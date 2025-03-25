Что такое страховая пенсия: кому положена, размер и формула расчета

Что такое страховая пенсия и каким федеральным законом регулируется ее назначение, в чем суть каждого из существующих видов пенсии, как происходит назначение выплат пенсионерам и нововведения 2026 года — в материале РИА Новости.

Что такое страховая пенсия

Страховой пенсией принято называть регулярные (получаемые каждый месяц) денежные выплаты. Они призваны компенсировать гражданам утраченный по той или иной причине доход. Перечень лиц, которые могут претендовать на получение таких выплат, а также условия их назначения, порядок предоставления и прочие не менее важные моменты содержатся в тексте Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

В большинстве случаев страховая пенсия назначается пожизненно, а получить ее могут все граждане страны, правда, при соблюдении ряда важных условий.

Размер страховой пенсии по старости определяется по установленной законом формуле и зависит от того, каковы были суммы отчислений страховых взносов, сколько составляет продолжительность страхового стажа, а также от индексации, наличия инвалидности и иждивенцев, периода ухода за детьми до полутора лет и других факторов.

Кому положена страховая пенсия

В соответствии со статьей 4 указанного выше ФЗ правом на получение страховой пенсии обладают "граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", при соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом".

Чем страховая пенсия отличается от социальной и накопительной

Российская пенсионная система включает несколько видов пенсионных выплат, которые имеют свои условия назначения, размеры и источники финансирования.

Критерий Страховая пенсия Социальная пенсия Накопительная пенсия Источник финансирования Страховые взносы работодателя Федеральный бюджет Личные накопления на счете в СФР или НПФ Условие назначения Стаж, баллы, возраст Отсутствие стажа/баллов, потеря кормильца, подтвержденная нетрудоспособность Возраст, наличие накоплений на счете Пенсионный возраст (2026) 64 года (м) и 59 лет (ж) 69 лет (м) и 64 года (ж) 60 лет (м) и 55 лет (ж) при наличии накоплений Если пенсионер работает Выплачивается Не выплачивается Выплачивается Размер Зависит от баллов и стажа Фиксированный (ниже страховой) Зависит от размера накоплений, рассчитывается по формуле

"Страховая пенсия – это то, что вы заработали. Пока вы работаете официально, работодатель перечисляет взносы в Социальный фонд России, они конвертируются в пенсионные баллы, и потом из этих баллов складывается ваша пенсия. Социальная пенсия – это другое. Ее платит государство из бюджета тем, кто по разным причинам не смог накопить достаточно стажа и баллов. Есть два важных последствия этого различия:

социальную пенсию по старости назначают на 5 лет позже страховой – в 2026 году это 69 лет для мужчин и 64 года для женщин;

работающий пенсионер может получать страховую пенсию, а социальную — нет: пока человек официально работает, социальная пенсия по старости ему не положена", — объясняет налоговый юрист, аудитор, основатель консалтинговой компании ООО "АльянсКонсалтинг".

Основные условия назначения (возраст, стаж, пенсионные баллы)

Условия назначения россиянам страховой пенсии напрямую зависят от ее вида.

Так, при назначении страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 ФЗ "О страховых пенсиях" учитывается три основных фактора:

достижение установленного возраста. В законе прописано, что право на страховую пенсию по старости возникает у мужчин и женщин, которым исполнилось 65 и 60 лет соответственно (в 2026 году — 64 года для мужчин и 59 лет для женщин). Однако в настоящее время и вплоть до 2028 года в стране осуществляется длительный переходный период, цель которого — постепенное повышение пенсионного возраста. А потому конкретные цифры для россиян, оформляющих страховую пенсию в этот период, могут отличаться от указанных выше показателей;

наличие страхового стажа, который составляет не менее 15 лет;

индивидуальный пенсионный коэффициент, величина которого по закону не может быть меньше 30 баллов.

Важно! Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполнено, страховая пенсия по старости не назначается. В этом случае гражданин может претендовать на социальную пенсию, но только по достижении 69 лет (мужчины) или 64 лет (женщины).

Пенсионные баллы начисляются не только за периоды работы. В страховой стаж входят и так называемые нестраховые периоды:

год срочной военной службы дает 1,8 балла;

год ухода за ребенком до полутора лет — также 1,8 балла (для первого ребенка), 3,6 балла — для второго, 5,4 — для третьего и четвёртого.

При этом некоторые категории россиян имеют право на досрочный выход на пенсию и, соответственно, получение выплат. К таковым относятся граждане, чья деятельность связана с вредными или представляющими опасность условиями труда, представители некоторых профессий (медики, спасатели, педагоги и другие), граждане, которые долгое время работали в условиях Крайнего Севера, многодетные матери и прочие.

“Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере” . Получить страховую пенсию по инвалидности могут лишь россияне, официально признанные инвалидами в том порядке, который установлен действующим законодательством. Необходимая информация для назначения выплаты содержится в

Все ключевые условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца перечислены в статье 10 соответствующего Федерального закона. В ней, в частности, указано, что при вступлении в новый брак супруг или супруга погибшего теряют право на получение пенсии.

Виды страховых пенсий

В статье 6 Федерального закона N 400-ФЗ описаны три основные вида существующей в стране страховой пенсии.

По старости

Страховая пенсия по старости назначается тем гражданам, которые достигли определенного возраста , а также имеют установленный законодательством трудовой стаж и нужное количество пенсионных баллов. Такая пенсия является наиболее популярным видом страховой пенсии на территории нашей страны.

По инвалидности

На получение страховой пенсии по инвалидности могут претендовать россияне, которые официально признаны инвалидами (I, II или III группы). Они также должны иметь страховой стаж (при этом минимального уровня в этом случае законом не предусмотрено). Причина, которая привела к потере трудоспособности и получению инвалидности, при назначении этого вида пенсии не учитывается.

Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Если необходимого трудового стажа у гражданина с инвалидностью нет, ему назначается уже не страховая, а социальная пенсия по инвалидности. Этот вопрос регулирует“О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

По случаю потери кормильца

статье 10 ФЗ "О страховых пенсиях". Третий вид, предусмотренный российским законодательством, — это пенсия по случаю потери кормильца. Она ежемесячно выплачивается гражданам, которые состояли на иждивении у погибшего (либо безвестно отсутствующего) кормильца. К числу таких лиц относятся несовершеннолетние дети, братья или сестры, а также внуки, супруги и и некоторые иные члены семьи. Полный перечень указан вФЗ "О страховых пенсиях".

Размер страховой пенсии: как рассчитать

Для того, чтобы самостоятельно рассчитать, какой именно будет будущая страховая пенсия, граждане могут использовать следующую формулу:

Страховая пенсия = ИПК × СПК + ФВ

Где:

ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) – обозначает индивидуальный пенсионный коэффициент и представляет собой сумму накопленных гражданином пенсионных баллов. Максимум за один год – 10 баллов. СПК (стоимость пенсионного коэффициента) – устанавливается государством и ежегодно индексируется. В 2026 году составляет 156,76 рубля. ФВ (фиксированная выплата) – базовая часть пенсии, устанавливается государством. В 2026 году – 9584,69 рубля.

Три практических примера работы формулы:

Накоплено баллов (ИПК) Расчет (ИПК × 156,76 + 9584,69) Итоговая пенсия Минимальные условия 30 30 × 156,76 + 9584,69 14 287,49 руб. → с доплатой до 16 288 руб. Средний стаж/средний доход 80 80 × 156,76 + 9584,69 22 125,49 руб. Высокий доход/длительный стаж 100 100 × 156,76 + 9584,69 25 260,69 руб.

"Один важный момент: пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера - в 2026 году это 16 288 рублей. Если пенсия вышла меньше, государство доплачивает разницу автоматически", – отмечает Татьяна Вахрамян.

На фиксированную выплату в повышенном размере могут рассчитывать граждане, достигшие возраста 80 лет, инвалиды I группы и россияне, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, а также ряд других категорий. Также нужно отметить, что с 1 января 2025 года (но не ранее дня назначения страховой пенсии) россияне в возрасте от 80 лет, а также относящиеся к инвалидам I группы могут рассчитывать на дополнительное повышение фиксированной выплаты (надбавка на уход). Она не назначается инвалидам с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода.

Индексация страховой пенсии в 2026 году

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ "О страховых пенсиях", страховая пенсия индексируется ежегодно с целью компенсации инфляции и роста стоимости жизни. Перерасчет производится автоматически – подавать новые заявления пенсионерам не нужно.

С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,6%. В результате индексации стоимость одного пенсионного коэффициента выросла до 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты составил 9584,69 рубля. Для сравнения: в 2025 году стоимость балла составляла 145,69 рубля, а фиксированная выплата – 8907,07 рубля.

Помимо плановой индексации, пенсионер вправе обратиться за перерасчётом в Социальный фонд, если в период после назначения пенсии у него появились дополнительные основания – например, изменилось количество иждивенцев или накопились новые пенсионные баллы за продолжение работы.

Как оформить страховую пенсию

Назначением, перерасчетом или пересмотром страховых пенсий в нашей стране занимается Социальный фонд России. Для оформления выплат нужно собрать пакет необходимых документов, подготовить заявление и обратиться в соответствующее отделение.

Гражданин также вправе выбрать организацию, которая возьмет на себя доставку пенсии, и способ ее получения: например, через Почту России или на банковскую карту (в этом случае нужно указать конкретный счет). Получать пенсию можно не только лично, но и через доверенное лицо.

Куда обращаться

Подать заявление на оформление страховой пенсии вместе с заранее подготовленными для этого документами россияне могут в региональном отделении Социального фонда России. Это можно сделать как во время личного визита в Соцфонд, так и через местный многофункциональный центр (если услуга предоставляется в конкретном МФЦ, вопрос стоит уточнить заранее), либо при помощи портала государственных услуг в электронном виде.

Необходимые документы

Для оформления страховой пенсии россиянам могут потребоваться следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета);

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (при наличии периодов работы, не отраженных в электронной системе);

документы, подтверждающие нестраховые периоды – военную службу, уход за детьми, уход за инвалидом и другие;

дополнительные документы – при наличии оснований для досрочного назначения пенсии или повышенной фиксированной выплаты.

выписка с индивидуального лицевого счета, в которой указана информация о трудовом стаже и размере получаемого дохода (можно заказать на "Госуслугах"). Перед тем, как ее приложить, стоит убедиться, что все указанные сведения верны;

документы, которые могут подтвердить наличие оснований для назначения пенсии.

Если предоставленного перечня недостаточно для назначения страховой пенсии, уполномоченный орган должен сообщить заявителю, какие бумаги ему необходимо представить дополнительно. Некоторые документы могут иметь ошибки, которые могут повлиять на назначение пенсии. Разберем распространенные.

Ошибка Суть Как исправить Неучтенный стаж Периоды работы до 2002 года переносились в цифровую систему вручную – возможны пропуски и неточность дат Заказать выписку из ИЛС на Госуслугах и проверить все периоды заранее. Подтвердить стаж архивными справками Отсутствие документов о нестраховых периодах Военная служба, уход за детьми и другие периоды не попадают в стаж автоматически Собрать подтверждающие документы (военный билет, свидетельства о рождении детей и т.д.) до подачи заявления Позднее обращение за пенсией Гражданин не знает о праве на пенсию и теряет время СФР уведомляет о возможности оформить пенсию за месяц – не игнорируйте сообщение. Также следует проверить право на досрочную пенсию Неверные данные о доходах Ошибки работодателя при передаче сведений в СФР занижают количество баллов Проверить выписку ИЛС. При расхождении – обратиться к работодателю или в СФР с архивными справками

"Не ждите выхода на пенсию, чтобы проверить свои данные. Зайдите прямо сейчас в личный кабинет на Госуслугах, закажите выписку из лицевого счёта и проверьте, все ли периоды работы учтены. Ошибки в стаже и баллах случаются – особенно по периодам до 2002 года, когда данные переносились вручную. Исправить их заранее несравнимо проще, чем разбираться когда пенсия уже назначена", – предупреждает Татьяна Вахрамян.

Сроки назначения

В соответствии со статьей 22 Федерального закона "О страховых пенсиях", страховая пенсия назначается гражданину со дня обращения, то есть, с той даты, когда было принято соответствующее заявление. Страховая пенсия по инвалидности назначается с момента, когда человек официально получил данный статус.

На рассмотрение заявления отводится:

5 рабочих дней – если все необходимые сведения уже есть в системе;

10 рабочих дней – если требуется запросить дополнительные данные в других организациях.

Госуслугах ”. Уведомление о принятом решении гражданину могут сообщить по почте, телефону или в личном кабинете на “”.

Страховая пенсия по старости назначается бессрочно, страховая пенсия по инвалидности – на тот период, в течение которого гражданин официально имеет статус инвалида. Также в законе оговорено, что страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается на тот срок, в течение которого ее получатель является нетрудоспособным (в том числе она может назначаться и бессрочно).

Главное о страховой пенсии в 2026 году

Страховая пенсия – основной вид пенсионного обеспечения в России, который напрямую зависит от качества трудовой деятельности и вклада гражданина: чем больше официальный стаж и выше заработок, тем больше пенсионных баллов накапливается и тем выше будет пенсия.

Ключевые параметры страховой пенсии в 2026 году:

Пенсионный возраст: 64 года для мужчин, 59 лет для женщин (переходный период до 2028 года).

Минимальный страховой стаж: 15 лет.

Минимальный ИПК: 30 пенсионных баллов.

Стоимость одного пенсионного балла: 156,76 рубля.

Фиксированная выплата: 9584,69 рубля.

Прожиточный минимум пенсионера: 16 288 рублей (государство доплачивает автоматически, если пенсия ниже).