задолженность по алиментам онлайн и через ФССП — инструкция

МОСКВА — РИА Новости. Появление задолженности по алиментам для неплательщика может быть чревато серьезными проблемами. С какими сложностями можно столкнуться, если не платить алименты, как проверить имеющуюся задолженности (в том числе — онлайн через сайт судебных приставов или "Госуслуги"), как рассчитывают размер взысканий и другие важные аспекты — в материале РИА Новости.

Что такое задолженность по алиментам, когда она возникает

Этим термином обозначают сумму, которую гражданин должен был выплатить в качестве назначенных по закону алиментов своим детям, супругу или иным родственникам на протяжении определенного периода, но по той или иной причине этого не сделал.

“В соответствии с действующим законодательством страны родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, — говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Если же один из родителей отказывается делать это, при этом отсутствует нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, то второй родитель (либо то лицо, которое его официально заменяет) вправе взыскать алименты в судебном порядке”.

"Обязанность содержания родителями несовершеннолетних детей и некоторых других лиц, порядок и особенности юридических и финансовых взаимоотношений между сторонами алиментных выплат установлены Семейным кодексом РФ . Вопросы возникновения обязательств по алиментам регулируются V разделом кодекса (главы 13-17)", — комментирует Илья Коптяев, основатель, директор по развитию федеральной юридической компании "Да!Банкрот".

На алименты по закону вправе претендовать:

несовершеннолетние дети, которые после официально оформленного развода остались жить с одним из родителей. В данном случае платить алименты полагается до момента, пока ребенку не исполнится 18 лет;

дети в возрасте от 18 до 23 лет в том случае, если они учатся и нуждаются в финансовой поддержке родителей;

нетрудоспособные дети любого возраста (например, в соответствии со статьей 85 СК РФ, дети, содержащиеся в домах-интернатах, ПНИ и других специализированных учреждениях после того, как их родители были лишены родительских прав);

бывший супруг или супруга в ряде предусмотренных законом случаев. Например, если женщина забеременела еще во время брака, если бывший супруг осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом или сам утратил трудоспособность до оформления развода или в течение года после него (полный перечень оснований перечислен в тексте статьи 90 СК РФ);

малоимущие нетрудоспособные родители-пенсионеры, если они не являются обладателями ценных активов. Исключение в данной ситуации может быть сделано лишь в том случае, если родители ранее были лишены родительских прав (это прописано в тексте статей 87 – 88 СК РФ).

О том, как и в каком размере будут выплачиваться алименты, можно договориться как мирно, закрепив решение нотариально заверенным соглашением, так и решить данный вопрос в судебном порядке. Однако нередки случаи, когда гражданин выплачивает алименты нерегулярно или не делает этого вовсе. В каждом из этих случаев можно говорить о появлении задолженности по алиментам.

Как уточняет Илья Коптяев, от уплаты алиментов должник не освобождается даже в том случае, если по заявлению бывшего супруга был лишен родительских прав. При этом алиментные платежи относятся к числу доходов, с которых не нужно платить налоги.

В каких случаях начинается расчет долга по алиментам

В том случае, если обязанный выплачивать алименты родитель данной обязанностью пренебрегает, бывший супруг вправе обратиться в суд, чтобы инициировать исполнительное производство. Расчет суммы задолженности возьмет на себя судебный пристав-исполнитель, который должен руководствоваться в первую очередь интересами ребенка или иного лица, нуждающегося в финансовой поддержке, а также теми договоренностями, которые были достигнуты ранее.

статье 113 Семейного кодекса РФ указано, что взыскание алиментов осуществляется в пределах 3 лет, которые предшествовали официальному обращению по поводу погашения долга. Если же в образовании задолженности виноват гражданин, который должен был платить алименты, то взыскать долг по закону можно за любой период.

Как узнать задолженность по алиментам: быстрый алгоритм проверки

Каждому гражданину доступно несколько основных способов выяснить, не числится ли за ним долг по алиментам. Причем сделать это можно без личного визита к судебным приставам, в режиме онлайн.

Шаг 1 — проверить задолженность на официальном сайте ФССП по фамилии, имени и региону (онлайн)

На сайте Федеральной службы судебных приставов действует удобный сервис , который позволяет быстро проверить, не числится ли за гражданином задолженности по алиментов. Для того, чтобы проверить актуальную информацию в банке данных исполнительных производств, физическому лицу необходимо указать регион регистрации, свои ФИО и дату рождения.

© iStock.com / Fascinadora Мужчина достает банкноты из кошелька © iStock.com / Fascinadora Мужчина достает банкноты из кошелька

Шаг 2 — авторизоваться на Госуслугах и посмотреть данные об исполнительных производствах

Аналогичный сервис доступен авторизованным пользователям на “Госуслугах”. В разделе “Штрафы. Налоги” необходимо найти раздел “Предоставление информации о ходе исполнительного производства”, а в нем указать необходимые сведения:

являетесь ли вы возможным участником ИП или представляете интересы другого человека;

подтвердить персональные данные (ФИО, дату рождения);

отметить, являетесь ли вы должником или взыскателем.

Ответ от ФСПП придет практически сразу.

Шаг 3 — проверить задолженность через ГИС ГМП

Получить информацию о задолженности по алиментам можно и через Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (сокращенно — ГИС ГМП). Это особая база данных, доступ к которой могут получить только сотрудники судов, полиции и других ведомств.

Самостоятельно гражданин получить доступ к информации в данной системе не может, но есть возможность обратиться с соответствующим запросом к представителям органов исполнительной власти или в суд. В результате можно узнать не только о наличии исполнительного производства, но и уточнить размер задолженности.

Шаг 4 — запросить сведения у судебного пристава лично

сайте ведомства). Записаться на прием также можно онлайн. Если гражданин предпочитает традиционные способы получения информация, он может обратиться к приставам лично. Для этого ему необходимо попасть на прием в районный отдел ФСПП, расположенный по месту его регистрации (уточнить адрес и график работы нужного отдела можно наведомства). Записаться на прием также можно онлайн.

Для получения информации потребуется предоставить некоторые документы, прежде всего — паспорт и исполнительный лист.

Как узнать задолженность по алиментам по фамилии и дате рождения — бесплатно онлайн

Один из самых простых и доступных способов получить информацию об имеющейся задолженности по алиментам — это онлайн-сервис ФССП. От гражданина при этом потребуется лишь указать в нужных графах свои ФИО и дату рождения (а также выбрать регион). Информация предоставляется сразу и совершенно бесплатно.

Также на портале ФССП действует отдельный Реестр должников по алиментным обязательствам, где также можно уточнить актуальные сведения.

Как узнать задолженность по алиментам по номеру исполнительного листа

Если на руках есть соответствующий исполнительный лист, то в том же банке данных исполнительных производств на портале ФССП можно получить информацию о задолженности, указав только номер данного документа.

К слову, номер исполнительного производства при необходимости можно узнать на Госуслугах. Эта услуга доступна обеим сторонами (как должнику, так и взыскателю), но только при наличии подтвержденной учетной записи на портале.

Почему блокируют карты и банковские счета из-за задолженности по алиментам

Если гражданин отказывается по собственной воле платить назначенные алименты и дело дошло до суда (а затем — и до службы судебных приставов), то для погашения долга последние вполне могут наложить арест на банковскую карту должника. А это значит, что воспользоваться такой картой (или картами) гражданин уже не сможет, даже если на счету будет достаточное количество средств. Да и снять деньги иным способом (например, при личном визите в банк) также не получится.

Убедившись, что счет арестован именно из-за долгов по алиментам, гражданин может как погасить задолженность (полностью или частично), тем самым вновь получив возможность пользоваться финансами (для этого необходим соответствующий документ от ФССП), так и продолжать игнорировать данные требования. В последнем случае у приставов есть возможность принудительно взыскать нужную сумму.

Как быстро снимают деньги с карты по алиментам

Если на арестованных счетах достаточно средств для уплаты алиментов или погашения долга, то необходимая сумма может быть списана уже на следующий день после того, как в банк поступил соответствующий исполнительный документ. Данный период может быть увеличен, если требуется проверка документов. Если же сумма долга набежала внушительная, то и погашать его будут в несколько приемов, списывая часть доходов гражданина (за исключением социальных пособий).

Законом разрешено удерживать на эти цели не более 50 процентов доходов должника (в исключительных случаях, например, когда речь идет о содержании несовершеннолетнего ребенка) — до 70 процентов, но так, чтобы у гражданина оставался доход не меньше действующего на данный момент прожиточного минимума.

Что делать, если нашли себя в списке должников по алиментам

Обнаружив свое имя в перечне должников по уплате алиментов, самый верный шаг для любого гражданина — это приложить все усилия для оперативного погашения задолженности.

Как минимум для этого рекомендуется выйти на связь с конкретным судебным приставом и обсудить, какие варианты решения данной проблемы вам доступны.

Как связаться с приставом и договориться о рассрочке

Если сумма долга по алиментам “набежала” настолько внушительная, что погасить ее в один момент не представляется возможным, должнику стоит как можно быстрее встретиться с судебным приставом и обсудить вариант рассрочки (долг при этом делится на равные части и выплачивается постепенно, например, ежемесячно в течение нескольких лет) или отсрочки по исполнительному производству (например, отложить взыскание на 10 дней). Записаться на прием к специалисту можно при помощи портала Госуслуг. Еще один вариант — обратиться с тем же требованием в суд

Заранее необходимо тщательно обдумать аргументы (доказать, что в данный момент должник находится в сложной жизненной ситуации, а значит, попросту не имеет возможность сразу выплатить всю требуемую сумму), подготовить соответствующие документы, которые послужат подтверждением данной позиции.

© iStock.com / Avosb Развод © iStock.com / Avosb Развод

Пример заявления приводит Оксана Васильева:

В ___________________________

(наименование суда)

От: _________________________

(ФИО полностью, адрес)

Заинтересованные лица: ________

(ФИО полностью, адрес)

по гражданскому делу № _______

ЗАЯВЛЕНИЕ

о рассрочке исполнения решения суда

"___"_________ ____ г. было принято судебное постановление, в котором _________

(указать установленные судом правоотношения сторон, какие действия должен совершить должник и размер сумм, которые должны быть выплачены).

Поскольку исполнение решения единовременно затруднительно _________ (привести обстоятельства, которые мешают исполнить решение суда единовременно), считаю разумным, отвечающим интересам сторон исполнение решения по частям, в рассрочку, по следующему графику _________ (привести конкретный график платежей, с указанием дат и сумм), поскольку _________ (аргументы для установления рассрочки).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 203 Гражданского процессуального

ПРОШУ:

1. Предоставить рассрочку исполнения решения суда по иску ________ (ФИО истца) к ________ (ФИО ответчика) о ________ (сущность решения) в следующем порядке:

________ (когда и какие суммы будут оплачены).

Приложения:

1. Копия заявления о рассрочке исполнения решения суда

2. Доказательства наличия оснований для рассрочки

Дата подачи заявления "___"_________ ____ г. Подпись _______

Как оплатить задолженность — все способы с инструкциями

Погасить задолженность по алиментам можно различными способами, в том числе — онлайн. Подробнее о каждом из них расскажем в таблице:

Способ оплаты Комиссия Инструкция На портале Госуслуг По некоторым платежам возможна комиссия В разделе “Платежи” выбрать нужный тип задолженности, ввести данные банковской карты и оплатить необходимую сумму. На сайте ФССП Возможна На сайте рядом с информацией о найденном долге есть кнопка “Погасите задолженность”. Можно выбрать - оплатить через Госуслуги или при помощи квитанции Сервис “Мои платежи” на портале Mos.ru (для жителей столицы) В большинстве случаев комиссии нет После авторизации в личном кабинете должен появиться перечень всех неоплаченных счетов и задолженностей. Оплатить их можно сразу или по одному. Банковский перевод (например, через приложение банка или терминал оплаты) Может взиматься комиссия На примере приложения Сбербанка: в разделе “Платежи” открыть вкладку “Государство”, найти раздел “Судебные приставы”, выбрать нужное отделение и оплатить по данным квитанции Почтовый перевод Да, взимается Непосредственно в отделении заполнить соответствующий бланк перевода, указать реквизиты и внести нужную сумму

Как оспорить некорректную задолженность по алиментам

Бывает, что человек признает сам факт задолженности по алиментам, но не согласен с назначенной ему суммой. В первую очередь в этом случае ему необходимо проверить, корректно ли были проведены расчеты (для этого можно запросить у приставов соответствующие документы).

Если в результате такой проверки были обнаружены ошибки или неточности, которые привели к увеличению суммы долга, то гражданин вправе обратиться как к руководителю выдавшего постановление судебного пристава, так и сразу в суд для обжалования документа.

Важно помнить, что на обжалование постановления дается 10 дней.

“Если задолженность отражается в исполнительном производстве некорректно, то можно обратится к судебному приставу со следующим заявлением”, — говорит Оксана Васильева.

В______________ [наименование и адрес территориального органа ФССП РФ, в который подается обращение]

Заявитель:_____________________ [Ф.И.О., адрес проживания, номер телефона для связи]

Исполнительное производство ________________ [номер]

ЗАЯВЛЕНИЕ

о перерасчете задолженности по алиментам

Судебным приставом-исполнителем _______________________________________ ______________________________________________________________________ [наименование территориального органа ФССП России, фамилия и инициалы пристава] __________________ возбуждено исполнительное производство _______________ [дата] [номер] на основании исполнительного листа [или судебного приказа] по делу ________________________________ [номер, дата провозглашенного решения] о взыскании с ______________________ [Ф.И.О.] алиментов в пользу __________________________ [Ф.И.О.] на содержание ____________________ [Ф.И.О.] ____________ судебным приставом-исполнителем ________________ [дата] _____________________________________ [наименование территориального органа ФССП России, фамилия и инициалы пристава] вынесено постановление о расчете задолженности по алиментам в сумме _________________[указать в рублях]. Считаю указанную сумму не верной, поскольку реальная задолженность составляет _________________________ [в рублях] что подтверждается _______________________________________________[перечень подтверждающих документов] Руководствуясь ст. 64.1 и 102 ФЗ "Об исполнительном производстве", ст. 113 Семейного кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Определить сумму задолженности ______________________________________________________ [Ф.И.О. плательщика] по алиментам в пользу_______________________________________________ [Ф.И.О. взыскателя] в размере _______________________________ [в рублях].

Приложение:

1. Документы, подтверждающие сумму задолженности по алиментам.

2. Расчет задолженности по алиментам. ______________

/______________ [Ф.И.О.]

"_____" ____________________________ 20 ___ г.

Основания для пересмотра долга и пример заявления в суд

Корректировки задолженности по алиментам можно добиться в том случае, если:

в постановлении указана неправильная сумма долга из-за допущенной в процессе расчетов ошибки;

сумма доходов, которая учитывалась при расчете алиментов, не соответствует действительности;

неправильно указан период, в течение которого должник не платил алименты;

не были учтены ранее перечисленные должников платежи и так далее.

Все эти и другие возможные аспекты необходимо подтвердить документально. например, предоставить справку о реальных доходах, подтвердить перечисленные алименты квитанциями и так далее.

“В судебном порядке можно пересмотреть снижение размера по алиментам либо изменить способ взыскания”, — говорит Оксана Васильева и предлагает образцы соответствующих документов:

В __[указать название суда]

Истец: ФИО, дата и место рождение, Снилс, адрес регистрации

Ответчик:ФИО, дата и место рождение, Снилс, адрес регистрации

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о снижении размера алиментов

Описать ситуацию и указать основания для пересмотра и снижения суммы алиментных обязательств.

На основании вышеизложенного, согласно ст.81 СК РФ,

ПРОШУ:

Снизить размер алиментов до ......

Приложения:

1. копии свидетельства о расторжении брака

2. копия свидетельства о рождении

3. копия решения суда

4. копии справки о размере заработной платы истца за год

/______________ [Ф.И.О.]

"_____" ____________________________ 20 ___ г.

В ____________________________

Адрес: _____________________________

Истец: _____________________________

Адрес: _____________________________

Телефон: _____________________________

Ответчик: _____________________________

Адрес: _____________________________

Телефон: _____________________________

Исковое заявление об изменении способа взыскания алиментов

___________________________________________________, исковым заявлением о ___________________________________________________. В частности, мои требования обусловлены тем, что _____________________________________________________________ ________________

На основании изложенного, прошу суд: ___________________________________________________

Приложения:

___________________________________________________

/______________ [Ф.И.О.]

"_____" ____________________________ 20 ___ г.

Последствия неуплаты алиментов и ответственность должника

статьей 5.35.1 КоАП РФ), ему может грозить: Отказываясь платить алименты, гражданин нарушает закон. А значит, может быть подвергнут соответствующему административному или уголовному наказанию. Так, если человек без уважительной причины не платит алименты по крайней мере два месяца, то (в соответствии соКоАП РФ), ему может грозить:

перспектива обязательных работ (общая продолжительность - до 150 часов);

административный арест (от 10 до 15 суток);

штраф штраф (до 20 000 рублей).

"В случае неуплаты алиментов взысканных судебным решением, судебный пристав начнет процедуру принудительного обращения взыскания на доходы и имущество должника. В этих целях будут произведены списания с его счета в банке. Если этого окажется недостаточно, пристав направит исполнительный лист работодателю для удержания дохода, наложит арест на имущество и будет его реализовывать с торгов. Также должнику может быть закрыт выезд за границу", — говорит Юрий Александров, адвокат, директор юридической компании "А.Лигал".

Более серьезные последствия грозят злостным должникам, которых даже административная ответственность не может заставить платить алименты. В ряде случаев их могут привлечь даже к уголовной ответственности по статье 157 действующего УК РФ. Данным документом предусмотрены следующие виды наказания:

исправительные или принудительные работы (на срок до года);

арест до 3 месяцев;

лишение свободы (до 12 месяцев).

Юрий Александров отмечает, что уголовная ответственность наступает только тогда, когда доказано, что родитель имел достаточные средства для оплаты и не производил выплату алиментов умышленно, а не вследствие реальных затруднений (п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2022 № 39 "О судебной практике по уголовным делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации)".

Александр Жалнин, эксперт-юрист консалтинговой группы "Гебель и партнеры", дополняет, что в счет долга могут забрать практически все имущество, за исключением единственного жилья и некоторых других объектов. При сумме долга свыше 10 тысяч рублей должнику могут ограничить право управления транспортными средствами. "Вместе с этим, суд может освободить родителя от ответственности, в частности, если он в полном объеме погасит накопившуюся задолженность", — поясняет юрист.

Когда запрещают выезд за границу

Среди последствий, которые могут грозить гражданину за неуплату положенных по закону алиментов, предусмотрен даже запрет на выезд за границу. В статье 67 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" прописано, что подобные временные ограничения могут быть введены в том случае, если размер задолженности по алиментам превышает 10 000 рублей.

Данное ограничение приставы снимут после того, как сумма долга будет погашена. Как правило, это происходит в течение нескольких часов после соответствующей финансовой операции, однако необходимо время, чтобы постановление о снятии ограничений попало в пограничную службу (в среднем занимает до 1 рабочего дня).

Лишение права управления автомобилем

Еще одна мера воздействия, которая доступна судебным приставам в отношении недобросовестных должников - это временное ограничение права управления автомобилем. Данное ограничение также могут ввести в том случае, если сумма задолженности превысила 10 000 рублей. Права при этом остаются у автомобилиста, однако садиться за руль до погашения задолженности ему запрещено. В противном случае его могут привлечь к ответственности по соответствующей статье 17.17 КоАП РФ.

В ряде случаев прибегнуть к данной мере не получится, например, если:

личный автомобиль — единственный источник дохода должника;

должник сам является инвалидом либо имеет инвалидов на иждивении, и машина необходима ему для передвижения;

должник живет в местности с плохой транспортной доступностью, где автомобиль крайне необходим;

гражданин получил отсрочку по уплате долга либо намерен выплачивать его в рассрочку.

Все ограничения с должника будут сняты после того, как соответствующий долг окажется погашен. Об этом необходимо уведомить приставов, предоставив подтверждающие документы (квитанции, чеки и т.д.).

Ответы на популярные вопросы (FAQ)

Вот еще несколько актуальных вопросов, которые напрямую касаются темы задолженности по алиментам и ее погашения.

Можно ли взыскать с должника по алиментам неустойку и как она рассчитывается?

В ряде случаев с отказывающегося платить алименты гражданина можно взыскать не только сумму долга, но и неустойку. Это возможно в том случае, если долг сформировался непосредственно по его вине (а не оттого, что работодатель задерживал зарплату или иным причинам). Размер такой неустойки может определяться как добровольно по соглашению сторон, так и решением суда (0.1% от суммы долга за каждый день просрочки).

"Нередко неустойку рассчитывают путем умножения общей суммы долга на установленный размер неустойки и на количество дней просрочки. В таком случае ее размер зачастую превышает непосредственно сумму задолженности. Однако выполнять расчет подобным способом неправильно. Нужно считать по каждому просроченному месячному платежу, а итоговый размер определять путем сложения полученных сумм за все месяцы", — говорит Александр Жалнин.

Можно ли полностью освободиться от долга по алиментам?

В отдельных случаях через суд гражданин может попробовать доказать, что задолженность по алиментам образовалась в силу уважительных причин (человек тяжело заболел или проходит военную службу по призыву), а текущее материальное положение никак не позволяет ему погасить этот долг. Если сложное финансовое положение будет подтверждено документами, то задолженность по алиментам вполне могут списать.

Освободиться от уплаты алиментов (если речь идет о содержании несовершеннолетнего) можно и в том случае, если гражданин изменит место проживания ребенка, то есть сын или дочь официально будут жить с ним.

С какой периодичностью обновляются данные по задолженностям?

Информация в базе ФССП обновляется регулярно, по мере поступления новых сведений. Как только в отношении гражданина будет закрыто исполнительное производство, его имя будет исключено из перечня должников в базе.

Заключение и рекомендации юриста

“Помните, что с учетом материального или семейного положения сторон, а также иных обстоятельств, которые также заслуживают внимания, суд может уменьшить или же, наоборот, увеличить размер долей для уплаты алиментов, установить их в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме, — говорит Оксана Васильева. — Также необходимо помнить, что прекращение алиментных обязательств в отношении одного или нескольких несовершеннолетних детей влечет за собой изменение размера алиментов, которые положены на содержание остальных.