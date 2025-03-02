Льготы и выплаты родителям детей-инвалидов: какие положены, как оформить

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Льготы родителям детей-инвалидов подразумевают дополнительную поддержку со стороны государства в виде выплат, пособий, материальной и социальной помощи. О том, какие преференции положены ребенку-инвалиду и его семье в 2025 году, как получить налоговый вычет и рассчитать его размер, куда обращаться, — в материале РИА Новости.

Льготы и вычеты родителям ребенка-инвалида 2025

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” . Ряд льгот регулирует Трудовой и Налоговый кодексы Социальная поддержка детей с ограниченными возможностями и их семей предусмотрена федеральными законом. Ряд льгот регулирует Трудовой и Налоговый кодексы РФ . Таким образом родители детей-инвалидов могут получить от государства преференции в налоговой, пенсионной и трудовой сферах.

“Для родителей детей-инвалидов предусмотрен ряд социальных гарантий — денежных выплат и льгот, в частности ежемесячная выплата трудоспособному родителю (усыновителю), который не работает или работает на условиях неполного рабочего времени, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Для ее получения нужно представить необходимые документы в ТО СФР”, — говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Какие положены и их размер

Государство обеспечивает детей-инвалидов социальной пенсией — с 1 апреля 2025 года она составит 21 177,59 руб., однако в зависимости от региона может быть выше. Например, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сумму умножают на районный коэффициент.

“Дети с инвалидностью могут рассчитывать на гарантированную ежемесячную выплату (ЕДВ) с правом ее ежегодной индексации. С 1 февраля текущего года выплата составляет 4 164,04 руб. Также доступен набор социальных услуг (НСУ) в размере 1469,74 руб. раз в месяц. НСУ можно потратить на лекарственные препараты, путевки на оздоровление санаторного типа, проезд в городском и междугороднем транспорте”, — перечислила РИА Новости налоговый консультант, основатель школы PROналоги Вера Андрейкина.

Увеличенный налоговый вычет, пример расчета суммы

Если родитель ребенка-инвалида официально трудоустроен и платит 13% налога на доходы физических лиц, он имеет право на увеличенный налоговый вычет, который складывается из двух сумм:

Базового вычета, который составляет 1400 руб. на первого и второго ребенка, 3000 руб. на третьего и последующих. Специального вычета в размере 12 000 руб. для родителя, супруга родителя, усыновителя и такая же сумма - для опекуна, попечителя, приемного родителя, его супруга.

Например, у матери двое детей, один из которых с ограниченными возможностями, в таком случае она имеет право на уменьшение базы по НДФЛ в размере 14 800 руб. (12 000 + 1400 + 1400). Важный нюанс: вычет уменьшает налогооблагаемую базу, то есть НДФЛ будет вычитаться с меньшей суммы заработной платы.

Например:

В семье двое детей, один из которых инвалид. Ежемесячная зарплата матери составляет 30 000 руб., при этом ей положен вычет по 1400 руб. на каждого ребенка и 12 000 на ребенка с инвалидностью — всего 14 800 руб. На эту сумму будет уменьшаться налогооблагаемый доход и составит до налогообложения 15 200 руб. Таким образом:

НДФЛ с зарплаты без вычета: 30 000 × 13 % = 3900 руб.;

НДФЛ с зарплаты с вычетом: 15 200 × 13 % = 1976 руб.

В итоге зарплата женщины будет составлять каждый месяц 28 042 руб. (30 000 — 1976) вместо 26 100 руб. (30 000 — 3900), то есть выгода составит 1974 руб.

На какой срок выдается

По словам Веры Андрейкиной, вычет предоставляют за каждый месяц налогового периода, пока суммарный доход родителя не превысит 350 000 руб. в год. Когда человек достигает этого лимита, выплата прекращается. Если сотрудник устроился на новую работу, например, в мае 2025 года, то право на преференцию он получает с этого времени, а не с начала года.

Кроме того, вычет предоставляют до 18 лет либо до 24 лет, если ребенок — учащийся очной формы обучения с первой или второй группой инвалидности.

Ежемесячные и региональные выплаты

Если неработающий трудоспособный родитель осуществляет уход за ребенком с ограниченными возможностями до 18 лет, то ему полагается ежемесячная компенсационная выплата.

« “Ее дают на период осуществления ухода за ребенком-инвалидом, а размер компенсации составляет 10 000 рублей. Для получения необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Социального фонда России (СФР). Также выплату можно оформить в МФЦ и в электронной форме через личный кабинет на Едином портале госуслуг”, — отметила Юлия Аксенова, юрист-адвокат юридического консультационного центра "Надежный партнер”.

Эти деньги платят дополнительно к пенсии по инвалидности. Также сумма льготы может быть увеличена на районный коэффициент, если семья проживает в регионах, где его применяют. Например, в районах Крайнего Севера. Если родитель устраивается на работу или встает на учет в Центре занятости, выплата останавливается.

В некоторых субъектах страны есть дополнительные преференции. Это могут быть уменьшенный транспортный и земельный налоги, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатный детский сад, дополнительные денежные компенсации. Так, в Москве Подмосковье действуют следующие льготы:

Компенсация лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом. Размер составляет 16 783 руб. Кто может получить: безработный родитель, одинокая мать (отец), вдова (вдовец), родитель, расторгнувший брак с отцом (матерью) ребенка, родитель, в отношении ребенка которого установлено отцовство, один из многодетных родителей. Выплата в размере 18 000 руб. ежемесячно. Кто может получить: семьи, проживающие в Подмосковье, с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых III степень ограничения по самообслуживанию. При этом доход не должен превышать 34 500 руб. на каждого члена семьи. Ежегодная выплата на приобретение школьной формы. Сумма компенсации составляет 13 987 руб. Получить ее могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше 32 577 руб.

Узнать обо всех положенных льготах и выплатах можно в Пенсионном фонде по месту жительства, в МФЦ или на “Госуслугах”.

Скидка на коммунальные услуги

Скидка на оплату коммунальных услуг предоставляется независимо от того, работают родители или нет.

« “Семьи детей-инвалидов имеют право на обеспечение жильем во внеочередном порядке, а также на скидку в размере 50% на оплату ЖКУ и компенсацию 50% расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Для получения льготы необходимо обратиться в территориальное управление социальной защиты”, — прокомментировала Юлия Аксенова.

Также семьям с детьми-инвалидами доступна льготная ипотека — процентную ставку можно снизить до 6%. Условия:

Инвалидность подтверждена медико-социальной экспертизой. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья. Ребенок родился до 31 декабря 2022 года. Если позже, то ипотеку можно оформить до 2027 года.

При этом максимальная сумма кредита составляет 6 млн в регионах и 12 млн в Москве.

Отпуск и неполное рабочее время

По закону родитель ребенка-инвалида имеет право на оплачиваемый отпуск в удобное время, независимо от графика отпусков, который утвердило руководство. Также согласно ТК РФ работодатель обязан установить неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю отцу или матери ребенка с инвалидностью.

Дополнительные выходные

Кроме того, каждый месяц можно воспользоваться четырьмя дополнительными выходными. Но тут есть нюанс: если в семье два ребенка с ограниченными возможностями, выходные не суммируются. Еще родители могут поделить их между собой, но в пределах общего количества в месяц. Например, три и один, два и два.

Юлия Аксенова отметила, что с 1 сентября 2023 года изменился порядок предоставления дополнительных выходных родителям для ухода за детьми-инвалидами.

“Теперь у одного из родителей, опекуна или попечителя появилась возможность раз в год брать выходные до 24 дней подряд, то есть сотрудники смогут не использовать каждый месяц по четыре дополнительных выходных, а копить их. Отец и мать могут делить между собой неиспользованные выходные, но переносить их на другой календарный год нельзя”, — объяснила эксперт.

Защита от сокращения

ст. 261 ТК РФ по сокращению нельзя уволить: Согласнопо сокращению нельзя уволить:

одинокую мать, воспитывающую ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

другое лицо, воспитывающее ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет без матери;

родителя (иного законного представителем ребенка), являющегося единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Пенсионный стаж

Один из родителей имеет право и на досрочный выход на пенсию — на 5 лет раньше, если обладает достаточным трудовым стажем. Он составляет 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин.

Кроме того, если родитель осуществлял уход за ребенком и не работал, то СФР учтет этот срок в страховой стаж для назначения пенсии.

Отсрочка от службы в армии

Если отец ребенка-инвалида призывник, то ему положена отсрочка от армии, пока ребенку не исполнится три года. Когда пришла повестка, мужчина должен прийти в военкомат в сроки призыва. С собой нужно иметь следующие документы: справку о составе семьи, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий его инвалидность.

Обслуживание без очереди

указа президента от 02.10.1992 № 1157 дети с ограниченными возможностями и их сопровождающие должны обслуживаться вне очереди. Это касается больниц, поликлиник, аптек, магазинов, кафе, ресторанов и т.д. Согласно абз. 7 п. 1президента от 02.10.1992 № 1157 дети с ограниченными возможностями и их сопровождающие должны обслуживаться вне очереди. Это касается больниц, поликлиник, аптек, магазинов, кафе, ресторанов и т.д.

Бесплатная парковка

Семьи с детьми-инвалидами могут парковаться на специально отведенных для этого местах, которые другие водители занимать не имеют права. Сейчас не требуется клеить на авто специальный знак, но лучше иметь при себе документы, подтверждающие факт инвалидности ребенка.

Как оформить льготы, вычеты и выплаты

Для оформления льгот и выплат потребуются справка об инвалидности. Ее выдают после прохождения необходимых обследований и комиссии в бюро медико-социальной экспертизы.

Необходимые документы

Список документов, которые нужны для оформления льгот и выплат, отличается в зависимости от их вида. Например, для получения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нужна справка, подтверждающая, что ребенок-инвалид зарегистрирован в квартире. Для назначения выплат понадобится номер расчетного счета, на который будут поступать средства. В целом, список основных документов выглядит так:

заявление;

паспорт;

свидетельство о рождении ребенка;

справка об инвалидности ребенка;

реквизиты для выплат и т.д.

Полный список документов для получения тех или иных льгот можно уточнить в отделении СФР или в МФЦ, а также онлайн на “Госуслугах”.

“Заявления и документы могут быть представлены в территориальный орган СФР на бумажном носителе непосредственно (лично, в том числе при выездном приеме), направлены по почте, поданы через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии с МФЦ и указании о возможности подачи заявления в перечне предоставляемых МФЦ услуг), а также в электронной форме, в частности через личный кабинет на портале госуслуг. При направлении заявления в форме электронного документа с использованием портала госуслуг документ, удостоверяющий личность гражданина, его возраст и гражданство, не требуется”, — добавляет Оксана Васильева.

“Решение о назначении ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом принимается территориальным органом СФР в течение одного рабочего дня с момента поступления необходимых документов (сведений). Выплата назначается с того месяца, в котором вы обратились за ее назначением, но не ранее дня возникновения права на нее. Отметим, что суммы назначенной ежемесячной выплаты, не полученные своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года до обращения за ее получением, — говорит Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. Однако в случае невыполнения СФР обязанности по разъяснению лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, права на получение такой выплаты, что привело к несвоевременному обращению такого лица с заявлением о ее назначении, данное лицо имеет право на выплату неполученных сумм за прошлое время без ограничения каким-либо сроком”.

Куда обращаться