Дебиторская задолженность: виды, срок давности, методы взыскания

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дебиторская задолженность учреждения – это долговые обязательства физического или юридического лица перед ним. Она напрямую связана с прибылью и оборотными денежными средствами. Что это простыми словами и чем опасна, виды задолженности, как вернуть сумму долга на счет, сроки исковой давности, условия списания и взыскания, – в материале РИА Новости.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность возникает, когда контрагенты имеют невыполненные обязательства перед компанией. Каждый, кто должен предприятию что-либо, становится дебитором. Подобного рода материальная зависимость людей и компаний-партнеров от организации является ее активом (собственностью). Отслеживать платежную дисциплину своих дебиторов важно для кредитора.

Что это простыми словами и что к ней относится

Это деньги, товары, недвижимость, оборудование, которые принадлежат компании, но еще не получены. Показатель относят к оборотным активам, он говорит о финансовом состоянии фирмы.

“Чем он выше, тем больше повод для поставщиков товаров и услуг задуматься, а стоит ли работать с организацией. Поэтому соблюдение приемлемого уровня дебиторской задолженности является основной задачей”, — говорит Александр Симонов, экономист отдела оценки коммерческого кредитования ПАО “РосДорБанк”.

Отличие от кредиторской

При кредиторской задолженности физ- или юрлицо должно деньги кому-либо; при дебиторской речь о долге контрагента перед самой компанией.

"Эти два понятия являются зеркальными, поскольку обязательства контрагента перед компанией отражаются у него как кредиторская задолженность", — объясняет Алина Хамматова, адвокат АБ "S&K Вертикаль".

Примеры дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская Кредиторская Товар отгружен, но деньги еще не получены от покупателя Сырье от поставщика получено, но ещё не оплачено Выдан займ дочерней компании на 5 лет. Задолженность будет уменьшаться по мере поступления денег Взят кредит в банке на 3 года. Задолженность будет уменьшаться по мере перечисления денег банку в счет погашения кредита Учредитель должен внести в уставный капитал оборудование, но еще не передал его Задолженность по заработной плате сотрудникам

Когда и как образуется

В случае если организация заключает соглашение с юридическим или физическим лицом, но обе стороны не могут выполнить свои обязательства одновременно, возникает дебиторская задолженность. Например, компания предоставила свой продукт, а клиент пока не в силах заплатить за него. Либо когда одна сторона сначала отгружает продукцию, а другая за нее вносит деньги после (этап до совершения главных условий договора по оплате будет являться дебиторской задолженностью).

Для того чтобы избежать появления долговых обязательств, многие фирмы требуют предоплату в размере 100 процентов. Однако не все клиенты готовы вносить деньги за товар заранее. По этой причине поставщики вынуждены давать рассрочку своим партнерам, допуская возникновение долга.

Виды

Существует несколько классификаций дебиторской задолженности по видам.

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что дебиторскую задолженность можно классифицировать по нескольким признакам.

По срокам погашения

краткосрочная (долг с погашением в течение года с момента заключения договора);

долгосрочная (больше года).

По срокам погашения обязательств:

нормальная (до наступления срока);

просроченная (после наступления срока).

По основаниям возникновения — в зависимости от того, кто должен компании:

покупатели (например, по договорам поставки);

поставщики (например, компания от поставщиков не получила товар, однако полностью внесла предоплату);

государство, (к примеру, когда компания переплатила по налогам);

работники (если компания выдала заем на покупку квартиры).

По вероятности погашения:

сомнительная (не обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией);

безнадежная (с истекшим сроком; компания-должник ликвидирована; у приставов не получается взыскать деньги).

Бухгалтерский учет дебиторской задолженности

Ирина Харчева, доцент кафедры экономики в энергетике и промышленности НИУ “МЭИ” поясняет, что в Плане счетов для учета расчетов по товарным операциям предусмотрены:

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";

62 "Расчеты с покупателями и заказчиками";

76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”.



Для учета расчетов по нетоварным операциям используются счета, представленные в разделе VI Плана счетов с номерами 66 - 79.

Сумма дебиторской задолженности будет отражаться по дебету счетов расчетов.

Эксперт перечислила правила для представления информации о дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности:

1) расчеты с дебиторами отражаются каждой стороной в своей отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей; суммы по расчетам с банками, бюджетом по налогам и сборам должны быть согласованы с соответствующими организациями и тождественны;

2) не допускается зачет между статьями активов и пассивов, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

Для отражения краткосрочной дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе предусмотрена строка "Дебиторская задолженность" в разделе II "Оборотные активы". По указанной строке следует отражать дебиторскую задолженность, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

“Долгосрочная дебиторская задолженность, такая как суммы авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств, отражается в бухгалтерском балансе в разделе I "Внеоборотные активы" при условии, что срок погашения этой дебиторской задолженности превышает 12 месяцев с даты составления бухгалтерской отчетности”, — поясняет Ирина Харчева.



Дебиторская задолженность на бухгалтерских счетах

Дебет счета Дебиторская задолженность 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” Авансы поставщикам без НДС 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками” - Отгрузка товара покупателям, оказание услуг, выполнение работ заказчикам;

- Собственный вексель от покупателя в счет оплаты товаров, работ, услуг. 58 “Финансовые вложения” Займы, выданные компаниям, ИП, физлицам 68 “Расчеты по налогам и сборам” - Переплата по налогам и сборам;

- Авансовые платежи. 69 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению” - Переплата по страховым взносам;

- Авансовые платежи. 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда” - Переплата по заработной плате, например, в случае перерасчета;

- Авансы, выданные сотрудникам. 71 “Расчеты с подотчетными лицами” Деньги, выданные сотрудникам под отчет 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям”

- Займы, выданные сотрудникам;

- Ущерб, недостачи, брак, которые сотрудник должен возместить. 75 “Расчеты с учредителями” Задолженность учредителя по уставному капиталу 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами” - Претензии по качеству, стандартам, техусловиям, недостачам, браку транспортным, страховым компаниям и другим поставщикам;

- Штрафы, пени, неустойки, с которыми согласны контрагенты;

- Дивиденды от участия в других организациях;

- Принятые долги по договорам цессии.

Операции с дебиторской задолженностью

Средства дебиторской задолженности — это недополученные деньги оборота компании, поэтому очень важно правильно ею управлять.

“Дебиторская задолженность — актив организации, также как и все остальные активы он подлежит инвентаризации, которая помогает вовремя выявить долги и провести с ними необходимые операции по взысканию с дебитора. Помимо инвентаризации, для работы с дебиторами рекомендуется напоминать контрагентам о датах погашения, проверять контрагента на платежеспособность и оценивать риски по взысканию долга, предлагать страхование дебиторской задолженности, например, оформляя банковские гарантии под предоставление отсрочки или поручительство, залог”, — отмечает Евгений Родионов, сооснователь финтех-платформы Rowi.

Контроль

Согласно позиции Минфина в целях проявления должной осмотрительности налогоплательщик вправе самостоятельно определять способы выявления неблагонадежных контрагентов и на основании полученных сведений принимать решение о целесообразности заключения договоров с теми или иными лицами.

Проверка

Отдельно нужно организовать работу по проверке контрагентов организации, их надежности и платежеспособности.

Ирина Харчева уточняет, что при проведении любой сделки необходима так называемая коммерческая осмотрительность. Следовательно, организации важно разработать процедуры предварительного отбора контрагентов на заключение договоров.

Основным источником информации выступает электронный сервис ФНС "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента". Можно проверить интересующую организацию, введя ее ОГРН (ИНН) или наименование. Кроме того, рекомендуется получить сведения о наличии судебных дел и исполнительных производств на сайтах ФНС, ФССП, ВС РФ, проверить достоверность данных паспортов руководителей на сайте МВД.

“Убедиться в добросовестности контрагентов можно и через коммерческие службы, например, информационно-справочную систему “Аюдар Инфо”. Обращает на себя внимание система профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК), поскольку она довольно часто приводится всеми сторонами судебных споров как источник информации о контрагенте”, — говорит эксперт.

Инвентаризация

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию дебиторской задолженности, в ходе которой проверяется и документально подтверждается ее наличие и состояние. Такой процесс помогает быстрее всего обнаружить сомнительную и безнадежную задолженности. Сведения о прошедшей инвентаризации оформляются в виде специального акта и предоставляются руководству фирмы.

Также сотрудники бухгалтерии составляют справку, которая касается расчетов с дебиторами. В ней обязательно указываются данные должника, сумма выплат и причины возникновения долга. Сюда же прилагаются документы, подтверждающие наличие задержки платежа, а также доказательства, что компания уже пыталась взыскать долг (претензия).

Как управлять дебиторской задолженностью

Дебиторская задолженность — это собственность организации, именно поэтому топ-менеджеры компании всегда следят за такими активами.

Главные задачи фирмы по управлению дебиторской задолженностью:

Проверка потенциального должника, его статуса и возможности оплатить сумму по истечении сроков соглашения.

Составление договора таким образом, чтобы дебитору было невыгодно не вернуть средства обратно. Под этим подразумеваются особые условия, которые наступают после того, как лицо не выплачивает долг (например, штраф за просрочку).

Также задачей организации уже при заключении сделки является контроль объема просроченных задолженностей и выставление соответствующих претензий.

Процесс управления дебиторской задолженностью можно разделить на несколько этапов:

Планирование. На этой стадии руководство компании должно определить, как именно будет осуществляться контроль за выплатой долговых обязательств.

Координация сотрудников разных подразделений. Организация выбирает людей, которые будут проверять контрагентов, оценивать статус задолженности и связываться с дебиторами.

Контроль за самим процессом управления. Сюда входит периодическая сдача отчетов о наличии невыплаченных долгов с подробным разъяснением причин произошедшего.

Александр Симонов отмечает, что с этим важно работать регулярно, то есть постоянно анализировать и выявлять причины возможных просрочек со стороны контрагентов. Если срок по договору истек, стоит заранее письменно напомнить о необходимости погашения долга.

“Первые 30 дней просрочки считаются самыми активными: важно связаться с дебитором, установить причины неуплаты, определить сроки погашения долга, при необходимости получить гарантийное письмо. Если контрагент не выходит на связь, приостановить работы и оказание услуг. Если же дело дошло до суда, потребуется подготовить документы для доказательства неуплаты долга, это может быть письменное признание контрагентом дебиторской задолженности, акты сверки”, — рассказывает эксперт.

Как снизить дебиторскую задолженность

По словам Евгения Родионова, один из удобных инструментов работы с дебиторской задолженностью — это факторинг. Малый и средний бизнес демонстрирует высокий спрос на факторинговые продукты, так как это получение оборотного капитала под дебиторскую задолженность, которая является основным активом малого и среднего бизнеса (МСБ). По этой причине им проблематичнее получать доступ к кредитным продуктам и проще работать по факторингу. Дебиторская задолженность не представляет серьезной проблемы при торговых операциях для крупного бизнеса или МСБ.

“Факторинговое финансирование — отличный способ быстро пополнить оборотный капитал для крупного бизнеса, а для МСБ есть возможность дополнительно воспользоваться опцией страхования риска неплатежа от покупателя. Наиболее часто отсрочку платежа для покупателей использует торговый бизнес, поставляющий товары в адрес торговых сетей и крупных производственных компаний. Сегодня также наблюдается спрос на отсрочку в сфере услуг, так как это способ расширения и освоения новых рынков”, — отмечает специалист.

Курс государства на цифровизацию экономики способствует расширению инструментов для работы с дебиторской задолженностью. Например, цифровые договоры, электронный документооборот, открытая статистика продаж, возвратов, трендов сезонности оборота — этот пласт данных кратно расширяет рынок для МСБ. “Если раньше отсрочка платежа традиционно использовалась исключительно в адрес крупных корпораций, то сейчас её можно внедрять в адрес небольших фирм. Для финансовых компаний и банков это существенно снижает риски и издержки при финансировании таких контрактов. Для факторинговых компаний курс государства на цифровизацию дает возможность тестировать цифровые инструменты (ЦФА), обращая в них дебиторскую задолженность, либо делая тестовые сделки, подготавливая собственную эмиссию”, — комментирует эксперт.

Если говорить про дебиторов — государственные корпорации, то по закону, госкомпании должны совершать у МСБ не менее 25% закупок. По данным корпорации МСБ, по итогам 2023 года объем закупок крупнейших заказчиков у МСП составил почти 8 трлн рублей. В свое время это дало хороший импульс для появления множества компаний МСБ. При этом крупный бизнес часто выдвигает МСБ довольно сложные условия работы (штрафы, ретробонусы, встречные зачеты), но компании сами решают, соглашаться ли на такие контракты.

Согласно данным финтех-платформы Rowi, по итогам 2023 года произошло увеличение количества дебиторов в Уральском ФО и значительное уменьшение в Северо-Западном ФО. Стабильно наибольшее количество дебиторов приходится на Москву и МО, далее идет Приволжский ФО.

Сроки

Чтобы правильно работать с дебиторской задолженностью, важно понимать особенности возникновения различных сроков.

Исковой давности

Минимальный срок давности по иску, поданному в суд с целью взыскания денег за дебиторскую задолженность, составляет три года. В течение этого времени физическое или юрлицо обязано выплатить компании необходимые средства.

Дата начала срока давности может назначаться по-разному, учитывая обстоятельства и условия договора.

Если срок платежа указан в официальном документе, то дата ставится в соответствии с последним днем выплаты по соглашению; если не указан — организация-кредитор устанавливает конкретное время выплаты долга, по истечении которого и будет начинаться срок давности иска.

При отсутствии в договоре определенного дня платежа и наличии уже отправленной дебитору претензии, срок начинается с момента, когда выставили требование вернуть деньги.

Срок давности может приостанавливаться в случае, если в последние шесть месяцев кредитор не смог обратиться в суд из-за обстоятельства непреодолимой силы (например, при наступлении стихийных бедствий) или одна из сторон соглашения находится в составе вооруженных сил, которые перевели в режим военного положения, или участники решили договориться при помощи посредника.

При истечении срока давности иска дебитор имеет право списать задолженность.

Погашения долгов

Срок погашения дебиторской задолженности рассчитывают, когда надо оценить ликвидность компании или, например, темпы прироста дебиторской задолженности. Этот показатель помогает определить средний период, который проходит между фактической передачей товара и погашением дебиторской задолженности.

Он рассчитывается по формуле:

Длительность периода (дни) × (долг дебитора (рубли) / выручка от продаж (рубли)).

Списание дебиторской задолженности

Списывают дебиторскую задолженность в случае, если она является безнадежной, то есть с истекшим сроком давности. Причем невозможность получения средств устанавливает только судебный пристав, после чего он выносит постановление об окончании исполнительного производства.

Списать деньги можно лишь при следующих условиях:

если компания-должник исключена из ЕГРЮЛ как недействующая;

у индивидуального предпринимателя — в случае смерти или вынесения судом решения о невозможности взыскания вследствие того, что не удалось установить местонахождение физлица.

Дебиторская задолженность списывается бухгалтером за счет средств резерва, созданного для сомнительных долгов, либо на финансовые результаты, если этого ресурса нет.

Взыскание дебиторской задолженности

В случае, когда дебитор не возвращает долг компании после установленного срока, фирма направляет контрагенту претензию, в которой требует вернуть необходимую сумму. Если должник игнорирует письмо или отказывается от договорных обязательств, организация имеет право подать иск в арбитражный суд. К заявлению необходимо приложить копию претензии и документы, подтверждающие наличие долга (акты, счета и т.д.).

"Если сумма задолженности менее 500 тыс. руб., то можно сразу подать заявление о выдаче судебного приказа. Главное преимущество: суд выносит акт без проведения слушаний, что позволяет сэкономить время и деньги", — говорит Алина Хамматова.

К тому же организация имеет право взыскать деньги в рамках дела о банкротстве. Для этого компанию необходимо будет внести в реестр кредиторов, после чего она сможет получить средства, которые выручат от продажи имущества.

Как снизить риск невозврата дебиторской задолженности

Снижение риска невозврата дебиторской задолженности является ключевым аспектом финансового управления. Вот некоторые способы уменьшить этот риск:

Анализ кредитоспособности: стоит тщательно анализировать кредитоспособность клиентов перед предоставлением кредита. Проводить проверку кредитной истории, платежеспособности и стабильности финансового положения.

Установление жестких условий кредитования: строгие условия кредитования, включая сроки погашения, сроки предоставления отчетности и применения штрафов за просрочки позволят снизить дебиторскую задолженность.

Мониторинг задолженности: важно вести тщательный мониторинг дебиторской задолженности и реагировать на любые задержки платежей, предпринимая меры для минимизации рисков.

Диверсификация клиентской базы: необходимо распределять риски, работая с разнообразной клиентской базой, а не полагаться только на одного или нескольких ключевых клиентов.

Страхование дебиторской задолженности: стоит рассмотреть возможность приобретения страхового покрытия для дебиторской задолженности, чтобы защитить себя от потерь в случае невозврата.