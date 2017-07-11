Еще 25 рабочим завода в Нижнем Тагиле начали выплачивать долги по зарплате

Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (17)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Еще 25 рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий начали выплачивать долги по зарплате, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ранее о поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывался платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 млн рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

"Сегодня, по состоянию на 10.30 по местному времени, подошли еще 25 человек. Им начали выплачивать деньги", — сказала Канатова.

Утром во вторник прокуратура области сообщила, что 10 июля 66 работникам предприятия были выплачены более 5,4 миллиона рублей.