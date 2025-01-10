Выплаты матерям-одиночкам в 2026 году: какие положены и как их получить

Женщины, в силу обстоятельств в одиночку воспитывающие одного или нескольких детей, вправе рассчитывать на различные меры поддержки со стороны государства. На какие федеральные и региональные пособия матерям-одиночкам могут рассчитывать россиянки в 2026 году, как оформить выплаты и актуальные изменения — в материале РИА Новости.

Какие выплаты и пособия положены матерям-одиночкам в 2026 году

Выплаты, которые могут получить матери-одиночки, регламентируются федеральным законом №81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Помимо этого, дополнительные меры поддержки могут быть предусмотрены и на региональном уровне.

“Отдельной выплаты матери-одиночке в законодательстве не предусмотрено. Такая женщина вправе получать все выплаты, которые положены матерям детей, официально имеющих отцов”, — рассказала РИА Новости юрист Ирина Худякова.

“Помните, что государственные пособия и доходы, полученные при реализации дополнительных мер поддержки семей с детьми и в виде соцпомощи не облагаются НДФЛ”, — отмечает Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Кто признается матерью-одиночкой по закону

Несмотря на то, что определение “мать-одиночка” нередко употребляется в самых разных ситуациях, в действующем законодательстве четкая формулировка такого термина не закреплена. Зато в официальных документах можно встретить термин “единственный родитель”, которым, к слову, может являться как мать, так и отец ребенка.

Тем не менее одинокой матерью называется женщина, которая должна единолично осуществлять фактический уход за ребенком. Отец ребенка при этом:

погиб;

пропал без вести;

лишен родительских прав;

официально признан недееспособным.

Во всех этих ситуациях имя отца может вообще не значиться в свидетельстве о рождении малыша либо вписывается в документ со слов матери.

« “Таким образом, матерью-одиночкой считают: женщину, родившую вне брака ребенка, отцовство которого не установлено — решением суда или добровольно; женщину, родившую ребенка в браке или в течение 300 дней после развода, если бывший супруг оспорил свое отцовство в суде; а также женщину, вне брачных отношений усыновившую или удочерившую ребенка”, — пояснила Ирина Худякова.

А вот следующие категории граждан статус “матери-одиночки” получить не вправе:

женщины, самостоятельно растящие ребенка после развода с его отцом (право на господдержку отсутствует вне зависимости от того, получает или нет мать алименты);

женщины, родившие ребенка в течение 300 дней после того, как брак был официально расторгнут или признан недействительным (в данной ситуации бывший супруг будет записан как отец ребенка, даже если фактически родства между ними нет);

женщины, у которых отцовство ребенка было установлено судом либо то же действие осуществилось добровольно (актуально и для ситуаций, когда отец проживает отдельно от сына или дочери и не вносит вклада в их воспитание);

вдовы, если с момента смерти их супруга до даты рождения ребенка прошло менее 300 дней (в этом случае покойного супруга также запишут в отцы ребенка по умолчанию).

Социальные выплаты регулируются постановлениями региональных властей, а потому ключевые требования к матерям-одиночкам могут различаться в зависимости от территории проживания. Обычно социальные органы руководствуются тем, что отец не должен быть указан в документах в принципе (либо вписан туда исключительно со слов матери, но юридических прав не имеет).

В Москве при соблюдении установленных условий матерям-одиночкам полагаются, в частности, ежемесячные компенсационные выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания и на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни.

Виды выплат матерям-одиночкам

Женщины, в одиночку воспитывающие детей, могут рассчитывать на целый ряд различных пособий, льгот и так далее. Однако на федеральном уровне особых выплат для данной категории не предусмотрено, подобные пособия в большинстве случаев вводятся на уровне региональном.

В то же время женщины, которые подпадают под определение “мать-одиночка”, могут претендовать на все выплаты, которые получают матери с детьми.

Единовременные выплаты матерям-одиночкам

По закону мать-одиночка имеет право на единовременную выплату, которую можно получить при рождении ребенка. Она выплачивается единственному родителю малыша в общем порядке и с 1 февраля 2026 года составляет 28 450 рублей.

Кроме того, если беременная женщина, находящаяся в трудной финансовой ситуации, встанет на учет на сроке до 12 недель, то государство ей выплатит дополнительные средства. При этом учитывается доход будущей мамы.

Единовременное пособие, по словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, назначается территориальным отделом СФР не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления о назначении пособия, и выплачивается не позднее пяти рабочих дней после дня его назначения.

Вместе с этим россиянкам положен и материнский капитал, который регулярно индексируется и который можно направить:

на улучшение жилищных условий;

на оплату образовательных услуг для детей;

на социальную адаптацию детей-инвалидов;

на накопительную пенсию матери;

на ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Ежемесячные выплаты матерям-одиночкам

Законом предусмотрены не только единовременные пособия: молодые мамы (в том числе — и матери-одиночки) могут получать и ежемесячные пособия.

Выплаты на детей до 3 лет

Согласно статье 13 ФЗ № 81 , молодой матери назначаются и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Средства выплачиваются как официально трудоустроенным женщинам, так и тем, кто до рождения ребенка официально не работал. Такое пособие мать-одиночка сможет получать до достижения ребенком 1,5 лет.

Оксана Васильева поясняет, что размер пособия составляет 40% среднего заработка получателя, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. С 1 февраля 2026 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям будет варьироваться от 10 837 рублей до 83 021 рубля.

Нужно отметить, что с 1 января 2024 года право на получение данного пособия сохраняется за матерью даже в том случае, если ей пришлось досрочно выйти на работу.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно

В 2026 году оформить пособие, которое ранее могли получать родители юных россиян в возрасте от 3 до 7 лет, уже не получится. Данной меры поддержки попросту не существует, вместо нее вот уже на протяжении нескольких лет действует единое (или универсальное ) пособие, также предназначенное для семей с детьми.

Решение о назначении данного пособия в каждом конкретном случае принимается с учетом так называемой комплексной оценки нуждаемости. То есть доход родителей (или одного родителя) самым непосредственным образом влияет на размер выплат (они назначаются как 50, 75 или 100 процентов от величины действующего в регионе прожиточного минимума на детей).

С 1 января 2026 года вступило в силу важное изменение: теперь доход заявителя (а также трудоспособных членов его или ее семьи) за расчетный период не должен составлять менее восьми минимальных размеров оплаты труда (по актуальным данным последний показатель составляет 216 744 рубля).

Выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно

С 1 июля 2021 года в России начали назначать денежные выплаты родителям-одиночкам. Средства полагаются, если:

в свидетельстве о рождении не указан один из родителей или родители разведены (и один из них имеет право на алименты);

возраст ребенка от 8 до 16 лет включительно;

доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе (точный размер можно уточнить в органах соцзащиты).

При назначении выплаты учитывается не только среднедушевой доход конкретной семьи, но и находящееся в ее собственности имущество, а также применяется и “правило нулевого дохода” (последнее предписывает всем трудоспособным членам семьи иметь официальный источник дохода).

Выплаты на второго ребенка

По нормам российского законодательства при рождении второго малыша предусмотрены те же выплаты и пособия, что и при беременности и рождении первого ребенка. Отличаются могут только их размеры. Так, например, если женщина уже получала материнский капитал на первого ребенка, то при рождении второго малыша она вправе претендовать уже не на полную сумму, а на доплату в размере 234 321,2 рубля.

В некоторых регионах предусмотрены и особые выплаты на второго (и последующих) детей. Например, в Иркутской области действует региональный материнский капитал, величина которого до 1 апреля 2026 года составляет 153 455 рублей.

Выплаты работающим матерям-одиночкам

Женщина имеет право получить пособие по беременности и родам, то есть декретные выплаты, если является:

студенткой очной формы обучения;

официально трудоустроенной;

военнослужащей;

безработной, уволенной при ликвидации фирмы;

ИП, адвокатом, нотариусом, которые добровольно платят взносы на обязательное социальное страхование.

После того, как 30 недель беременности остались позади, в женской консультации будущей матери выдают листок нетрудоспособности (в последнее время данный документ оформляется в электронном виде). После этого, собрав при необходимости дополнительные документы, россиянка должна обратиться в Социальный фонд для оформления данного пособия.

Важное условие: если женщина по тем или иным причинам решит отказаться от отпуска по беременности и родам и продолжит работать, право на указанное пособие у нее не будет.

Размер пособия определяется с учетом ряда факторов:

официально трудоустроенные россиянки получат выплаты, равные их среднему заработку;

будущие мамы, которые являются студентками — 100% от установленного в регионе прожиточного минимума для трудоспособных граждан;

женщины, которые служат по контракту — в размере положенного им денежного довольствия;

россиянки, трудовой стаж которых не достиг полугода — в размере МРОТ (то есть 27 093 рубля).

Продолжительность декретного отпуска составляет от 140 до 194 дней в зависимости от того, сколько детей родила женщина и как прошли роды.

Выплаты неработающим матерям-одиночкам

Бывает, что женщина не работает ни до, ни во время беременности. В этом случае ей все выплаты начисляются в минимальном или четко установленном размере.

Если женщина была уволена с прежнего места работы в связи с ликвидацией компании либо не работала, то размер положенного ей пособия по беременности и родам будет равен прожиточному минимуму для трудоспособных граждан.

Выплаты малоимущим матерям-одиночкам

Если из-за низкого дохода мать-одиночка с ребенком попадают в категорию малоимущих семей, она может претендовать не только на все положенные ей по закону единовременные и ежемесячные выплаты, но и на некоторые преференции. Среди них:

субсидия на оплату коммунальных услуг (если на оплату коммунальных счетов уходит сумма больше установленных в регионе нормативов);

бесплатная молочная кухня (семья, признанная нуждающейся, получает спецпитание).

Выплаты многодетным матерям-одиночкам

Помимо основных выплат многодетным матерям-одиночкам полагается компенсация за детский сад в размере половины оплаты. Дети многодетных матерей получают место в дошкольном учреждении без очереди. Также в регионах существует компенсация за непредоставление места в детском саду.

На федеральном уровне многодетным матерям-одиночкам полагаются:

скидка или компенсация на оплату услуг ЖКХ (нередко зависит от количества воспитываемых в семье детей);

бесплатное питание (речь о комплексных завтраках и обедах, которые в школе могут получать дети из многодетной семьи);

бесплатный проезд (действует для всех детей и мать-одиночку на все виды общественного транспорта).

Дополнительные меры поддержки

Помимо материального пособия, матери-одиночки получают расширенные права на оформление различных льгот:

компенсация расходов на детское питание (до момента, пока ребенку не исполнится 3 года);

натуральная помощь (конверты для новорожденных, комплекты белья и одежды на малышей, молочные кухни и так далее);

скидки на оплату ЖКУ;

ежегодное лечение (при необходимости) ребенка в санатории.

Также законодательство предусматривает возможность получения стандартного налогового вычета по НДФЛ в двойном размере по заявлению до тех пор, пока женщина не вступит в брак.

« "Помимо этого не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет, а также с другим лицом, воспитывающим таких детей без матери", — поясняет Оксана Васильева.

Помимо этого, у такой гражданки имеется право на внеочередное зачисление ребенка в детский садик, питание ребенку в школе будет предоставлено бесплатно.

У ребенка матери-одиночки есть приоритетное право на поступление на бюджетные места в средние специальные и высшие учебные заведения.

Список льгот разнится от региона к региону.

Размер выплат матерям-одиночкам в 2026 году

Большая часть пособий и выплат, которые могут стать хорошей финансовой поддержкой для матери-одиночки, регулярно индексируются. Актуальные данные на 2026 год по размерам ключевых мер поддержки представлены в таблице:

Наименование меры поддержки Размер выплат Единовременное пособие при рождении ребенка С 1 февраля 2026 года — 28 450 рублей Единое пособие по беременности при ранней постановке на учет (до 12 недель) Размер составляет 50%, 75% либо 100% от размера актуального для конкретного региона прожиточного минимума (для трудоспособного населения) Материнский капитал С 1 февраля 2026 года: - 728 921, 9 рубля– на первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года, и на второго и последующих, рожденных до 31 декабря 2019 года включительно; - 234 321,27 рубля – доплата при рождении второго ребенка, если на первого капитал уже был получен; - 963 243, 17 рубля – при рождении второго ребенка с 1 января 2020 года (если первый был рожден или усыновлен до этой даты), а также при рождении третьего или последующих с 1 января 2020 года (если ранее данными мерами поддержки семья не пользовалась) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 40% от средней зарплаты получателя выплаты, которая рассчитывается за 2 календарных года Минимальный размер — 10 837,20 рубля, максимум — 83 021,18 рубля Единое пособие 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе Ежемесячная выплата семьям на детей от 8 до 16 лет 50%, 75% или 100% от размера действующего в регионе прожиточного минимума на ребенка Пособие по беременности и родам Одноплодная беременность (отпуск 140 дней): от 124 702,20 до 955 836 рублей; Осложненные роды (отпуск 156 дней): от 138 953,88 до 1 065 074 рублей; Многоплодная беременность (отпуск 194 дня): от 172 801,62 до 1 324 515 рублей.

Как оформить выплаты матерям-одиночкам

В зависимости от того, на какой вид поддержки претендует женщина, воспитывающая своего ребенка в одиночку, процесс получения конкретного пособия и перечень необходимых для этого документов может различаться. Так, с 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка выплачивает напрямую территориальный орган ФСС РФ. На это отводится 10 календарных дней с момента получения необходимых данных от работодателя (или же страхователя). Положенные средства зачисляются на банковский счет либо приходят по почте.

А вот за назначением ежемесячного пособия работающим женщинам нужно обратиться уже к своему работодателю. Оплату в этом случае проводит Фонд социального страхования.

Безработным гражданкам данную выплату оформляют и ежемесячно выплачивают после обращения в органы социальной защиты населения по месту проживания.

Какие документы нужны для оформления

Перечень необходимых документов может варьироваться в зависимости от виды льгот и пособий, но в большинстве случаев включает:

свидетельство о рождении ребенка (решение об усыновлении);

паспорт матери;

справка по форме №2;

выписка, подтверждающая факт совместного проживания;

свидетельство о расторжении брака или смерти второго родителя до рождения малыша;

заявление;

копия трудовой книжки (при наличии);

справки: о доходах; условиях проживания; отсутствии долга по коммунальным платежам (в некоторых случаях).

Какие документы подготовить, и по какой форме написать заявление на получение конкретной выплаты, лучше уточнить в организации, куда планируется направить обращение.

Куда обращаться за выплатами

Трудовые и налоговые льготы можно оформить по месту работы признанного единственным родителя, для получения иных пособий необходимо обращаться в органы соцзащиты. Причем последние можно посетить не только лично, но и доверить эту задачу представителю (не забыв для этого оформить соответствующую доверенность), а также обратиться через МФЦ или портал "Госуслуги".

Региональные выплаты матерям-одиночкам

За счет регионального бюджета субъекты РФ могут устанавливать и дополнительные выплаты матерям-одиночкам, а также увеличивать размеры уже существующих пособий для поощрения рождение двух и более детей. Пакет льгот, которые действуют для данной категории граждан, может различаться в зависимости от регионов, конкретный перечень

В каждом регионе пакет льгот для матерей-одиночек различен и какие именно действуют в конкретном регионе, необходимо узнавать в органах социальной защиты.

Например, в Самарской области одинокая мать ежегодно может получать на детей единовременное пособие к началу учебного года.

“В Москве при соблюдении установленных условий матерям-одиночка полагается, ежемесячные компенсационные выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания и на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни, — говорит Оксана Васильева. — В Омской области пособие на детей одиноких матерей выплачивалось в размере 500 рублей на каждого ребенка, в то время как по общему правилу его размер составлял 161 рубль с ежегодной индексацией. В Московской области в 2026 году предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей”.

Как получить статус матери-одиночки

Статус одинокого (или единственного) родителя закон фактически не закрепляет, а потому и соответствующего документа гражданам, которые относятся к данной категории, не полагается. Своеобразным аналогом такой бумаги может выступать справка по форме №2.

Данный документ выдается по заявлению матери:

в органах ЗАГС (по месту ее проживания либо на территории рождения, второй вариант действует для иногородних граждан);

в многофункциональном центре (МФЦ);

через сайт "Госуслуги".

Оформить справку нужно одновременно с выдачей свидетельства о рождении. Новорожденный малыш при этом получает фамилию матери, она же определит, какое отчество будет носить сын или дочь.

На то, чтобы подать заявление на получение данной справки, у женщины есть месяц с даты появления ребенка на свет.

Для этого потребуются следующие бумаги:

паспорт матери;

заявление по установленной форме;

документ из медучреждения, подтверждающий факт рождения малыша (либо решение суда, заявление свидетеля и т.п., доказывающие это событие);

свидетельство о расторжении брака, если женщина состояла в нем;

акт, подтверждающий смерть супруга (при наличии события);

заявление матери о внесении сведений об отце.

Шаги для получения справки по форме №2 через портал "Госуслуги":