Выплаты школьникам в 2026 году: какие положены и как получить

Подготовка к очередному учебному году нередко оборачивается для родителей не только волнением и переживаниями, но и значительными материальными затратами. Финансовая помощь от государства и различные меры поддержки в этот период оказываются как нельзя кстати. Вправе ли россияне рассчитывать в 2026 году на получение федеральной выплаты к 1 сентября, какие меры поддержки существуют в стране и как их получить — в материале РИА Новости.

Будет ли единоразовая федеральная выплата к школе в 2026 году

Несколько лет назад (в 2021 году) на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет была предусмотрена федеральная единовременная выплата в размере 10 000 рублей. Получить данную меру поддержки можно было с середины августа, и для многих родителей школьников эта сумма стала существенной помощью перед началом нового школьного года. Однако продлевать данную меру поддержки на федеральном уровне не стали, и в 2026 году единоразовой федеральной выплаты к 1 сентября не предусмотрено.

При этом в стране по-прежнему действуют различные федеральные и региональные меры поддержки для семей с детьми, которые (в том числе) могут помочь россиянам и в подготовке к старту очередного учебного года.

Какие виды выплат и поддержки школьников существуют

Для российских семей, воспитывающих одного или нескольких детей-школьников, предусмотрено несколько актуальных мер поддержки. Сюда можно отнести не только различные пособия и выплаты, но и ряд льгот, компенсаций и так далее.

Выплаты для многодетных семей

Одной из ключевых категорий граждан, которые могут претендовать на различные виды поддержки от государства, остаются многодетные семьи . На региональном уровне для них нередко предусмотрены выплаты к началу нового учебного года. Так, в столице воспитывающие сразу несколько детей (среди которых есть школьники) семьи в течение всего периода обучения вправе ежегодно получать компенсацию на комплекс школьной одежды. В 2026 году ее размер составляет 14 827 рублей.

В Алтайском крае многодетным семьям также положена региональная выплата, которую можно направить на подготовку будущего школьника к поступлению в 1 класс. На это выделяется 7500 рублей. А в том случае, если ребенок учится со 2 по 11 классы, то размер пособия составит 5000 рублей.

Ежегодная компенсационная выплата предусмотрена и для школьников из Санкт-Петербурга . Вне зависимости от того, каким уровнем дохода обладает семья, она вправе рассчитывать на выплату для покупки школьной и спортивной формы на каждого ребёнка. Точный размер данной меры поддержки будет варьировать в зависимости от того, где именно учится ребенок — в школе (11 017,52 рубля) или среднем профессиональном учебном заведении (6 499,23 рубля).

Для многодетных семей на региональном уровне предусмотрен и ряд важных льгот. Например, бесплатное питание в школах и бесплатный проезд на многих видах общественного транспорта.

Поддержка малообеспеченных семей

Особые меры поддержки предусмотрены в большей части регионов и для российских семей с достаточно скромным уровнем дохода. Как правило, ориентиром при определении статуса “малоимущих” служит величина регионального прожиточного минимума, а при расчетах учитываются все члены семьи, которые делят одну жилплощадь и ведут совместное хозяйство.

Нередко таким семьям также предоставляются разнообразные льготы, а также выплаты на приобретение школьной одежды. Например, в Свердловской области для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двукратный размер регионального прожиточного минимума, введена особая мера поддержки в размере 6000 рублей. Эти средства можно направить на покупку одежды, в которой ребенок будет посещать занятия в школе (в том числе — спортивную форму).

Помощь семьям с детьми-инвалидами

Право на отдельные меры поддержки (помимо основного перечня льгот) предусмотрены действующим законодательством и для тех российских семей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Они вправе рассчитывать на:

приоритетное получение путевок в санатории, а также компенсацию их стоимости;

компенсацию стоимости путевки в детский лагерь;

обеспечение необходимыми техническими средствами реабилитации;

получение образования по адаптированным программам и т.д.

Выплаты и льготы для отдельных категорий (включая участников СВО)

Особые меры поддержки предусмотрены и для других категорий россиян. Среди них — семьи участников и ветеранов СВО. Они вправе рассчитывать не только на получение ежемесячных выплат и социальной пенсии (в случае потери кормильца) но и на следующие виды льгот:

бесплатное питание в школе;

получение вне очереди медицинской помощи и санаторно-курортного лечения (в том числе — путевок в лагерь);

приоритет при зачислении в образовательную организацию и другие.

Бесплатное горячее питание предусмотрено для всех школьников, которые учатся в 1-4 классах включительно.

Компенсации на школьную форму, канцелярию и сбор в школу

Федеральных выплат, которые позволят родителям школьников компенсировать свои затраты на приобретение школьной одежды и необходимых для учебы ручек, тетрадей и других канцелярских принадлежностей, на сегодняшний день в стране не предусмотрено. Подобные меры поддержки встречаются лишь на региональном уровне, причем как величина выплат, так и требования к потенциальным получателям в различных субъектах могут отличаться.

В большинстве случаев получить подобную компенсацию могут многодетные семьи и россияне с низким уровнем дохода.

Другие меры поддержки семей с детьми школьного возраста

С 2026 года в России введена совершенно новая мера поддержка — семейная налоговая выплата . Она установлена Федеральным законом от 13.07.2024 г. № 179-ФЗ , а ее получателями могут стать россияне, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет, не имеющие долгов по алиментам и отвечающие ряду требований по имуществу и финансовому положению. Среди последних — ежемесячный доход на одного члена семьи никак не должен быть выше полуторакратного размера действующего в субъекте прожиточного минимума.

“Данную меры поддержки нельзя называть именно школьной выплатой, потому что она не привязана к покупке формы или канцелярии. Но по времени и смыслу для многих семей она может стать реальной поддержкой перед учебным годом. Суть простая: государство возвращает часть ранее уплаченного НДФЛ, фактически пересчитывая налоговую нагрузку до 6% при соблюдении условий по доходу, гражданству, проживанию, детям и отсутствию задолженности по алиментам”, — говорит Екатерина Кудряшова, кандидат юридических наук и практикующий юрист, эксперт Ассоциации юристов России и Московской торгово-промышленной палаты.

Предусмотрен для российских семей и ряд других регулярных и единовременных выплат и пособий. Среди них — единое пособие на детей в возрасте до 17 лет, выплата при рождении ребенка и другие.

Отдельно стоит выделить и материнский капитал, размер которого с 1 февраля 2026 года составляет практически 728 922 рубля (при рождении первого малыша) или чуть более 963 243 рублей (на второго ребенка, либо 234 321 рубля, если первый ребенок появился на свет с 2020 года).

"Его нельзя просто снять "на школьные покупки", но можно направить на образование детей, если соблюдены условия закона и образовательная организация имеет лицензию. Для семьи это уже не помощь на тетради и рубашки, а более серьезный инструмент: оплата обучения, кружков, детского сада, образовательных услуг", — говорит Екатерина Кудряшова.

Доступен российским семьям с низким доходом и социальный контракт — особый вид государственной поддержки, соглашение, по которому граждане получают от государства соцпомощь в виде выплат, необходимых услуг и так далее, а взамен обязуются найти работу, открыть свое дело или выполнить иные обязательства.

"В ряде регионов семья с низким доходом может использовать его как способ выйти из трудной ситуации, в том числе через помощь на нужды семьи, если такие расходы предусмотрены программой субъекта", — добавляет эксперт.

Существенную поддержку в подготовке к школе оказывают российским семьям и различные благотворительные акции.

"Ежегодно проходит акция "Собери ребенка в школу", которая помогает нуждающимся семьям получить рюкзаки, канцелярию и форму. Заявку можно подать до 1 сентября", — говорит юрист в сфере социальных услуг Яна Мысик.

Региональные выплаты к школе в 2026 году

Большая часть существующих в стране мер поддержки для семей с детьми-школьниками закреплены на региональном уровне. Конкретные суммы и условия их получения могут значительно отличаться от субъекта к субъекту, но большинство предусматривает материальную помощь на приобретение необходимых канцтоваров, школьной формы и одежды.

Выплаты к школе в различных регионах России Регион Размер выплаты Кто вправе получить Москва 14 827 рублей Многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с особенностями здоровья Санкт-Петербург 11 017,52 рубля Многодетные семьи (вне зависимости от уровня дохода) Тюменская область 18 371 рубль Многодетные семьи с 3 и более детьми, которые обучаются очно, а среднедушевой доход семьи не превышает размер текущего прожиточного минимума Ямало-Ненецкий автономный округ 16 095 рублей Электронный сертификат для многодетных семей и семей участников СВО, по которому можно приобрести товары из установленного перечня Новосибирская область 5500 рублей Многодетные семьи, в которых ребенок идет в 1 класс

Как получить выплату к школе: пошаговая инструкция

В большинстве случаев получение установленной законом выплаты к школе не представляет собой сложный процесс. “Процедура получения поддержки в 2026 году максимально унифицирована и в большинстве случаев цифровизирована”, — говорит Тимур Фаизов, юрист и эксперт Ассоциации юристов России.

Проверить доступные выплаты в своем регионе

Первый шаг — это уточнить, какие меры поддержки и выплаты действуют в вашем регионе на текущий момент, какие категории граждан вправе на них претендовать и в какой срок необходимо обратиться за их получением. Нужную информацию в большинстве случаев можно найти на портале государственных услуг, в местном МФЦ либо на сайте органов социальной защиты.

От полученной информации во многом будет зависеть последующий алгоритм действий.

Подготовить документы и подать заявление

Итак, многодетная семья из столицы узнала, что вправе претендовать на получение ежегодной компенсации на приобретение для ребенка школьной формы. Заполнив соответствующее заявление (необходимый образец и шаблон они без особых проблем нашли на официальном сайте мэра и Правительства Москвы) и подготовив пакет необходимых документов (среди них — паспорт, в котором указано, что заявитель проживает в столице, справка об обучении ребенка в образовательной организации и другие), мать там же, на портале, в соответствующем разделе выбрала функцию “Получить услугу”.

Нужно отметить, что для отдельных категорий граждан региональным законодательством может быть установлен беззаявительный порядок назначения выплат, который не требует подачи дополнительных документов.

Дождаться решения и получения выплаты

Максимальный срок рассмотрения заявки может меняться в зависимости от региона и ситуации. Для нашей многодетной семьи он составил чуть больше недели (хотя официально может составлять до 10 рабочих дней). В указанный день деньги были перечислены на ту банковскую карту, которая была прописана в заявлении.

Важно уточнить, необходимо ли предоставлять чек или иные документальные доказательства того, что полученные средства были действительно потрачены на приобретение школьной одежды.

Главное о выплатах школьникам в 2026 году: советы эксперта по оформлению и получению

“Главная ошибка многих родителей — начинать оформление уже после того, как все куплено, чеки утеряны, а занятия в школе уже начались. Вторая не менее распространенная ошибка — считать, что если семья многодетная или малоимущая, то выплата придет сама. Третья ошибка — после развода не договориться о том, кто оформляет выплату и несет соответствующие расходы. В моей практике семейные конфликты часто начинаются не с крупных квартир и бизнеса, а с "ты обещал купить форму" и "я не буду давать справку". Мелочь? Только пока у ребенка не первое сентября, — говорит Екатерина Кудряшова. — Мой совет: готовить школьные выплаты так же аккуратно, как семейные документы. Проверить регион, статус семьи, сроки, документы, реквизиты, алиментные вопросы и фактическое проживание ребенка. Если родители в разводе, лучше заранее письменно договориться, кто покупает форму, кто оплачивает канцелярию, кто получает компенсацию и как она используется на ребенка. Это можно включить даже в соглашение о порядке участия родителей в расходах на ребенка. Школьная форма изнашивается быстро, а конфликт родителей ребенок запоминает долго".

"Система поддержки семей с детьми школьного возраста в 2026 году окончательно сформировалась как адресная модель социальной помощи. Федеральный уровень обеспечивает базовые выплаты и налоговые механизмы поддержки, однако основная практическая помощь сосредоточена в регионах, — отмечает Тимур Фаизов. — Помощь получают те семьи, которые действительно признаны нуждающимися или относятся к отдельным льготным категориям. Иными словами, сегодня ключевое значение имеет не сам факт наличия школьника в семье, а социальный статус семьи и подтвержденный уровень дохода".

Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, практикующий юрист рекомендует при получении денежных выплат на школьников заранее уточнять условия их назначения, сроки подачи заявления и перечень необходимых документов. Это важно в первую очередь по той причине, что в разных регионах меры поддержки могут отличаться. В одних регионах это — компенсация на школьную форму, в других — единовременная выплата к 1 сентября или иная социальная помощь.