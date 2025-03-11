Заявление на пенсию в 2026 году: где и как подать заявление, советы юристов

Как подать заявление на пенсию в 2026 году, какие документы нужны, правила оформления, расчет страховой и накопительной пенсии, досрочный выход на пенсию, льготы и категории граждан, подача через "Госуслуги", МФЦ и СФР, советы юристов и новые изменения законодательства — в материале РИА Новости.

Что такое заявление на пенсию и зачем оно нужно

Заявление на пенсию — это официальный документ, без которого Социальный фонд России (СФР) не вправе назначить выплату. Пенсия в России носит заявительный характер: она не начисляется автоматически при достижении пенсионного возраста — гражданин должен сам инициировать процедуру.

Исключение составляют лишь отдельные категории: с 2022 года пенсия по старости может назначаться в автоматическом режиме, а с 2025 года пенсия по потере кормильца оформляется беззаявительно.

Заявление подается лично, через представителя, через МФЦ или портал "Госуслуги" не ранее чем за месяц до наступления права на пенсию.

"Оптимальный срок начала подготовки к оформлению пенсии — за 6-12 месяцев до наступления пенсионного возраста, — считает Оксана Иванова, генеральный директор НПФ "Социум". — Этого достаточно, чтобы проверить свой лицевой счет, найти и исправить ошибки, запросить архивные справки и при необходимости через суд подтвердить недостающий стаж. Не будет лишним также заранее рассчитать размер своей будущей пенсии".

Требования для выхода на пенсию в 2026 году

Пенсионный возраст

В 2026 году мужчины выходят на страховую пенсию по старости в 64 года, женщины — в 59 лет. Это обусловлено переходным периодом пенсионной реформы 2018 года: возраст повышается поэтапно и достигнет окончательных значений (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) в 2028 году.

В 2026 году право на страховую пенсию по возрасту получают:

мужчины 1962 года рождения (64 года);

женщины 1967 года рождения (59 лет).

Страховой стаж

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году необходим минимальный страховой стаж — 15 лет. Это требование действует с 2024 года и в дальнейшем не повышается.

В стаж включаются периоды работы с официальными отчислениями страховых взносов, а также "нестраховые" периоды:

уход за ребенком до 1,5 лет (не более 6 лет суммарно),

военная служба по призыву,

уход за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет,

периоды получения пособия по безработице и ряд других.

"Проверять стаж нужно заранее через выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в СФР. Ее можно заказать через портал "Госуслуги", сайт Социального фонда, МФЦ или клиентскую службу СФР, — советует Кырлан Марчел, доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ. — В выписке следует посмотреть, все ли работодатели указаны, правильно ли отражены периоды работы, страховые взносы, нестраховые периоды. Если в выписке есть ошибки, важно не ждать отказа в пенсии, а подать заявление о корректировке индивидуального лицевого счета. К нему прикладываются трудовая книжка, справки от работодателей, архивные документы, трудовые договоры, приказы о приеме и увольнении, расчетные листки, сведения о начислении зарплаты. Если организация уже ликвидирована, нужно обращаться в архив, к правопреемнику работодателя либо запрашивать сведения через СФР. Утеря документов не означает, что стаж невозможно подтвердить. На практике используются архивные справки, сведения из бывших кадровых служб, документы о заработной плате, профсоюзные и ведомственные документы, военный билет, документы о декретном отпуске и уходе за ребенком. В отдельных случаях стаж может подтверждаться в судебном порядке, если иными способами восстановить документы невозможно, но есть совокупность доказательств".

Гражданство и место проживания

Граждане РФ получают пенсию на общих основаниях. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе оформить страховую пенсию в России только при наличии вида на жительство. Автоматическое назначение пенсии для иностранцев не предусмотрено, только в заявительном порядке.

Граждане, постоянно проживающие за рубежом, также вправе получать российскую пенсию при условии достаточного стажа и ИПК. Адрес в заявлении в таком случае указывается на русском языке и на языке иностранного государства.

Пенсионные коэффициенты (ИПК)

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — числовой показатель, отражающий совокупный вклад гражданина в пенсионную систему за все время работы. Чем выше официальная зарплата и чем дольше стаж — тем больше ИПК.

В 2026 году минимальное значение ИПК для назначения страховой пенсии — 30 баллов. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля.

"Если ИПК не хватает, есть несколько вариантов, — успокаивает Кырлан Марчел. — Первый — продолжить официально работать, чтобы увеличить стаж и коэффициенты. Второй — проверить, все ли периоды учтены корректно: иногда проблема не в отсутствии прав, а в ошибках учета. И третий — рассмотреть добровольную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, если гражданин вправе это сделать. Если же условия для страховой пенсии так и не будут выполнены, возможно назначение социальной пенсии по старости, но она назначается позже и имеет иную правовую природу".

Виды пенсий и особенности оформления

Страховая пенсия по старости

Страховая пенсия по старости — наиболее распространенный вид. Она формируется из накопленных пенсионных баллов (ИПК) и страхового стажа. Право на нее возникает при одновременном выполнении трех условий: достижение пенсионного возраста, стаж не менее 15 лет и ИПК не менее 30 баллов.

Фиксированная выплата в 2026 году после индексации составляет 9 584,69 рубля (базовый размер; для отдельных категорий — выше).

Пенсия по инвалидности

Страховая пенсия по инвалидности назначается гражданам I, II или III группы инвалидности при наличии страхового стажа любой продолжительности, даже одного дня. Группа инвалидности должна быть установлена органами МСЭ.

Размер зависит от группы инвалидности, ИПК и стажа. Фиксированная выплата для инвалидов I группы вдвое выше базовой, для II группы — равна базовой, для III группы — составляет половину базовой. Если страхового стажа нет вовсе, назначается социальная пенсия по инвалидности.

Пенсия по случаю потери кормильца

Пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, состоявшим на его иждивении: детям до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), супругу, родителям, братьям и сестрам — при определенных условиях.

С 1 января 2025 года пенсия по случаю потери кормильца назначается в беззаявительном порядке: СФР самостоятельно получает сведения из ЗАГС и в течение пяти рабочих дней инициирует назначение выплаты.

Накопительная пенсия

Накопительная пенсия формировалась на индивидуальных счетах граждан из 6% страховых взносов работодателя — до 2014 года, когда накопления были "заморожены". Граждане 1967 года рождения и младше вправе получить накопления при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Единовременная выплата доступна, если размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общего размера пенсии. Ежемесячная выплата рассчитывается делением суммы накоплений на ожидаемый период выплаты (в 2026 году — 264 месяца).

Досрочный выход на пенсию

Граждане с большим трудовым стажем

Мужчины со стажем 42 года и более и женщины со стажем 37 лет и более вправе выйти на пенсию на 2 года раньше стандартного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В стаж для этой льготы засчитываются только периоды работы и получения пособия по временной нетрудоспособности.

Многодетные матери и опекуны детей-инвалидов

Многодетные матери имеют право на досрочную пенсию:

при наличии трех детей — на 3 года раньше стандартного возраста (при стаже не менее 15 лет);

при наличии четырех детей — на 4 года раньше;

при наличии пяти и более детей — в 50 лет.

Опекуны детей-инвалидов вправе выйти на пенсию на 1 год раньше за каждые 1,5 года опеки, но не более чем на 5 лет досрочно.

Работники вредных и опасных условий, Крайний Север

Работники вредных и опасных производств (Списки № 1 и № 2) имеют право на досрочную пенсию:

Список № 1 (особо вредные условия): мужчины — от 50 лет при стаже 10 лет по списку и общем стаже 20 лет; женщины — от 45 лет при стаже 7,5 лет и общем стаже 15 лет;

(особо вредные условия): мужчины — от 50 лет при стаже 10 лет по списку и общем стаже 20 лет; женщины — от 45 лет при стаже 7,5 лет и общем стаже 15 лет; Список № 2 : мужчины — от 55 лет при стаже 12,5 лет; женщины — от 50 лет при стаже 10 лет.

Работники районов Крайнего Севера выходят на пенсию на 5 лет раньше — при стаже в РКС не менее 15 лет и общем страховом стаже не менее 25 лет (мужчины) / 20 лет (женщины).

Учителя, врачи, артисты, военнослужащие и работники транспорта

Ряд профессий имеет право на досрочную пенсию по выслуге лет:

педагогические работники — при стаже педагогической деятельности не менее 25 лет;

медицинские работники — при стаже 25 лет в сельской местности или 30 лет в городах;

артисты балета и цирка — при стаже 15-20 лет в зависимости от специальности;

военнослужащие и сотрудники силовых структур — при выслуге 20 лет или при общем стаже 25 лет, из которых 12,5 лет — военная служба;

машинисты локомотивов и водители городского транспорта — при специальном стаже от 10 до 15 лет в зависимости от пола.

Документы для оформления пенсии

Базовый пакет документов для всех видов пенсий:

паспорт гражданина РФ (или вид на жительство для иностранных граждан);

СНИЛС;

заявление о назначении пенсии установленной формы.

Для страховой пенсии по старости дополнительно:

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности из СФР (форма СТД-СФР);

справки о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года (при необходимости);

документы, подтверждающие нестраховые периоды (справка из военкомата, органов соцзащиты и др.).

Для досрочной пенсии:

справка о вредных условиях труда;

справка о стаже работы на Крайнем Севере;

свидетельства о рождении детей (для многодетных матерей);

документы об установлении опеки (для опекунов).

Для пенсии по инвалидности:

справка МСЭ об установлении группы инвалидности.

Для пенсии по потере кормильца:

свидетельство о смерти кормильца;

документы, подтверждающие родство и факт иждивения;

для детей старше 18 лет — справка об очном обучении.

Большинство сведений СФР запрашивает самостоятельно. Тем не менее рекомендуется заранее проверить в личном кабинете на "Госуслугах", все ли периоды стажа учтены корректно.

Как правильно составить и подать заявление

Правила заполнения заявления

сайте СФР или получить в отделении фонда или МФЦ. При заполнении необходимо соблюдать следующие требования: Бланк заявления можно скачать наили получить в отделении фонда или МФЦ. При заполнении необходимо соблюдать следующие требования:

ФИО вписывается полностью, как в паспорте, печатными буквами;

все обязательные пункты должны быть заполнены; зачеркивания и исправления не допускаются;

адрес регистрации указывается точно по паспорту, адрес фактического проживания — отдельно;

если регистрация по месту жительства отсутствует, в соответствующей графе ставится "нет";

количество нетрудоспособных иждивенцев указывается прописью;

в конце документ подписывается лично; представитель подписывает при наличии нотариальной доверенности.

Подача через СФР, МФЦ или "Госуслуги"

Через СФР (лично или через представителя). Обращение в территориальное отделение по месту жительства. Специалист проверит комплект документов и зарегистрирует заявление.

Через МФЦ. Порядок аналогичен личному обращению в СФР. Специалист МФЦ проверит правильность оформления и направит пакет в СФР. Срок рассмотрения — 10 рабочих дней.

Через "Госуслуги". Наиболее удобный и быстрый способ:

Авторизуйтесь на gosuslugi.ru (необходима подтвержденная учетная запись). Перейдите в раздел "Пособия, пенсии, льготы". Выберите услугу "Установление пенсии" → "Назначение пенсии". Нажмите "Начать" и перейдите к заполнению анкеты-заявления. Укажите вид пенсии, за назначением которой обращаетесь. Проверьте предзаполненные данные и дополните недостающие. Прикрепите сканы документов при необходимости и отправьте заявление.

Проверка данных и получение решения

После подачи заявления через "Госуслуги" в личном кабинете появится уведомление о направлении анкеты в СФР. Срок рассмотрения — 10 рабочих дней. После получения решения заявителя приглашают в отделение СФР для проверки оригиналов документов.

Важно: датой обращения за пенсией считается день регистрации заявления — именно с этой даты начинается отсчет для назначения выплаты.

Расчет размера пенсии по старости

Формула расчета страховой пенсии по старости: СПС = ФВ + ИПК × СПК

Где:

СПС — размер страховой пенсии по старости;

ФВ — фиксированная выплата (в 2026 году — 9 584,69 рубля);

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (сумма накопленных баллов);

СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента (в 2026 году — 156,76 рубля).

Пример расчета. Мужчина 1962 года рождения выходит на пенсию в 64 года. Стаж — 35 лет, ИПК — 85 баллов.

9 584,69 + 85 × 156,76 = 9 584,69 + 11 309,25 = 22 909,29 рубля в месяц.

Если гражданин откладывает выход на пенсию позже установленного возраста, применяются повышающие коэффициенты. При задержке на 5 лет фиксированная выплата умножается на 1,36, ИПК — на 1,45.

Что делать, если в пенсии отказано

СФР вправе отказать в назначении пенсии, если заявитель не соответствует требованиям по возрасту, стажу или ИПК либо если представлены неполные или недостоверные документы.

При получении отказа рекомендуется действовать по следующей схеме:

Получить письменный отказ с указанием конкретных оснований. СФР обязан уведомить заявителя о причинах в течение 5 рабочих дней. Проверить, можно ли устранить причину. Если не хватает документов, собрать дополнительные. Если не учтены периоды стажа, запросить подтверждение у работодателя или в архиве. Подать жалобу в вышестоящий орган СФР. Обращение направляется в региональное отделение с копиями документов и текстом отказа. Обратиться в суд. Срок — 3 года с момента, когда гражданин узнал о нарушении права. Иск подается в районный суд по месту нахождения отделения СФР.

"Отказ в назначении пенсии — не приговор, — отмечает Оксана Иванова. — СФР обязан выдать письменное решение с указанием причины. Если вы с ней не согласны, можно обжаловать решение в вышестоящем органе СФР или в суде. Параллельно стоит устранить недостатки — подтвердить недостающий стаж, добрать баллы — и подать заявление повторно".

Варианты получения пенсии

После назначения пенсии гражданин выбирает удобный способ получения:

Банковский счет или карта "Мир". Наиболее распространенный способ. Для получения выплат от государственных органов обязательно используется карта национальной платежной системы "Мир".

Через Почту России. Пенсию доставляет почтальон на дом или гражданин получает ее в отделении почты. Удобно для жителей отдаленных районов.

Через организации, осуществляющие доставку пенсий. Перечень доступных организаций уточняется в отделении СФР.

Способ доставки указывается в заявлении при оформлении пенсии. Изменить его в дальнейшем можно через СФР, МФЦ или "Госуслуги".

Изменения в 2026 году

Беззаявительное назначение пенсии по потере кормильца. С 1 января 2025 года СФР получает сведения из ЗАГС и инициирует выплату самостоятельно в течение пяти рабочих дней.

Проактивное назначение северных надбавок. С 2024 года надбавки к пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера назначаются автоматически — без заявления.

Индексация выплат. С 1 февраля 2026 года стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля, размер фиксированной выплаты — 9 584,69 рубля.

Автоматическое назначение страховой пенсии по старости. С 2022 года доступен режим автоматического назначения через "Госуслуги" без личного визита в СФР. Система формирует предзаполненное заявление на основе сведений о стаже и ИПК. Доступно только для граждан России.

Переходный период пенсионной реформы. В 2026 году пенсионный возраст составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. К 2028 году он достигнет окончательных значений: 65 и 60 лет соответственно.

Главное о подаче заявления на пенсию