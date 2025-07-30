Как подать заявление в полицию: пошаговая инструкция и образец

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стали жертвой или очевидцем преступления? Нужно обращаться в дежурную часть или ближайший отдел МВД. Как правильно написать заявление в полицию , можно ли его подать анонимно или онлайн — в материале РИА Новости. Стали жертвой или очевидцем преступления? Нужно обращаться в дежурную часть или ближайший отдел МВД. Как правильно написать заявление в, можно ли его подать анонимно или онлайн — в материале РИА Новости.

Заявление в полицию

Заявления, по официальной статистике, составляют большую часть обращений граждан в полицию. По итогам 2024 года в адрес МВД и его руководства поступило более 427 тысяч обращений граждан России. Это на 26% больше, чем в 2023 году.

Основания для подачи

По закону написать заявление в полицию может:

Жертва преступления; Очевидец преступления.

О чем может сообщить заявитель:

о совершенном или готовящемся преступлении; об административном правонарушении; о происшествиях, которые угрожают его собственной жизни или общественной безопасности (несчастный случай, авария, ДТП, чрезвычайная ситуация, драка, кража , мошенничество и др).

Как написать заявление в полицию

статье 141 УПК РФ заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), где его зафиксирует дежурный, или письменно. Согласнозаявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), где его зафиксирует дежурный, или письменно.

Что должно быть в заявлении по стандартной форме:

Ф. И. О., должность руководителя подразделения полиции, куда подается заявление; полные данные заявителя — Ф. И. О., дата рождения, адрес проживания, электронная почта, номер телефона. Заявление с неверными или ошибочными данными могут воспринять как анонимное и не рассматривать; описание произошедшего — дата, место преступления, время, изложение обстоятельств, суть требований; пометка в конце: "Предупрежден(а) об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос"; дата и подпись заявителя.

Важно излагать факты в хронологическом порядке, четко, не упуская детали: сколько было преступников и как они выглядели, были ли свидетели, если есть — их контакты, размер ущерба, если он известен и др.

Если заявление — на конкретного человека, указывают его Ф.И.О. и место жительства. Копии бумаг, которые помогут расследованию, прикладывают к заявлению. Это могут быть:

паспорт;

материалы, подтверждающие факт преступления (если есть);

документы, подтверждающие право собственности (если требуется).

Как подать заявление в полицию

Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть. Здесь принимают все сообщения о происшествиях, административных правонарушениях и преступлениях.

Куда обращаться

Звонить нужно по номерам 02, 102, 112 .

. Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.

Способы подачи

Первый вариант. Набрать номер полиции (02, 102 или 112) и рассказать о произошедшем как можно подробнее, в хронологическом порядке. Чем быстрее поступил звонок, тем выше шанс поймать преступников.

Пример хорошо сформулированного устного заявления:

"Здравствуйте! Только что, в 16:22, в городе Новокузнецке на улице Ленина, 11, я увидела, как пьяный мужчина приблизительно 35 лет, одетый в красную куртку, выхватил сумку у женщины и убежал в сторону памятника Ленина".

Пример неудачно сформулированного устного заявления:

"В обед я шла по улице Ленина, номер дома не помню, кто-то подбежал к мимо проходящей женщине, то ли мужчина, то ли мальчик, выхватил сумку и убежал в неизвестном направлении".

Оперативный дежурный решает, кого отправить на место преступления. Это могут быть сотрудники патрульно-постовой службы (ППС), участковый или следственно-оперативная группа (СОГ), куда входят оперуполномоченный, следователь, дознаватель и эксперт-криминалист. После осмотра места сотрудники составляют акт и принимают письменное заявление.

Если заявление было подано устно, заявитель должен проверить достоверность заполнения сотрудником полиции и, если все верно, поставить свою подпись.

Второй вариант. Пойти в ближайшую отделение полиции, обратиться в дежурную часть и написать заявление. Его зарегистрирует дежурный сотрудник, присвоит личный номер и выдаст талон-уведомление. После рассмотрения заявления, решение вышлют на e-mail или почтой.

Подача заявления онлайн

сайте МВД России или на сайте регионального управления. Проверку в любом случае проводит подразделение, на территории которого было совершено преступление. Регистрироваться на сайте при этом не нужно. Подать заявление в полицию можно онлайн — на официальномМВД России или на сайте регионального управления. Проверку в любом случае проводит подразделение, на территории которого было совершено преступление. Регистрироваться на сайте при этом не нужно.

Если подать заявление не туда, его не отклонят, а перенаправят в нужное отделение, но это займет больше времени и увеличит срок рассмотрения.

В экстренных ситуациях, когда действовать нужно быстро, конечно, лучше позвонить в полицию или пойти в ближайшее отделение. Так рассматривать заявление начнут сразу.

Чтобы подать обращение онлайн, нужно:

зайти на сайт МВД РФ или сайт регионального управления МВД РФ; в шапке сайта нажать на "Онлайн-сервисы"; выбрать пункт "Прием обращений"; выбрать нужное подразделение; прочитать появившееся сообщение, поставить галочку в окошке "С информацией ознакомлен" и нажать "Подать обращение".

После этого откроется страница с полями, которые нужно заполнить, где можно приложить документы и другие необходимые материалы в электронном виде. Обязательно нужно указать правильный номер телефона, по которому можно связаться с заявителем.

В конце обращения заявитель — как и в бумажной версии — подтверждает, что предупрежден об ответственности за ложный донос.

Сроки подачи и рассмотрения

Заявление рассматривается в течение трех суток с момента подачи в полицию. Если требуется дополнительная проверка, то срок могут продлить до 10 или 30 суток.

Образец

Начальнику отдела МВД России по г. ______ _______________________________________

(Ф.И.О. начальника органа внутренних дел)

От: Плющевой Варвары Сергеевны

"12" июня 1968 года рождения, проживающей по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ленина, 4.

место работы: ЗАО "Хлебопек"

контактный телефон:_____________________

адрес для корреспонденции: ______________

email:__________________________________

Образец заявления в полицию Образец заявления в полицию

Регистрация заявления

После подачи заявления нужно убедиться, что его зарегистрировал дежурный сотрудник.

Он обязан выдать талон-уведомление, в котором указан регистрационный номер заявления по КУСП (книги учета/регистрации сообщений о преступлениях), указать звание и Ф.И.О. дежурного, наименование отдела полиции, адрес, номер служебного телефона, дата и время регистрации заявления и подпись сотрудника.

Заявитель должен поставить дату и время, а также подпись в корешке талона-уведомления, который остается в участке.

Рассмотрение заявления

Когда заявление принято в работу, сотрудник полиции проверяет факты и принимает решение, о котором информирует заявителя. Возможны следующие варианты:

возбуждение уголовного или административного дела;

передача заявления в другие органы;

отказ в возбуждении дела;

списание в дело.

Если решение положительное, дело будут вести:

а) следователь или оперативный сотрудник, если заявление об уголовном преступлении;

б) участковый, если заявление о конфликте, бытовой ссоре;

в) дознаватель, если сообщение о мошенничестве, хулиганстве;

г) инспектор отдела по делам несовершеннолетних, если правонарушение совершил ребенок или подросток.

Если, например, шумят соседи и мешают спать, то заявление передадут участковому. Если украли кошелек, то сначала дело рассматривает дознаватель, потом могут подключиться оперативники и, когда вора найдут, начинает работу следователь.

После того как решение по заявлению принято, информацию направляют написавшему его в течение 24 часов на электронный адрес или почтой.

Самостоятельно решение можно узнать по регистрационному номеру КУСП из талона-уведомления. Для этого нужно позвонить или прийти в дежурную часть, где сотрудники посмотрят в базе данных и сообщат, на какой стадии работа.

Заявитель вправе обжаловать решение, подать устную или письменную жалобу на действие (или бездействие) и решение должностного лица.

Что делать, если заявление не приняли

По закону дежурная часть обязана принимать и рассматривать абсолютно все поступившие заявления.

ст. 144 УПК РФ "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и ст. 3 должностной инструкции "О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях". Этот вопрос регламентируют"Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и ст. 3"О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях".

Если дежурный не хочет принимать заявление, говорит, что нужно "подождать следователя и отдать ему документы" или что такие сообщение принимаются только в определенные дни, можно смело ссылаться на вышеуказанные документы и настаивать, чтобы заявление забрали.

приказу "О едином учете преступлений" . Обращение все равно перенаправят в соответствующее отделение полиции, но, конечно, на рассмотрение так уйдет больше времени. Немногие знают, что заявление можно отнести не только в полицию, но и в отделение судебных приставов, пожарной части или следственного комитета — согласно. Обращение все равно перенаправят в соответствующее отделение полиции, но, конечно, на рассмотрение так уйдет больше времени.

Если заявление все-таки не приняли, можно подать жалобу в прокуратуру.

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции © Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Автомобиль полиции

Ошибки в оформлении заявления

Важно понимать, что анонимные заявления полиция не рассматривает и не считает поводом для возбуждения дела. Исключение — “безымянные” сообщения о предстоящем или совершенном террористическом акте.

Заявление считается анонимным, если в нем:

нет фамилии, имени и отчества заявителя;

нет почтового или электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;

контактная информация заявителя указана неверно (адрес проживания, Ф.И.О.).

Совет эксперта

Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

“Помните, что при поступлении заявления о преступлении по факсимильным или иным видам связи от сотрудника ОВД, а также при сообщении о преступлении, административном правонарушении или происшествии по телефону талон-уведомление не оформляется, а в КУСП заносится соответствующая отметка.