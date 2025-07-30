Как подать заявление в полицию: пошаговая инструкция и образец

Оглавление
- Заявление в полицию
- Основания для подачи
- Как написать заявление в полицию
- Как подать заявление в полицию
- Куда обращаться
- Способы подачи
- Подача заявления онлайн
- Сроки подачи и рассмотрения
- Образец
- Регистрация заявления
- Рассмотрение заявления
- Что делать, если заявление не приняли
- Ошибки в оформлении заявления
- Совет эксперта
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стали жертвой или очевидцем преступления? Нужно обращаться в дежурную часть или ближайший отдел МВД. Как правильно написать заявление в полицию, можно ли его подать анонимно или онлайн — в материале РИА Новости.
Заявление в полицию
Заявления, по официальной статистике, составляют большую часть обращений граждан в полицию. По итогам 2024 года в адрес МВД и его руководства поступило более 427 тысяч обращений граждан России. Это на 26% больше, чем в 2023 году.
Основания для подачи
По закону написать заявление в полицию может:
- Жертва преступления;
- Очевидец преступления.
О чем может сообщить заявитель:
- о совершенном или готовящемся преступлении;
- об административном правонарушении;
- о происшествиях, которые угрожают его собственной жизни или общественной безопасности (несчастный случай, авария, ДТП, чрезвычайная ситуация, драка, кража, мошенничество и др).
Как написать заявление в полицию
Согласно статье 141 УПК РФ заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), где его зафиксирует дежурный, или письменно.
Что должно быть в заявлении по стандартной форме:
- Ф. И. О., должность руководителя подразделения полиции, куда подается заявление;
- полные данные заявителя — Ф. И. О., дата рождения, адрес проживания, электронная почта, номер телефона. Заявление с неверными или ошибочными данными могут воспринять как анонимное и не рассматривать;
- описание произошедшего — дата, место преступления, время, изложение обстоятельств, суть требований;
- пометка в конце: "Предупрежден(а) об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос";
- дата и подпись заявителя.
Важно излагать факты в хронологическом порядке, четко, не упуская детали: сколько было преступников и как они выглядели, были ли свидетели, если есть — их контакты, размер ущерба, если он известен и др.
Если заявление — на конкретного человека, указывают его Ф.И.О. и место жительства. Копии бумаг, которые помогут расследованию, прикладывают к заявлению. Это могут быть:
- паспорт;
- материалы, подтверждающие факт преступления (если есть);
- документы, подтверждающие право собственности (если требуется).
Как подать заявление в полицию
Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть. Здесь принимают все сообщения о происшествиях, административных правонарушениях и преступлениях.
Куда обращаться
- Звонить нужно по номерам 02, 102, 112.
- Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.
Способы подачи
Первый вариант. Набрать номер полиции (02, 102 или 112) и рассказать о произошедшем как можно подробнее, в хронологическом порядке. Чем быстрее поступил звонок, тем выше шанс поймать преступников.
Пример хорошо сформулированного устного заявления:
- "Здравствуйте! Только что, в 16:22, в городе Новокузнецке на улице Ленина, 11, я увидела, как пьяный мужчина приблизительно 35 лет, одетый в красную куртку, выхватил сумку у женщины и убежал в сторону памятника Ленина".
Пример неудачно сформулированного устного заявления:
- "В обед я шла по улице Ленина, номер дома не помню, кто-то подбежал к мимо проходящей женщине, то ли мужчина, то ли мальчик, выхватил сумку и убежал в неизвестном направлении".
Оперативный дежурный решает, кого отправить на место преступления. Это могут быть сотрудники патрульно-постовой службы (ППС), участковый или следственно-оперативная группа (СОГ), куда входят оперуполномоченный, следователь, дознаватель и эксперт-криминалист. После осмотра места сотрудники составляют акт и принимают письменное заявление.
Если заявление было подано устно, заявитель должен проверить достоверность заполнения сотрудником полиции и, если все верно, поставить свою подпись.
Второй вариант. Пойти в ближайшую отделение полиции, обратиться в дежурную часть и написать заявление. Его зарегистрирует дежурный сотрудник, присвоит личный номер и выдаст талон-уведомление. После рассмотрения заявления, решение вышлют на e-mail или почтой.
Подача заявления онлайн
Подать заявление в полицию можно онлайн — на официальном сайте МВД России или на сайте регионального управления. Проверку в любом случае проводит подразделение, на территории которого было совершено преступление. Регистрироваться на сайте при этом не нужно.
Если подать заявление не туда, его не отклонят, а перенаправят в нужное отделение, но это займет больше времени и увеличит срок рассмотрения.
В экстренных ситуациях, когда действовать нужно быстро, конечно, лучше позвонить в полицию или пойти в ближайшее отделение. Так рассматривать заявление начнут сразу.
Чтобы подать обращение онлайн, нужно:
- зайти на сайт МВД РФ или сайт регионального управления МВД РФ;
- в шапке сайта нажать на "Онлайн-сервисы";
- выбрать пункт "Прием обращений";
- выбрать нужное подразделение;
- прочитать появившееся сообщение, поставить галочку в окошке "С информацией ознакомлен" и нажать "Подать обращение".
После этого откроется страница с полями, которые нужно заполнить, где можно приложить документы и другие необходимые материалы в электронном виде. Обязательно нужно указать правильный номер телефона, по которому можно связаться с заявителем.
В конце обращения заявитель — как и в бумажной версии — подтверждает, что предупрежден об ответственности за ложный донос.
Сроки подачи и рассмотрения
Заявление рассматривается в течение трех суток с момента подачи в полицию. Если требуется дополнительная проверка, то срок могут продлить до 10 или 30 суток.
Образец
Начальнику отдела МВД России по г. ______ _______________________________________
(Ф.И.О. начальника органа внутренних дел)
От: Плющевой Варвары Сергеевны
"12" июня 1968 года рождения, проживающей по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ленина, 4.
место работы: ЗАО "Хлебопек"
контактный телефон:_____________________
адрес для корреспонденции: ______________
email:__________________________________
Образец заявления в полицию
Регистрация заявления
После подачи заявления нужно убедиться, что его зарегистрировал дежурный сотрудник.
Он обязан выдать талон-уведомление, в котором указан регистрационный номер заявления по КУСП (книги учета/регистрации сообщений о преступлениях), указать звание и Ф.И.О. дежурного, наименование отдела полиции, адрес, номер служебного телефона, дата и время регистрации заявления и подпись сотрудника.
Заявитель должен поставить дату и время, а также подпись в корешке талона-уведомления, который остается в участке.
Сотрудник полиции
Рассмотрение заявления
Когда заявление принято в работу, сотрудник полиции проверяет факты и принимает решение, о котором информирует заявителя. Возможны следующие варианты:
- возбуждение уголовного или административного дела;
- передача заявления в другие органы;
- отказ в возбуждении дела;
- списание в дело.
Если решение положительное, дело будут вести:
а) следователь или оперативный сотрудник, если заявление об уголовном преступлении;
б) участковый, если заявление о конфликте, бытовой ссоре;
в) дознаватель, если сообщение о мошенничестве, хулиганстве;
г) инспектор отдела по делам несовершеннолетних, если правонарушение совершил ребенок или подросток.
Если, например, шумят соседи и мешают спать, то заявление передадут участковому. Если украли кошелек, то сначала дело рассматривает дознаватель, потом могут подключиться оперативники и, когда вора найдут, начинает работу следователь.
- После того как решение по заявлению принято, информацию направляют написавшему его в течение 24 часов на электронный адрес или почтой.
- Самостоятельно решение можно узнать по регистрационному номеру КУСП из талона-уведомления. Для этого нужно позвонить или прийти в дежурную часть, где сотрудники посмотрят в базе данных и сообщат, на какой стадии работа.
- Заявитель вправе обжаловать решение, подать устную или письменную жалобу на действие (или бездействие) и решение должностного лица.
Что делать, если заявление не приняли
По закону дежурная часть обязана принимать и рассматривать абсолютно все поступившие заявления.
Этот вопрос регламентируют ст. 144 УПК РФ "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и ст. 3 должностной инструкции "О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях".
Если дежурный не хочет принимать заявление, говорит, что нужно "подождать следователя и отдать ему документы" или что такие сообщение принимаются только в определенные дни, можно смело ссылаться на вышеуказанные документы и настаивать, чтобы заявление забрали.
Немногие знают, что заявление можно отнести не только в полицию, но и в отделение судебных приставов, пожарной части или следственного комитета — согласно приказу "О едином учете преступлений". Обращение все равно перенаправят в соответствующее отделение полиции, но, конечно, на рассмотрение так уйдет больше времени.
Если заявление все-таки не приняли, можно подать жалобу в прокуратуру.
Ошибки в оформлении заявления
Важно понимать, что анонимные заявления полиция не рассматривает и не считает поводом для возбуждения дела. Исключение — “безымянные” сообщения о предстоящем или совершенном террористическом акте.
Заявление считается анонимным, если в нем:
- нет фамилии, имени и отчества заявителя;
- нет почтового или электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- контактная информация заявителя указана неверно (адрес проживания, Ф.И.О.).
Совет эксперта
Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:
“Помните, что при поступлении заявления о преступлении по факсимильным или иным видам связи от сотрудника ОВД, а также при сообщении о преступлении, административном правонарушении или происшествии по телефону талон-уведомление не оформляется, а в КУСП заносится соответствующая отметка.
Заявителям необходимо помнить, что в соответствии с ч.7 ст.141 УПК РФ анонимные сообщения о преступлении не могут служить поводом для возбуждения уголовного или административного дела”.