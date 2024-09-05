Дарственная на квартиру в 2025: пошаговая инструкция, стоимость и налоги

МОСКВА — РИА Новости. Дарственной на квартиру называют документ, который подтверждает безвозмездную передачу имущества от одного человека другому. Как оформить данный договор в 2025 году, и какие нюансы при этом важно иметь в виду, сколько стоит данная процедура и нужно ли платить налоги, — в материале РИА Новости.

Что такое дарственная и зачем она нужна в 2025 году

Договор дарения (также известный в быту под названием “дарственная”) по сути представляет собой безвозмездную передачу имущества от одного человека другому. В противном случае это будет уже не дарственная, а договор купли-продажи, либо мены. Происходит это в установленном законом порядке, фиксируется в простой письменной форме и заверяется нотариально.

"Когда мы говорим о "дарственной", то согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации имеем в виду договор дарения. Такой договор является популярным способом передачи недвижимости (в частности, квартир) при жизни собственника", — отмечает Евгений Венгеровский, кандидат юридических наук, директор по развитию цифровой платформы гражданских законодательных инициатив "Инициатор".

"Кроме того, дарение — это сделка, которая требует согласия одаряемого принять имущество в дар. То есть подарить квартиру без согласия на это получающей стороны нельзя. Дарители должны осознавать, что в случае дарения они утрачивают всякие права на подаренное имущество и полностью лишаются своей бывшей собственности. Доказать в суде заблуждение относительно особенностей совершенной сделки весьма непросто", — уточняет юрист Александр Ларин.

“Право собственности на квартиру переходит только после регистрации дарения. Если это не сделать, то собственником все равно будет считаться даритель. Если даритель находится в браке, то необходимо согласие другого супруга, которое заверено нотариусом", — отмечает Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Однако в том случае, если отчуждается имущество, принадлежащее дарителю на праве личной собственности, то такое согласие не требуется.

Договор дарения vs завещание: в чем разница

Важно помнить, что договор дарения не подразумевает никаких дополнительных условий: так, нельзя прописать в тексте документа, что ребенок получит указанную квартиру лишь в том случае, если закончит вуз с красным дипломом. То же самое касается и передачи любого имущества в дар, если данный процесс напрямую связан со смертью дарителя.

"Нельзя осуществлять дарение под условием или с условием о том, что оно осуществится после смерти дарителя. Так как это фактически завещание, к нему применяются другие нормы ГК РФ", — отмечает Нихад Касумов, юрист, учредитель компании "Касумов и партнеры".

Дарственная вступает в силу сразу после того, как будет подписана всеми заинтересованными сторонами и нотариально заверена, в то время как автор завещания до момента своей гибели сохраняет право распоряжаться своим имуществом. К тому же автор завещания в любой момент может изменить свою волю и скорректировать текст документа, а вот отменить договор дарения весьма проблематично и доступно только по решению суда.

“Существует один способ отменить дарение без суда. Если даритель в договоре дарения укажет условие об отмене дарения, если переживет одаряемого, и если такое событие наступит (то есть одаряемый умрет раньше дарителя), то даритель без суда сможет воспользоваться своим правом на отмену. Только обязательно такое условие должно быть включено в договор дарения”, — говорит ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Манджиева.

Кто может быть дарителем и одаряемым в 2025 году

По закону гражданин вправе передать свою недвижимость кому угодно, будь то его близкий родственник, лучший друг или даже совсем юный несовершеннолетний гражданин. Однако и к дарителю, и к получателю такого подарка все же предъявляется ряд требований.

Обязательные условия для дарителя

В первую очередь даритель должен быть совершеннолетним и дееспособным (то есть отдавать себе отчет в своих действиях и полностью осознавать, к каким последствиям они могут привести). Данный факт нотариус обязательно проверит перед тем, как заверить документ.

Также даритель должен быть собственником передаваемого другому человеку имущества. Если у квартиры несколько официальных владельцев, каждый из них должен выразить свое согласие с передачей имущества другому лицу (исключение составляют лишь те случаи, когда речь идет о дарении доли).

Кто может получить подарок — без налога и рисков

В отличие от дарителя одариваемый новой недвижимостью человек может быть даже несовершеннолетним. Однако получить в дар квартиру не могут представители таких госорганизаций как школы, больницы, детские сады и других учреждений в том случае, если дарителем выступает гражданин, находящийся на их попечении, воспитании или лечении (данный пункт касается и родственников указанных лиц).

Не вправе получить квартиру в дар и чиновники, если такое дарение каким либо образом связано с их должностными полномочиями либо исполнением служебных обязанностей.

Также стоит отметить важный нюанс: если одариваемый является близким родственником дарителя (а таковым, в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса РФ, признаются родители и дети, бабушки и дедушки, братья и сестры, а также внуки), то он освобождается от уплаты налога. Всем остальным придется заплатить соответствующий налог.

Новые правила дарения с января 2025 года

С начала 2025 года вступили в силу изменения, которые зафиксированы в Федеральном законе от 13.12.2024 № 459-ФЗ "О внесении изменения в статью 574 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации". Данный документ призван заметно снизить риск возможного оспаривания договора дарения, а также свести к минимум угрозу мошеннических действий с недвижимостью.

Все дарственные — только через нотариуса

С января 2025 года все договоры дарения, касающиеся любых объектов недвижимости, в обязательном порядке должны быть заверены официально, при помощи нотариуса. Это нужно делать даже в том случае, если человек намерен подарить квартиру своего ближайшему родственнику (например, матери или ребенку).

Ранее к услугам данного специалиста требовалось прибегать лишь в тех случаях, когда граждане передавали друг другу лишь долю в общем имуществе.

© "Дом.РФ" Заселение © "Дом.РФ" Заселение

Почему нотариус — ваш союзник, а не трата денег

Задача нотариуса — не только помочь сторонам грамотно составить текст документа и помочь с оформлением данной сделки, но и убедиться, что передача недвижимости осуществляется добровольно, без давления на собственника указанного имущества. Это значительно повышает безопасность подобных сделок (так как становится преградой на пути мошенников) и при этом снижает риск оспаривания договора в будущем (в случае с заверенными нотариусом документами он уменьшается примерно на 80%).

Пошаговая инструкция: как оформить дарственную в 2025 году

Оформить дарственную на квартиру — процесс несложный, да и много времени он, как правило, не занимает. Главное — выполнить все последовательно и внимательно.

Шаг 1. Подготовьте документы на квартиру и паспорта

В первую очередь сторонам нужно собрать пакет необходимых документов, который включает:

паспорта дарителя и одаряемого (если второй является несовершеннолетним, то свидетельство о рождении);

документы, доказывающие, что даритель является собственником передаваемой квартиры (например, выписка из ЕГРН) и так называемый правоустанавливающий документ (это может быть договор купли-продажи, соответствующее решение суда и т.д.);

нотариально заверенное согласие супруга/ супруги дарителя (если квартира является совместно нажитым имуществом);

документы, подтверждающие близкое родство (при необходимости).

Также может пригодиться документ, который подтвердит, что за передаваемой в дар недвижимостью не числится долгов (например, по коммунальным платежам, взносам на капремонт или начисленным налогам).

“На самом деле исчерпывающего перечня в данном случае не существует, поскольку в каждом конкретном случае могут потребоваться те или иные документы. Например, если объект в залоге, то требуется письменное согласие залогодержателя”, — говорит Србуи Манджиева.

Все документы на момент заключения договора должны быть актуальными.

Шаг 2. Запишитесь к нотариусу

Оформить договор дарения возможно только у нотариуса, поэтому следующий шаг — запланировать визит в ближайшую и наиболее удобную для вас нотариальную контору. Их полный перечень с адресами и контактами можно найти на портале Федеральной нотариальной палаты".

Шаг 3. Подпишите договор у нотариуса — он составит сам

Оформление договора нотариус возьмет на себя, никаких шаблонов и заготовок приносить с собой не стоит (специалист их все равно не примет). Данная процедура намного удобнее, так как экономит гражданам не только время, но и силы (не нужно больше переживать, что допустишь ошибку в тексте договора или неправильно укажешь ту или иную информацию).

Также нотариус объяснит дарителю все наиболее значимые нюансы сделки и убедится, что процедура осуществляется добровольно.

Шаг 4. Нотариус отправляет документы в Росреестр

Убедившись, что в результате сделки не нарушаются права ни одной из сторон, нотариус направляет документы в Росреестр. В подавляющем большинстве случаем это происходит прямо в день обращения, а материалы, направленные специалистами, рассматриваются гораздо быстрее. Если они были направлены в электронном виде, тогда на регистрацию потребуется всего один календарный день, если в бумажном виде — то три дня.

Шаг 5. Получите выписку из ЕГРН — подтверждение права

После того, как договор подписан, а сделка зафиксирована в ЕГРН, объект недвижимости официально сменит своего владельца. Удостовериться в этом поможет выписка из ЕГРН. Ее может предоставить и нотариус, а также есть возможность запросить через МФЦ или портал Госуслуг.

Шаг 6. Оплатите налог, если вы не родственник

Получив квартиру по договору дарения, гражданин должен уплатить налог (ведь даже такой подарок считается доходом). Исключение составляют лишь близкие родственники: они от данной обязанности освобождаются.

Оплатить налог необходимо до 15 июля следующего за годом получения в дар квартиры годом. В противном случае платить налог все равно придется, но вместе с ним начислят штраф (то есть еще плюс 20 процентов от суммы налога) и пени (они назначаются за каждый день просрочки).

Сколько стоит оформление дарственной в 2025 году?

Оформление договора дарения связано не только с необходимостью заплатить соответствующий налог, но и с другими расходами.

Госпошлина за регистрацию: 4000 ₽ вместо 2000 ₽

Для того, чтобы право собственности на передаваемую в дар квартиру было зарегистрировано, нужно заплатить государственную пошлину. С 2025 года ее размер составляет 4 000 рублей для физлиц, и 44 000 рублей — если речь идет о юридических лицах.

Тариф нотариуса: 0,5% от кадастровой стоимости, но не более 20 000 ₽

Стоимость услуг нотариуса отличается в каждом регионе и формируется из двух частей: федеральной и региональной. Первая высчитывается на основании утвержденной ставки и кадастровой стоимости “подарка” (суммарно она не может превышать 20 000 рублей), вторая — устанавливается на местном уровне (размер можно уточнить на сайте местной нотариальной палаты).

Формулу для расчета данного тарифа можно представить в виде следующей формулы:

0,5% × стоимость квартиры + региональный тариф

Например, для квартиры стоимостью 10 миллионов долларов, передаваемой в дар в Москве, данный расчет будет следующим:

10 миллионов × 0,5% + 7 000 = 50 000 + 7 000 = 57 000 рублей.

Но, так как федеральная часть не должна превышать 20 000 рублей, то в данном случае итоговая сумма получается 27 000 рублей.

Когда можно сэкономить: дарение между близкими родственниками

Порой дарителем и одаряемым выступают близкие родственники (например, родители дарят квартиру дочери или взрослый сын передает недвижимость отцу). В подобной ситуации платить налог не требуется. Однако заплатить госпошлину придется, как и оплатить услуги нотариуса (пусть и со скидкой 50 процентов ).

Налог при дарении: кто платит и как рассчитать

По закону платить налог на доходы должен тот, кто, соответственно, данный доход получает. В случае с договором дарения недвижимости это - получатель столь ценного подарка.

НДФЛ 13%, 15% или 22% — зависит от стоимости квартиры

Размер НДФЛ в каждом конкретном случае рассчитывается на основании кадастровой стоимости квартиры. С 2025 года при этом применяется так называемая прогрессивная шкала: для квартир не дороже 2,4 миллиона рублей — прежние 13 процентов, на стоимость от этого показателя до пяти миллионов рублей — уже 15 процентов, от пяти до 20 миллионов рублей — 18 процентов, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей — 20%, а если квартира стоит больше, чем 50 миллионов рублей — то 22 процента от этой суммы.

Освобождение от налога: близкие родственники

От уплаты НДФЛ освобождаются близкие родственники дарителя. Действующий Семейный кодекс включает в данный перечень:

родителей;

бабушек и дедушек;

сестер и братьев;

детей;

внуков.

Можно ли отменить или оспорить дарственную?

На любом этапе заключения договора даритель, как и потенциальный владелец квартиры, могут отказаться от сделки. А вот отменить или оспорить дарение квартиры можно лишь после заключения договора и, соответственно, передачи имущества.

"Без наличия особых обстоятельств отменить договор дарения и вернуть подаренную квартиру невозможно. Такие обстоятельства прямо прописаны в законе ( статья 578 ГК России)", — отмечает Тагир Гаджиэменов.

Отмена по закону: покушение на жизнь, угрозы, жестокое обращение

Отменить договор дарения можно через суд, но основанием для такого шага могут стать, без преувеличения, только исключительные обстоятельства. К ним (по указанной выше статье 578 ГК РФ) относятся:

ситуация, когда одаряемый совершил покушение на жизнь и здоровье дарителя, а также угрожает членов его семьи;

такое обращение нового владельца с переданным ему объектом недвижимости, что создается прямая угроза его сохранности и грозит полной утратой;

ситуация, когда даритель пережил одаряемого (если данное условие прописано в тексте договора).

Оспаривание сделки: если даритель был не в себе или под давлением

С тех пор, как оформление договора дарения обязательно требует участия нотариуса, оспорить уже заключенную сделку в суде стало гораздо сложнее. Ведь среди наиболее распространенных оснований для этого ранее значились недееспособность дарителя и оказываемое на него давление, наличие обременения на квартире (например, долгов по ЖКХ), а также отсутствие согласия на передачу в дар одного из супругов.

Все вышеперечисленные моменты теперь контролирует нотариус, так что перспективы подобного оспаривания заключенного договора в суде практически равны нулю.

Особые случаи: дарение доли, ребенку, в ипотеке

Нередко договор дарения предусматривает и определенные нюансы и тонкости, которые влияют на процесс оформления данного документа.

Как подарить долю без согласия других собственников

Для того, чтобы оформить дарственную (даже на долю в квартире), не требуется согласие всех собственников данной недвижимости. А вот для того, чтобы продать ту же долю, придется заручиться их поддержкой и разрешением.

Дарение квартиры несовершеннолетнему: акт, опека, продажа потом

Если даритель собрался передать квартиру несовершеннолетнему гражданину, то для оформления сделки потребуется согласие его родителей (как официальных представителей будущего юного собственника). В роли последних также могут выступать опекуны и попечители.

Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, все документы за него должны подписывать именно родители, в случае, если возраст юного гражданина уже больше 14 лет, он может и сам подписать договор, но родители также должны подтвердить свое согласие подписями.

Если же несовершеннолетний гражданин выступает в роли дарителя, то на совершение данной сделки потребуется разрешение органов опеки. Данное утверждение указано в статье 21 ФЗ от 24.04.2008 №48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"

Можно ли подарить квартиру в ипотеке? Только с согласия банка

Объектов договора дарения теоретически может стать даже квартира, приобретенная в ипотеку. Никаких ограничений по закону не предусмотрено. Однако прежде дарителю все же придется получить разрешение от банка, в котором был выдан кредит. Без этого сделка может быть признана недействительной.

Заключение