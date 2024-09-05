Пособия для студентов: какие выплаты и льготы положены в 2025 году

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Выплаты и льготы студентам — это государственные меры поддержки граждан, которые обучаются в вузах, колледжах, техникумах и т.д. О том, какие есть пособия и преференции для студентов высших учебных заведений и обучающихся в ссузах в 2025 году, кому положена социальная стипендия и как ее получить, размеры выплат очникам и как их получить, — в материале РИА Новости.

Пособия для студентов

36 закона "Об образовании в РФ" , государство в целях поддержки студентов, которые обучаются на бюджетной основе, дает им право на различные пособия и льготы. Это касается не только очников, но и студентов вечерней и заочной форм обучения, хотя им может назначить выплату только работодатель. Помимо стипендий за хорошую успеваемость, студент имеет право получить отсрочку от армии, дополнительную материальную помощь, скидки на проезд и т.д Согласно ст., государство в целях поддержки студентов, которые обучаются на бюджетной основе, дает им право на различные пособия и льготы. Это касается не только очников, но и студентов вечерней и заочной форм обучения, хотя им может назначить выплату только работодатель. Помимо стипендий за хорошую успеваемость, студент имеет право получить отсрочку от армии, дополнительную материальную помощь, скидки на проезд и т.д

Кому положены

В России стимулирующие выплаты положены студентам, которые обучаются в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Чтобы получить пособия, необходимо учиться впервые в учреждении, которое имеет государственную аккредитацию — во время получения второго высшего привилегий уже не будет.

Стипендии и гранты

Выплаты студентам можно поделить на две группы: к первой относятся стипендии за успехи в учебе, а ко второй — социальные пособия.

"Государство и российские вузы в определенной мере поддерживают и стимулируют студентов денежными пособиями, — рассказал РИА Новости юрист, генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов. — Как правило, различные выплаты предоставляются студентам-бюджетникам. Однако, помимо академической стипендии, у студентов есть еще ряд стимулирующих выплат, которые можно получить — социальную стипендию, пособие по беременности и родам, материальную помощь, выплату студенческим семьям и ряд льгот".

Государственная академическая стипендия

письму Минобрнауки России от 10.06.2024 N МН-5/9654 , полагается тем, кто учится за счет государства очно. Ее назначают при сдаче экзаменов на "хорошо" и "отлично", также у студента не должно быть "хвостов". Это базовая стипендия, которая, согласно, полагается тем, кто учится за счет государства очно. Ее назначают при сдаче экзаменов на "хорошо" и "отлично", также у студента не должно быть "хвостов".

Отдельным пунктом в порядке назначения академической стипендии прописано, что “в период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета”.

минимальный размер такой стипендии для студентов, получающих высшее образование, составляет 2056 рублей, а для учащихся ссузов — 890 рублей. В 2025 годутакой стипендии для студентов, получающих высшее образование, составляет 2056 рублей, а для учащихся ссузов — 890 рублей.

При этом вузы вправе повышать пособие самостоятельно. Академическую стипендию индексируют каждый год.

Также в законе прописано, что за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной или иной областях деятельности студенту может быть назначена повышенная академическая стипендия.

Стипендия Президента РФ

Указу Президента РФ от 27 ноября 2023 г. N 902 , им положено по 75 000 рублей. Стипендию президента РФ дают молодым ученым (в возрасте до 35 лет) и аспирантам, которые занимаются перспективной научно-исследовательской деятельностью по направлениям модернизации российской экономики, пишут научные статьи в авторитетные журналы и т.д. Согласно, им положено по 75 000 рублей.

Указ президента Российской Федерации от 25.12.2024 г. № 1106 устанавливает для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования с 1 сентября 2025 года размер стипендии 30 000 рублей. При этом общее число получателей ежегодно не должно превышать 3400 человек. устанавливает для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования с 1 сентября 2025 года размер стипендии 30 000 рублей. При этом общее число получателей ежегодно не должно превышать 3400 человек.

будут выплачены в размере 30 000 рублей. Ранее, для приоритетных направлений экономики были доступны фиксированные стипендии — 2200 рублей в месяц для успешных студентов и 7000 рублей для приоритетных направлений. С сентября 2025 года обе стипендии объединятся в одну и получать ее будут студенты приоритетных направлений. Причем, в 2024/2025 учебном году действующие стипендиив размере 30 000 рублей.

Стипендия Правительства РФ

приоритетные направления экономики для ее модернизации, заниматься исследовательской деятельностью, писать научные статьи, побеждать в авторитетных олимпиадах и т.д. Для получения стипендии правительства РФ также нужно изучатьнаправления экономики для ее модернизации, заниматься исследовательской деятельностью, писать научные статьи, побеждать в авторитетных олимпиадах и т.д.

№ 1861 “О стипендии Правительства Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования” с 1 сентября 2025 года размер стипендии составит 20 000 рублей для 5700 обучающихся. Ранее базовый размер составлял 1 440 рублей для студентов и 5 000 рублей для приоритетных направлений. С сентября 2025 года обе стипендии объединяются в одну. Действующие стипендии за 2024/2025 год будут начислены в размере 20 000 рублей. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 года“О стипендии Правительства Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования” с 1 сентября 2025 года размер стипендии составит 20 000 рублей для 5700 обучающихся. Ранее базовый размер составлял 1 440 рублей для студентов и 5 000 рублей для приоритетных направлений. С сентября 2025 года обе стипендии объединяются в одну. Действующие стипендии за 2024/2025 годв размере 20 000 рублей.

Стипендия Правительства Москвы

дают студентам преимущественно технических специальностей. Чтобы ее получить, первокурсникам нужно иметь школьную медаль "За особые успехи в обучении", студентам других курсов — сдать сессии без троек за все время обучения и участвовать в общественно важных мероприятиях. Размер пособия — 6 500 рублей в месяц, его платят только бюджетникам, а кандидатов выдвигает учебное заведение. Этот вид стипендиистудентам преимущественно технических специальностей. Чтобы ее получить, первокурсникам нужно иметь школьную медаль "За особые успехи в обучении", студентам других курсов — сдать сессии без троек за все время обучения и участвовать в общественно важных мероприятиях. Размер пособия — 6 500 рублей в месяц, его платят только бюджетникам, а кандидатов выдвигает учебное заведение.

Выплата стипендии Правительства Москвы осуществляется равными частями дважды в учебном году: не позднее 15 января и 15 июня. Размер каждой части стипендии составляет 39 000 рублей. Квота составляет (среди первокурсников — 1000 стипендий, 2 курс — 500 стипендий, 3 курс — 300 стипендий, 4 курс — 200 стипендий для студентов всех вузов Москвы).

Именные стипендии и гранты

ст.36 закона "Об образовании" именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий, — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. — В соответствии с п. 11 ст. 217 НК РФ именные стипендии, учреждаемые федеральными госорганами, органами госвласти субъектов РФ и органами местного самоуправления, не облагаются НДФЛ”. “В соответствии соименные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий, — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. — В соответствии сименные стипендии, учреждаемые федеральными госорганами, органами госвласти субъектов РФ и органами местного самоуправления, не облагаются НДФЛ”.

Министерство просвещения России запускает программу именных стипендий для студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. Именные стипендии учреждены в честь выдающихся деятелей образования России А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского и Н.М. Карамзина. Ежегодно с 1 сентября 2025 года они будут присуждаться лучшим студентам педвузов на основе конкурсного отбора. Размер составит 15 000 рублей.

Минобрнауки также планирует изменить размер и количество именных стипендий. Согласно приказу в 2025 году будет выплачено 200 именных стипендий: 100 отличившимся студентам и 100 лучшим аспирантам по 20 и 30 тысяч рублей соответственно.

"Различными постановлениями правительства РФ закреплены следующие стипендии: имени Е.Т. Гайдара, А.А. Вознесенского, Д.С. Лихачева, А.А. Собчака, А.И. Солженицына, В.А. Туманова, — объяснил юрист. — Претендовать на такие стипендии могут студенты очной формы обучения с отличной успеваемостью, участвующие в научных исследованиях, а также победители или призеры различных российских или международных конкурсов. На именную стипендию В.А. Туманова также могут претендовать аспиранты. Это далеко не полный перечень подобных выплат. Различные именные стипендии могут устанавливаться отдельно в регионах.

Студенты с хорошей успеваемостью имеют право на гранты, например, грант от ВТБ и другие".

стипендия имени С.П. Королёва для аспирантов — 20 000 рублей ежемесячно. Есть подобные выплаты на направлениях юриспруденции, журналистики, экономики, литературного творчества и т.д. Гранты президента России в размере 20 000 рублей или повышенный размер 40 000 рублей дают студентам, которые победили в олимпиадах, интеллектуальных, творческих, спортивных и других конкурсах. Например, стипендия имени Д.С. Лихачева — 15 000 рублей в месяц, аимени С.П. Королёва для аспирантов — 20 000 рублей ежемесячно. Есть подобные выплаты на направлениях юриспруденции, журналистики, экономики, литературного творчества и т.д.

Льготы

Кроме материальной поддержки студенты имеют право на ряд льгот, вплоть до бесплатного посещения музеев и театров. Привилегии могут различаться по регионам, также вузы способны их устанавливать сами.

Льготы на проезд

акт . На поезда дальнего следования есть скидки в размере 25% от стоимости билета. По словам юриста Артема Баранова, в некоторых регионах иногородние студенты могут получать компенсацию проезда к месту жительства и обратно. Льгота на проезд в общественном транспорте — региональная. В столице ее можно получить после оформления карты москвича. Проезд на пригородном транспорте, например, на электричках, может быть дешевле на 50% процентов, если власти субъекта Федерации приняли соответствующий. На поезда дальнего следования есть скидки в размере 25% от стоимости билета. По словам юриста Артема Баранова, в некоторых регионах иногородние студенты могут получать компенсацию проезда к месту жительства и обратно.

Кроме этого, государство предоставляет субсидированные авиабилеты для студентов до 23 лет. Таким образом можно купить билеты значительно дешевле.

Льготы работающим студентам

могут рассчитывать на учебный отпуск, сокращение рабочего дня и оплату проезда до места учебы. При этом многое зависит от формы обучения. Например, учащимся учреждений среднего профессионального образования очного отделения положено 10 дней отпуска на промежуточную аттестацию и два месяца на итоговую без сохранения зарплаты. Студентам заочной или вечерней формы обучения в учреждениях среднего профобразования отпуск с сохранением заработной платы дают на 30 дней. При учебе в вузе на очной форме можно уйти в отпуск без оплаты на 15 дней для промежуточной аттестации, на месяц — для сдачи итоговых госэкзаменов и т.д. Работающие студентына учебный отпуск, сокращение рабочего дня и оплату проезда до места учебы. При этом многое зависит от формы обучения. Например, учащимся учреждений среднего профессионального образования очного отделения положено 10 дней отпуска на промежуточную аттестацию и два месяца на итоговую без сохранения зарплаты. Студентам заочной или вечерней формы обучения в учреждениях среднего профобразования отпуск с сохранением заработной платы дают на 30 дней. При учебе в вузе на очной форме можно уйти в отпуск без оплаты на 15 дней для промежуточной аттестации, на месяц — для сдачи итоговых госэкзаменов и т.д.

С 1 января 2025 года учащиеся вузов и колледжей вправе обратиться в центр занятости за помощью в поиске стажировки и дальнейшего трудоустройства.

Кроме этого, заочники и те, кто учатся на вечернем отделении, имеют право запросить сокращенную рабочую неделю и оплату проезда до места учебы один раз в год. Для получения льгот у работодателя нужно взять справку об обучении и его сроке в деканате вуза и отнести ее на работу.

Льготы в сфере здравоохранения

С 19 лет студентам необходимо проходить бесплатный обязательный медицинский осмотр. С 21 года можно также обследоваться в рамках диспансеризации, в которую включено больше исследований и других медицинских процедур. Она осуществляется на добровольной безвозмездной основе. У студентов есть возможность вакцинироваться в поликлинике или в медкабинете вуза. Также в образовательном учреждении нередко есть бесплатная психологическая помощь, которая поможет справиться с трудной жизненной ситуацией, выгоранием, депрессией и т.д.

Льготы на жилье

"Студенты без жилья, например, из другого города, могут получить комнату в студенческом общежитии, — рассказал эксперт. — Правда, такие категории студентов, как сироты, инвалиды, отслужившие по контракту, имеют приоритет перед другими студентами. Также студенты из льготной категории имеют право на жилье после выпуска из интерната. Жилье в таком случае предоставляется по договору найма на пять лет. Иных же привилегий по получению жилья у студентов нет, льготы по ипотеке предоставлены не будут, поскольку у студента нет постоянного дохода. Но если молодому студенту удается совмещать учебу с работой, например, ассистентом на кафедре, то он будет считаться молодым специалистом, которому положены льготные условия на покупку жилья. Некоторые вузы по своему усмотрению могут предоставлять студентам дополнительные льготы в виде скидок на оплату услуг ЖКХ. Иные льготы по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются на уровне региона".

Льготы для студентов-родителей

При рождении ребенка будущей матери полагается единовременное пособие. Пособие по беременности и родам равно стипендии за время нахождения в декрете. Если она была повышенная, то и выплата будет такая же.

Кроме этого, в вузе можно получить единовременную материальную помощь, размер которой устанавливает руководство учебного заведения. Молодые мамы не обязаны брать академический отпуск, но многие пользуются таким правом.

Также молодые родители могут претендовать на получение единого пособия, которое с 1 января 2023 года объединило ряд уже существующих мер поддержки семей с детьми.

ежемесячная выплата в размере 5 259,00 рублей (в 2025 году). В Москве существует дополнительная поддержка студенческих семей в виде ежемесячной компенсации роста стоимости продуктов питания. Ее можно оформить, если оба родителя учатся очно и их ребенок младше трех лет. Кроме этого, подобная помощь существует в некоторых других регионах. Например, в Санкт-Петербурге естьв размере 5 259,00 рублей (в 2025 году).

По предложению Минобрнауки, с 1 января 2025 года студенты с несовершеннолетними детьми смогут получать ежемесячную социальную стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 22 128 рублей.

Отсрочка от армии

Отсрочку от армии дают студентам вузов и ссузов на весь период обучения, который может включать в себя магистратуру, аспирантуру, ординатуру. Такая льгота не положена тем, кто получает второе высшее образование, учится заочно или на вечерней форме, получает образование в учреждении без аккредитации.

Образовательные программы вне ВУЗа

Студенты имеют право бесплатно или с существенными скидками посещать театры, музеи, образовательные мероприятия, конференции и т.д. Например, вход в Эрмитаж в определенные дни для этой категории граждан бесплатный, в некоторых других музеях посещение выставок без оплаты доступно только в определенные дни, также есть скидки. Так, льготный билет в Пушкинский музей стоит 300 рублей вместо 500. В театрах свободный вход бывает, если в зале остались места, в некоторых встречаются и скидки.

Помимо этого граждане в возрасте до 22 лет могут посещать спектакли, киносеансы и экспозиции по Пушкинской карте, номинал которой в 2025 году составляет 5 000 рублей.

Налоговые льготы

По словам юриста, студенты на платном обучении очной и заочной формы могут получить налоговый вычет и вернуть часть денежных средств, потраченных на обучение. Кроме этого, работающие студенты имеют право на возврат части денег из удержанного с их зарплаты НДФЛ. Для этого нужно заплатить за учебу в учреждении с государственной аккредитацией. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить от государства назад 13%, составляет 150 000 рублей, но не более 19 500 рублей в год.Для оформления такой льготы понадобится декларация 3-НДФЛ и заявление о возврате НДФЛ. Документы можно подать онлайн через сайт налоговой службы

Региональные льготы

Регионы вправе сами вводить льготы студентам. В Москве, например, они могут рассчитывать на льготный проезд. Во многих субъектах страны действуют специальные дисконтные карты, которые дают скидки в кафе, магазинах, аптеках. Обычно их выдает профком вуза.

Социальные выплаты

"Студенты могут претендовать на социальные стипендии, — пояснил Артем Баранов. — Такая выплата положена нуждающимся в особой помощи — это сироты; дети, родители которых лишены прав на воспитание, инвалиды, дети-инвалиды, ветераны боевых действий. Размер социальной стипендии устанавливает учебное заведение".

Размер социальной стипендии для студентов вузов — 3 104 рубля. Эту стипендию получают вне зависимости от успеваемости.

Социальная стипендия может быть повышена до прожиточного минимума, если студент учится на "хорошо" и "отлично", имеет достижения, занимается исследовательской деятельностью и т.д.

Единовременная материальная помощь

Единовременную материальную помощь выплачивают студентам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, потеряли родителя, нуждаются в лечении и т.д. Размер такого пособия и условия его получения определяет учебное заведение, при этом нужно будет подтвердить документами права на него.

Выплаты студентам до 18 лет

Государственные стипендии выплачивают во время обучения в колледжах, техникумах и училищах, в которые обычно поступают после 9 класса. Минимальный размер такой выплаты составляет 890 рублей.

Выплаты студентам-сиротам

полное государственное обеспечение до 23 лет. Им положено место на бюджете в вузе вне конкурса, а также денежные выплаты до завершения обучения, бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживание в жилом помещении без оплаты или с полным ее возмещением, а также безвозмездное оказание медицинской помощи. Сироты или оставшиеся без попечения родителей студенты, имеет право надо 23 лет. Им положено место на бюджете в вузе вне конкурса, а также денежные выплаты до завершения обучения, бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживание в жилом помещении без оплаты или с полным ее возмещением, а также безвозмездное оказание медицинской помощи.

Чтобы оформить льготу, нужно следующие документы:

заявление;

свидетельство о смерти родителей или документ, который подтверждает лишение родительских прав;

копия паспорта и свидетельства о рождении.

Студенты-сироты имеют право на получение единоразовой финансовой помощи при выпуске из учебного заведения

Выплаты для иностранных студентов

Если иностранный студент учится по квоте Министерства науки и высшего образования, то ему будут начислять стипендию вне зависимости от успеваемости на протяжении всего обучения. Также жители зарубежья имеют право на академическую и другие стипендии, если преуспели в учебе или занимаются важными научными исследованиями.

"Если студенты оказались в трудной жизненной ситуации и остались без попечения родителей или одного из них, то они могут претендовать на пенсию по утрате кормильцев, которая будет им выплачиваться до 23 лет”, — рассказал Артем Баранов.

Размер социальной пенсии по случаю потери кормильца в 2025 году (с учетом индексации 1 апреля):

17 648,24 рубля если гражданин потерял обоих родителей или родителя-одиночку, а также в тех случаях, когда родители неизвестны 8824,08 рубля для потерявших одного из родителей

Также существуют и другие виды пенсий (страховая, государственная и т.д.), на которые при определенных условиях также могут претендовать потерявшие родителей студенты.

На уровне регионов и отдельных вузов могут вводиться дополнительные меры поддержки.

Как оформить льготы и выплаты

Академическая стипендия, как правило, назначается автоматически по итогам сессии.

Куда обращаться

Стипендии оформляются в деканате, за пособием по беременности и родам также можно обратиться в учебную организацию, а вот за другими выплатами, например, студенческим семьям, нужно будет обращаться в МФЦ. С 2024 года страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, назначаются в беззаявительном порядке.

Необходимые документы

Чтобы получить социальную выплату, необходимо предоставить:

личное заявление студента;

копию паспорта;

справку из управления социальной защиты населения по месту постоянного проживания.

Сроки

Стипендию начисляют ежемесячно, обычно около двадцатого числа. Сроки других выплат устанавливаются образовательными организациями.

Законодательство

Советы экспертов

будет проиндексирован на 4,5%, в 2026 году — на 4%, в 2027 году — на 4%. Стипендиальный фонд для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров в 2025 году проиндексирован на 4,5%, в 2026 году — на 4%, в 2027 году — на 4%.

предложил установить минимальный размер стипендии не ниже прожиточного минимума, предусмотрев поэтапное увеличение на 20-25% ежегодно, начиная с 2026 года. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) установить минимальный размер стипендии не ниже прожиточного минимума, предусмотрев поэтапное увеличение на 20-25% ежегодно, начиная с 2026 года.

Компании могут отдельно поощрять студентов за успехи в учебной деятельности. Например, Яндекс перечисляет выплаты учащимся технических направлений Высшей школы экономики. При этом может потребоваться договор, по которому студенту придется "отработать" пособие, например, пройдя стажировку.

Т-Банк открыл набор на четвертую ежегодную стипендиальную программу для студентов по двум направлениям: "Аналитика" и "Разработка". Стипендиальная программа Т-Банка реализуется четвертый год подряд по всей стране и является одной из крупнейших негосударственных стипендий в России.

“Газпром нефть” выплачивает стипендии студентам 16 вузов России — в основном тем, кто заключил целевой договор или поступил в партнёрскую магистратуру.

Стипендиальная программа компании "Росгосстрах" подразумевает сотрудничество не только с вузами, но и с колледжами. Всего в нее входит 400 учебных учреждений. А стипендиаты компании "Мираторг" не только получают ежемесячную материальную поддержку, но и занимаются с индивидуальными наставниками на производстве.

Корпоративные стипендии, когда коммерческая компания платит студентам вузов за хорошую учебу, обычно приняты в фирмах, где существует системный подход к найму и развитию сотрудников без опыта работы.

“По медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам, которые не позволяют студенту освоить образовательную программу среднего профессионального или высшего образования, ему предоставляется академический отпуск на период, не превышающий двух лет, — говорит Оксана Васильева. — Такой отпуск может предоставляться неограниченное количество раз (п. 12 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ; п. п. 2, 3 Порядка , утв. Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455)”.