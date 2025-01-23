Пособие на детей до 1,5 лет: как получить, изменения в 2026 году

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — ежемесячная выплата от государства неработающим родителям. Каким условиям необходимо соответствовать, чтобы получить детское пособие, в каком случае Социальный фонд России будет выплачивать его работающему родителю, размер выплаты и изменения, произошедшие в 2026 году, — в материале РИА Новости.

Пособие на детей до 1,5 лет

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Согласно законодательству отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения ребенком 3 лет, однако пособие выплачивается до 1.5 лет.

изменений в Федеральный закон "О государственном пособии гражданам, имеющим детей" с января 2023 года выплаты малоимущим родителям на ребенка до 1,5 лет стали частью универсального (единого) пособия. Выплачивает деньги Социальный фонд РФ . Единое пособие заменяет семь видов выплат, которые ранее получали малоимущие родители на детей от 0 до 17 лет и беременные. В соответствии с ФЗ № 455 от 21.11.22 года "О внесениив Федеральный закон "О государственном пособии гражданам, имеющим детей" с января 2023 года выплаты малоимущим родителям на ребенка до 1,5 лет стали частью универсального (единого) пособия. Выплачивает деньги Социальный фонд. Единое пособие заменяет семь видов выплат, которые ранее получали малоимущие родители на детей от 0 до 17 лет и беременные.

"Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет кажется простой выплатой только на первый взгляд. Родился ребенок, один из родителей уходит в отпуск, деньги должны поступать. Но в реальной семейной жизни эта история почти всегда сложнее. Здесь сразу встречаются право, бухгалтерия, кадровые документы и семейная стратегия: кто остается с ребенком, кто продолжает работать, чей доход выгоднее учитывать и как не потерять деньги из-за одной не поданной справки", — отмечает Екатерина Кудряшова, кандидат юридических наук, доцент МОФ РАНХиГС, директор по правовым вопросам Исследовательский центр "АБП" (ABL).

Кому положено

ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ , пособие могут получать не только матери. Закон установил перечень лиц, которые вправе на него претендовать: отец, бабушка, усыновитель, опекун или иное лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком. То есть, когда за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие имеет кто-то один — по их выбору. В соответствии с действующим законодательством право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют как работающие граждане, так и неработающие. При этом согласно, пособие могут получать не только матери. Закон установил перечень лиц, которые вправе на него претендовать: отец, бабушка, усыновитель, опекун или иное лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком. То есть, когда за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие имеет кто-то один — по их выбору.

"Пособие назначается не "маме автоматически", а тому человеку, который фактически ухаживает за ребенком и оформил соответствующее право. Семья сама выбирает, какая модель ей подходит финансово и жизненно", — поясняет Екатерина Кудряшова.

Если до рождения ребенка мама работала, пособие до 1,5 лет выплачивается ей на общих основаниях — 40% от заработка на последнем месте работы за два предшествующих года. Если же доход семьи невысокий, женщина вправе дополнительно подать заявление на универсальное пособие — при условии, что считается малоимущей и соответствует критериям нуждаемости.

Письмо Минтруда № 17-1/В-103 от 05.08.2022). Кроме того, право на пособие сохраняется за сотрудником, продолжающим работу в отпуске по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени или на дому. Начиная с 2023 года рассчитывать на пособие могут также лица, работающие по договору гражданско-правового характера (ГПХ) — при условии, что за них были уплачены страховые взносы на сумму не менее размера страхового года (Минтруда № 17-1/В-103 от 05.08.2022).

Размер пособия

Размер ежемесячного пособия зависит от количества детей, но при этом ограничен минимальными и максимальными значениями. В целом он определяется как 40% от среднего заработка, на который начисляются страховые взносы. Следовательно, чем выше был заработок, тем выше будет размер назначенного пособия. К тому же пособия ежегодно индексируется: с 1 февраля их размер увеличился на 5,6% (коэффициент индексации — 1,056).

"Для работающих граждан пособие рассчитывается как 40% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала отпуска по уходу. Если отпуск оформляется в 2026 году, обычно в расчет идут 2024 и 2025 годы. При этом выплата не может быть ниже установленного минимума и выше предельного максимума", — поясняет Екатерина Кудряшова.

Актуальный размер пособий на детей до 1,5 лет:

Параметр Размер в 2026 году Размер в 2025 году Минимальный размер пособия 10 669,64 руб 9 900,82 руб Максимальный размер пособия 83 021,18 руб 68 995,48 руб

Если заявитель проживает в регионе, где применяется районный коэффициент, пособие определяется с его учетом. Назначенное пособие подлежит перерасчету в случае проведенной индексации, при получении документов, подтверждающих новый размер заработка, а также при выявлении допущенных ошибок. Например, в Новосибирске действует районный коэффициент 1,2, следовательно, минимальный размер пособия составит 12 803,57 руб. В Екатеринбурге РК составляет 1,15, получается минимальное пособие будет равняться 12 462,28 руб.

Порядок расчета пособия

"На расчет влияет не “сколько человек реально получал на руки”, а официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы. Это важный момент для семей, где часть зарплаты выплачивалась неофициально. Пока все хорошо, серая часть дохода может казаться удобной. Но при рождении ребенка быстро выясняется, что государство считает не семейные ожидания, а официальную базу", — объясняет Екатерина Кудряшова.

Формула для расчета размера пособия следующая:

Размер пособия = средний дневной заработок за 2 года × 30,4 × 0,4

Средний дневной заработок — это совокупный доход за два предшествующих календарных года, поделенный на количество дней расчетного периода (730 или 731 в високосный год). Из этого числа дней вычитаются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также периоды освобождения от работы с сохранением заработной платы. Учитываются только выплаты, которые облагались страховыми взносами по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

После расчета среднего дневного заработка его необходимо сравнить с предельной величиной. В 2026 году предельный размер среднедневного заработка составляет 6 827,40 рубля. Если средний заработок получился больше — для расчета используется предельное значение, если меньше — фактическое.

Размер среднедневного заработка также нужно сравнить с заработком, исчисленным из МРОТ. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля. Если получилось меньше, то используется значение, рассчитанное по МРОТ, если больше, то фактическое. В случае наличия в регионе проживания коэффициента к зарплате, размер МРОТ определяется с его учетом. Далее полученное значение подставляется в ранее указанную формулу. Если сумма пособия оказалась меньше минимального размера, то выплачивается минимальное, если больше — то фактическое.

Пример расчета:

Работница оформляет отпуск по уходу в 2026 году. Ее официальный доход за 2024–2025 годы составил 1 920 000 рублей (по 80 000 рублей в месяц).

Дней в расчетном периоде — 730.

Средний дневной заработок: 1 920 000 ÷ 730 = 2 630,14 рубля. Это меньше предельного значения (6 827,40), поэтому используется фактическое. Это больше рассчитанного из МРОТ, поэтому также берется фактическое. Исходя из этого, размер пособия составит: 2 630,14 × 30,4 × 0,4 = 31 982,50 рубля в месяц.

"Если в расчетные годы женщина уже находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за другим ребенком, можно заявить о замене лет расчетного периода. Такая замена допускается, если она увеличивает размер пособия. Для семьи это может быть не мелкая техническая деталь, а заметная прибавка к ежемесячному бюджету", — предупреждает Екатерина Кудряшова.

Условия получения

При назначении универсального пособия государство оценивает не только факт ухода за ребенком, но и финансовое положение семьи в целом. Главное условие - семья не должна выходить за рамки имущественного ценза. Установлены четкие критерии его ограничения:

не более 24 кв.м на одного члена семьи;

земельный участок не более 0,25 га в городе и 1 га в сельской местности;

только 1 автомобиль в семье.

Кроме того, должно быть соблюдено правило нулевого дохода, то есть людям необходимо обязательно зарабатывать как минимум 2 месяца из 12-ти за расчетный период и при этом считаться малоимущими. Назначая универсальное пособие, государство помогает тем низкообеспеченным семьям, в которых есть трудовые доходы или уважительная причина для их отсутствия. Исключение сделано только для всех беременных женщин, если на расчетный период пришлось не меньше 6-ти месяцев беременности.

При оценке нуждаемости не учитываются:

государственные выплаты военнослужащим и членам их семей в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях;

денежные средства из федерального бюджета на ремонт домов погибших военнослужащих.

№ 614-ФЗ и Федеральный закон от 19.12.2023 № 620-ФЗ . В соответствии с ними те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и получают ежемесячное пособие, продолжат его получать в случаях: С 1 января 2024 года вступили в силу Федеральный закон от 19.12.2023и Федеральный закон от 19.12.2023. В соответствии с ними те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и получают ежемесячное пособие, продолжат его получать в случаях:

если выйдут на работу на полный день и прекратят отпуск;

если, продолжая находиться в отпуске, выйдут на работу на неполный день;

если, находясь в отпуске по уходу за ребенком у одного работодателя, выйдут на работу на полный или неполный день к другому работодателю.

Все эти случаи распространяются в том числе на работу в дистанционном режиме и на дому.

Как получить пособие

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет назначает и выплачивает Социальный фонд России на основании поданного работником заявления.

"Для работающего родителя процедура начинается у работодателя. Подается заявление на отпуск по уходу за ребенком и заявление на назначение пособия. Далее работодатель передает необходимые сведения в Социальный фонд России. Формально схема выглядит простой, но на практике задержки часто возникают именно на этом этапе: не передали сведения, ошиблись в реквизитах, не приложили документ, неправильно указали период", — делится Екатерина Кудряшова.

Куда обращаться

Заявление на пособие можно подать несколькими способами. Всех детей можно указать в одном заявлении родителя, отдельно на каждого ребенка писать не нужно.

Способы подачи:

дистанционно — через "Госуслуги" ;

; лично — в отделении Социального фонда России по месту жительства;

через МФЦ ( "Мои документы" );

); через работодателя - в этом случае ему предоставляется пакет документов.

"Если родитель не работает, учится очно, является опекуном или относится к иной категории получателей, обращаться нужно напрямую в Социальный фонд, через МФЦ или электронные сервисы. Здесь уже сам заявитель отвечает за полноту документов и корректность сведений", — отмечает эксперт.

Приказом ФСС РФ от 08.04.2022 № 119 . Ее можно распечатать самостоятельно или взять в МФЦ и отделениях СФР. Форма заявления утверждена. Ее можно распечатать самостоятельно или взять в МФЦ и отделениях СФР.

Необходимые документы

Как правило, для оформления пособий требуется:

паспорт;

свидетельство о рождении ребенка;

заявление;

реквизиты счета;

сведения о втором родителе;

документы об опеке при необходимости;

различные подтверждения, которые зависят от статуса заявителя.

"С документами лучше не импровизировать. Если пособие оформляет не мать, а отец или другой родственник, особенно важно подтвердить, что именно этот человек берет на себя уход за ребенком и что пособие не получает другой член семьи", — предупреждает Екатерина Кудряшова.

Сроки

Чиновники рассматривают заявление в течение 10 дней. По заявлению проводится комплексная проверка нуждаемости семьи, после чего выносится решение о сумме пособия. Возможно, для подтверждения нулевого дохода или требований к имущественному цензу семье потребуется дополнительно предоставить документы и посетить Социальный фонд лично. Поэтому всем, кто отправляет онлайн-заявку, необходимо обязательно указать правильные данные — телефон и почтовый адрес.

Деньги СФР перечисляет на карту платежной системы "Мир" или счет в банке, указанный в заявлении. Пособие также можно получать почтовым переводом. Никаких банковских комиссий за начисление и выдачу пособия по закону не взимается.

"Счет нужно проверить заранее: открыт ли он, верно ли указаны реквизиты, подходит ли он для перечисления социальных выплат. Иногда пособие “не пришло” не потому, что человеку отказали, а потому что деньги технически некуда зачислить", — советует Екатерина Кудряшова.

Важно! Обратиться за пособием по уходу за ребенком можно не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. При этом независимо от даты подачи заявления пособие будет выплачено за весь период — со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.

Оформление через "Госуслуги"

Неработающие родители, опекуны или родственники могут получить пособие через портал "Госуслуги". Что нужно делать:

Войдите в аккаунт с подтвержденной учетной записью. В поиске введите "Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет" или найдите услугу в разделе "Пенсии и пособия". Выберите услугу, ознакомьтесь с условиями и нажмите "Подать заявление". Укажите сведения о детях: СНИЛС, информацию из свидетельства о рождении. Внесите сведения о заявителе и втором родителе. Укажите реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. Прикрепите электронные копии необходимых документов. Отправьте заявление и сохраните номер обращения. Отслеживайте статус заявления в личном кабинете.

После регистрации заявления в личный кабинет поступит уведомление со списком документов, которые нужно дополнительно загрузить. Заявление будет рассмотрено в течение 10 дней. В некоторых случаях оформление может занять 30 дней. Для уточнения стоит связаться с СФР или МФЦ для консультации.

Статус заявки будет отображен в личном кабинете в разделе "Заявления" или в уведомлениях. Первая выплата поступит сразу через 5 рабочих дней после одобрения заявления.

Пособие по уходу за двумя и более детьми

"При рождении двойни, тройни или при уходе сразу за несколькими детьми пособие назначается на каждого ребенка. Выплаты суммируются", — говорит Екатерина Кудряшова. С 1 февраля 2026 года минимальный размер ежемесячной выплаты на каждого ребенка составляет 10 669,64 рубля. Соответственно, за двоих детей минимальная суммарная выплата — 21 339,28 рубля.

Максимальный размер определяется аналогично: 83 021,18 × 2 = 166 042,36 рубля за двоих. Важно учитывать, что сумма пособия при уходе за несколькими детьми не может превышать 100% среднего заработка. Например, при уходе за тремя детьми работница получит не 120% (40% × 3), а только 100% от своего среднего заработка. При этом суммарная выплата одновременно не может быть ниже суммы минимальных пособий на каждого ребенка.

Увеличение семьи может изменить и право на универсальное пособие. Если прежде среднедушевой доход превышал прожиточный минимум в регионе и семья не могла претендовать на единое пособие, рождение второго ребенка способно изменить эту ситуацию.

Если не пришло пособие

Задержка или невыплата пособия — не повод ждать месяцами. Поэтому если пособие не пришло в установленное время, возможно, работодатель нарушил срок подачи сведений в Социальный фонд России:

Проверьте статус заявления в личном кабинете на "Госуслугах" или на сайте СФР. Уточните у работодателя, переданы ли сведения в Социальный фонд — задержки часто возникают именно на этом этапе. Направьте обращение в СФР — через личный кабинет, клиентскую службу или иной официальный канал. Запросите письменный ответ — устный разговор может успокоить, но при споре защищает документ, а не разговор. При игнорировании — обратитесь в прокуратуру. За нарушение срока подачи сведений организацию могут оштрафовать на 5 000 рублей ( ч. 3 ст. 15.2 Закона № 255-ФЗ ).

В случае незаконного отказа в предоставлении пособия решение можно обжаловать в административном или судебном порядке.

Как правило, причиной задержки может быть неполный комплект документов, ошибка в заявлении, неверные реквизиты, отсутствие сведений от работодателя.

Прекращение выплаты пособия

Пособие не выплачивается бессрочно — закон четко определяет основания, при которых выплаты прекращаются:

достижение ребенком возраста 1,5 года;

лишение получателя родительских прав;

смерть ребенка;

нахождение ребенка на полном государственном обеспечении.

"Для работающих родителей важны кадровые документы: выход из отпуска, изменение режима работы, переход на другую занятость должны быть оформлены корректно", — предупреждает Екатерина Кудряшова.

Если один из родителей уже получает выплаты на ребенка, повторное назначение пособия второму родителю недопустимо. Однако если есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено со вторым родителем, СФР по его заявлению может прекратить выплату бывшему супругу и назначить пособие тому, с кем ребенок проживает фактически.

Изменения в 2026 году

С 1 января 2026 года ужесточено "правило нулевого дохода" для получения универсального детского пособия. Теперь минимальный годовой доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 8 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) вместо прежних 4 МРОТ. Также:

Периоды ухода за ребенком до 1,5 лет теперь включаются в страховой стаж без ограничений по общей продолжительности. Лимит в 6 лет отменен. Если за ребенком ухаживают два человека одновременно (например, мама и бабушка), пособие будет выплачиваться только одному из них. 1 февраля 2026 года пособия были проиндексированы на 5,6%. Минимальный размер пособия — 10 669,64 рубля.

"В 2026 году для семей особенно значимо сохранение возможности получать пособие при досрочном выходе на работу, если соблюдены необходимые условия. Это делает модель ухода за ребенком более гибкой. Семья может не выбирать жестко между работой и выплатой, а выстраивать более разумную финансовую конструкцию", — отмечает Екатерина Кудряшова

Советы экспертов

"Я бы советовала семьям относиться к пособию до 1,5 лет не как к мелкой бюрократической процедуре, а как к части семейного финансового планирования. До рождения ребенка стоит спокойно обсудить несколько вопросов: кто оформляет отпуск, чей официальный доход выше, можно ли заменить расчетные годы, есть ли документы с прошлых мест работы, кто фактически будет ухаживать за ребенком, какие выплаты можно сочетать, а какие выбирать нельзя", — советует Екатерина Кудряшова.

Например, если у женщины высокий официальный доход и ей важно сохранить профессиональный темп, семье может быть выгоднее оформить отпуск на отца или другого родственника. Если же расчетный заработок мамы выше — пособие окажется больше именно при оформлении на нее.

Дополнительно:

Сохраняйте все документы с прошлых мест работы — справки о доходах понадобятся для расчета среднего заработка. Если в расчетные годы был отпуск по беременности или по уходу за другим ребенком, уточните возможность замены расчетных лет - это может увеличить размер пособия. Отслеживайте статус заявления после подачи, не ждите уведомлений пассивно. При задержке выплаты сразу запрашивайте письменный ответ.