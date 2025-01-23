Выплаты и льготы участникам СВО: какие есть, кто имеет право, как получить

МОСКВА, 13 февраля - РИА Новости. Выплаты участникам СВО - мера государственной поддержки военнослужащих. Какие льготы и денежные компенсации в 2026 году положены мобилизованным, контрактникам, добровольцам и членам их семей: единовременные, ежемесячные выплаты, преференции от государства и региональных властей, - в материале РИА Новости

Выплаты и льготы участникам СВО

Поддержка военнослужащих и их семей с самого начала специальной военной операции находится на особом контроле у государства. Сначала преференции полагались только тем, кто был мобилизован в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" . Но постепенно особые выплаты и льготы распространились на военнослужащих-контрактников и добровольцев, принимающих участие в СВО. В 2026 году страховые суммы, некоторые компенсации и пособия для участников специальной военной операции вырастут на 4,5%. Кроме того, теперь ветераны и участники СВО, уволенные в запас, смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве.

Кому положены

Выплаты и льготы положены следующим категориям:

Военнослужащим, участвующим в СВО.

Лицам, проходящим службу по контракту в зоне специальной операции.

Резервистам, призванным для участия в СВО.

Семьям участников СВО (вдовы, дети и другие близкие родственники).

Какие выплаты положены участникам СВО

Сейчас участникам СВО положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Причем некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в спецоперации.

С 2025 года участники СВО смогут получить грант для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Размер гранта на разведение крупного рогатого скота составит до 7 млн рублей, по другим направлениям – до 5 млн рублей.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков Перейти в медиабанк Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту в городе Тамбове © РИА Новости / Алексей Сухоруков Перейти в медиабанк Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту в городе Тамбове

Денежное довольствие

Денежное довольствие включает в себя месячный оклад, который определяется воинским званием и должностью, а также различные дополнительные выплаты, такие как надбавки за руководство подразделением, работу с государственной тайной, стаж службы и другие.

“Участники специальной военной операции - мобилизованные, контрактники и добровольцы - могут получить выплаты, которые осуществляются после внесения данных о военнослужащем в базу Единого расчетного центра Министерства обороны России. Размер - не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц. Эти средства начисляются на любой банковский счет, связанный с картой "Мир", о чем военнослужащий должен сообщить в военкомате. В случае отсутствия такой карты, ему откроют счет в банке. Выплаты осуществляются ежемесячно с 10-го по 20-е число. Также на этот счет будут поступать средства от регионов призыва, если они предусмотрены”, - рассказывает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Единовременная денежная выплата

- В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Так, например, в соответствии с указом мэра Москвы от 23.07.2024 N 58-УМ , лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более, положена единовременная выплата в размере 190 тыс. руб. Перечисление осуществляется по представлению Военного комиссариата столицы Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, - объясняет Роман Головицкий, юрист Европейской юридической службы.

Ежемесячная социальная выплата

По словам Людмилы Новицкой, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, она начинается с момента назначения на воинскую должность и продолжается до её завершения. В случае подписания контракта, выплаты продолжаются до вступления контракта в силу. Назначение и порядок регулируются приказами командиров воинских частей и руководителей организаций Вооруженных Сил РФ. Деньги поступают одновременно с основным денежным довольствием.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам

Ветераны боевых действий имеют право на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2025 года ее размер составляет 4 489,98 руб. Назначается ЕДВ территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Выплаты за ранение участникам СВО

Военнослужащие, получившие выплату в размере 3 млн рублей за тяжелое ранение, получат еще 1 млн рублей после установления инвалидности. Таким образом единовременная выплата по тяжелому ранению увеличена до 4 млн рублей.

Если участник СВО признаётся не годным к дальнейшей службе из-за ранения, то ему выплачивается единовременное пособие, его сумма с 1 января 2025 года составляет 3 439 562 рубля.

тяжелое ранение - 1 млн руб.;

легкое ранение - 500 тыс. руб.

Тяжелое ранение Среднее ранение Легкое ранение 3 млн руб. (после установления инвалидности выплачивается еще 1 млн руб.) 1 млн 100 тыс.

Ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности

Компенсация назначается участникам специальной военной операции, которым установлена инвалидность из-за травм, полученных во время службы.

Антонина Шаркова, профессор Финансового университета при Правительстве РФ уточняет, что она не зависит от времени, когда наступила инвалидность, места работы после службы или других видов получаемых пенсий и выплат.

Размер ежемесячной денежной компенсации, по словам эксперта, составляет:

инвалидам I группы — 22 908 рублей;

инвалидам II группы — 11 454 рубля;

инвалидам III группы — 4581,72 рубля.

Бойцам положена и государственная пенсия в размере:

23 069 руб. для инвалидов I группы;

19 224 руб. для инвалидов II группы;

13 457 руб. для инвалидов III группы.

Также бойцам положена ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля, она назначается без обращения.

Президент поручил распространить выплаты получившим инвалидность участникам СВО и на волонтеров, сотрудников Росгвардии и других ведомств.

Единовременное пособие при увольнении

при сроке службы менее 20 лет - два оклада денежного содержания;

20 лет и более - семь окладов.

Единовременная выплата при охране госграницы РФ на примыкающих к районам проведения СВО участках

Выплата осуществляется в случае получения увечья во время охраны границы России в районах, примыкающих к зоне ведения СВО, положена военнослужащим и сотрудникам Росгвардии. Размер - 3 млн руб.

Единовременное поощрение при награждении госнаградами

Выплачивается военнослужащим и уволенным с военной службы, если они были представлены к государственным наградам РФ, получили поощрение Президента или правительства.

Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей

“Размер зависит от оклада по воинской должности и классному чину. Если поощрение осуществляется Правительством РФ, выплачивается один оклад месячного денежного содержания; при поощрении Президентом РФ - два оклада; при присвоении почетных званий или награждении знаками отличия - три оклада; награда орденами и медалями (кроме юбилейных) подразумевает выплату в размере пяти окладов”, - отмечает Оксана Васильева.

С 1 января 2025 года вводится дополнительная выплата к пенсии для обладателей ордена Святого Георгия и знака отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней. Сумма выплаты военнослужащим, которые награждены орденом Святого Георгия I степени или знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней составит 415% размера социальной пенсии.

Страховые выплаты

Военнослужащие подлежат обязательному государственному страхованию, что позволяет им получать как социальные, так и страховые выплаты.

Страховые предусмотрены в следующих случаях:

Установление инвалидности во время военной службы.

Установление инвалидности в течение года после увольнения из-за травмы или заболевания, полученных во время службы.

Получение увечья во время службы

Размер зависит от группы инвалидности и в 2026 году составляет:

2 579 672 руб. для инвалидов I группы;

1 719 782 руб. для II группы;

859 891 руб. для III группы.

Также предусмотрены выплаты за увечья: 343 956 руб. за тяжелое и 85 989 руб. за легкое. Эти суммы ежегодно индексируются с учетом инфляции.

Какие льготы положены участникам СВО

Помимо денежного поощрения, участникам спецоперации полагается и ряд льгот.

Медицинская помощь

бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов;

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами;

бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача.

Если на месте прохождения службы нет военной мед. организации - помощь предоставляют государственные клиники. Каждый имеет право на медико-психологическую реабилитацию на срок до 30 дней, возможность пройти санаторно-курортное лечение. Участники СВО с инвалидностью I группы или званием Героя России направляются на лечение вне очереди.

Обеспечение техническими средствами реабилитации

Участники спецоперации имеют право на получение самых современных технических средств реабилитации. Среди них кресла-коляски повышенной проходимости со ступенеходами, протезы для занятий спортом, автомобили с ручным управлением, помощь в оборудовании жилья и рабочего места. При тяжелом ранении государство предоставляет протезы с микропроцессорным управлением.

Санаторно-курортное лечение

Тем, кому после госпитального лечения необходима медицинская реабилитация, бесплатно предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение.

С 2025 года ветераны СВО могут ежегодно проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах Социального фонда длительностью до 25 дней, а санаторного лечения – до 21 дня.

По информации Социального фонда при направлении в центры будет учитываться состояние здоровья ветерана на основе медико-социальной экспертизы. Если ранее она не проводилась, то диагностика и подбор методов лечения будут осуществляться в реабилитационном центре.

Трудовые гарантии

Для участников специальной военной операции сохраняются рабочие места. Трудовые контракты не расторгаются, а приостанавливаются. Вернуться к своим должностным обязанностям можно в течение трех месяцев после окончания срока службы. Как ветераны боевых действий, после выхода на работу участники СВО могут брать ежегодный отпуск в удобное время, а также отпуск за свой счет на период до 35 дней.

Банковские льготы

Банк России дал рекомендации кредитным и некредитным финансовым организациям продолжать обслуживание клиентов, которые мобилизованы, являются контрактниками или добровольцами, даже если у них истек срок действия удостоверяющего личность документа. Организациям предложено принимать меры для получения подтверждающей информации об участии в СВО.

- Кроме того, даже если в отношении клиента начата процедура банкротства, он имеет право открывать и использовать банковские счета для получения выплат за участие в СВО, - говорит Людмила Новицкая.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, обязующий кредиторов списывать долги участникам СВО на сумму не более 10 млн рублей. Списать долги можно тем, кто заключил контракт не ранее 1 декабря 2024 года на срок не менее года, а по просроченным кредитам до этой даты уже вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство.

Кредитные каникулы

Кредитные каникулы предоставляются как заемщикам, так и созаемщикам.

Это право распространяется на кредиты, которые были взяты до мобилизации (начала участия контрактника в СВО, подписания контракта добровольцем). Количество кредитных договоров не ограничено (кроме займов ИП - членов семьи мобилизованного (контрактника, добровольца), полученных для ведения предпринимательской деятельности).

“Для получения кредитных каникул необходимо обратиться к кредитору с заявлением об изменении условий кредитного договора, чтобы приостановить выполнение обязательств на льготный срок. В заявлении можно самостоятельно указать дату начала льготного периода, которая не может быть ранее 21.09.2022 и не может совпадать с датами мобилизации или начала участия в СВО. Если дата не указана, началом льготного периода будет считаться день подачи требования”, - объясняет Антонина Шаркова.

Если заявительное требование подает член семьи мобилизованного, ему нужно предоставить документы, подтверждающие родственные отношения, например, свидетельство о браке. В противном случае кредитор может отказать в предоставлении льготного периода.

Срок рассмотрения требования, по словам эксперта, составляет не более 180 дней.

Льготный период рассчитывается как увеличенный на 30 дней срок:

мобилизации;

участия в СВО контрактника;

действия контракта, заключенного добровольцем.

Льготный период продлевается:

на период нахождения заемщика в медорганизациях в стационарных условиях на излечении от увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе СВО;

если заемщик признан судом безвестно отсутствующим - на период до отмены этого решения суда либо до объявления лица умершим.

Платежи, не внесенные заемщиком после льготного периода, могут быть признаны просроченной задолженностью.

Мобилизованный (контрактник, доброволец) освобожден от уплаты процентов, начисляемых на сумму основного долга в льготный период по кредитным договорам (кроме обеспеченных ипотекой). Если в этот период кредит погашается досрочно, то средства не могут направить на уплату процентов, а сумму сверх объема обязательств по кредиту без учета процентов должны вернуть. Правило о неуплате процентов не применяется, если на 6 апреля 2024 г. обязательства по договору прекращены.

- На членов семьи мобилизованного (контрактника, добровольца) описанные послабления о неуплате процентов не распространяются. Они должны уплачивать проценты, начисляемые в льготный период на размер основного долга по кредитному договору (кроме обеспеченного ипотекой) по особой ставке. Есть и другие особенности. В частности, в течение льготного периода не могут начислить заемщику неустойку (штраф, пени) по кредитному договору, предъявить ему требование о досрочном погашении кредита или обратить взыскание на предмет залога или ипотеки, - говорит Антонина Шаркова.

Налоговые льготы

С 2025 года устанавливается дифференцированная шкала НДФЛ, которая не затрагивает доходы участников СВО.

Федеральным законом от 08.08.2024 №259-ФЗ внесены изменения в ст. 407 Налогового кодекса РФ , освобождающие участников специальной военной операции и их семьи от уплаты налога на имущество. В категорию членов семей входят супруги, несовершеннолетние и инвалиды, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно. Льгота также касается военнослужащих национальной гвардии, полиции, сотрудников МВД и добровольцев, участвующих в операции на Украине и в ряде других регионов. Срок действия преференции охватывает налоговый период, в который лицо было привлечено к СВО. Освобождается от налога один объект налогообложения каждого вида по выбору, включая квартиры, жилые дома, гаражи и другие строения. Льгота применяется за налоговые периоды, начиная с 2022 года.

Также участники спецоперации освобождены от уплаты пошлины при замене паспорта и водительского удостоверения, для них возможны отсрочки по налогам на время прохождения службы, а в ряде регионов есть свои преференции, например, Ростовская, Волгоградская, Московская и Ленинградская область предоставляет возможность не уплачивать налог на одно транспортное средство.

Пенсионные льготы

По словам Оксаны Васильевой, периоды участия в СВО засчитываются в двойном размере при исчислении страхового стажа для назначения страховой пенсии в следующих случаях:

во время прохождения военной службы,

пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС РФ.

Это правило применяется к правоотношениям, возникшим с 24.02.2022. Два года стажа идет за один год участия в СВО, а также 3,6 пенсионного коэффициента добавляются за год военной службы.

В аналогичном порядке страховой стаж рассчитывается и при назначении досрочной страховой пенсии по старости. Указанные периоды подтверждаются, в частности, справкой воинского подразделения, военного комиссариата по установленной форме.

Образовательные льготы

Участники спецоперации имеют возможность поступить в вузы на бюджет в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже учится на платном отделении, могут перевестись на бюджетные места.

“Порядок перераспределения вакантных бюджетных мест определен Правительством РФ. Также героям России, участникам специальной военной операции и их детям дается преимущественное право зачисления в колледжи и техникумы. Детей участников СВО принимают в школы и детские сады вне очереди в приоритетном порядке. У них будет право на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря. Льготы распространяются и на детей, чьи родители или опекуны погибли при выполнении задач в зоне СВО или умерли вследствие ранений”, - рассказывает Людмила Новицкая.

Участники СВО и члены их семей после гибели военнослужащего имеют право на бесплатное обучение или дополнительное профессиональное образование по востребованным специальностям. Оформить заявку можно на портале “Работа России”.

Льготы в сфере ЖКХ

Участники специальной военной операции и их семьи имеют право на льготы по жилищно-коммунальным услугам на федеральном, региональном уровнях.

- Все участники СВО признаны ветеранами боевых действий, что позволяет им пользоваться соответствующими льготами, включая компенсацию 50% расходов на оплату жилья. С 25 декабря 2023 года, согласно изменениям в федеральном законе, участники СВО и их семьи освобождаются от уплаты пени за просрочку коммунальных платежей. Кроме того, семьи погибших или пропавших без вести участников СВО могут получать возмещение 60% коммунальных расходов. Эти изменения действуют на всей территории России, - говорит Оксана Васильева.

В некоторых регионах местные власти выделяют субсидии на покупку газового оборудования. Для участников СВО президент рекомендовал выделять в регионах бесплатные земельные участки. В Крыму и Якутии такие льготы уже начали действовать. В Московской области с 2025 года участникам СВО вместо земельных участков будут предоставлять единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей.

Льготы для ветеранов боевых действий

установка домашнего стационарного телефона без очереди;

льготы по пенсионному обеспечению;

медицинское обслуживание после выхода на пенсию в военном мед. учреждении;

профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счет работодателя;

льготы ЖКХ;

обслуживание без очереди во всех организациях связи, культуры и спорта и прочие.

Выплаты и льготы семьям участников СВО

Члены семьи военнослужащего имеют право на единовременное пособие и ежемесячную денежную компенсацию в случае его гибели. Размер выплаты с 1 января 2025 года составляет 5,2 млн рублей. Пособие было проиндексировано на 4,5% Постановлением Правительства № 1830 от 20 декабря 2024 года.

К ним относятся:

супруг (супруга);

родители и лица, признанные судом фактически воспитывающими и содержавшими военнослужащего в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно для женщин и мужчин) или являющиеся инвалидами;

дети до 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения до 23 лет.

Имеют право на получение единовременного поощрения в случае, например, награждения участника СВО государственной наградой посмертно (ч. 2.6 ст. 3 Закона N 306-ФЗ ):

супруга (супруг);

родители;

дети;

лица, находившиеся на иждивении погибшего.

“Дети мобилизованных, контрактников, добровольцев (включая усыновленных) имеют право на первоочередное предоставление мест в государственных и муниципальных общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях и вузах по месту жительства, в летних оздоровительных лагерях. В случае гибели участника СВО или получении им увечья, его детям не нужно проходить вступительные испытания (за некоторым исключением) при поступлении на обучение в пределах отдельной квоты”, - объясняет Людмила Новицкая.

Родителям и супругам погибшего или пропавшего без вести назначается пенсия по потере кормильца, им возмещается 60% расходов на установку стационарного городского телефона, оплату ЖКХ, разовых услуг электрика и сантехника. Социальный фонд России выплачивает ежемесячное пособие детям, в 2024 году оно составляло 2 958,92 руб.

Для семей участников СВО возможно упрощенное назначение детских пособий, так как доходы мобилизованных не учитывают при назначении этих выплат. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. В случае окончательного принятия он вступит в силу со дня официального опубликования, появится возможность оформить пенсию и по инвалидности, и по потере кормильца.

Мобилизованные (контрактники, добровольцы) и члены их семей имеют также право на льготы по уплате нотариального тарифа за ряд нотариальных действий. Кроме того, родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях.

Как оформить выплаты и льготы

Куда обращаться

По словам Юрия Митина, управляющего партнера юридической компании "Интеллектуальная защита", для оформления выплат и льгот участникам СВО необходимо обратиться в местные органы социальной защиты населения, военные комиссариаты или написать заявление через портал госуслуг.

Документы

Необходимо предоставить:

паспорт;

документы, подтверждающие участие в СВО (приказ о призыве, контракт и др.);

документы, подтверждающие статус (например, инвалидность или награды).

заявление на получение выплат.

Сроки

Сроки оформления выплат могут варьироваться, но обычно не превышают 30 дней с момента подачи всех необходимых документов.

-Например, решение о назначении компенсации выносится в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Социальный фонд необходимых сведений и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение трех рабочих дней после его вынесения. Детское пособие назначается со следующего месяца после смерти или гибели военного либо начиная с месяца рождения ребенка, если смерть участника СВО наступила раньше. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении. В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному выплатному графику с 3-го по 25-е число каждого месяца, - говорит Оксана Васильева.

Советы эксперта

По всей стране созданы центры социальной поддержки, куда могут обратиться мобилизованные и члены их семей, а на портале госуслуг есть специальный раздел, в котором собраны меры поддержки для участников и ветеранов СВО и полное руководство о том, как их оформить.

Согласно новому внесенному в Госдуму законопроекту , семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, смогут обналичить средства материнского капитала, если он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Антонина Шаркова напоминает о том, что льготы, освобождающие участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога, могут предусматриваться законами субъектов РФ.