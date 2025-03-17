Семейная ипотека в 2026 году: что изменится с 1 июля, ставки, условия

Программа льготной ипотеки ориентирована на семьи с детьми. Она стартовала в 2018 году, а условия предоставления льготного кредита за время действия не раз менялись. Мера поддержки будет действовать до 2030 года по новым правилам. Кто сможет приобрести жилье под выгодный процент, как выбрать банк и что изменится с 1 июля 2026 года – в материале РИА Новости.

Главные изменения в семейной ипотеке с 1 июля 2026 года

Семейная ипотека – мера государственной поддержки, которая позволяет российским семьям с детьми улучшить условия проживания путем покупки жилья в кредит по пониженной льготной ставке. Программа действует с 2018 года и с тех пор не раз менялась: расширялся круг получателей, повышался первоначальный взнос, вводились лимиты на число льготных кредитов в одни руки и т.д.

В течение 2025 года активно обсуждалась вероятность введения новых реформ, которые повлияли бы на рост лимита кредита снизили первоначальный взнос для многодетных семей. 29 июня вице-премьер Марат Хуснуллин и Минфин официально подтвердили : с 1 июля условия программы не меняются, а к вопросу введения реформ вернутся не раньше 1 октября 2026 года.

До этой даты для семейной ипотеки действуют прежние правила – ставка до 6% годовых, взнос от 20% и лимит 12 млн рублей для Москвы, области, Санкт-Петербурга и Ленобласти либо 6 млн рублей для остальных регионов. Также действует комбинированная ипотека и условия солидарной ответственности, введенные с 1 февраля: оформить два отдельных льготных кредита на мужа и жену больше нельзя – банк оценивает доходы и долговую нагрузку семьи в целом.

Обсуждаемая новая шкала ипотечных ставок

Одно из ключевых предложений реформы, озвученных ранее, отказ от единой ставки 6% в пользу шкалы, привязанной к числу детей. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков озвучивал следующие параметры дифференцированной семейной ипотеки: около 10% для семей с одним ребенком, около 6% для семей с двумя детьми и до 4% для многодетных. Изменения были направлены на смещение поддержки в сторону семей с более высокой финансовой нагрузкой. Важно учитывать, пока это проект, а не норма, действующая в банках-участниках программы – изменения будут введены с 1 октября 2026 года.

Рассматриваемая шкала ипотечных ставок Количество детей Ставка до 1 июля 2026 Обсуждаемая ставка с 1 июля 2026 1 ребенок до 6 лет до 6% около 10% 2 несовершеннолетних ребенка до 6% около 6% 3 и более детей до 6% около 4%

Снижение первоначального взноса и лимиты для многодетных

Отдельно обсуждается снижение первоначального взноса для многодетных – с нынешних 20% до 10%, так как именно взнос, а не платеж, чаще становится главным барьером при покупке жилья. Параллельно рассматривается рост лимита кредита для соответствия реальной стоимости жилья для многодетной семьи с предлагаемыми суммами кредита.

Как суммы изменятся Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО 12 млн рублей до 18 млн рублей Остальные регионы России 6 млн рублей до 9 млн рублей

Расширение на вторичку и дома старше 20 лет

Как отмечает Екатерина Кудряшова, кандидат юридических наук, доцент МОФ РАНХиГС, директор по правовым вопросам Исследовательский центр "АБП" (ABL), со вторичным жильем ситуация тоже требует аккуратности. Нельзя сказать, что семейную ипотеку на вторичку сейчас можно взять просто “по всей России” без ограничений. По действующим правилам вторичное жилье доступно не всем семьям и не в каждом населенном пункте.

Например, в Москве и Санкт-Петербурге программа на вторичное жилье не распространяется вообще. Но для семей с ребенком до 6 лет оно возможно в отдельных городах с низким объемом строительства многоквартирных домов. При этом дом, в котором покупается квартира, не должен быть аварийным и не должен быть старше 20 лет на дату заключения кредитного договора. Также жилье не должно приобретаться у близких родственников и иных взаимозависимых лиц.

"Для семьи это не формальность. Например, родители нашли хорошую квартиру на вторичном рынке, договорились с продавцом, внесли аванс, а потом банк отказывает: город не подходит под программу, дом старше 20 лет или продавец связан с покупателем родственными отношениями. В итоге семейная ипотека превращается не в способ улучшить жилищные условия, а в спор о возврате аванса. Поэтому сначала проверка объекта и только потом предварительные договоренности", – комментирует Екатерина Кудряшова.

Стоит ли брать ипотеку до или после 1 июля 2026 года?

Однозначного ответа эксперты не дают. По словам Екатерины Кудряшовой, семьям следует ориентироваться не на изменения, а на следующие факторы:

подходит ли семья под программу;

проходит ли объект;

выдерживает ли семейный бюджет ежемесячный платеж.

"Откладывать сделку только в надежде на будущие послабления я бы не советовала. Обсуждение реформы программы продолжается, и не все возможные изменения обязательно будут мягче для заемщика", – дополняет эксперт.

Максим Петров, руководитель АНО "Центр социальных инициатив", предлагает рассматривать этот вопрос через готовность конкретной сделки: "Если семья уже нашла подходящую квартиру, получила одобрение банка и понимает, что кредитная нагрузка будет комфортной, откладывать покупку только из-за изменений программы я бы не советовал".

Однако семьям, которые потенциально подпадают под обсуждаемые льготы – многодетным или тем, кто рассматривает вторичное жилье, – стоит внимательно изучить обновленные параметры перед подачей заявки.

Кому положена семейная ипотека: требования к заемщикам

Согласно утвержденным условиям, программа “Семейная ипотека” распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Кроме того льготный кредит на новостройки могут получить семьи:

проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек, воспитывающие двух несовершеннолетних детей;

с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах, имеющих индивидуальные программы развития;

где есть ребенок-инвалид.

Причем программа работает как для полных семей, так и для родителей-одиночек. Родители и ребенок должны иметь российское гражданство.

С 1 февраля 2026 года дети должны быть зарегистрированы по одному адресу с родителем, который оформляет кредит. При этом банк оценивает не только состав семьи, но и платежеспособность заемщика: показатель долговой нагрузки (ПДН), кредитную историю, доход всех участников сделки, – поэтому справки о доходах стоит собирать заранее.

« "С юридической точки зрения семейная ипотека – это не просто кредит под хорошую ставку. Это будущий семейный актив и одновременно семейное обязательство. Если квартира покупается в браке, она обычно попадает в режим совместной собственности супругов, даже если кредит оформлен на одного из них. При разводе спорят не только о квартире, но и об ипотечном долге, материнском капитале, детских долях, фактических платежах после расставания. Поэтому до подписания ипотечных документов супругам полезно понимать: кто вносит первоначальный взнос, используются ли личные деньги одного супруга, будет ли материнский капитал, как распределяются платежи и что произойдет при разводе", – рекомендует Екатерина Кудряшова.

Условия семейной ипотеки

Базовые параметры этой меры адресной поддержки семей на середину 2026 года:

ставка – до 6% годовых (только в отношении части кредита, не превышающей 6 или 12 млн рублей соответственно, если сумма больше – банк вправе установить иную ставку);

первоначальный взнос – от 20% стоимости жилья;

лимит кредита – 12 млн рублей для Москвы, области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, 6 млн рублей – для остальных регионов;

срок кредитования – до 30 лет;

комбинированная ипотека – при цене жилья выше лимита остаток кредитуется по рыночной ставке, из-за чего переплата может заметно вырасти;

ежемесячный платеж – удобно предварительно оценить с помощью ипотечного калькулятора на сайте банка.

Материнский капитал можно направить на первоначальный взнос или частичное погашение кредита. Отдельно, вне условий самой ипотечной программы, для семей с третьим или последующим ребенком продолжает действовать выплата 450 тыс. руб. на погашение жилищного кредита – ее можно использовать в дополнение к льготной ипотеке.

« "Здесь появляется важное семейно-правовое последствие: жилье должно быть оформлено с учетом прав детей. Иногда родители воспринимают материнский капитал как удобный способ “добавить денег к ипотеке”, а потом забывают о детских долях. В дальнейшем это осложняет продажу квартиры, раздел имущества, наследование и любые сделки с объектом", – подчеркивает Екатерина Кудряшова.

Важно! С 1 февраля 2026 года можно рефинансировать рыночную часть уже оформленной комбинированной ипотеки – тот остаток кредита, что раньше кредитовался по ставке, следующей за ключевой ставкой ЦБ. Также доступно досрочное погашение – полное или частичное.

На какое жилье можно взять ипотеку

Используя семейную ипотеку, люди могут купить строящуюся квартиру или готовый объект у девелопера, приобрести земельный участок и построить свой дом, воспользовавшись услугами застройщика, аккредитованного банком. Строительство индивидуального дома или его приобретение для граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и с обязательным открытием эскроу-счета.

Банки-кредиторы дополнительно устанавливают требования к наличию на участке коммуникаций: электричества, водоснабжения, отопления. Все строительные работы должны проходить по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Земельный участок под застройку должен входить в границы поселений, а вид разрешенного использования предусматривать ИЖС.

Заемщики ДФО (Дальневосточного федерального округа) и семьи с детьми-инвалидами могут взять кредит на вторичное жилье в сельской местности, в том числе для покупки недвижимости у физлица. С 1 апреля 2025 года вторичное жилье можно приобрести и в регионах, где почти нет строящихся многоквартирных домов (не более двух новостроек одновременно), но необходимо соблюсти следующие условия:

дом, где квартира берется в ипотеку, не должен быть аварийным и старше 20 лет;

исключается покупка у взаимозависимых лиц (родственников, опекунов и подопечных).

Как оформить семейную ипотеку: пошаговая инструкция

Оформление проходит в несколько этапов:

Проверить право на программу. Выбрать банк-участник и получить предварительное одобрение. Подобрать объект под требования программы. Подготовить документы и подать их в банк. После финального одобрения подписать кредитный договор.

Начать подбор банка удобнее с зарплатного: кредитные организации охотнее одобряют заявку постоянным клиентам, у которых уже есть вклады или накопительные счета. Помимо ставки стоит смотреть на дополнительные условия – требования к страхованию жизни и имущества, размер первоначального взноса, а также на то, под какие именно объекты банк дает семейную ипотеку: многие кредитные организации работают только с определенными объектами в определенных регионах.

Стандартный пакет документов включает:

заявление и паспорта заемщика и созаемщика;

свидетельства о рождении детей;

документы о браке;

СНИЛС и справки о доходах;

документы по объекту недвижимости (включая выписку из ЕГРН);

сведения о материнском капитале, если он используется.

При выборе новостройки стоит изучить застройщика – его проекты, опыт и репутацию на рынке, не было ли у него кризисных периодов. При покупке вторичного жилья у продавца нужно запросить выписку из ЕГРН и документы, подтверждающие основание права собственности – наследство, дарение или договор купли-продажи, – согласие супруга продавца на сделку, а также справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.

После одобрения банк обычно требует страховку жизни заемщика и самого жилья – до полного погашения кредита оно остается залоговым имуществом банка.

"Как юрист я всегда рекомендую внимательно читать кредитный договор. Многие заемщики подробно обсуждают процентную ставку, но практически не обращают внимания на условия страхования, основания для изменения условий кредита и порядок досрочного погашения. Именно эти положения впоследствии чаще всего становятся причиной споров", – советует Максим Петров.

Важно! Предварительное одобрение банка обычно действует ограниченный срок. Если семья не успевает выйти на сделку вовремя, документы придется подавать заново – и уже на условиях, актуальных на новую дату.

Часто задаваемые вопросы

Ответы экспертов на часто задаваемые вопросы.

Можно ли использовать материнский капитал как первоначальный взнос?

Екатерина Кудряшова: "Да, можно. Но нужно заранее уточнить порядок в конкретном банке, потому что банк должен понимать, какая часть первоначального взноса вносится собственными средствами семьи, а какая будет перечислена из средств материнского капитала".

Дают ли семейную ипотеку на вторичное жилье в регионах?

Екатерина Кудряшова: "Ответ зависит от конкретного города, категории семьи и параметров дома. Нужна проверка по актуальному перечню городов и требованиям программы. Универсального правила “вся вторичка по всей России подходит” сейчас нет".

Можно ли взять семейную ипотеку повторно, если первая уже закрыта?

Максим Петров: "Этот вопрос зависит от действующих правил программы и обстоятельств конкретной семьи. Сам факт полного погашения предыдущего кредита автоматически не означает повторное право на льготную ипотеку, поэтому перед подачей новой заявки необходимо изучить актуальные требования".

Екатерина Кудряшова: "Нужны дополнительные условия, в частности рождение следующего ребенка после оформления предыдущей льготной ипотеки и полное погашение первого кредита. Поэтому перед новой заявкой лучше не полагаться на устный ответ менеджера, а запросить у банка письменную проверку права на программу".

Главное о семейной ипотеке в 2026 году

Семейная ипотека остается одной из важнейших мер государственной поддержки, которая позволяет российским семьям с детьми улучшить жилищные условия за счет покупки жилья в кредит по льготной ставке. Что осталось и что изменилось к июлю 2026 года:

Изменения программы – дифференцированные ставки, сниженный взнос для многодетных, увеличенные лимиты – официально перенесены на 1 октября 2026 года.

Базовые условия не изменились: ставка до 6% годовых, взнос от 20%, срок до 30 лет, лимит 12 млн рублей в Москве, области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 млн рублей – в остальных регионах.

Обсуждаемая шкала ставок: около 10% для семьи с одним ребенком, 6% – с двумя, 4% – для многодетных; взнос для многодетных могут снизить до 10%, а лимиты – поднять до 18 млн и 9 млн рублей.

С 1 февраля 2026 года супруги обязаны выступать солидарными заемщиками, а дети – быть зарегистрированы по одному адресу с заемщиком.

Вторичное жилье доступно с ограничениями по региону, возрасту дома и продавцу.

Маткапитал можно направить на взнос или погашение кредита, но с обязательным выделением долей детям.

Многодетные семьи могут получить выплату 450 тыс. руб. и направить ее на полное или частичное погашение долга по льготной ипотеке.